Маласиа совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Тирелл выполнил прострел в центр штрафной площади на Рэшфорда, Мингс удачно сыграл в подкате, а затем мяч уже после отскок на правом углу вратарской забрал Мартинес.

Рэмси с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, игроки "Манчестер Юнайтед" уверенно перехватили мяч, но провести контратаку у хозяев поля не получилось.

Эриксен из центра поля выполнил передачу на ход Санчо по левой половине поля, Джедон убежал на левый угол штрафной площади, раскачать Янга Санчо не смог, далее последовала передача к боковой линии штрафной на Маласиа, Тирелл в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной площади, Дуглас грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

Макгинн в центре поля грубовато подтолкнул в спину Эриксена, Кристиан при этом уже успел отдать пас на своего партнёра по команде, Джарред Джиллетт пока что решил обойтись без жёлтой карточки.

Рэшфорд с левой половины поля ворвался в штрафную площадь, но при этом Маркус при обводке защитников далековато отпустил от себя мяч, Мартинес смело бросился на мяч и в итоге его перехватил.

Рэшфорд теперь уже отправился во вратарскую прессинговать Мартинеса, Эмилиано сыграл без ошибок и выбил мяч на правый фланг.

Буэндия с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Морено сбросил мяч на Рэмси, Далот прочитал момент и перехватил мяч.

Достаточно неплохо начинает второй тайм "Астон Вилла", во всяком случае "львы" стараются уже куда активнее идти в высокий прессинг.

Буэндия под давлением соперника на правом фланге сыграл неудачно, мяч в итоге ушёл в аут.

Дождь в Манчестере после первого тайма практически прекратился, теперь футболистам будет играть немного комфортнее.

Янг из аута на правом фланге вбросил мяч к правому углу штрафной площади на Магкинна, Маласиа сыграл неосмотрительно и нарушил правила. "Астон Вилла" заработала довольно неплохой стандарт.

Макгинн со стандарта выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Дуглас в касание пробил по воротам, но Шоу успел выброситься под мяч, в итоге мяч от Люка улетел в аут.

Дуглас перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Манчестер Юнайтед", правила были нарушены против Забитцера.

Дуглас на своей половине поля в борьбе за мяч огрел по ногам Фернандеша. Игроки "Манчестер Юнайтед" тщательно готовятся к стандарту.

Шоу со стандарта решил без свистка забросить мяч на правый угол штрафной площади, Джарред Джиллетт при этом изначально показывал, что стандарт только по свистку. Во второй раз уже Эриксен выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Линделёф под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает сейчас "Астон Вилла", чтобы также начать играть на "Олд Траффорд" более активно. Временами у "Манчестер Юнайтед" бывают проблемы с построением игры во втором тайме, а поэтому "львы" конечно же ещё способны побороться хотя бы за ничью.

Янг совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем выполнил заброс к левому углу вратарской, Уоткинс под давлением Далота не смог головой пробить по воротам, но и мяч летел высоковато для Олли.

Эриксен выполнил передачу на ход Санчо по левой половине поля, Янг прочитал момент и спокойно перехватил мяч.

Успокоилась у нас игра после забитого мяча "Манчестер Юнайтед", теперь для хозяев поля конечно же важно просто не пропустить под конец первой половины матча.

Каземиро из глубины поля выполнил заброс на ход Санчо по левой половине поля, Джедон убежал к боковой линии штрафной площади и выполнил прострел в центр штрафной, защитники "Астон Виллы" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Две минуты добавил Джарред Джиллет к основному времени первого тайма.

Из глубины поля последовал заброс на ход Янгу по правому флангу, Маласиа догнал Эшли и удачно сыграл в подкате, мяч ушёл в аут от флангового защитника "львов".

Эриксен получил мяч на левом углу штрафной площади от Санчо, Кристиан пробил в ближний угол ворот, мяч попал в защитка "Астон Виллы".

