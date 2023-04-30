Тур: 4. Стадион: Sparebanken Soer Arena. Зрители: 4069
0'
21' Желтая карточкаFabian Oestigaard Ness
68' Желтая карточкаСтраннегорд Том
79' Желтая карточкаJamal Deen Haruna
1:0
80' ГолAlagie Sanyang
1:1
85' ГолБраттбакк Филип
1:2
90' ГолХельмерсен Андреас
1:3
90' ГолLoris Mettler
90'+5
Ход матча
68'
80'
85'
1:1
90'
90'
14
Марес
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Полузащитник
-
-
-
27 Sander Svela
-
31 Deni Dashaev
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Erik FroeysaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Kodjo Somesi
-
-
27 Simen Hagboe
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
История личных встреч
Старт
Рёуфосс
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
2.33
Среднее время на гол
54
38
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
67
49
Бомбардиры внутри турнира
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страннегорд Том
|3
|0.75
|Alagie Sanyang
|2
|0.5
|Скогволд Хенрик
|1
|0.25
|Лане Джек
|1
|0.25
|Sindre Osestad
|0
|0
|Марес Люк
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|2
|0.5
|Loris Mettler
|1
|0.25
|Nicolai Fremstad
|1
|0.25
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.25
|Браттбакк Филип
|1
|0.25
|Andreas Osterud
|1
|0.25
|Gard Simenstad
|0
|0
|Simen Hagboe
|0
|0
|Haakon Butli Hammer
|0
|0
Карточки
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Дервискадич Эмир
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jamal Deen Haruna
|2
|0
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0
|Nicolai Fremstad
|1
|0
|Andreas Osterud
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Magnus Fagernes
|1
|0
Результаты матчей
Старт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
1
Старт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
4
Старт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Рёуфосс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
3
75%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
100%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
3
43%
3
38%
76-90
Пропущено
5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Старт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брюне - Старт 2:2 Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3
Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2 Старт - Осане 4:1 Скейд - Старт 3:2 Старт - КФУМ 3:2 Рёуфосс - Старт 1:2
Рёуфосс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1
Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2 Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 6:0 Рёуфосс - Гроруд 3:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 4:1 Рёуфосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Тотен 4:1 Рёуфосс - Брумунддал 5:1 Рёуфосс - Эльверум 7:1 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Рёуфосс - КФУМ 0:3
Результаты матчей
Старт
Рёуфосс
Точный счет
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Старт
Рёуфосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
13
22
13
13
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|3 (1)
|Старт
|Страннегорд Том
|3
|Брюне
|Abel William Stensrud
|3
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|3
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|3
|Мьёндален
|Овенстад Мартин
|2
|Осане
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2