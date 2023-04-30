Альварес получает мяч на правом краю штрафной и пробивает в ближний угол - Лено отбивает снаряд на угловой!

Угловой "Сити" разыгрывает, после чего Марез исполняет подачу в штрафную, однако мяч выбивается обороной "Фулхэма".

Стоунс протащил мяч по центральной зоне и нашел на правом краю штрафной Альвареса, тот прострелил обратно в направлении Джона, но оборона "Фулхэма" справилась.

Аканджи в верховой борьбе с соперником столкнулся головами, помощь врачей требуется обоим пострадавшим.

Довольно долгой оказывается пауза, судя по всему, потребуются вынужденные замены.

Аканджи привели в чувство, а вот Перейре требуются носилки, для него матч точно закончен.

Том Кэрни появляется на поле вместо Андреаса Перейры.

Грилиш входит в штрафную с левого края и катит под удар Холанну, тот низом бьет в ближний угол, однако Лено тащит тяжелейший мяч!

Сразу же хороший момент создают "горожане", Холанн намерен уже сегодня установить абсолютный рекорд АПЛ по голам за сезон.

И снова "Сити" контролирует мяч на старте второго тайма, ничего не получается в контригре у "Фулхэма".

Угловой с правого фланга исполняют хозяева, до удара по воротам дело довести не удается, вторым темпом снова следует навес в штрафную, а Аканджи головой отправляет мяч за лицевую.

Перейра с углового закручивает мяч практически в створ ворот, однако защитники на ближней штанге выбивают снаряд подальше.

Компенсированные минуты "Фулхэм" может занести себе в актив, пока лучший отрезок выдают хозяева поля.

Марез в центральном круге отбивает мяч у Робинсона, но делает это с нарушением правил, по мнению арбитра.

Два нарушения правил допустили футболисты "Сити" сегодня, "Фулхэм" же не фолил со второй минуты.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! ХУЛИАН АЛЬВАРЕС! Родри после отбора в центре поля покатил на Мареза, тот отдал вперед на Альвареса, тот на паузе обыграл двоих соперников и с 23 метров нанес неберующийся удар в левую от себя "девятку"!

И снова "Сити" полностью контролирует происходящее, пытаясь находить бреши в оборонительных порядках "Фулхэма".

5 минут остается до конца первого тайма, картина игры не меняется совершенно, беспомощным выглядит "Фулхэм".

Марез входит в штрафную с правого края и исполняет скрытый пас на Гюндогана, удар которого в упор удается заблокировать Лено!

Диагональный перевод на Грилиша исполняет Родри, однако Джеку не удается сохранить мяч в поле.

Марез цепляется за мяч у правой бровки, однако в попытке прокинуть снаряд мимо защитника Рияд упускает его за пределы поля.

5 минут добавляет к основному времени первого тайма Саймон Хупер.

Подачу с левого фланга "горожане" прерывают, с подбора Карлос Винисиус наносит удар с 22 метров - мяч от ноги защитника уходит на угловой.

33' Грилиш входит в штрафную с левого края и пытается пробить по воротам, однако мяч зацепил защитника и стал легкой добычей Лено.

31' Грилиш получает мяч на левом краю штрафной от Аканджи и от лицевой простреливает в центр, однако защитники выбивают снаряд.

29' Продолжает "Сити" контролировать ход встречи, продолжает "Фулхэм" работать без мяча.

27' Грилиш после передачи Холанна врывается в штрафную с левого края и наносит удар в дальний верхний угол, однако перекладина спасает ворота хозяев, а Альварес на отскоке не смог направить мяч в створ!

26' Холанн цепляется за мяч на правом краю штрафной, однако в борьбе с защитником не удержал равновесия и упустил снаряд.

24' Понятно, что моменты сегодня у "Сити" еще будут, пока форсировать события подопечные Гвардиолы не собираются.

23' 76 процентов игрового времени мячом владеет "Манчестер Сити", но всего один удар у них, который не привел к голу.

22' Вертикальный заброс в направлении Холанна исполняют гости, однако Адарабиойо опережает норвежца и головой скидывает мяч в руки Лено.

21' Что-то серьезное с Римом, игру он продолжить, видимо, не сможет. Проблемы с ключицей у капитана "Фулхэма". Исса Диоп выходит на поле.

19' Причем даже помощь врачей требуется Риму, медбригада "Фулхэма" справляется о состоянии здоровья Тима.

18' Альварес в попытке отобрать мяч у капитана хозяев Рима нарушает правила, на газоне американец.

16' Вообще "Фулхэм" является удобным соперником для "Сити" в эпоху шейхов, последний раз "дачники" отбирали очки у "горожан" в 2011 году, а побеждали в 2009. Посмотрим, случится ли сенсация сегодня.

15' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! КАРЛОС ВИНИСИУС!

Диагоналный заброс в чужую штрафную проходит у хозяев, Уилсон головой скидывает мяч на Карлоса Винисиуса, который расстреливает цель!

14' Грилиш получает мяч на левом краю штрафной после паса Холанна и пробивает низом в касание - Лено на месте.

13' В ноябре команды встречались в матче первого круга, тогда пенальти случился в компенсированное время, и Холанн принес победу "Сити" - 2:1.

12' Гюндоган исполняет передачу на ход Марезу, однако Робинсон не проиграл алжирцу в скорости и в подкате выбил мяч за боковую.

11' Карлос Винисиус цепляется за мяч в штрафной после прострела Робинсона, однако Стоунс не позволяет бразильцу развернуться и пробит по воротам.

10' "Фулхэм" в турнирной таблице занимает десятое место, в прошлом туре команда Марку Силвы проиграла "Астон Вилле", но до этого было две долгожданные победы.

9' Пока тотальное преимущество "Манчестер Сити" на старте встречи, совсем не держится мяч у лондонцев.

8' Альварес после навеса Грилиша головой скидывает мяч на угол вратарской, удар Мареза парирует Лено, но при этом у алжирца зафиксирован офсайд.

6' Контролирует мяч в эти минуты "Манчестер Сити", только лезть вперед у гостей уже особого резона нет, можно методично ждать ошибок соперника.

5' Напомним, что на неделе "Манчестер Сити" крупно обыграл "Арсенал" и стал огромным фаворитом в чемпионской гонке, сегодня готовы "горожане" сделать очередной шаг к очередному титулу.

4' 34-й гол в этом сезоне АПЛ забивает Холанн, повторяя рекорд турнира, впереди у норвежца уйма времени, чтобы установить новый ориентир.

3' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЭРЛИНГ ХОЛАНН!

Норвежец с "точки" пробивает в правый от себя угол, Лено угадывает направление удара, но не дотягивается до мяча!

2' Пенальти в ворота "Фулхэма"! Альварес принимает мяч в штрафной после передачи Мареза и натыкается на ногу Рима!