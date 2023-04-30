Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Эйлинг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Рока Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Лидс совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Ротуэлл Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Борнмут

42' Лидс совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Лидс совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Лидс совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Лидс совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Харрисон Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Борнмут

37' Кристенсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Лидс совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Кристенсен Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Забив гол, Лидс сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

31' Купер Лиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Лидс совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Лидс совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Винья Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Матч возобновлен

28' Кристи Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

26' Келли Ллойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Г О О О О Л - Хефферсон Лерма первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

24' Кристи Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Сенеси Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Винья Матиас пробует нанести удар издали, но Иллан Мелье держит все под контролем

23' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Г О О О О Л - Хефферсон Лерма первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

20' Биллинг Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Бэмфорд Патрик пробует нанести удар издали, но Нето Мурара держит все под контролем

20' Саммервилл Крисенсио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Лидс совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Харрисон Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Лидс

18' Кристи Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Смит Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Ньонто Вильфред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

14' Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Саммервилл Крисенсио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Борнмут

9' Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Уттара Данго получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Уттара Данго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Рока Марк бьет со штрафного в створ, но Нето Мурара держит все под контролем

6' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лидс пробьет пенальти!

5' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

4' Ньонто Вильфред создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Борнмут начинает с центра поля