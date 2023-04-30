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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 10434 Главный судья: Кавана Крис
Борнмут
4:1
Конец матча
Лидс
0'
1:0
20' Гол
Хефферсон Лерма
2:0
24' Гол
Хефферсон Лерма
2:1
32' Гол
Бэмфорд Патрик
55' Желтая карточка
Смит Адам
3:1
63' Гол
Соланке Доминик
4:1
90' Гол
Семеньо Антуан
90'+7

Ход матча

20'
Хефферсон Лерма
1:0
24'
Хефферсон Лерма
2:0
32'
2:1
Бэмфорд Патрик
(Ньонто Вильфред)
34'
 
Вебер Максимилиан
Купер Лиам
55'
Смит Адам
 
62'
Энтони Джейдон
Винья Матиас
 
62'
Мур Киффер
Биллинг Филип
 
63'
Соланке Доминик
3:1
70'
 
Морено Родриго
Бэмфорд Патрик
71'
 
Форшоу Адам
Маккенни Уэстон
73'
Кук Льюис
Ротуэлл Джо
 
83'
Семеньо Антуан
Мур Киффер
 
89'
Стэйси Джек
Соланке Доминик
 
90'
Семеньо Антуан
(Энтони Джейдон)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 367 Количество передач 477
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Борнмут 57.5% (69)
X 32.5% (39)
Лидс 10% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
25
Сенеси
Маркос
5
Келли
Ллойд
18
Винья
Матиас
14
Ротуэлл
Джо
8
Хефферсон
Лерма
11
Уттара
Данго
29
Биллинг
Филип
10
Кристи
Райан
9
Соланке
Доминик
1
Мелье
Иллан
25
Кристенсен
Расмус
5
Кох
Робин
6
Купер
Лиам
2
Эйлинг
Люк
28
Маккенни
Уэстон
8
Рока
Марк
11
Харрисон
Джек
10
Саммервилл
Крисенсио
9
Бэмфорд
Патрик
29
Ньонто
Вильфред
Борнмут
4-2-3-1
Лидс
3-4-3

История личных встреч

Борнмут
Лидс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
4:3
Ч
1:0
Ч
1:3
Ч
4:1
Ч
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
2.33

Среднее время на гол

40
38

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

2.14
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
57

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 7 0.21
Соланке Доминик 6 0.18
Тавернер Маркус 5 0.15
Хефферсон Лерма 5 0.15
Мур Киффер 4 0.12
Энтони Джейдон 3 0.09
Сенеси Маркос 2 0.06
Уттара Данго 1 0.03
Кристи Райан 1 0.03
Винья Матиас 1 0.03
Семеньо Антуан 1 0.03
Кук Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Смит Адам 0 0
Ротуэлл Джо 0 0
Земура Джордан 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 11 (1) 0.32
Синистерра Луис 5 0.15
Харрисон Джек 4 0.12
Бэмфорд Патрик 4 0.12
Саммервилл Крисенсио 4 0.12
Ньонто Вильфред 2 0.06
Стрёйк Паскаль 2 0.06
Кристенсен Расмус 2 0.06
Ааронсон Бренден 1 0.03
Рока Марк 1 0.03
Гринвуд Сэм 1 0.03
Эйлинг Люк 1 0.03
Фирпо Жуниор 1 0.03
Купер Лиам 1 0.03
Гелхардт Джо 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 10 0
Мефам Крис 7 0
Хефферсон Лерма 6 0
Биллинг Филип 5 0
Сенеси Маркос 5 0
Нето Мурара 4 0
Стивенс Джек 3 0
Кук Льюис 3 0
Келли Ллойд 3 0
Кристи Райан 2 0
Стэйси Джек 2 0
Энтони Джейдон 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Ротуэлл Джо 1 0
Мур Киффер 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Винья Матиас 1 0
Земура Джордан 1 0
Уттара Данго 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рока Марк 7 0
Адамс Тайлер 5 1
Кох Робин 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Фирпо Жуниор 5 0
Ньонто Вильфред 5 0
Купер Лиам 4 0
Морено Родриго 4 0
Стрёйк Паскаль 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Эйлинг Люк 3 0
Саммервилл Крисенсио 3 0
Мелье Иллан 3 0
Клих Матеуш 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Харрисон Джек 2 0
Вебер Максимилиан 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Льоренте Диего 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Гелхардт Джо 1 0

Результаты матчей

Борнмут
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Лидс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

6
13
Борнмут
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Лидс
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

