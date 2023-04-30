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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Фулхэм
1:2
Второй тайм: 55'
Манчестер Сити
0'
0:1
3' Пенальти
Холанн Эрлинг
1:1
15' Гол
Винисиус Карлос
1:2
36' Гол
Альварес Хулиан

Ход матча

3'
0:1
Холанн Эрлинг
15'
Винисиус Карлос
(Уилсон Гарри)
1:1
22'
Диоп Исса
Рим Тим
 
36'
1:2
Альварес Хулиан
(Марез Рияд)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 159 Количество передач 359
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 130
Фулхэм 0% (0)
X 3.1% (4)
Манчестер Сити 96.9% (126)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Манчестер Сити
9.60
9.00
1.30
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
4
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
8
Уилсон
Гарри
18
Перейра
Андреас
14
Рид
Бобби
30
Винисиус
Карлос
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
25
Аканджи
Мануэль
5
Стоунс
Джон
16
Родри
Эрнандес
26
Марез
Рияд
19
Альварес
Хулиан
8
Гюндоган
Илкай
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
Фулхэм
4-2-3-1
Манчестер Сити
3-2-4-1

История личных встреч

Фулхэм
Манчестер Сити

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
100%
5 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 11 побед

22 матча

9.1%
18.2%
72.7%
2 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

4.5%
22.7%
72.8%
1 победа 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:1
К
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
К
4:0
ПЛ
0:2
КЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
КC
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.95
1.45

Тотал матчей

2.5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

46
61

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 11 (3) 0.33
Перейра Андреас 4 (1) 0.12
Рид Бобби 4 0.12
Манор Соломон 4 0.12
Виллиан Боргес 3 0.09
Рид Харрисон 3 0.09
Винисиус Карлос 3 0.09
Пальинья Жоау 3 0.09
Уилсон Гарри 2 0.06
Джеймс Дэниэл 2 0.06
Рим Тим 1 0.03
Адарабиойо Олуватосин 1 0.03
Диоп Исса 1 0.03
Тете Кенни 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Робинсон Энтони 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 34 (7) 1.06
Фоден Фил 9 0.28
Альварес Хулиан 8 (1) 0.25
Де Брёйне Кевин 7 0.22
Грилиш Джек 5 0.16
Марез Рияд 5 (1) 0.16
Силва Бернарду 4 0.13
Гюндоган Илкай 4 0.13
Родри Эрнандес 2 0.06
Стоунс Джон 2 0.06
Канселу Жоау 2 0.06
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 12 0
Рид Бобби 8 0
Перейра Андреас 8 0
Тете Кенни 7 0
Робинсон Энтони 7 0
Митрович Александар 6 0
Рид Харрисон 5 0
Лено Бернд 3 0
Адарабиойо Олуватосин 3 0
Винисиус Карлос 3 0
Виллиан Боргес 2 0
Кэрни Том 2 0
Рим Тим 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Кюрзава Левен 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Лукич Саша 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 5 0
Холанн Эрлинг 5 0
Канселу Жоау 3 1
Силва Бернарду 4 0
Диаш Рубен 3 0
Уокер Кайл 2 0
Марез Рияд 2 0
Стоунс Джон 2 0
Аке Натан 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Грилиш Джек 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Манчестер Сити
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
6% (1)
63% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

8
6
Фулхэм
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Манчестер Сити
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

14
53
Фулхэм
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
Манчестер Сити
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
13% (4)
42% (13)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

24
7

Волевые поражения

22
59

Голы по времени матча

Забито

22
27
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 13
19 Не забивали 18
1
5%
3
11%
1-15
5
23%
3
11%
16-30
2
9%
5
19%
31-45
3
14%
6
22%
46-60
6
27%
8
30%
30%
61-75
5
23%
2
7%
76-90

Пропущено

23
14
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 10
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
6
26%
2
14%
31-45
5
22%
2
14%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
3
13%
5
36%
76-90

