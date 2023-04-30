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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 5. Стадион: .
Варберг БоИС
0:0
Второй тайм: 64'
Кальмар
0'
6' Желтая карточка
Ромариньо Перейра
20' Желтая карточка
Eliton Junior
39' Желтая карточка
Ле Ру Люк

Ход матча

6'
 
Ромариньо Перейра
20'
Eliton Junior
 
39'
Ле Ру Люк
 
46'
 
Карлссон Йохан
Arash Motaraghebjafarpour
59'
 
Шамун Ноа
Хуммет Денис

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Кальмар
4.38
3.47
3.85
Все Коэффициенты
1
Ольссон
Давид
18
Линднер
Йоаким
40
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
21
Карлссон
Виктор
39
Yassine
El
Ouatki
8
Ле
Ру
Люк
5
Vinicius
Nogueira
17
Аль-Хамлави
Ассад
14
Альфонси
Оливер
11
Eliton
Junior
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
21
Хуммет
Денис
29
Ромариньо
Перейра
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
11
Скрабб
Симон
9
Mileta
Rajovic
26
Arash
Motaraghebjafarpour
Варберг БоИС
3-4-3
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Варберг БоИС
Кальмар

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

А
1:0
А
0:3
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
77

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 1 0.2
Альфонси Оливер 1 0.2
Oemuer Pektas 1 0.2
Линднер Йоаким 0 0
Vinicius Nogueira 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mileta Rajovic 3 0.6
Скрабб Симон 2 0.4
Хуммет Денис 1 0.2
Шамун Ноа 1 0.2
Ромариньо Перейра 0 0
Нетабай Нахом Гирмай 0 0
Дженсен Кевин 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eliton Junior 3 0
Ле Ру Люк 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Транберг Робин 1 0
Лушаку Исмет 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Альфонси Оливер 1 0
Vilmer Roennberg 1 0
Vinicius Nogueira 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммет Денис 2 0
Ромариньо Перейра 1 0
Скрабб Симон 1 0
Саетра Ларс 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Mileta Rajovic 1 0
Фридрих Рикардо 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кальмар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Варберг БоИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кальмар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
4
Варберг БоИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кальмар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
25%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2
Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1
Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0
Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:2 Кальмар - Хеккен 1:1

Результаты матчей

Варберг БоИС
Кальмар

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3:0 5 5 0 0 10 - 1 15
2.
Хеккен
 5 4 0 1 13 - 6 12
3.
Кальмар
 0:0 5 3 1 1 7 - 2 10
4.
Эльфсборг
 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Юргорден
 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 6 6
9.
Хаммарбю
 0:3 5 2 0 3 6 - 9 6
10.
Хальмстад
 5 2 0 3 5 - 8 6
11.
Броммапойкарна
 5 2 0 3 6 - 10 6
12.
АИК
 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Варберг БоИС
 0:0 5 0 4 1 3 - 5 4
14.
Сириус
 5 0 4 1 3 - 6 4
15.
Дегерфорс
 4 1 0 3 5 - 8 3
16.
Гётеборг
 4 0 0 4 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3:0 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Хаммарбю
 0:3 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Кальмар
 0:0 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Хеккен
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Мьельбю
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
11.
Дегерфорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
12.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Вернаму
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Варберг БоИС
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Хеккен
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 3:0 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Кальмар
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Броммапойкарна
 3 1 0 2 3 - 8 3
9.
Сириус
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Варберг БоИС
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Юргорден
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
АИК
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хальмстад
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Хаммарбю
 0:3 3 0 0 3 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 7
Хеккен Траоре Бени 6
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Юргорден Финнделл Хампус 3
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Варберг БоИС Eliton Junior 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Хуммет Денис уходит с поля. Шамун Ноа выходит вместо него
  • 46'
    Arash Motaraghebjafarpour уходит с поля. Johan Karlsson выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Ле Ру Люк получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Eliton Junior получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Ромариньо Перейра получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Варберг БоИС.
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Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Кальмар
4.38
3.47
3.85
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