Фернандеш подкараулил отскок после неудачного выноса защитников бирмингемского клуба, от радиуса штрафной площади с левой половины поля Бруну пробил на исполнение в ближний угол ворот, Мартинес в красивом прыжке спокойно поймал мяч.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" заслуженно переигрывает "Астон Виллу", но пока что счёт только 1:0. Если команда Эрика Тен Хага не собирается играть на нервах болельщиков, нужно во втором тайме забивать ещё и уже оформлять полноценную заявку на три очка в этот вечер.

41' Всё же удалось "Манчестер Юнайтед" дожать "Астон Виллу" до перерыва, важный гол забила команда Эрика тен Хага перед перерывом.

40' Джарред Джиллетт послушал судей из комнаты VAR, проверялся момент при передаче Каземиро на Рэшфорда, Маркус был в правильном положении, никакого офсайда, хороший гол.

39' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Фернандеш!!! Каземиро выиграл борьбу за верховой мяч в центре поля и удачно сбросил его на ход Рэшфорду по левой половине поля, Маркус убежал на левый угол штрафной площади и пробил под дальний угол ворот, Мартинес в прыжке отбил мяч к правому углу вратарской, Фернандеш удачно набежал на мяч и спокойно отправил его в сетку.

38' Заканчивается у нас постепенно первый тайм, "Манчестер Юнайтед" активно давит на ворота соперника, но забить пока что не получается.

37' Морено разогнал атаку по левому флангу и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Рэмси раскачал соперника и выполнил подачу в центр к линии вратарской, Шоу головой не смог выбить мяч за пределы штрафной, получилась "свеча" к центру штрафной площади, Уоткинс решился на удар по воротам в падении через себя, мяч полетел выше цели.

36' Шоу из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Рэшфорду, Мартинес вышел за пределы штрафной площади и выбил мяч подальше от своих ворот.

35' Джарред Джиллетт послушал судей из комнаты VAR, Янг рукой мяч трогать не собирался, касание практически не было и ничто не мешало Санчо принимать мяч, никакого пенальти не будет.

34' Эриксен при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу к линии штрафной площади, Забитцер сразу же перевёл мяч на левый угол штрафной площади на ход Санчо, Джедон не смог обработать мяч, но при этом он активно сигнализировал, что Янг играл рукой.

33' Каземиро с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

32' Морено совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Алекс выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Манчестер Юнайтед" сыграли внимательно и перехватили мяч без особого труда.

31' Маласиа в центре поля нарушил правила против Макгинна. Игроки "Манчестер Юнайтед" как раз не дали своему сопернику быстро разыграть стандарт.

30' Удалось игрокам "Астон Виллы" наконец-то перехватить контроль над мячом, немного есть времени у линии обороны перевести дух.

29' Дуглас в центре поля нарушил правила против Забитцера. Игроки "Манчестер Юнайтед" быстро разыграли стандарт.

28' Санчо теперь уже после передачи ему на ход на левый угол штрафной площади сыграл неудачно, Джедон нарушил правила против Консы.

27' Санчо разогнал атаку по левому флангу, далее Джедон выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Каземиро сразу же пробил в ближний угол ворот, перекладина спасла "Астон Виллу" от пропущенного мяча.

26' Рэшфорд попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, у лицевой линии поля в борьбе с Конса Маркус оказался на газоне, Джарред Джиллетт вновь показал, что нужно играть дальше.

25' Линделёф из глубины поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, защитники бирмингемского клуба сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

24' Тяжело футболистам "Манчестер Юнайтед" проходить плотную оборону "Астон Виллы", а вот сами гости уже начали находить слабые места во бороне соперника.

23' Попытались игроки "Астон Виллы" вновь разогнать атаку по правому флангу, Янг выполнил передачу к углу штрафной площади на ход Уоткинсу, форвард "львов" забрался в небольшой офсайд.

22' Каземиро перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Рамси.

