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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 1658
Конгсвингер
0:3
Конец матча
Хёдд
0'
0:1
6' Гол
Syver Skundberg Skeide
0:2
26' Гол
Isak Gabriel Skotheim
0:3
69' Гол
Halvard Urnes
85' Желтая карточка
Thomas Lillo
90'+6
1
Стрёмберг
Август
12
Хокенстад
Матс
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
2
Солнёрдал
Оскар
23
Martin
Tangen
Vinjor
6
Harald
Holter
8
Моберг
Вегар
11
Sander
Marthinussen
9
Adem
Gueven
18
Joacim
Holtan
1
Ole-Monrad
Alme
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
4
Peder
Neersveen
14
Halvard
Urnes
20
Syver
Skundberg
Skeide
10
Isak
Gabriel
Skotheim
11
Torbjoern
Kallevaag
9
Скривен
Альфред
Конгсвингер
3-5-2
Хёдд
3-4-2-1

История личных встреч

Конгсвингер
Хёдд

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ВД
0:0
ВД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
2:1
А
0:2
А
0:2
А
1:1
А
2:4
А
1:1

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.67

Среднее время на гол

77
54

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Среднее время на гол

108
108

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 2 0.5
Eric Taylor 1 0.25
Герсон Ларс 0 0
Martin Tangen Vinjor 0 0
Холме Фредрик 0 0
Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Gabriel Skotheim 2 0.5
Sander Sundnes 1 0.25
Syver Skundberg Skeide 1 0.25
Halvard Urnes 1 0.25
Torbjoern Kallevaag 0 0
Peder Neersveen 0 0
Скривен Альфред 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Hellan 2 0
Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Svanberg Alm 2 0
Sverre Oekland 1 0
Peder Neersveen 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Sander Sundnes 1 0
Thomas Lillo 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хёдд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Конгсвингер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хёдд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
1
Конгсвингер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хёдд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
43%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
67%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1
Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Конгсвингер - СК Гйовик-Лин 0:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Старт - Конгсвингер 0:1 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Санднес - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Скейд - Конгсвингер 4:0 Конгсвингер - Санднес 3:1
Хёдд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1
Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0 Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Хёдд - Хьельсос 1:0 Эйдсвольд - Хёдд 1:5 Хёдд - Аскер 1:0 Трефф - Хёдд 1:2 Волеренга-2 - Хёдд 0:7 Хёдд - Левангер 2:1

Результаты матчей

Конгсвингер
Хёдд

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Хёдд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 4 3 0 1 5 - 6 9
2.
Хёдд
 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Фредрикстад
 4 2 2 0 3 - 1 8
4.
Согндаль
 4 2 2 0 6 - 4 8
5.
Рёуфосс
 4 2 1 1 7 - 2 7
6.
Дьерв
 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Кристиансунд
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Старт
 4 1 2 1 7 - 5 5
9.
Санднес
 4 1 2 1 4 - 2 5
10.
Мосс
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Брюне
 4 1 2 1 7 - 7 5
12.
Скейд
 4 1 1 2 8 - 8 4
13.
Конгсвингер
 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Осане
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
КФУМ
 4 0 2 2 2 - 7 2
16.
Мьёндален
 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санднес
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Брюне
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Согндаль
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Хёдд
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Мосс
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Рёуфосс
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Старт
 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Кристиансунд
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Дьерв
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Конгсвингер
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ранхейм
 2 1 0 1 2 - 5 3
12.
Фредрикстад
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Скейд
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Мьёндален
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ранхейм
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Хёдд
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Согндаль
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Рёуфосс
 3 1 1 1 3 - 2 4
6.
Дьерв
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Кристиансунд
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Скейд
 3 1 0 2 7 - 7 3
9.
Осане
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Старт
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Мосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Санднес
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Брюне
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 5 1
15.
Мьёндален
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Конгсвингер
 2 0 0 2 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Ранхейм Солли Сиверт 3 (1)
Старт Страннегорд Том 3
Брюне Abel William Stensrud 3
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 3
Мьёндален Ольсен Мейнхард 3
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Осане Стефенсен Кристоффер Нессе 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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