Тур: 34. Стадион: Виталити. Главный судья: Кавана Крис
0'
1:0
20' ГолХефферсон Лерма
2:0
24' ГолХефферсон Лерма
2:1
32' ГолБэмфорд Патрик
55' Желтая карточкаСмит Адам
Ход матча
20'
1:0
24'
2:0
32'
55'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
216 Количество передач 202
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
18
Винья
Матиас
14
Ротуэлл
Джо
11
Уттара
Данго
10
Кристи
Райан
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Винья МатиасЗащитник
-
14 Ротуэлл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Роблес ЖоэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Гринвуд СэмПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Борнмут
Лидс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
2.33
Среднее время на гол
40
38
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
2.14
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
57
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|7
|0.21
|Соланке Доминик
|5
|0.15
|Тавернер Маркус
|5
|0.15
|Хефферсон Лерма
|5
|0.15
|Мур Киффер
|4
|0.12
|Энтони Джейдон
|3
|0.09
|Сенеси Маркос
|2
|0.06
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Кристи Райан
|1
|0.03
|Винья Матиас
|1
|0.03
|Кук Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Ротуэлл Джо
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|11 (1)
|0.32
|Синистерра Луис
|5
|0.15
|Харрисон Джек
|4
|0.12
|Бэмфорд Патрик
|4
|0.12
|Саммервилл Крисенсио
|4
|0.12
|Ньонто Вильфред
|2
|0.06
|Стрёйк Паскаль
|2
|0.06
|Кристенсен Расмус
|2
|0.06
|Ааронсон Бренден
|1
|0.03
|Рока Марк
|1
|0.03
|Гринвуд Сэм
|1
|0.03
|Эйлинг Люк
|1
|0.03
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|Купер Лиам
|1
|0.03
|Гелхардт Джо
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|9
|0
|Мефам Крис
|7
|0
|Хефферсон Лерма
|6
|0
|Биллинг Филип
|5
|0
|Сенеси Маркос
|5
|0
|Нето Мурара
|4
|0
|Стивенс Джек
|3
|0
|Кук Льюис
|3
|0
|Келли Ллойд
|3
|0
|Кристи Райан
|2
|0
|Стэйси Джек
|2
|0
|Энтони Джейдон
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Ротуэлл Джо
|1
|0
|Мур Киффер
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рока Марк
|7
|0
|Адамс Тайлер
|5
|1
|Кох Робин
|6
|0
|Маккенни Уэстон
|6
|0
|Фирпо Жуниор
|5
|0
|Ньонто Вильфред
|5
|0
|Купер Лиам
|4
|0
|Морено Родриго
|4
|0
|Стрёйк Паскаль
|4
|0
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Джисс Марш
|2
|1
|Синистерра Луис
|2
|1
|Эйлинг Люк
|3
|0
|Саммервилл Крисенсио
|3
|0
|Мелье Иллан
|3
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Гринвуд Сэм
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Лидс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
12
Борнмут
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Лидс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
31
20
Волевые поражения
12
18
Борнмут
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (13)
24% (8)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Лидс
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
52% (17)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
Сухие победы
11
2
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
33
23
Волевые поражения
18
30
Голы по времени матча
Забито
16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
1
6%
5
28%
1-15
6
38%
1
6%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
3
19%
6
33%
76-90
Пропущено
22
33
15 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 15
7
32%
3
9%
1-15
4
18%
3
9%
16-30
4
18%
3
9%
31-45
2
9%
7
21%
46-60
2
9%
9
27%
61-75
3
14%
8
24%
76-90
Забито
19
23
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
3
16%
1
4%
1-15
2
11%
6
26%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
7
37%
3
13%
46-60
2
11%
5
22%
61-75
3
16%
4
17%
76-90
Пропущено
38
31
19 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
5
13%
3
10%
1-15
6
16%
3
10%
16-30
8
21%
7
23%
31-45
3
8%
6
19%
46-60
6
16%
6
19%
61-75
10
26%
6
19%
76-90
Забито
35
41
14 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 14
13 Не забивали 10
4
11%
6
15%
1-15
8
23%
7
17%
16-30
2
6%
6
15%
31-45
10
29%
6
15%
46-60
5
14%
6
15%
61-75
6
17%
10
24%
76-90
Пропущено
60
64
34 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 42
19 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 28
12
20%
6
9%
1-15
10
17%
6
9%
16-30
12
20%
10
16%
31-45
5
8%
13
20%
46-60
8
13%
15
23%
61-75
13
22%
14
22%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1
Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0
Лидс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лидс - Лестер 1:1 Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5
Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2
Результаты матчей
Борнмут
Лидс
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 45%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
0
10 раз 30%
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Лидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
134
511
710
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
106
512
610
314
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1815
Больше Меньше
2310
1023
1320
429
429
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|32
|24
|4
|4
|84 - 30
|76
|2.
|Заявка
|33
|23
|6
|4
|78 - 38
|75
|3.
|1:1 Заявка
|33
|17
|12
|4
|59 - 27
|63
|4.
|1:0 Заявка
|32
|19
|6
|7
|49 - 39
|63
|5.
|0:1 Заявка
|34
|16
|6
|12
|46 - 42
|54
|6.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|60 - 53
|54
|7.
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|61 - 39
|53
|8.
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|61 - 40
|52
|9.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|52 - 44
|50
|10.
|1:2 Заявка
|33
|13
|6
|14
|45 - 45
|45
|11.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|35 - 45
|40
|12.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|30 - 35
|39
|13.
|2:1 Заявка
|34
|11
|6
|17
|34 - 64
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|29 - 50
|37
|15.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|37 - 47
|34
|16.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|30 - 62
|30
|17.
|1:2 Заявка
|34
|7
|9
|18
|43 - 65
|30
|18.
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|44 - 57
|29
|19.
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|25 - 50
|28
|20.
|1:1 Заявка
|34
|6
|7
|21
|28 - 58
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|16
|14
|1
|1
|54 - 16
|43
|2.
|1:0 Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|39 - 13
|34
|5.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|35 - 22
|34
|6.
|1:1 Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 11
|33
|7.
|0:1 Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 14
|27
|10.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 19
|26
|11.
|1:2 Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|16.
|2:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 24
|22
|17.
|1:2 Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|2:1 Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|1:1 Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|1:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 31
|24
|6.
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 23
|22
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|25 - 31
|20
|8.
|1:2 Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 21
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|2:1 Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|14.
|1:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 27
|15
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 24
|12
|17.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|1:2 Заявка
|17
|2
|3
|12
|20 - 34
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|34 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|24 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борнмут 2:1 Лидс
Исход игры
Борнмут
57.5% (69)
Ничья
32.5% (39)
Лидс
10% (12)
Тотал 2.5
Больше
50.88% (58)
Меньше
49.12% (56)
Обе команды забьют
Да
78.95% (90)
Нет
21.05% (24)
Популярный счёт
2:1 Борнмут
38.3% (46)
1:1 Ничья
27.5% (33)
1:0 Борнмут
13.3% (16)
1:2 Лидс
4.2% (5)
2:0 Борнмут
4.2% (5)
1:3 Лидс
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:1 Лидс
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!