31
20

Волевые поражения

12
18
Борнмут
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (14)
24% (8)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
29% (10)
26% (9)
Лидс
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (8)
50% (17)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
32% (11)
44% (15)

Сухие победы

11
2

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

34
23

Волевые поражения

18
31

Голы по времени матча

Забито

20
19
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
1
5%
5
26%
1-15
8
40%
1
5%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
15%
3
16%
46-60
4
20%
1
5%
61-75
4
20%
6
32%
76-90

Пропущено

23
37
16 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
7
30%
3
8%
1-15
4
17%
5
14%
16-30
5
22%
3
8%
31-45
2
9%
7
19%
46-60
2
9%
10
27%
61-75
3
13%
9
24%
76-90

Забито

19
23
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
3
16%
1
4%
1-15
2
11%
6
26%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
7
37%
3
13%
46-60
2
11%
5
22%
61-75
3
16%
4
17%
76-90

Пропущено

38
31
19 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
5
13%
3
10%
1-15
6
16%
3
10%
16-30
8
21%
7
23%
31-45
3
8%
6
19%
46-60
6
16%
6
19%
61-75
10
26%
6
19%
76-90

Забито

39
42
16 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 14
13 Не забивали 10
4
10%
6
14%
1-15
10
26%
7
17%
16-30
2
5%
7
17%
31-45
10
26%
6
14%
46-60
6
15%
6
14%
61-75
7
18%
10
24%
76-90

Пропущено

61
68
35 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 44
19 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 29
12
20%
6
9%
1-15
10
16%
8
12%
16-30
13
21%
10
15%
31-45
5
8%
13
19%
46-60
8
13%
16
24%
61-75
13
21%
15
22%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1
Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0
Лидс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лидс - Лестер 1:1 Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5
Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2

Результаты матчей

Борнмут
Лидс

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 44%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
1
11 раз 32%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Лидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
7
10
2
15
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
11
6
5
12
1.5
6
11
3
14
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
15
0.5
Больше Меньше
24
10
11
23
1.5
13
21
5
29
2.5
4
30
1
33
3.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 32 24 4 4 84 - 30 76
2.
Арсенал
 Заявка 33 23 6 4 78 - 38 75
3.
Ньюкасл
 Заявка 33 18 11 4 61 - 27 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 19 6 7 49 - 39 63
5.
Ливерпуль
 3:1 Заявка 33 16 8 9 64 - 40 56
6.
Астон Вилла
 Заявка 34 16 6 12 46 - 42 54
7.
Тоттенхэм
 1:3 Заявка 34 16 6 12 61 - 56 54
8.
Брайтон
 Заявка 31 15 7 9 61 - 40 52
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 Заявка 33 13 6 14 45 - 45 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 Заявка 32 10 9 13 30 - 35 39
13.
Борнмут
 Заявка 34 11 6 17 36 - 64 39
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 10 7 17 29 - 50 37
15.
Вест Хэм
 Заявка 33 9 7 17 37 - 47 34
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
17.
Лидс
 Заявка 34 7 9 18 43 - 67 30
18.
Лестер
 Заявка 33 8 5 20 44 - 57 29
19.
Эвертон
 Заявка 33 6 10 17 25 - 50 28
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 16 14 1 1 54 - 16 43
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
4.
Ливерпуль
 3:1 Заявка 16 11 4 1 42 - 14 37
5.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 5 1 32 - 11 35
6.
Тоттенхэм
 1:3 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 15 8 3 4 31 - 14 27
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
11.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 4 7 17 - 23 22
7.
Тоттенхэм
 1:3 Заявка 17 5 5 7 26 - 34 20
8.
Фулхэм
 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 3:1 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 16 3 3 10 15 - 24 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 17 2 3 12 20 - 36 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 34 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 25 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Борнмут заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10434 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Борнмут: 43%, Лидс: 57%.
  • Фол, нарушение
    97'
    Смит Адам ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      94'
      Уттара Данго из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
    • 94'
      Хефферсон Лерма нанес удар головой, но Иллан Мелье спокойно отбил мяч.
    • 94'
      Кристи Райан из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Хефферсон Лерма сделал ключевой пас для гола!
    • 91'
      Джейдон Энтони сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      91'
      Г О О О О Л - Семеньо Антуан забивает с левой ноги!
    • 91'
      Джейдон Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • Фол, нарушение
      91'
      Семеньо Антуан из команды Борнмут заходит слишком далеко, он валит Рока Марк.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Борнмут 57.5% (69)
    X 32.5% (39)
    Лидс 10% (12)
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