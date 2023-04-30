Тур: 34. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Хупер Саймон
1:2
Второй тайм: 55'
Ход матча
3'
0:1
15'
1:1
36'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 8
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
159 Количество передач 359
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лено
Бернд
13
Рим
Тим
14
Рид
Бобби
26
Марез
Рияд
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фулхэм
Манчестер Сити
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
100%
5 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 11 побед
22 матча
9.1%
18.2%
72.7%
2 победы 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
4.5%
22.7%
72.8%
1 победа 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
35
20
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Среднее время на гол
36
36
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.95
1.45
Тотал матчей
2.5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
46
61
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|11 (3)
|0.33
|Перейра Андреас
|4 (1)
|0.12
|Рид Бобби
|4
|0.12
|Манор Соломон
|4
|0.12
|Виллиан Боргес
|3
|0.09
|Рид Харрисон
|3
|0.09
|Винисиус Карлос
|3
|0.09
|Пальинья Жоау
|3
|0.09
|Уилсон Гарри
|2
|0.06
|Джеймс Дэниэл
|2
|0.06
|Рим Тим
|1
|0.03
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.03
|Диоп Исса
|1
|0.03
|Тете Кенни
|0
|0
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Робинсон Энтони
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|34 (7)
|1.06
|Фоден Фил
|9
|0.28
|Альварес Хулиан
|8 (1)
|0.25
|Де Брёйне Кевин
|7
|0.22
|Грилиш Джек
|5
|0.16
|Марез Рияд
|5 (1)
|0.16
|Силва Бернарду
|4
|0.13
|Гюндоган Илкай
|4
|0.13
|Родри Эрнандес
|2
|0.06
|Стоунс Джон
|2
|0.06
|Канселу Жоау
|2
|0.06
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|12
|0
|Рид Бобби
|8
|0
|Перейра Андреас
|8
|0
|Тете Кенни
|7
|0
|Робинсон Энтони
|7
|0
|Митрович Александар
|6
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|3
|0
|Винисиус Карлос
|3
|0
|Виллиан Боргес
|2
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Рим Тим
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Кюрзава Левен
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Холанн Эрлинг
|5
|0
|Канселу Жоау
|3
|1
|Силва Бернарду
|4
|0
|Диаш Рубен
|3
|0
|Уокер Кайл
|2
|0
|Марез Рияд
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Аке Натан
|2
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Грилиш Джек
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Палмер Коул
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Манчестер Сити
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
6% (1)
63% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
8
6
Фулхэм
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Манчестер Сити
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
2
Волевые поражения
14
53
Фулхэм
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
Манчестер Сити
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
13% (4)
42% (13)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
24
7
Волевые поражения
22
59
Голы по времени матча
Забито
22
27
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 13
19 Не забивали 18
1
5%
3
11%
1-15
5
23%
3
11%
16-30
2
9%
5
19%
31-45
3
14%
6
22%
46-60
6
27%
8
30%
30%
61-75
5
23%
2
7%
76-90
Пропущено
23
14
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 10
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
6
26%
2
14%
31-45
5
22%
2
14%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
3
13%
5
36%
76-90
Забито
21
54
8 В 1-м тайме 29
13 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 13
20 Не забивали 15
1
5%
8
15%
1-15
5
24%
8
15%
16-30
2
10%
13
24%
31-45
5
24%
10
19%
46-60
3
14%
10
19%
61-75
5
24%
5
9%
76-90
Пропущено
21
16
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 12
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
4
25%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
8
38%
5
31%
76-90
Забито
43
81
16 В 1-м тайме 40
27 Во 2-м тайме 41
15 Забивали первыми 26
7 Не забивали 2
2
5%
11
14%
1-15
10
23%
11
14%
16-30
4
9%
18
22%
31-45
8
19%
16
20%
46-60
9
21%
18
22%
61-75
10
23%
7
9%
76-90
Пропущено
44
30
21 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 5
23 Не пропускали 22
5
11%
1
3%
1-15
8
18%
5
17%
16-30
8
18%
4
13%
31-45
7
16%
4
13%
46-60
5
11%
6
20%
61-75
11
25%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1
Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1
Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0
Результаты матчей
Фулхэм
Манчестер Сити
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
6 раз 38%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
6
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
8 раз 25%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
6 раз 19%
1
8 раз 26%
3
8 раз 26%
4
8 раз 26%
2
3 раза 10%
0
2 раза 6%
6
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
97
142
214
124
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
132
511
78
412
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
292
1418
2110
626
1813
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|32
|24
|4
|4
|84 - 30
|76
|2.
|Заявка
|33
|23
|6
|4
|78 - 38
|75
|3.
|1:1 Заявка
|33
|17
|12
|4
|59 - 27
|63
|4.
|1:0 Заявка
|32
|19
|6
|7
|49 - 39
|63
|5.
|0:1 Заявка
|34
|16
|6
|12
|46 - 42
|54
|6.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|60 - 53
|54
|7.
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|61 - 39
|53
|8.
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|61 - 40
|52
|9.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|52 - 44
|50
|10.
|1:2 Заявка
|33
|13
|6
|14
|45 - 45
|45
|11.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|35 - 45
|40
|12.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|30 - 35
|39
|13.
|2:1 Заявка
|34
|11
|6
|17
|34 - 64
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|29 - 50
|37
|15.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|37 - 47
|34
|16.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|30 - 62
|30
|17.
|1:2 Заявка
|34
|7
|9
|18
|43 - 65
|30
|18.
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|44 - 57
|29
|19.
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|25 - 50
|28
|20.
|1:1 Заявка
|34
|6
|7
|21
|28 - 58
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|16
|14
|1
|1
|54 - 16
|43
|2.
|1:0 Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|39 - 13
|34
|5.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|35 - 22
|34
|6.
|1:1 Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 11
|33
|7.
|0:1 Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 14
|27
|10.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 19
|26
|11.
|1:2 Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|16.
|2:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 24
|22
|17.
|1:2 Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|2:1 Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|1:1 Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|1:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 31
|24
|6.
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 23
|22
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|25 - 31
|20
|8.
|1:2 Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 21
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|2:1 Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|14.
|1:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 27
|15
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 24
|12
|17.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|1:2 Заявка
|17
|2
|3
|12
|20 - 34
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|34 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|24 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 1:2 Манчестер Сити
Исход игры
Фулхэм
0% (0)
Ничья
3.1% (4)
Манчестер Сити
96.9% (126)
Тотал 2.5
Больше
74.14% (86)
Меньше
25.86% (30)
Обе команды забьют
Да
61.21% (71)
Нет
38.79% (45)
Популярный счёт
1:3 Манчестер Сити
30% (39)
1:2 Манчестер Сити
20% (26)
0:2 Манчестер Сити
19.2% (25)
0:3 Манчестер Сити
10.8% (14)
0:1 Манчестер Сити
3.1% (4)
1:4 Манчестер Сити
2.3% (3)
0:4 Манчестер Сити
1.5% (2)
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