Тур: 5. Стадион: Эледа.
0'
1:0
15' ГолВеккья Стефано
26' Желтая карточкаПинас Шакилль
2:0
36' ГолТелин Исаак
3:0
43' ГолТелин Исаак
3:1
58' ГолДжуканович Виктор
Ход матча
15'
1:0
26'
36'
43'
3:0
46'
58'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
27
Далин
Юхан
15
Сисей
Йозеф
31
Ларссон
Хуго
24
Довин
Оливер
21
Странд
Симон
13
Фенгер
Мадс
15
Вагич
Павле
18
Садику
Лорет
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Samuel Kotto
-
38 Hugo Bolin
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
-
24 Довин ОливерВратарь
-
21 Странд СимонЗащитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
15 Вагич ПавлеПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Jusef Erabi
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Мальмё
Хаммарбю
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
22 матча
54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
16
Голов в среднем за матч
2.67
1.6
Среднее время на гол
33
56
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.6
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
48
31
Голов в среднем за матч
2.18
1.41
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
41
63
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|7 (1)
|1.4
|Веккья Стефано
|2
|0.4
|Али Таха Абди
|1
|0.2
|Рикс Сёрен
|0
|0
|Кристиансен Андерс
|0
|0
|Пенья Серхио
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
|Сейдиу Патриот
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуканович Виктор
|2
|0.4
|Бесара Нахир
|1
|0.2
|Теки Тесфальдет
|1
|0.2
|Нильссон Джоэл
|1
|0.2
|Садику Лорет
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Пинас Шакилль
|1
|0
|Куртулус Эдвин
|1
|0
|Джуканович Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Мальмё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
4
Мальмё
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0
Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3 Гётеборг - Мальмё 2:1 Унион Берлин - Мальмё 1:0
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1
Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 1:1
Результаты матчей
Мальмё
Хаммарбю
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
3:1
2 раза 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|9.
|0:3
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|12.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|14.
|5
|0
|4
|1
|3 - 6
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|0:3
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|0:3
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|7
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Эльфсборг
|Бернхардссон Александер
|3 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сигурдссон Арнор
|3
|Юргорден
|Финнделл Хампус
|3
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Варберг БоИС
|Eliton Junior
|3