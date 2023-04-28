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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Фулхэм
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 46
Фулхэм 0% (0)
X 0% (0)
Манчестер Сити 100% (46)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Манчестер Сити
6.30
6.65
1.29
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Фулхэм
Манчестер Сити

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
100%
5 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 11 побед

22 матча

9.1%
18.2%
72.7%
2 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

4.5%
22.7%
72.8%
1 победа 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:1
К
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
К
4:0
ПЛ
0:2
КЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
КC
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.95
1.45

Тотал матчей

2.5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

46
61

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 11 (3) 0.34
Перейра Андреас 4 (1) 0.13
Рид Бобби 4 0.13
Манор Соломон 4 0.13
Виллиан Боргес 3 0.09
Рид Харрисон 3 0.09
Пальинья Жоау 3 0.09
Джеймс Дэниэл 2 0.06
Винисиус Карлос 2 0.06
Уилсон Гарри 2 0.06
Рим Тим 1 0.03
Адарабиойо Олуватосин 1 0.03
Диоп Исса 1 0.03
Тете Кенни 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Робинсон Энтони 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 33 (6) 1.06
Фоден Фил 9 0.29
Де Брёйне Кевин 7 0.23
Альварес Хулиан 7 (1) 0.23
Грилиш Джек 5 0.16
Марез Рияд 5 (1) 0.16
Силва Бернарду 4 0.13
Гюндоган Илкай 4 0.13
Родри Эрнандес 2 0.06
Стоунс Джон 2 0.06
Канселу Жоау 2 0.06
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 12 0
Рид Бобби 8 0
Перейра Андреас 8 0
Тете Кенни 7 0
Робинсон Энтони 7 0
Митрович Александар 6 0
Рид Харрисон 5 0
Лено Бернд 3 0
Адарабиойо Олуватосин 3 0
Винисиус Карлос 3 0
Виллиан Боргес 2 0
Кэрни Том 2 0
Рим Тим 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Кюрзава Левен 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Лукич Саша 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 5 0
Холанн Эрлинг 5 0
Канселу Жоау 3 1
Силва Бернарду 4 0
Диаш Рубен 3 0
Уокер Кайл 2 0
Марез Рияд 2 0
Стоунс Джон 2 0
Аке Натан 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Грилиш Джек 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Манчестер Сити
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
6% (1)
63% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

8
6
Фулхэм
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Манчестер Сити
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

14
53
Фулхэм
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
Манчестер Сити
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
13% (4)
42% (13)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

24
7

Волевые поражения

22
59

Голы по времени матча

Забито

22
27
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 13
19 Не забивали 18
1
5%
3
11%
1-15
5
23%
3
11%
16-30
2
9%
5
19%
31-45
3
14%
6
22%
46-60
6
27%
8
30%
30%
61-75
5
23%
2
7%
76-90

Пропущено

23
14
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 10
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
6
26%
2
14%
31-45
5
22%
2
14%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
3
13%
5
36%
76-90

Забито

21
54
8 В 1-м тайме 29
13 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 13
20 Не забивали 15
1
5%
8
15%
1-15
5
24%
8
15%
16-30
2
10%
13
24%
31-45
5
24%
10
19%
46-60
3
14%
10
19%
61-75
5
24%
5
9%
76-90

Пропущено

21
16
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 12
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
4
25%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
8
38%
5
31%
76-90

Забито

43
81
16 В 1-м тайме 40
27 Во 2-м тайме 41
15 Забивали первыми 26
7 Не забивали 2
2
5%
11
14%
1-15
10
23%
11
14%
16-30
4
9%
18
22%
31-45
8
19%
16
20%
46-60
9
21%
18
22%
61-75
10
23%
7
9%
76-90

Пропущено

44
30
21 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 5
23 Не пропускали 22
5
11%
1
3%
1-15
8
18%
5
17%
16-30
8
18%
4
13%
31-45
7
16%
4
13%
46-60
5
11%
6
20%
61-75
11
25%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1
Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1
Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0

Результаты матчей

Фулхэм
Манчестер Сити

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
6 раз 38%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
6
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
8 раз 25%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
6 раз 19%
1
8 раз 26%
3
8 раз 26%
4
8 раз 26%
2
3 раза 10%
0
2 раза 6%
6
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
7
1.5
14
2
2
14
2.5
12
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
2
5
11
1.5
7
8
4
12
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
29
2
14
18
1.5
21
10
6
26
2.5
18
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 33 23 6 4 78 - 38 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 31 23 4 4 82 - 29 73
3.
Ньюкасл
 Заявка 32 17 11 4 58 - 26 62
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 31 18 6 7 48 - 39 60
5.
Тоттенхэм
 Заявка 33 16 6 11 60 - 53 54
6.
Астон Вилла
 Заявка 33 16 6 11 46 - 41 54
7.
Ливерпуль
 Заявка 32 15 8 9 61 - 39 53
8.
Брайтон
 Заявка 30 14 7 9 55 - 40 49
9.
Брентфорд
 Заявка 33 11 14 8 50 - 43 47
10.
Фулхэм
 Заявка 32 13 6 13 44 - 43 45
11.
Челси
 Заявка 32 10 9 13 30 - 35 39
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 33 10 7 16 29 - 44 37
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 33 9 10 14 31 - 42 37
14.
Борнмут
 Заявка 33 10 6 17 32 - 63 36
15.
Вест Хэм
 Заявка 32 9 7 16 34 - 43 34
16.
Лидс
 Заявка 33 7 9 17 42 - 63 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 29 - 60 30
18.
Лестер
 Заявка 33 8 5 20 44 - 57 29
19.
Эвертон
 Заявка 33 6 10 17 25 - 50 28
20.
Саутгемптон
 Заявка 33 6 6 21 27 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 16 14 1 1 54 - 16 43
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
6.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
7.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
10.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
11.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
14.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
16.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
9.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
10.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 15 3 3 9 12 - 20 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 33 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (3)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2023, осталось 2 дня 6 часов 20 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

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    • Прогнозы 46
    Фулхэм 0% (0)
    X 0% (0)
    Манчестер Сити 100% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Манчестер Сити
    6.30
    6.65
    1.29
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фулхэм - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Фулхэм - Манчестер Сити

    Исход игры
    Фулхэм
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Манчестер Сити
    100% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.57% (33)
    Меньше
    21.43% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    69.05% (29)
    Нет
    30.95% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    36.2% (17)
    1:3 Манчестер Сити
    23.4% (11)
    0:2 Манчестер Сити
    17% (8)
    0:3 Манчестер Сити
    6.4% (3)
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    Фулхэм
    Манчестер Сити
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