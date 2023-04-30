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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
0:1
Второй тайм: 55'
КуПС
0'
20' Желтая карточка
Ндом Али
28' Желтая карточка
De
34' Желтая карточка
Нгуекам Ариэль
0:1
53' Гол
Ниссилья Урхо

Ход матча

14'
Ндом Али
Сид Робин
 
20'
Ндом Али
 
28'
De
 
34'
Нгуекам Ариэль
 
53'
0:1
Ниссилья Урхо
Лучшие коэффициенты
Мариехамн
Ничья
КуПС
5.00
3.71
3.45
Все Коэффициенты
81
Хенрикссон
Элмо
28
Ниссинен
Йири
2
Лахти
Тими
15
Энрике
Алан
23
Сумусало
Микко
17
Сид
Робин
8
Нгамба
Альваро
10
Хопкатт
Джейми
9
De
11
Нгуекам
Ариэль
41
Анини
Самуэль
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
3
Коллинс
Шичендже
33
Хямяляйнен
Танели
14
Попович
Антон
10
Ниссилья
Урхо
13
Оксанен
Яакко
9
Туоминен
Яссе
17
Хейнонен
Артту
7
Ветели
Йоона
Мариехамн
КуПС

История личных встреч

Мариехамн
КуПС

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
69.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

28 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 18 побед

41 матч

19.5%
22%
58.5%
8 побед 9 ничьих 24 победы

Первый тайм

22%
48.8%
29.2%
9 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

12.2%
43.9%
43.9%
5 побед 18 ничьих 18 побед

История матчей

В
1:0
В
1:1
В
0:1
В
2:0
В
0:2
В
2:1
В
0:1
В
0:0
В
3:4
В
1:2
В
2:1
В
1:4
В
2:1
В
2:1
В
1:2
В
2:1
В
1:0
В
0:3
В
0:0
В
2:3
В
1:1
В
3:1
В
1:3
В
4:0
В
3:2
В
4:2
В
0:1
В
2:0
В
0:2
КС
3:0
В
1:1
В
2:1
В
2:2
К
0:3
В
2:1
В
1:2
В
0:0
В
2:2
В
3:0
В
3:1
В
1:1

Голы

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.33
0.85

Среднее время на гол

67
105

Всего голов

33
37

Голов в среднем за матч

1.65
1.76

Среднее время на гол

54
51

Всего голов

61
54

Голов в среднем за матч

1.49
1.32

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

60
68

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лахти Тими 1 0.25
Нгуекам Ариэль 1 0.25
Анини Самуэль 1 0.25
Нгамба Альваро 1 0.25
Сумусало Микко 0 0
Гранлунд Альбин 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попович Антон 1 0.2
Антви Клинтон 1 0.2
Хямяляйнен Танели 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубронн Жан-Кристоф 2 1
Ндом Али 2 0
Сумусало Микко 1 0
Лахти Тими 1 0
Нгуекам Ариэль 1 0
Хопкатт Джейми 1 0
Анини Самуэль 1 0
De 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Антон 2 0
Ветели Йоона 1 0
Антви Клинтон 1 0
Видьеског Аксель 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
КуПС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Мариехамн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
1
Мариехамн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
КуПС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3 Ильвес - Мариехамн 2:3 Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3 Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5 КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 3:1
КуПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2
СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1

Результаты матчей

Мариехамн
КуПС

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 5 4 1 0 10 - 1 13
2.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
Ильвес
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
КуПС
 1:0 5 2 1 2 3 - 3 7
5.
Хонка
 5 1 3 1 2 - 3 6
6.
Лахти
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Оулу
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
КТП
 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Хака
 4 0 2 2 4 - 7 2
11.
ВПС
 4 0 2 2 0 - 5 2
12.
Мариехамн
 0:1 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Ильвес
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
КТП
 3 1 1 1 2 - 3 4
5.
КуПС
 1:0 3 1 0 2 2 - 3 3
6.
Хака
 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
ВПС
 3 0 2 1 0 - 1 2
8.
Хонка
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Мариехамн
 0:1 3 0 1 2 3 - 5 1
10.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оулу
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 3 1 2 0 5 - 3 5
2.
Лахти
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Хонка
 4 1 2 1 2 - 3 5
4.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
КуПС
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Ильвес
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Мариехамн
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
КТП
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
ВПС
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Хака
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
Оулу Коффей Эшли 3
Ильвес Пеннанен Петтери 3
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 2 (1)
Интер Турку Darren Smith III 2
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Оулу Балисо Янга 3
КТП Gabriel Sandberg 3
Оулу Коффей Эшли 1 1
КуПС Попович Антон 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Ветели Йоона сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Ниссилья Урхо бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Нгуекам Ариэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    De получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Ндом Али получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Мариехамн
Ничья
КуПС
5.00
3.71
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мариехамн 0:1 КуПС онлайн

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