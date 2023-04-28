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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 46
Манчестер Юнайтед 89.1% (41)
X 2.2% (1)
Астон Вилла 8.7% (4)
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Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Астон Вилла
1.83
4.12
4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

31 матч

64.5%
22.6%
12.9%
20 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.2%
41.9%
12.9%
14 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

КЛ
4:2
ПЛ
3:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ТМС
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
КC
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
К
0:2
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

2.4
1.81

Среднее время на гол

37
49

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

0.94
0.93

Среднее время на гол

96
96

Всего голов

51
43

Голов в среднем за матч

1.65
1.39

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

54
64

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 16 0.52
Фернандеш Бруну 5 (1) 0.16
Санчо Джедон 5 0.16
Марсьяль Антони 4 (1) 0.13
Антони 4 0.13
Каземиро Карлос 2 0.06
Гарначо Алехандро 2 0.06
Фред Сантос 2 0.06
Эриксен Кристиан 1 0.03
Шоу Люк 1 0.03
Далот Диогу 1 0.03
Роналду Криштиану 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Мартинес Лисандро 1 0.03
Забитцер Марсель 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Эланга Энтони 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 14 (1) 0.42
Ингс Дэнни 6 (2) 0.18
Буэндия Эмилиано 5 0.15
Соарес Дуглас 4 0.12
Рамси Джакоб 4 0.12
Бэйли Леон 4 0.12
Траоре Бертран 2 0.06
Макгинн Джон 1 0.03
Мингс Тайрон 1 0.03
Янг Эшли 1 0.03
Коутиньо Филиппе 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Морено Алекс 0 0
Кэш Мэтти 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 5 2
Мактоминай Скотт 7 0
Фернандеш Бруну 6 0
Шоу Люк 6 0
Мартинес Лисандро 6 0
Фред Сантос 5 0
Далот Диогу 5 0
Антони 4 0
Магуайр Гарри 4 0
Эриксен Кристиан 3 0
Маласиа Тирелл 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Уан-Биссака Аарон 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 5 1
Мартинес Эмилиано 6 0
Янг Эшли 5 0
Макгинн Джон 5 0
Конса Эзри 5 0
Динь Люка 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Бэйли Леон 4 0
Камара Бубакар I 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Коутиньо Филиппе 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Морено Алекс 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Чамберс Калум 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Траоре Бертран 1 0
Дуран Джон 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
7
Манчестер Юнайтед
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Астон Вилла
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

26
14

Волевые поражения

15
25
Манчестер Юнайтед
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
35% (11)
16% (5)
Астон Вилла
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
39% (13)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

30
16

Волевые поражения

18
32

Голы по времени матча

Забито

27
18
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
1
4%
1
6%
1-15
6
22%
5
28%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
8
30%
30%
4
22%
61-75
4
15%
5
28%
76-90

Пропущено

8
21
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
1
13%
5
24%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
1
13%
5
24%
31-45
2
25%
3
14%
46-60
1
13%
4
19%
61-75
2
25%
2
10%
76-90

Забито

20
30
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
3
15%
10
33%
1-15
2
10%
1
3%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
3
15%
4
13%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
8
40%
8
27%
76-90

Пропущено

32
18
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
16%
4
22%
1-15
3
9%
2
11%
16-30
6
19%
4
22%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
6
19%
3
17%
61-75
7
22%
4
22%
76-90

Забито

47
48
19 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 18
7 Не забивали 6
4
9%
11
23%
1-15
8
17%
6
13%
16-30
7
15%
4
8%
31-45
8
17%
7
15%
46-60
8
17%
7
15%
61-75
12
26%
13
27%
76-90

Пропущено

40
39
17 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 20
6
15%
9
23%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
7
18%
9
23%
31-45
7
18%
4
10%
46-60
7
18%
7
18%
61-75
9
23%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2
Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0
Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

Точный счет

3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 39%
1
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
1
13 раз 39%
2
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
15
2
10
5
1.5
9
8
4
11
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
5
11
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
27
6
17
14
1.5
14
19
5
26
2.5
4
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 33 23 6 4 78 - 38 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 31 23 4 4 82 - 29 73
3.
Ньюкасл
 Заявка 32 17 11 4 58 - 26 62
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 31 18 6 7 48 - 39 60
5.
Тоттенхэм
 Заявка 33 16 6 11 60 - 53 54
6.
Астон Вилла
 Заявка 33 16 6 11 46 - 41 54
7.
Ливерпуль
 Заявка 32 15 8 9 61 - 39 53
8.
Брайтон
 Заявка 30 14 7 9 55 - 40 49
9.
Брентфорд
 Заявка 33 11 14 8 50 - 43 47
10.
Фулхэм
 Заявка 32 13 6 13 44 - 43 45
11.
Челси
 Заявка 32 10 9 13 30 - 35 39
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 33 10 7 16 29 - 44 37
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 33 9 10 14 31 - 42 37
14.
Борнмут
 Заявка 33 10 6 17 32 - 63 36
15.
Вест Хэм
 Заявка 32 9 7 16 34 - 43 34
16.
Лидс
 Заявка 33 7 9 17 42 - 63 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 29 - 60 30
18.
Лестер
 Заявка 33 8 5 20 44 - 57 29
19.
Эвертон
 Заявка 33 6 10 17 25 - 50 28
20.
Саутгемптон
 Заявка 33 6 6 21 27 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 16 14 1 1 54 - 16 43
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
6.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
7.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
10.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
11.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
14.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
16.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
9.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
10.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 15 3 3 9 12 - 20 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 33 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (3)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2023, осталось 2 дня 6 часов 20 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.5% пользователей.
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    • Прогнозы 46
    Манчестер Юнайтед 89.1% (41)
    X 2.2% (1)
    Астон Вилла 8.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Астон Вилла
    1.83
    4.12
    4.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Астон Вилла онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Астон Вилла

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    89.1% (41)
    Ничья
    2.2% (1)
    Астон Вилла
    8.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.05% (29)
    Меньше
    30.95% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (28)
    Нет
    33.33% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    43.5% (20)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    15.2% (7)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    10.9% (5)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    6.5% (3)
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    Манчестер Юнайтед
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