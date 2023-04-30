Тур: 4. Стадион: Гьемселунд.
0:2
Второй тайм: 64'
Ход матча
6'
26'
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
История личных встреч
Конгсвингер
Хёдд
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
1.67
Среднее время на гол
77
54
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
0.83
Среднее время на гол
108
108
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|2
|0.5
|Eric Taylor
|1
|0.25
|Герсон Ларс
|0
|0
|Martin Tangen Vinjor
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.5
|Sander Sundnes
|1
|0.25
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.25
|Torbjoern Kallevaag
|0
|0
|Peder Neersveen
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Hellan
|2
|0
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Svanberg Alm
|2
|0
|Sverre Oekland
|1
|0
|Peder Neersveen
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
|Sander Sundnes
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хёдд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Конгсвингер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хёдд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
1
Конгсвингер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Хёдд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1
Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Конгсвингер - СК Гйовик-Лин 0:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Старт - Конгсвингер 0:1 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Санднес - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Скейд - Конгсвингер 4:0 Конгсвингер - Санднес 3:1
Хёдд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1
Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0 Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Хёдд - Хьельсос 1:0 Эйдсвольд - Хёдд 1:5 Хёдд - Аскер 1:0 Трефф - Хёдд 1:2 Волеренга-2 - Хёдд 0:7 Хёдд - Левангер 2:1
Результаты матчей
Конгсвингер
Хёдд
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Хёдд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|2.
|2:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 2
|6
|8.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 1
|5
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|2:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|14.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|13.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|7 - 7
|3
|8.
|1:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|3 (1)
|Старт
|Страннегорд Том
|3
|Брюне
|Abel William Stensrud
|3
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|3
|Мьёндален
|Овенстад Мартин
|2
|Осане
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|Осане
|Martin Ueland
|2