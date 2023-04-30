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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 5.
Эребру
3:0
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
1:0
2' Гол
Миллескуг Ноэль
2:0
6' Гол
Андрессон Аксель
3:0
10' Гол
Миллескуг Ноэль
74' Желтая карточка
Адольфссон Маттис
80' Желтая карточка
Митку Маттиас
89' Желтая карточка
Adi Fisic
90' Желтая карточка
Паломино Марсело
90'+6
1
Эскелинен
Виллиам
15
Бергмарк
Никлас
4
Моро
Насиру
26
Андрессон
Аксель
20
Adam
Bark
8
Валкер
Кевин
22
Lucas
Shlimon
30
Samuel
Dahl
12
Ларссон
Джейк
48
Миллескуг
Ноэль
7
Сегер
Давид
35
Wahlfrid
Nilsson
21
Сульич
Али
4
Модиг
Йеспер
3
Фрайерс
Зеки
2
Robin
Sundgren
16
Ishak
Shamoun
10
Паломино
Марсело
13
Якубу
Алию
7
Мааруф
Самир
9
Карлссон
Аджей
Симон
14
Oskar
Lindberg
Эребру
3-4-3
Сирианска Эскильстуна
3-4-3

История личных встреч

Эребру
Сирианска Эскильстуна

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:1
С
1:0
А
3:1
А
1:1
ТМК
0:0
А
2:3
А
2:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 2 0.4
Андрессон Аксель 1 0.2
Валкер Кевин 0 0
Ларссон Джейк 0 0
Samuel Dahl 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модиг Йеспер 1 0.2
Leo Lif 1 0.2
Паломино Марсело 1 (1) 0.2
Карлссон Аджей Симон 0 0
Мааруф Самир 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Shlimon 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Adi Fisic 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 2 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Сульич Али 1 0
Паломино Марсело 1 0
Митку Маттиас 1 0
Мааруф Самир 1 0
Robin Sundgren 1 0
Ishak Shamoun 1 0
Leo Lif 1 0
Oskar Lindberg 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0

Результаты матчей

Эребру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Эребру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сирианска Эскильстуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
1
Эребру
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сирианска Эскильстуна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
3
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
3
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0
Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Эребру - Вестерос 5:2 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эребру - Норрбю 0:0 Васалунд - Эребру 0:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 0:1
Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Троллхаттен - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ариана - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Мотала 3:0 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Сирианска Эскильстуна - Юнитед Нордик 1:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0

Результаты матчей

Эребру
Сирианска Эскильстуна

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Эребру
Сирианска Эскильстуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 6 5 0 1 16 - 7 15
2.
Эстерсунд
 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
ГАИС
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Вестерос
 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Йёнчёпинг
 5 2 3 0 9 - 7 9
6.
Утсиктенс
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Гефле
 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Браге
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Ландскруна
 5 2 0 3 4 - 7 6
10.
Сундсвалль
 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Эребру
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 1 3 3 - 9 4
13.
Треллеборг
 4 1 0 3 4 - 7 3
14.
Эргрюте
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Сковде АИК
 5 0 2 3 4 - 8 2
16.
Хельсинборг
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йёнчёпинг
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эстер
 3 2 0 1 8 - 3 6
4.
Ландскруна
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Вестерос
 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Гефле
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Эребру
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Сирианска Эскильстуна
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Утсиктенс
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
14.
Эргрюте
 2 0 2 0 4 - 4 2
15.
Сковде АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Вестерос
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Утсиктенс
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
ГАИС
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Браге
 3 1 1 1 2 - 3 4
7.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Йёнчёпинг
 2 0 2 0 5 - 5 2
10.
Эргрюте
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 3 0 1 2 2 - 8 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Сёдерберг Никлас 3 (4)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 3
ГАИС Линдберг Юлиус 3
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Сундсвалль Андерссон Эрик 3
Эстер Хедлунд Себастьян 3
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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