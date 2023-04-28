Тур: 34. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Джиллетт Джаред
Позже
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
22 матча
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
31 матч
64.5%
22.6%
12.9%
20 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.2%
41.9%
12.9%
14 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
2.4
1.81
Среднее время на гол
37
49
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
0.94
0.93
Среднее время на гол
96
96
Всего голов
51
43
Голов в среднем за матч
1.65
1.39
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
54
64
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|16
|0.52
|Фернандеш Бруну
|5 (1)
|0.16
|Санчо Джедон
|5
|0.16
|Марсьяль Антони
|4 (1)
|0.13
|Антони
|4
|0.13
|Каземиро Карлос
|2
|0.06
|Гарначо Алехандро
|2
|0.06
|Фред Сантос
|2
|0.06
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Шоу Люк
|1
|0.03
|Далот Диогу
|1
|0.03
|Роналду Криштиану
|1
|0.03
|Мактоминай Скотт
|1
|0.03
|Мартинес Лисандро
|1
|0.03
|Забитцер Марсель
|0
|0
|Вегхорст Ваут
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|14 (1)
|0.42
|Ингс Дэнни
|6 (2)
|0.18
|Буэндия Эмилиано
|5
|0.15
|Соарес Дуглас
|4
|0.12
|Рамси Джакоб
|4
|0.12
|Бэйли Леон
|4
|0.12
|Траоре Бертран
|2
|0.06
|Макгинн Джон
|1
|0.03
|Мингс Тайрон
|1
|0.03
|Янг Эшли
|1
|0.03
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.03
|Динь Люка
|1
|0.03
|Морено Алекс
|0
|0
|Кэш Мэтти
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|5
|2
|Мактоминай Скотт
|7
|0
|Фернандеш Бруну
|6
|0
|Шоу Люк
|6
|0
|Мартинес Лисандро
|6
|0
|Фред Сантос
|5
|0
|Далот Диогу
|5
|0
|Антони
|4
|0
|Магуайр Гарри
|4
|0
|Эриксен Кристиан
|3
|0
|Маласиа Тирелл
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Гарначо Алехандро
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Дуглас
|5
|1
|Мартинес Эмилиано
|6
|0
|Янг Эшли
|5
|0
|Макгинн Джон
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Мингс Тайрон
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Камара Бубакар I
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Коутиньо Филиппе
|3
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Морено Алекс
|3
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Чамберс Калум
|2
|0
|Уоткинс Олли
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
3
7
Манчестер Юнайтед
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Астон Вилла
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
26
14
Волевые поражения
15
25
Манчестер Юнайтед
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
35% (11)
16% (5)
Астон Вилла
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
39% (13)
45% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
30
16
Волевые поражения
18
32
Голы по времени матча
Забито
27
18
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
1
4%
1
6%
1-15
6
22%
5
28%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
8
30%
30%
4
22%
61-75
4
15%
5
28%
76-90
Пропущено
8
21
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
1
13%
5
24%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
1
13%
5
24%
31-45
2
25%
3
14%
46-60
1
13%
4
19%
61-75
2
25%
2
10%
76-90
Забито
20
30
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
3
15%
10
33%
1-15
2
10%
1
3%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
3
15%
4
13%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
8
40%
8
27%
76-90
Пропущено
32
18
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
16%
4
22%
1-15
3
9%
2
11%
16-30
6
19%
4
22%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
6
19%
3
17%
61-75
7
22%
4
22%
76-90
Забито
47
48
19 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 18
7 Не забивали 6
4
9%
11
23%
1-15
8
17%
6
13%
16-30
7
15%
4
8%
31-45
8
17%
7
15%
46-60
8
17%
7
15%
61-75
12
26%
13
27%
76-90
Пропущено
40
39
17 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 20
6
15%
9
23%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
7
18%
9
23%
31-45
7
18%
4
10%
46-60
7
18%
7
18%
61-75
9
23%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2
Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0
Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Точный счет
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
Точный счет
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 39%
1
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
1
13 раз 39%
2
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
152
105
98
411
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
79
511
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
276
1714
1419
526
429
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|23
|6
|4
|78 - 38
|75
|2.
|Заявка
|31
|23
|4
|4
|82 - 29
|73
|3.
|Заявка
|32
|17
|11
|4
|58 - 26
|62
|4.
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|48 - 39
|60
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|60 - 53
|54
|6.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|46 - 41
|54
|7.
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|61 - 39
|53
|8.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|55 - 40
|49
|9.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|50 - 43
|47
|10.
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|44 - 43
|45
|11.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|30 - 35
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|29 - 44
|37
|13.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|31 - 42
|37
|14.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|32 - 63
|36
|15.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|34 - 43
|34
|16.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|42 - 63
|30
|17.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|29 - 60
|30
|18.
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|44 - 57
|29
|19.
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|25 - 50
|28
|20.
|Заявка
|33
|6
|6
|21
|27 - 57
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|54 - 16
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|39 - 13
|34
|5.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|35 - 22
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|7.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|29 - 10
|32
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 17
|28
|9.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 19
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 22
|25
|11.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 19
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 31
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 21
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|25 - 31
|20
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 26
|14
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 32
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 39
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|33 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|24 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|19 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Исход игры
Манчестер Юнайтед
89.1% (41)
Ничья
2.2% (1)
Астон Вилла
8.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
69.05% (29)
Меньше
30.95% (13)
Обе команды забьют
Да
66.67% (28)
Нет
33.33% (14)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
43.5% (20)
2:0 Манчестер Юнайтед
15.2% (7)
1:0 Манчестер Юнайтед
10.9% (5)
3:1 Манчестер Юнайтед
6.5% (3)
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