Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0'
20' Желтая карточкаНдом Али
28' Желтая карточкаDe
34' Желтая карточкаНгуекам Ариэль
0:1
53' ГолНиссилья Урхо
Ход матча
20'
28'
34'
53'
0:1
15
Энрике
Алан
17
Сид
Робин
9
De
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Энрике АланЗащитник
- Защитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 DeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Ндом АлиПолузащитник
- Нападающий
-
30 Otto Hautamo
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
Мариехамн
КуПС
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
69.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
28 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы
Первый тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 18 побед
41 матч
19.5%
22%
58.5%
8 побед 9 ничьих 24 победы
Первый тайм
22%
48.8%
29.2%
9 побед 20 ничьих 12 побед
Второй тайм
12.2%
43.9%
43.9%
5 побед 18 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.33
0.85
Среднее время на гол
67
105
Всего голов
33
37
Голов в среднем за матч
1.65
1.76
Среднее время на гол
54
51
Всего голов
61
54
Голов в среднем за матч
1.49
1.32
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
60
68
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лахти Тими
|1
|0.25
|Нгуекам Ариэль
|1
|0.25
|Анини Самуэль
|1
|0.25
|Нгамба Альваро
|1
|0.25
|Сумусало Микко
|0
|0
|Гранлунд Альбин
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попович Антон
|1
|0.2
|Антви Клинтон
|1
|0.2
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубронн Жан-Кристоф
|2
|1
|Ндом Али
|2
|0
|Сумусало Микко
|1
|0
|Лахти Тими
|1
|0
|Нгуекам Ариэль
|1
|0
|Хопкатт Джейми
|1
|0
|Анини Самуэль
|1
|0
|De
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Антон
|2
|0
|Ветели Йоона
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Видьеског Аксель
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
КуПС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Мариехамн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
0
1
Мариехамн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
КуПС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
3
1
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3 Ильвес - Мариехамн 2:3 Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3 Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5 КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 3:1
КуПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2
СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1
Результаты матчей
Мариехамн
КуПС
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|5.
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|11.
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|12.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|5.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|Оулу
|Коффей Эшли
|3
|Ильвес
|Пеннанен Петтери
|3
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|2 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|2
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Балисо Янга
|3
|КТП
|Gabriel Sandberg
|3
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 1
|КуПС
|Попович Антон
|2