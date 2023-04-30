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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 4. Стадион: .
Осане
1:1
Второй тайм: 67'
КФУМ
0'
0:0
18' Не забитый пенальти
Martin Ueland
32' Желтая карточка
Sander Eng Strand
44' Желтая карточка
Ayoub Aleesami
1:0
56' Гол
Stian Nygaard I
63' Желтая карточка
Mame Mor Ndiaye
1:1
66' Гол
Sverre Hakami Sandal

Ход матча

18'
Martin Ueland
0:0
32'
Sander Eng Strand
 
44'
 
Ayoub Aleesami
56'
Stian Nygaard I
(Стефенсен Кристоффер Нессе)
1:0
61'
 
Obilor Denzel Okeke
Нджиэ Мусса
63'
Mame Mor Ndiaye
 
66'
1:1
Sverre Hakami Sandal
Лучшие коэффициенты
Осане
Ничья
КФУМ
3.55
4.01
3.30
Все Коэффициенты
30
Лисгард
Идар
3
Eirik
Wollen
Steen
5
Sindre
Austevoll
2
Martin
Ueland
22
Haakon
Sjaatil
16
Didrik
Fredriksen
29
Стефенсен
Кристоффер
Нессе
18
Ole
Kallevaag
15
Sander
Eng
Strand
20
Stian
Nygaard
I
28
Mame
Mor
Ndiaye
1
Emil
Oedegaard
3
Dadi
Dodou
Gaye
20
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
15
Mathias
Toennessen
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
25
Sverre
Hakami
Sandal
14
Haakon
Hoseth
22
Petter
Nosakhare
Dahl
11
Нджиэ
Мусса
Осане
3-5-2
КФУМ
4-3-3

История личных встреч

Осане
КФУМ

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
2:2
ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:3
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Среднее время на гол

75
64

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.1
1.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

81
64

Бомбардиры внутри турнира

Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Stian Nygaard I 2 0.5
Mame Mor Ndiaye 1 0.25
Стефенсен Кристоффер Нессе 0 0
КФУМ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.25
Нджиэ Мусса 0 0

Карточки

Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стефенсен Кристоффер Нессе 2 0
Martin Ueland 2 0
Sander Eng Strand 2 0
Лисгард Идар 1 0
Sindre Austevoll 1 0
Mats Selmer Thornes 1 0
Ola Heltne Nilsen 1 0
КФУМ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simen Hestnes 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Akinsola Akinyemi 1 0
Petter Nosakhare Dahl 1 0

Результаты матчей

Осане
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
КФУМ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
КФУМ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
1
Осане
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
КФУМ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2
Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Гроруд - Осане 3:1 Осане - Брюне 1:2 Старт - Осане 4:1 Осане - Рёуфосс 1:0 Стабек - Осане 4:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Ранхейм - Осане 3:3 Осане - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Осане 2:4
КФУМ
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
КФУМ - Ранхейм 0:1 Рёуфосс - КФУМ 4:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0
Эргрюте - КФУМ 0:5 КФУМ - Улленсакер-Киса 1:0 КФУМ - Люн 4:3 КФУМ - Норстранд 1:2 Тромсё - КФУМ 1:1 Старт - КФУМ 5:4 КФУМ - Мосс 4:2 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Хам-Кам - КФУМ 0:5 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Бранн - КФУМ 4:1 КФУМ - Стйордалс Блинк 3:1 Рёуфосс - КФУМ 0:3 КФУМ - Стабек 0:0 Старт - КФУМ 3:2 КФУМ - Брюне 3:3

Результаты матчей

Осане
КФУМ

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Осане
КФУМ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 4 3 0 1 5 - 6 9
2.
Хёдд
 2:0 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Фредрикстад
 0:0 4 2 2 0 3 - 1 8
4.
Согндаль
 4 2 2 0 6 - 4 8
5.
Дьерв
 1:2 4 2 0 2 7 - 7 6
6.
Кристиансунд
 4 2 0 2 5 - 6 6
7.
Старт
 0:0 4 1 3 0 6 - 2 6
8.
Рёуфосс
 0:0 4 1 2 1 4 - 1 5
9.
Санднес
 0:0 4 1 2 1 4 - 2 5
10.
Брюне
 4 1 2 1 7 - 7 5
11.
Осане
 1:0 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Мосс
 2:1 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Скейд
 4 1 1 2 8 - 8 4
14.
Конгсвингер
 0:2 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Мьёндален
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
КФУМ
 0:1 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Старт
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Санднес
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Брюне
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Согндаль
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Хёдд
 2:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Мосс
 2:1 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Рёуфосс
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Кристиансунд
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Конгсвингер
 0:2 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Осане
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Дьерв
 1:2 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Ранхейм
 2 1 0 1 2 - 5 3
13.
Фредрикстад
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Скейд
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
КФУМ
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Мьёндален
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 0:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ранхейм
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Хёдд
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Согндаль
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Дьерв
 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Кристиансунд
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Скейд
 3 1 0 2 7 - 7 3
8.
Осане
 1:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Старт
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Рёуфосс
 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
11.
Мосс
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Брюне
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Санднес
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Мьёндален
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Конгсвингер
 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
КФУМ
 0:1 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Ранхейм Солли Сиверт 3 (1)
Старт Страннегорд Том 3
Брюне Abel William Stensrud 3
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мьёндален Ольсен Мейнхард 3
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Осане Стефенсен Кристоффер Нессе 2
Осане Martin Ueland 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Ayoub Aleesami получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Sander Eng Strand получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Martin Ueland пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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Осане
Ничья
КФУМ
3.55
4.01
3.30
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