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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Манчестер Юнайтед
1:0
Второй тайм: 59'
Астон Вилла
0'
1:0
39' Гол
Фернандеш Бруну

Ход матча

39'
Фернандеш Бруну
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 7 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 324 Количество передач 181
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 131
Манчестер Юнайтед 84% (110)
X 9.2% (12)
Астон Вилла 6.9% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Астон Вилла
1.80
6.40
4.80
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
2
Линделоф
Виктор
23
Шоу
Люк
12
Маласиа
Тирелл
18
Каземиро
Карлос
8
Фернандеш
Бруну
15
Забитцер
Марсель
14
Эриксен
Кристиан
25
Санчо
Джедон
10
Рэшфорд
Маркус
1
Мартинес
Эмилиано
18
Янг
Эшли
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
15
Морено
Алекс
7
Макгинн
Джон
32
Дендонкер
Леандер
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
10
Буэндия
Эмилиано
11
Уоткинс
Олли
Манчестер Юнайтед
4-1-4-1
Астон Вилла
4-4-2

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

31 матч

64.5%
22.6%
12.9%
20 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.2%
41.9%
12.9%
14 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

КЛ
4:2
ПЛ
3:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ТМС
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
КC
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
К
0:2
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

2.4
1.81

Среднее время на гол

37
49

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

0.94
0.93

Среднее время на гол

96
96

Всего голов

51
43

Голов в среднем за матч

1.65
1.39

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

54
64

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 16 0.5
Фернандеш Бруну 6 (1) 0.19
Санчо Джедон 5 0.16
Марсьяль Антони 4 (1) 0.13
Антони 4 0.13
Каземиро Карлос 2 0.06
Гарначо Алехандро 2 0.06
Фред Сантос 2 0.06
Эриксен Кристиан 1 0.03
Шоу Люк 1 0.03
Далот Диогу 1 0.03
Роналду Криштиану 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Мартинес Лисандро 1 0.03
Забитцер Марсель 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Эланга Энтони 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 14 (1) 0.41
Ингс Дэнни 6 (2) 0.18
Буэндия Эмилиано 5 0.15
Соарес Дуглас 4 0.12
Рамси Джакоб 4 0.12
Бэйли Леон 4 0.12
Траоре Бертран 2 0.06
Макгинн Джон 1 0.03
Мингс Тайрон 1 0.03
Янг Эшли 1 0.03
Коутиньо Филиппе 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Морено Алекс 0 0
Кэш Мэтти 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 5 2
Мактоминай Скотт 7 0
Фернандеш Бруну 6 0
Шоу Люк 6 0
Мартинес Лисандро 6 0
Фред Сантос 5 0
Далот Диогу 5 0
Антони 4 0
Магуайр Гарри 4 0
Эриксен Кристиан 3 0
Маласиа Тирелл 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Уан-Биссака Аарон 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 5 1
Мартинес Эмилиано 6 0
Янг Эшли 5 0
Макгинн Джон 5 0
Конса Эзри 5 0
Динь Люка 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Бэйли Леон 4 0
Камара Бубакар I 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Коутиньо Филиппе 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Морено Алекс 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Чамберс Калум 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Траоре Бертран 1 0
Дуран Джон 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
7
Манчестер Юнайтед
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Астон Вилла
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

26
14

Волевые поражения

15
25
Манчестер Юнайтед
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
35% (11)
16% (5)
Астон Вилла
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
39% (13)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

30
16

Волевые поражения

18
32

Голы по времени матча

Забито

27
18
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
1
4%
1
6%
1-15
6
22%
5
28%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
8
30%
30%
4
22%
61-75
4
15%
5
28%
76-90

Пропущено

8
21
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
1
13%
5
24%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
1
13%
5
24%
31-45
2
25%
3
14%
46-60
1
13%
4
19%
61-75
2
25%
2
10%
76-90

Забито

20
30
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
3
15%
10
33%
1-15
2
10%
1
3%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
3
15%
4
13%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
8
40%
8
27%
76-90