Забито

21
54
8 В 1-м тайме 29
13 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 13
20 Не забивали 15
1
5%
8
15%
1-15
5
24%
8
15%
16-30
2
10%
13
24%
31-45
5
24%
10
19%
46-60
3
14%
10
19%
61-75
5
24%
5
9%
76-90

Пропущено

21
16
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 12
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
4
25%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
8
38%
5
31%
76-90

Забито

43
81
16 В 1-м тайме 40
27 Во 2-м тайме 41
15 Забивали первыми 26
7 Не забивали 2
2
5%
11
14%
1-15
10
23%
11
14%
16-30
4
9%
18
22%
31-45
8
19%
16
20%
46-60
9
21%
18
22%
61-75
10
23%
7
9%
76-90

Пропущено

44
30
21 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 5
23 Не пропускали 22
5
11%
1
3%
1-15
8
18%
5
17%
16-30
8
18%
4
13%
31-45
7
16%
4
13%
46-60
5
11%
6
20%
61-75
11
25%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1
Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1
Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0

Результаты матчей

Фулхэм
Манчестер Сити

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
6 раз 38%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
6
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
8 раз 25%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
6 раз 19%
1
8 раз 26%
3
8 раз 26%
4
8 раз 26%
2
3 раза 10%
0
2 раза 6%
6
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
7
1.5
14
2
2
14
2.5
12
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
2
5
11
1.5
7
8
4
12
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
29
2
14
18
1.5
21
10
6
26
2.5
18
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 32 24 4 4 84 - 30 76
2.
Арсенал
 Заявка 33 23 6 4 78 - 38 75
3.
Ньюкасл
 1:1 Заявка 33 17 12 4 59 - 27 63
4.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 32 19 6 7 49 - 39 63
5.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 34 16 6 12 46 - 42 54
6.
Тоттенхэм
 Заявка 33 16 6 11 60 - 53 54
7.
Ливерпуль
 Заявка 32 15 8 9 61 - 39 53
8.
Брайтон
 Заявка 31 15 7 9 61 - 40 52
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 1:2 Заявка 33 13 6 14 45 - 45 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 Заявка 32 10 9 13 30 - 35 39
13.
Борнмут
 2:1 Заявка 34 11 6 17 34 - 64 39
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 10 7 17 29 - 50 37
15.
Вест Хэм
 Заявка 33 9 7 17 37 - 47 34
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
17.
Лидс
 1:2 Заявка 34 7 9 18 43 - 65 30
18.
Лестер
 Заявка 33 8 5 20 44 - 57 29
19.
Эвертон
 Заявка 33 6 10 17 25 - 50 28
20.
Саутгемптон
 1:1 Заявка 34 6 7 21 28 - 58 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 16 14 1 1 54 - 16 43
2.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
6.
Ньюкасл
 1:1 Заявка 16 9 6 1 30 - 11 33
7.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 15 8 3 4 31 - 14 27
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
11.
Фулхэм
 1:2 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Борнмут
 2:1 Заявка 17 6 4 7 17 - 24 22
17.
Лидс
 1:2 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 1:1 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 1:1 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 17 6 4 7 17 - 23 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
8.
Фулхэм
 1:2 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 2:1 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 1:1 Заявка 17 4 3 10 13 - 27 15
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 16 3 3 10 15 - 24 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 1:2 Заявка 17 2 3 12 20 - 34 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 34 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    58'
    Том Кэрни появляется на поле вместо Андреаса Перейры.
  • Травма, повреждение
    57'
    Аканджи привели в чувство, а вот Перейре требуются носилки, для него матч точно закончен.
  • 56'
