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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 3884
Фредрикстад
0:0
Конец матча
Санднес
0'
90'+6
1
Haavar
Jenssen
17
Tage
Johansen
26
Mads
Nielsen
II
2
Бьоркстрем
Тим
5
Simen
Rafn
12
Меткалф
Патрик
19
Магнуссон
Юлиус
20
Haavard
Aasheim
18
Ludvig
Begby
10
Лима
Лукас
7
Драге
Томас
1
Фальк
Аслак
2
Herman
Kleppa
4
Kristoffer
Hey
3
Espen
Hammer
Berger
21
Anders
Hiim
8
Matias
Belli
Moldskred
5
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
17
Ingvald
Halgunset
26
Artan
Memedov
9
Рамсланн
Мартин
25
Endre
Osenbroch
Фредрикстад
3-5-2
Санднес
4-3-3

История личных встреч

Фредрикстад
Санднес

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
0:4
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
6:1
ТМС
0:1
Т
5:1
Т
3:4
А
3:1
А
0:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
1.29

Среднее время на гол

48
70

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2.29
1.38

Среднее время на гол

39
65

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

2.07
1.33

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

43
67

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Riki Alba 1 0.25
Haavard Aasheim 1 0.25
Mads Nielsen II 1 0.25
Tage Johansen 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Hiim 1 0.25
Хейланн Томми 1 0.25
Рамсланн Мартин 1 0.25
Matias Belli Moldskred 1 0.25
Herman Kleppa 0 0
Henrik Bjoergen Jensen 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tage Johansen 2 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Haavard Aasheim 1 0
Ludvig Begby 1 0
Stian Stray Molde 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Herman Kleppa 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Endre Osenbroch 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Санднес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Фредрикстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Санднес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Фредрикстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Санднес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0
Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Халден 0:1 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Брюне 1:3 Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Скейд - Фредрикстад 3:3
Санднес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санднес - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Санднес 1:0 Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4
Санднес - Старт 2:1 Санднес - Хёугесунн 0:3 Санднес - Дьерв 1:0 Санднес - Полесье 1:1 Санднес - Дордой 1:1 Санднес - РФШ Рига 1:1 Санднес - Арендал 1:0 Санднес - Вард Хёугесунн 5:0 Брюне - Санднес 3:0 Санднес - Викинг 1:4 Санднес - Конгсвингер 0:1 Брюне - Санднес 0:2 Санднес - Стабек 2:2 Конгсвингер - Санднес 3:1 Санднес - Гроруд 2:4 Ранхейм - Санднес 1:2

Результаты матчей

Фредрикстад
Санднес

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Санднес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 4 3 0 1 5 - 6 9
2.
Хёдд
 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Фредрикстад
 4 2 2 0 3 - 1 8
4.
Согндаль
 4 2 2 0 6 - 4 8
5.
Рёуфосс
 4 2 1 1 7 - 2 7
6.
Дьерв
 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Кристиансунд
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Старт
 4 1 2 1 7 - 5 5
9.
Санднес
 4 1 2 1 4 - 2 5
10.
Мосс
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Брюне
 4 1 2 1 7 - 7 5
12.
Скейд
 4 1 1 2 8 - 8 4
13.
Конгсвингер
 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Осане
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
КФУМ
 4 0 2 2 2 - 7 2
16.
Мьёндален
 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санднес
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Брюне
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Согндаль
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Хёдд
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Мосс
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Рёуфосс
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Старт
 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Кристиансунд
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Дьерв
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Конгсвингер
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ранхейм
 2 1 0 1 2 - 5 3
12.
Фредрикстад
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Скейд
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Мьёндален
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ранхейм
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Хёдд
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Согндаль
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Рёуфосс
 3 1 1 1 3 - 2 4
6.
Дьерв
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Кристиансунд
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Скейд
 3 1 0 2 7 - 7 3
9.
Осане
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Старт
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Мосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Санднес
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Брюне
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 5 1
15.
Мьёндален
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Конгсвингер
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Ранхейм Солли Сиверт 3 (1)
Старт Страннегорд Том 3
Брюне Abel William Stensrud 3
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 3
Мьёндален Ольсен Мейнхард 3
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Осане Стефенсен Кристоффер Нессе 2
Весь список
  • 65'
    Artan Memedov уходит с поля. Markus Aanesland выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    32'
    ГОООООЛ Фредрикстад забивает
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фредрикстад 0:0 Санднес онлайн

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