Пропущено

32
18
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
16%
4
22%
1-15
3
9%
2
11%
16-30
6
19%
4
22%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
6
19%
3
17%
61-75
7
22%
4
22%
76-90

Забито

47
48
19 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 18
7 Не забивали 6
4
9%
11
23%
1-15
8
17%
6
13%
16-30
7
15%
4
8%
31-45
8
17%
7
15%
46-60
8
17%
7
15%
61-75
12
26%
13
27%
76-90

Пропущено

40
39
17 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 20
6
15%
9
23%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
7
18%
9
23%
31-45
7
18%
4
10%
46-60
7
18%
7
18%
61-75
9
23%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2
Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0
Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

Точный счет

3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 39%
1
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
1
13 раз 39%
2
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
15
2
10
5
1.5
9
8
4
11
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
5
11
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
27
6
17
14
1.5
14
19
5
26
2.5
4
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 32 24 4 4 84 - 30 76
2.
Арсенал
 Заявка 33 23 6 4 78 - 38 75
3.
Ньюкасл
 1:1 Заявка 33 17 12 4 59 - 27 63
4.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 32 19 6 7 49 - 39 63
5.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 34 16 6 12 46 - 42 54
6.
Тоттенхэм
 Заявка 33 16 6 11 60 - 53 54
7.
Ливерпуль
 Заявка 32 15 8 9 61 - 39 53
8.
Брайтон
 Заявка 31 15 7 9 61 - 40 52
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 1:2 Заявка 33 13 6 14 45 - 45 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 Заявка 32 10 9 13 30 - 35 39
13.
Борнмут
 2:1 Заявка 34 11 6 17 34 - 64 39
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 10 7 17 29 - 50 37
15.
Вест Хэм
 Заявка 33 9 7 17 37 - 47 34
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
17.
Лидс
 1:2 Заявка 34 7 9 18 43 - 65 30
18.
Лестер
 Заявка 33 8 5 20 44 - 57 29
19.
Эвертон
 Заявка 33 6 10 17 25 - 50 28
20.
Саутгемптон
 1:1 Заявка 34 6 7 21 28 - 58 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 16 14 1 1 54 - 16 43
2.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
6.
Ньюкасл
 1:1 Заявка 16 9 6 1 30 - 11 33
7.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 15 8 3 4 31 - 14 27
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
11.
Фулхэм
 1:2 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Борнмут
 2:1 Заявка 17 6 4 7 17 - 24 22
17.
Лидс
 1:2 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 1:1 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 1:1 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 17 6 4 7 17 - 23 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
8.
Фулхэм
 1:2 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 2:1 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 1:1 Заявка 17 4 3 10 13 - 27 15
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 16 3 3 10 15 - 24 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 1:2 Заявка 17 2 3 12 20 - 34 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 34 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Буэндия с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Морено сбросил мяч на Рэмси, Далот прочитал момент и перехватил мяч. 
  • 61'
    Рэшфорд теперь уже отправился во вратарскую прессинговать Мартинеса, Эмилиано сыграл без ошибок и выбил мяч на правый фланг. 
  • 60'
    Рэшфорд с левой половины поля ворвался в штрафную площадь, но при этом Маркус при обводке защитников далековато отпустил от себя мяч, Мартинес смело бросился на мяч и в итоге его перехватил. 
  • Фол, нарушение
    59'
    Макгинн в центре поля грубовато подтолкнул в спину Эриксена, Кристиан при этом уже успел отдать пас на своего партнёра по команде, Джарред Джиллетт пока что решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 58'
    Эриксен из центра поля выполнил передачу на ход Санчо по левой половине поля, Джедон убежал на левый угол штрафной площади, раскачать Янга Санчо не смог, далее последовала передача к боковой линии штрафной на Маласиа, Тирелл в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной площади, Дуглас грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