    Довольно долгой оказывается пауза, судя по всему, потребуются вынужденные замены.
  • Травма, повреждение
    54'
    Аканджи в верховой борьбе с соперником столкнулся головами, помощь врачей требуется обоим пострадавшим.
  • 53'
    Стоунс протащил мяч по центральной зоне и нашел на правом краю штрафной Альвареса, тот прострелил обратно в направлении Джона, но оборона "Фулхэма" справилась.
  • Угловой
    52'
    Угловой "Сити" разыгрывает, после чего Марез исполняет подачу в штрафную, однако мяч выбивается обороной "Фулхэма".
  • Опасный момент
    51'
    Альварес получает мяч на правом краю штрафной и пробивает в ближний угол - Лено отбивает снаряд на угловой!
  • 50'
    И снова "Сити" контролирует мяч на старте второго тайма, ничего не получается в контригре у "Фулхэма".
  • 48'
    Сразу же хороший момент создают "горожане", Холанн намерен уже сегодня установить абсолютный рекорд АПЛ по голам за сезон.
  • Опасный момент
    47'
    Грилиш входит в штрафную с левого края и катит под удар Холанну, тот низом бьет в ближний угол, однако Лено тащит тяжелейший мяч!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Компенсированные минуты "Фулхэм" может занести себе в актив, пока лучший отрезок выдают хозяева поля.
  • Угловой
    45'
    Перейра с углового закручивает мяч практически в створ ворот, однако защитники на ближней штанге выбивают снаряд подальше.
  • Угловой
    45'
    Угловой с правого фланга исполняют хозяева, до удара по воротам дело довести не удается, вторым темпом снова следует навес в штрафную, а Аканджи головой отправляет мяч за лицевую.
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    • 45'
      Подачу с левого фланга "горожане" прерывают, с подбора Карлос Винисиус наносит удар с 22 метров - мяч от ноги защитника уходит на угловой.
    • Дополнительное время
      45'
      5 минут добавляет к основному времени первого тайма Саймон Хупер.
    • 44'
      Марез цепляется за мяч у правой бровки, однако в попытке прокинуть снаряд мимо защитника Рияд упускает его за пределы поля.
    • 43'
      Диагональный перевод на Грилиша исполняет Родри, однако Джеку не удается сохранить мяч в поле.
    • Опасный момент
      41'
      Марез входит в штрафную с правого края и исполняет скрытый пас на Гюндогана, удар которого в упор удается заблокировать Лено!
    • 40'
      5 минут остается до конца первого тайма, картина игры не меняется совершенно, беспомощным выглядит "Фулхэм".
    • 38'
      И снова "Сити" полностью контролирует происходящее, пытаясь находить бреши в оборонительных порядках "Фулхэма".
    • Описание гола
      36'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! ХУЛИАН АЛЬВАРЕС!
      Родри после отбора в центре поля покатил на Мареза, тот отдал вперед на Альвареса, тот на паузе обыграл двоих соперников и с 23 метров нанес неберующийся удар в левую от себя "девятку"!
    • 35'
      Два нарушения правил допустили футболисты "Сити" сегодня, "Фулхэм" же не фолил со второй минуты.
    • Фол, нарушение
      34'
      Марез в центральном круге отбивает мяч у Робинсона, но делает это с нарушением правил, по мнению арбитра.
    • 33'
      Грилиш входит в штрафную с левого края и пытается пробить по воротам, однако мяч зацепил защитника и стал легкой добычей Лено.
    • 31'
      Грилиш получает мяч на левом краю штрафной от Аканджи и от лицевой простреливает в центр, однако защитники выбивают снаряд.
    • 29'
      Продолжает "Сити" контролировать ход встречи, продолжает "Фулхэм" работать без мяча.
    • Штанга
      27'
      Грилиш после передачи Холанна врывается в штрафную с левого края и наносит удар в дальний верхний угол, однако перекладина спасает ворота хозяев, а Альварес на отскоке не смог направить мяч в створ!
    • 26'
      Холанн цепляется за мяч на правом краю штрафной, однако в борьбе с защитником не удержал равновесия и упустил снаряд.
    • 24'
