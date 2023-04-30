Тур: 5. Стадион: Varberg Energi Arena. Зрители: 3328
0:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаРомариньо Перейра
20' Желтая карточкаEliton Junior
39' Желтая карточкаЛе Ру Люк
86' Желтая карточкаMaxime Sainte
90'+7
Ход матча
20'
39'
86'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хуммет ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамун НоаНападающий
-
-
-
25 Rony Jansson
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Варберг БоИС
Кальмар
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
77
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.2
|Альфонси Оливер
|1
|0.2
|Oemuer Pektas
|1
|0.2
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Vinicius Nogueira
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mileta Rajovic
|3
|0.6
|Скрабб Симон
|2
|0.4
|Хуммет Денис
|1
|0.2
|Шамун Ноа
|1
|0.2
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|0
|0
|Дженсен Кевин
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eliton Junior
|3
|0
|Ле Ру Люк
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Транберг Робин
|1
|0
|Лушаку Исмет
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
|Vilmer Roennberg
|1
|0
|Maxime Sainte
|1
|0
|Vinicius Nogueira
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммет Денис
|2
|0
|Ромариньо Перейра
|1
|0
|Скрабб Симон
|1
|0
|Саетра Ларс
|1
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Mileta Rajovic
|1
|0
|Фридрих Рикардо
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Кальмар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Варберг БоИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кальмар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
4
Варберг БоИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Кальмар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
100%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
25%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2
Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1
Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0
Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:2 Кальмар - Хеккен 1:1
Результаты матчей
Варберг БоИС
Кальмар
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|12.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|14.
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|15.
|5
|0
|4
|1
|3 - 6
|4
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Эльфсборг
|Бернхардссон Александер
|3 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сигурдссон Арнор
|3
|Юргорден
|Финнделл Хампус
|3
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Варберг БоИС
|Eliton Junior
|3