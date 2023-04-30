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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 5. Стадион: .
Мальмё
3:1
Второй тайм: 59'
Хаммарбю
0'
1:0
15' Гол
Веккья Стефано
26' Желтая карточка
Пинас Шакилль
2:0
36' Гол
Телин Исаак
3:0
43' Гол
Телин Исаак
3:1
58' Гол
Джуканович Виктор

Ход матча

15'
Веккья Стефано
1:0
26'
 
Пинас Шакилль
36'
Телин Исаак
(Габриэль Даль Тое Бусанелло)
2:0
43'
Телин Исаак
(Веккья Стефано)
3:0
46'
 
Край Антон
Пинас Шакилль
46'
 
Хаммар Фредрик
Теки Тесфальдет
46'
 
Nathaniel Adjei
Странд Симон
46'
 
Налич Ади
Вагич Павле
58'
3:1
Джуканович Виктор

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Хаммарбю
1.77
5.20
50.00
Все Коэффициенты
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
15
Сисей
Йозеф
8
Пенья
Серхио
31
Ларссон
Хуго
10
Кристиансен
Андерс
11
Нанаси
Себастьян
9
Телин
Исаак
21
Веккья
Стефано
24
Довин
Оливер
21
Странд
Симон
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
15
Вагич
Павле
18
Садику
Лорет
5
Теки
Тесфальдет
17
Миккельсен
Эугуст
40
Саиди
Абдельрахман
7
Джуканович
Виктор
Мальмё
3-5-2
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
Хаммарбю

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

22 матча

54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

А
0:0
А
0:0
А
2:1
А
3:2
А
2:2
А
3:0
А
2:0
А
4:1
А
2:1
А
3:2
А
4:0
А
1:1
А
3:0
А
2:3
А
0:1
А
3:1
КШ
3:2
А
3:1
А
1:0
А
3:6
А
2:4
ШК
2:3

Голы

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

2.67
1.6

Среднее время на гол

33
56

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

48
31

Голов в среднем за матч

2.18
1.41

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

41
63

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 7 (1) 1.4
Веккья Стефано 2 0.4
Али Таха Абди 1 0.2
Рикс Сёрен 0 0
Кристиансен Андерс 0 0
Пенья Серхио 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
Сейдиу Патриот 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 2 0.4
Бесара Нахир 1 0.2
Теки Тесфальдет 1 0.2
Нильссон Джоэл 1 0.2
Садику Лорет 0 0
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фенгер Мадс 1 0
Пинас Шакилль 1 0
Куртулус Эдвин 1 0
Джуканович Виктор 1 0

Результаты матчей

Мальмё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Мальмё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
Мальмё
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0
Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3 Гётеборг - Мальмё 2:1 Унион Берлин - Мальмё 1:0
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1
Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 1:1

Результаты матчей

Мальмё
Хаммарбю

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
3:1
2 раза 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3:0 5 5 0 0 10 - 1 15
2.
Хеккен
 5 4 0 1 13 - 6 12
3.
Кальмар
 0:0 5 3 1 1 7 - 2 10
4.
Эльфсборг
 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Юргорден
 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 6 6
9.
Хаммарбю
 0:3 5 2 0 3 6 - 9 6
10.
Хальмстад
 5 2 0 3 5 - 8 6
11.
Броммапойкарна
 5 2 0 3 6 - 10 6
12.
АИК
 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Варберг БоИС
 0:0 5 0 4 1 3 - 5 4
14.
Сириус
 5 0 4 1 3 - 6 4
15.
Дегерфорс
 4 1 0 3 5 - 8 3
16.
Гётеборг
 4 0 0 4 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3:0 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Хаммарбю
 0:3 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Кальмар
 0:0 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Хеккен
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Мьельбю
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
11.
Дегерфорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
12.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Вернаму
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Варберг БоИС
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Хеккен
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 3:0 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Кальмар
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Броммапойкарна
 3 1 0 2 3 - 8 3
9.
Сириус
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Варберг БоИС
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Юргорден
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
АИК
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хальмстад
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Хаммарбю
 0:3 3 0 0 3 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 7
Хеккен Траоре Бени 6
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Юргорден Финнделл Хампус 3
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Варберг БоИС Eliton Junior 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Веккья Стефано сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Телин Исаак бьет в цель!
  • 36'
    Габриэль Даль Тое Бусанелло сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Телин Исаак бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Пинас Шакилль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Веккья Стефано бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Мальмё
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Хаммарбю
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5.20
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Мальмё
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