  • 57'
    Рэмси с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, игроки "Манчестер Юнайтед" уверенно перехватили мяч, но провести контратаку у хозяев поля не получилось. 
  • 56'
    Маласиа совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Тирелл выполнил прострел в центр штрафной площади на Рэшфорда, Мингс удачно сыграл в подкате, а затем мяч уже после отскок на правом углу вратарской забрал Мартинес. 
  • 55'
    Шоу со стандарта решил без свистка забросить мяч на правый угол штрафной площади, Джарред Джиллетт при этом изначально показывал, что стандарт только по свистку. Во второй раз уже Эриксен выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Линделёф под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели. 
  • Фол, нарушение
    54'
    Дуглас на своей половине поля в борьбе за мяч огрел по ногам Фернандеша. Игроки "Манчестер Юнайтед" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    53'
    Дуглас перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Манчестер Юнайтед", правила были нарушены против Забитцера. 
  • 52'
    Макгинн со стандарта выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Дуглас в касание пробил по воротам, но Шоу успел выброситься под мяч, в итоге мяч от Люка улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Янг из аута на правом фланге вбросил мяч к правому углу штрафной площади на Магкинна, Маласиа сыграл неосмотрительно и нарушил правила. "Астон Вилла" заработала довольно неплохой стандарт. 
  • Дождь
    50'
    Дождь в Манчестере после первого тайма практически прекратился, теперь футболистам будет играть немного комфортнее. 
  • 49'
    Буэндия под давлением соперника на правом фланге сыграл неудачно, мяч в итоге ушёл в аут. 
  • 48'
    Достаточно неплохо начинает второй тайм "Астон Вилла", во всяком случае "львы" стараются уже куда активнее идти в высокий прессинг. 
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    • 47'
      Янг совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем выполнил заброс к левому углу вратарской, Уоткинс под давлением Далота не смог головой пробить по воротам, но и мяч летел высоковато для Олли. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает сейчас "Астон Вилла", чтобы также начать играть на "Олд Траффорд" более активно. Временами у "Манчестер Юнайтед" бывают проблемы с построением игры во втором тайме, а поэтому "львы" конечно же ещё способны побороться хотя бы за ничью. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" заслуженно переигрывает "Астон Виллу", но пока что счёт только 1:0. Если команда Эрика Тен Хага не собирается играть на нервах болельщиков, нужно во втором тайме забивать ещё и уже оформлять полноценную заявку на три очка в этот вечер. 
    • 45'
      Фернандеш подкараулил отскок после неудачного выноса защитников бирмингемского клуба, от радиуса штрафной площади с левой половины поля Бруну пробил на исполнение в ближний угол ворот, Мартинес в красивом прыжке спокойно поймал мяч. 
    • 45'
      Эриксен получил мяч на левом углу штрафной площади от Санчо, Кристиан пробил в ближний угол ворот, мяч попал в защитка "Астон Виллы". 
    • 45'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Янгу по правому флангу, Маласиа догнал Эшли и удачно сыграл в подкате, мяч ушёл в аут от флангового защитника "львов". 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил Джарред Джиллет к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      Каземиро из глубины поля выполнил заброс на ход Санчо по левой половине поля, Джедон убежал к боковой линии штрафной площади и выполнил прострел в центр штрафной, защитники "Астон Виллы" сыграли внимательно и перехватили мяч.
    • 43'
      Успокоилась у нас игра после забитого мяча "Манчестер Юнайтед", теперь для хозяев поля конечно же важно просто не пропустить под конец первой половины матча. 
    • 42'
      Эриксен выполнил передачу на ход Санчо по левой половине поля, Янг прочитал момент и спокойно перехватил мяч. 
    • 41'
      Всё же удалось "Манчестер Юнайтед" дожать "Астон Виллу" до перерыва, важный гол забила команда Эрика тен Хага перед перерывом. 
    • Судья
      40'
      Джарред Джиллетт послушал судей из комнаты VAR, проверялся момент при передаче Каземиро на Рэшфорда, Маркус был в правильном положении, никакого офсайда, хороший гол. 