      Понятно, что моменты сегодня у "Сити" еще будут, пока форсировать события подопечные Гвардиолы не собираются.
    • 23'
      76 процентов игрового времени мячом владеет "Манчестер Сити", но всего один удар у них, который не привел к голу.
    • 22'
      Вертикальный заброс в направлении Холанна исполняют гости, однако Адарабиойо опережает норвежца и головой скидывает мяч в руки Лено.
    • Замена
      21'
      Что-то серьезное с Римом, игру он продолжить, видимо, не сможет. Проблемы с ключицей у капитана "Фулхэма". Исса Диоп выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      19'
      Причем даже помощь врачей требуется Риму, медбригада "Фулхэма" справляется о состоянии здоровья Тима.
    • Фол, нарушение
      18'
      Альварес в попытке отобрать мяч у капитана хозяев Рима нарушает правила, на газоне американец.
    • 16'
      Вообще "Фулхэм" является удобным соперником для "Сити" в эпоху шейхов, последний раз "дачники" отбирали очки у "горожан" в 2011 году, а побеждали в 2009. Посмотрим, случится ли сенсация сегодня.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! КАРЛОС ВИНИСИУС!
      Диагоналный заброс в чужую штрафную проходит у хозяев, Уилсон головой скидывает мяч на Карлоса Винисиуса, который расстреливает цель!
    • 14'
      Грилиш получает мяч на левом краю штрафной после паса Холанна и пробивает низом в касание - Лено на месте.
    • 13'
      В ноябре команды встречались в матче первого круга, тогда пенальти случился в компенсированное время, и Холанн принес победу "Сити" - 2:1.
    • 12'
      Гюндоган исполняет передачу на ход Марезу, однако Робинсон не проиграл алжирцу в скорости и в подкате выбил мяч за боковую.
    • 11'
      Карлос Винисиус цепляется за мяч в штрафной после прострела Робинсона, однако Стоунс не позволяет бразильцу развернуться и пробит по воротам.
    • 10'
      "Фулхэм" в турнирной таблице занимает десятое место, в прошлом туре команда Марку Силвы проиграла "Астон Вилле", но до этого было две долгожданные победы.
    • 9'
      Пока тотальное преимущество "Манчестер Сити" на старте встречи, совсем не держится мяч у лондонцев.
    • Офсайд
      8'
      Альварес после навеса Грилиша головой скидывает мяч на угол вратарской, удар Мареза парирует Лено, но при этом у алжирца зафиксирован офсайд.
    • 6'
      Контролирует мяч в эти минуты "Манчестер Сити", только лезть вперед у гостей уже особого резона нет, можно методично ждать ошибок соперника.
    • 5'
      Напомним, что на неделе "Манчестер Сити" крупно обыграл "Арсенал" и стал огромным фаворитом в чемпионской гонке, сегодня готовы "горожане" сделать очередной шаг к очередному титулу.
    • 4'
      34-й гол в этом сезоне АПЛ забивает Холанн, повторяя рекорд турнира, впереди у норвежца уйма времени, чтобы установить новый ориентир.
    • Пенальти
      3'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЭРЛИНГ ХОЛАНН!
      Норвежец с "точки" пробивает в правый от себя угол, Лено угадывает направление удара, но не дотягивается до мяча!
    • Пенальти!
      2'
      Пенальти в ворота "Фулхэма"! Альварес принимает мяч в штрафной после передачи Мареза и натыкается на ногу Рима!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 1:2 Манчестер Сити

    Исход игры
    Фулхэм
    0% (0)
    Ничья
    3.1% (4)
    Манчестер Сити
    96.9% (126)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.14% (86)
    Меньше
    25.86% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    61.21% (71)
    Нет
    38.79% (45)
    Популярный счёт
    1:3 Манчестер Сити
    30% (39)
    1:2 Манчестер Сити
    20% (26)
    0:2 Манчестер Сити
    19.2% (25)
    0:3 Манчестер Сити
    10.8% (14)
    0:1 Манчестер Сити
    3.1% (4)
    1:4 Манчестер Сити
    2.3% (3)
    0:4 Манчестер Сити
    1.5% (2)
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    Фулхэм
    Манчестер Сити
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