Тур: 5.
3:0
Второй тайм: 61'
Ход матча
2'
1:0
6'
2:0
10'
3:0
20
Adam
Bark
30
Samuel
Dahl
21
Сульич
Али
13
Якубу
Алию
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Adam BarkПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Samuel DahlПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
31 Amar Dzevlan
-
19 Malik Mokede
-
11 Adi Fisic
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Якубу АлиюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Armin Culum
-
-
19 Leo Lif
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
История личных встреч
Эребру
Сирианска Эскильстуна
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
78
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|2
|0.4
|Андрессон Аксель
|1
|0.2
|Валкер Кевин
|0
|0
|Ларссон Джейк
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модиг Йеспер
|1
|0.2
|Leo Lif
|1
|0.2
|Паломино Марсело
|1 (1)
|0.2
|Карлссон Аджей Симон
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Shlimon
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Сульич Али
|1
|0
|Адольфссон Маттис
|1
|0
|Мааруф Самир
|1
|0
|Robin Sundgren
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
|Leo Lif
|1
|0
|Oskar Lindberg
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Эребру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сирианска Эскильстуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
1
Эребру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сирианска Эскильстуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0
Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Эребру - Вестерос 5:2 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эребру - Норрбю 0:0 Васалунд - Эребру 0:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 0:1
Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Троллхаттен - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ариана - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Мотала 3:0 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Сирианска Эскильстуна - Юнитед Нордик 1:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0
Результаты матчей
Эребру
Сирианска Эскильстуна
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Эребру
Сирианска Эскильстуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|3:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|0:3
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|13.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|14.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|0:3
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|3:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|0:3
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|Эстер
|Сёдерберг Никлас
|3 (4)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|3
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|3
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|3
|Сундсвалль
|Андерссон Эрик
|3
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|3