    • Описание гола
      39'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Фернандеш!!! Каземиро выиграл борьбу за верховой мяч в центре поля и удачно сбросил его на ход Рэшфорду по левой половине поля, Маркус убежал на левый угол штрафной площади и пробил под дальний угол ворот, Мартинес в прыжке отбил мяч к правому углу вратарской, Фернандеш удачно набежал на мяч и спокойно отправил его в сетку. 
    • 38'
      Заканчивается у нас постепенно первый тайм, "Манчестер Юнайтед" активно давит на ворота соперника, но забить пока что не получается. 
    • 37'
      Морено разогнал атаку по левому флангу и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Рэмси раскачал соперника и выполнил подачу в центр к линии вратарской, Шоу головой не смог выбить мяч за пределы штрафной, получилась "свеча" к центру штрафной площади, Уоткинс решился на удар по воротам в падении через себя, мяч полетел выше цели.
    • 36'
      Шоу из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Рэшфорду, Мартинес вышел за пределы штрафной площади и выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Судья
      35'
      Джарред Джиллетт послушал судей из комнаты VAR, Янг рукой мяч трогать не собирался, касание практически не было и ничто не мешало Санчо принимать мяч, никакого пенальти не будет. 
    • 34'
      Эриксен при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу к линии штрафной площади, Забитцер сразу же перевёл мяч на левый угол штрафной площади на ход Санчо, Джедон не смог обработать мяч, но при этом он активно сигнализировал, что Янг играл рукой. 
    • 33'
      Каземиро с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.
    • 32'
      Морено совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Алекс выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Манчестер Юнайтед" сыграли внимательно и перехватили мяч без особого труда. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Маласиа в центре поля нарушил правила против Макгинна. Игроки "Манчестер Юнайтед" как раз не дали своему сопернику быстро разыграть стандарт. 
    • 30'
      Удалось игрокам "Астон Виллы" наконец-то перехватить контроль над мячом, немного есть времени у линии обороны перевести дух. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Дуглас в центре поля нарушил правила против Забитцера. Игроки "Манчестер Юнайтед" быстро разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Санчо теперь уже после передачи ему на ход на левый угол штрафной площади сыграл неудачно, Джедон нарушил правила против Консы. 
    • Штанга
      27'
      Санчо разогнал атаку по левому флангу, далее Джедон выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Каземиро сразу же пробил в ближний угол ворот, перекладина спасла "Астон Виллу" от пропущенного мяча. 
    • Судья
      26'
      Рэшфорд попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, у лицевой линии поля в борьбе с Конса Маркус оказался на газоне, Джарред Джиллетт вновь показал, что нужно играть дальше. 
    • 25'
      Линделёф из глубины поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, защитники бирмингемского клуба сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • 24'
      Тяжело футболистам "Манчестер Юнайтед" проходить плотную оборону "Астон Виллы", а вот сами гости уже начали находить слабые места во бороне соперника. 
    • Офсайд
      23'
      Попытались игроки "Астон Виллы" вновь разогнать атаку по правому флангу, Янг выполнил передачу к углу штрафной площади на ход Уоткинсу, форвард "львов" забрался в небольшой офсайд. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Каземиро перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Рамси. 
    • Угловой
      21'
      Не самым лучшим образом игроки "Астон Виллы" разыграли первый угловой в этом матче, "Манчестер Юнайтед" уверенно отвёл угрозу от своих ворот. 
    • Опасный момент
      20'
      Рамси убежал в штрафную площадь по правой половине поля, Джакоб смог выполнить опасный прострел к дальней штанге на Уоткинса, Олии в борьбе с Далотом оказался на газоне, Джарред Джиллетт показал, что нужно играть дальше, Далот уже лёжа на газоне смог ногой оттолкнуть мяч на левый угол штрафной площади, Морено набежал на мяч и пробил в ближний угол ворот довольно плотно, Де Хеа успел среагировать и перевести мяч на угловой. 
