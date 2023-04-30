Тур: 4. Стадион: Фредрикстад. Зрители: 3884
0:0
Конец матча
0'
90'+6
18
Ludvig
Begby
10
Лима
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
-
10 Лима ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Янссон ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Riki AlbaНападающий
- Нападающий
-
23 Mikail Maden
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
23 Erik Berland
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
История личных встреч
Фредрикстад
Санднес
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.88
1.29
Среднее время на гол
48
70
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
2.29
1.38
Среднее время на гол
39
65
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
2.07
1.33
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
43
67
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Riki Alba
|1
|0.25
|Haavard Aasheim
|1
|0.25
|Mads Nielsen II
|1
|0.25
|Tage Johansen
|0
|0
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Hiim
|1
|0.25
|Хейланн Томми
|1
|0.25
|Рамсланн Мартин
|1
|0.25
|Matias Belli Moldskred
|1
|0.25
|Herman Kleppa
|0
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tage Johansen
|2
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Haavard Aasheim
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Stian Stray Molde
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Herman Kleppa
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Endre Osenbroch
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Санднес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Фредрикстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Санднес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
4
Фредрикстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Санднес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0
Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Халден 0:1 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Брюне 1:3 Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Скейд - Фредрикстад 3:3
Санднес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санднес - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Санднес 1:0 Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4
Санднес - Старт 2:1 Санднес - Хёугесунн 0:3 Санднес - Дьерв 1:0 Санднес - Полесье 1:1 Санднес - Дордой 1:1 Санднес - РФШ Рига 1:1 Санднес - Арендал 1:0 Санднес - Вард Хёугесунн 5:0 Брюне - Санднес 3:0 Санднес - Викинг 1:4 Санднес - Конгсвингер 0:1 Брюне - Санднес 0:2 Санднес - Стабек 2:2 Конгсвингер - Санднес 3:1 Санднес - Гроруд 2:4 Ранхейм - Санднес 1:2
Результаты матчей
Фредрикстад
Санднес
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Санднес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|3 (1)
|Старт
|Страннегорд Том
|3
|Брюне
|Abel William Stensrud
|3
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|3
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|3
|Мьёндален
|Овенстад Мартин
|2
|Осане
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2