21' Не самым лучшим образом игроки "Астон Виллы" разыграли первый угловой в этом матче, "Манчестер Юнайтед" уверенно отвёл угрозу от своих ворот.

20' Рамси убежал в штрафную площадь по правой половине поля, Джакоб смог выполнить опасный прострел к дальней штанге на Уоткинса, Олии в борьбе с Далотом оказался на газоне, Джарред Джиллетт показал, что нужно играть дальше, Далот уже лёжа на газоне смог ногой оттолкнуть мяч на левый угол штрафной площади, Морено набежал на мяч и пробил в ближний угол ворот довольно плотно, Де Хеа успел среагировать и перевести мяч на угловой.

19' Каземиро при выходе из обороны выполнил перевод на левую половину поля, Санчо задержался в атаке и оказался в офсайде.

18' Санчо с левой половины поля выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Эриксену, Кристиан вновь оказался в небольшом офсайде.

17' В Манчестере сегодня идёт дождь, поле влажное, а поэтому данный фактор футболистам конечно же нужно учитывать. Мартинес доказал, что двигаться на поле нужно осторожно.

16' Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Астон Виллы", Фернандеш в касание выполнил перевод к левому углу вратарской, у Мартинеса поехала нога и голкипер "львов" сам себя отыграл, но на счастье гостей Забитцер не успел к мячу.

15' Вновь "Манчестер Юнайтед" провёл хорошую атаку по левой половине поля, Рэшфорд в завершении момента выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Забитцер под давлением соперника сразу же пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

14' Из глубины поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "львов" на ход Рэшфорду вновь, на этот раз хорошо поработал Линделёф, Мартинес выбежал за пределы штрафной площади и в подкате выбил мяч к левой кромке поля. Во второй волне атаки футболисты "Манчестер Юнайтед" едва не создали голевой момент, но всё же защитники "Астон Виллы" подстраховали своего голкипера.

13' Эриксен с углового выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Рэшфорд неплохо выпрыгнул и головой сбросил мяч в центр штрафной, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

12' Фернандеш выполнил передачу с левой половины поля на левый угол штрафной площади, Рэшфорд грамотно оторвался от соперника и пробил в ближний угол ворот, Мартинес успел сократить дистанцию, мяч был отбит на угловой.

11' Продолжают игроки "Манчестер Юнайтед" регулярно разрывать высокую линию обороны "Астон Виллы" за счёт забросов вперёд, но при этом пока что хозяева поля регулярно оказываются в офсайде.

10' Фернандеш с правого фланга выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Эриксену, Кристиан в борьбе за мяч нарушил правила против активного Янга.

9' Янг перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Манчестер Юнайтед", правила были нарушены против Санчо.

8' Забитцер с правой половины поля выполнил передачу на ход Рэшфорду к линии штрафной площади практически по центру, Маркус убежал один на один с Мартинесом и не попал в правый угол ворот, но при этом форвард "Манчестер Юнайтед" забрался в офсайд.

7' Санчо попытался убежать вперёд по левому флангу, но уйти от Янга не удалось, мяч ушёл в аут от Джедона.

6' Шоу из центра поля выполнил безадресный заброс к левому углу штрафной площади, Мартинес немного размялся при игре на выходе.

5' Сместились игроки "Манчестер Юнайтед" на левый фланг, Санчо на этот раз выполнил передачу к боковой линии штрафной площади, теперь уже Забитцер забрался в небольшой офсайд.

4' Далот из центра поля выполнил заброс на ход Фернандешу по правому флангу, Морено оказался первым на мяче и выбил его в аут.

3' "Астон Вилла" пока что по большей степени играет от обороны, но как-то иначе действовать на "Олд Траффорд" действовать крайне опасно.

2' Сразу же игроки "Манчестер Юнайтед" попытались провести атаку по правой половине поля, но при передачи от Забитцера на ход Фернандешу Бруну забрался в небольшой офсайд.