    • Офсайд
      19'
      Каземиро при выходе из обороны выполнил перевод на левую половину поля, Санчо задержался в атаке и оказался в офсайде. 
    • Офсайд
      18'
      Санчо с левой половины поля выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Эриксену, Кристиан вновь оказался в небольшом офсайде. 
    • Дождь
      17'
      В Манчестере сегодня идёт дождь, поле влажное, а поэтому данный фактор футболистам конечно же нужно учитывать. Мартинес доказал, что двигаться на поле нужно осторожно. 
    • Опасный момент
      16'
      Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Астон Виллы", Фернандеш в касание выполнил перевод к левому углу вратарской, у Мартинеса поехала нога и голкипер "львов" сам себя отыграл, но на счастье гостей Забитцер не успел к мячу. 
    • Опасный момент
      15'
      Вновь "Манчестер Юнайтед" провёл хорошую атаку по левой половине поля, Рэшфорд в завершении момента выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Забитцер под давлением соперника сразу же пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Опасный момент
      14'
      Из глубины поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "львов" на ход Рэшфорду вновь, на этот раз хорошо поработал Линделёф, Мартинес выбежал за пределы штрафной площади и в подкате выбил мяч к левой кромке поля. Во второй волне атаки футболисты "Манчестер Юнайтед" едва не создали голевой момент, но всё же защитники "Астон Виллы" подстраховали своего голкипера. 
    • Угловой
      13'
      Эриксен с углового выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Рэшфорд неплохо выпрыгнул и головой сбросил мяч в центр штрафной, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Опасный момент
      12'
      Фернандеш выполнил передачу с левой половины поля на левый угол штрафной площади, Рэшфорд грамотно оторвался от соперника и пробил в ближний угол ворот, Мартинес успел сократить дистанцию, мяч был отбит на угловой. 
    • 11'
      Продолжают игроки "Манчестер Юнайтед" регулярно разрывать высокую линию обороны "Астон Виллы" за счёт забросов вперёд, но при этом пока что хозяева поля регулярно оказываются в офсайде. 
    • 10'
      Фернандеш с правого фланга выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Эриксену, Кристиан в борьбе за мяч нарушил правила против активного Янга. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Янг перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Манчестер Юнайтед", правила были нарушены против Санчо. 
    • Офсайд
      8'
      Забитцер с правой половины поля выполнил передачу на ход Рэшфорду к линии штрафной площади практически по центру, Маркус убежал один на один с Мартинесом и не попал в правый угол ворот, но при этом форвард "Манчестер Юнайтед" забрался в офсайд. 
    • 7'
      Санчо попытался убежать вперёд по левому флангу, но уйти от Янга не удалось, мяч ушёл в аут от Джедона. 
    • 6'
      Шоу из центра поля выполнил безадресный заброс к левому углу штрафной площади, Мартинес немного размялся при игре на выходе. 
    • Офсайд
      5'
      Сместились игроки "Манчестер Юнайтед" на левый фланг, Санчо на этот раз выполнил передачу к боковой линии штрафной площади, теперь уже Забитцер забрался в небольшой офсайд. 
    • 4'
      Далот из центра поля выполнил заброс на ход Фернандешу по правому флангу, Морено оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
    • 3'
      "Астон Вилла" пока что по большей степени играет от обороны, но как-то иначе действовать на "Олд Траффорд" действовать крайне опасно. 
    • Офсайд
      2'
      Сразу же игроки "Манчестер Юнайтед" попытались провести атаку по правой половине поля, но при передачи от Забитцера на ход Фернандешу Бруну забрался в небольшой офсайд. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня на "Олд Траффорд" нас наверняка будет ждать очень интересная и непредсказуемая битва. 34 тур в Англии весь получается непредсказуемым, будем надеяться, что данная встреча исключением не будет. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 86 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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