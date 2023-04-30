  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 21102
Мальмё
4:2
Конец матча
Хаммарбю
0'
1:0
15' Гол
Веккья Стефано
26' Желтая карточка
Пинас Шакилль
2:0
36' Гол
Телин Исаак
3:0
43' Гол
Телин Исаак
3:1
58' Гол
Джуканович Виктор
4:1
59' Гол
Телин Исаак
4:2
74' Гол
Налич Ади
90'+5
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
15
Сисей
Йозеф
8
Пенья
Серхио
31
Ларссон
Хуго
10
Кристиансен
Андерс
11
Нанаси
Себастьян
9
Телин
Исаак
21
Веккья
Стефано
24
Довин
Оливер
21
Странд
Симон
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
15
Вагич
Павле
18
Садику
Лорет
5
Теки
Тесфальдет
17
Миккельсен
Эугуст
40
Саиди
Абдельрахман
7
Джуканович
Виктор
Мальмё
3-5-2
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
Хаммарбю

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

22 матча

54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

А
0:0
А
0:0
А
2:1
А
3:2
А
2:2
А
3:0
А
2:0
А
4:1
А
2:1
А
3:2
А
4:0
А
1:1
А
3:0
А
2:3
А
0:1
А
3:1
КШ
3:2
А
3:1
А
1:0
А
3:6
А
2:4
ШК
2:3

Голы

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

2.67
1.6

Среднее время на гол

33
56

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

48
31

Голов в среднем за матч

2.18
1.41

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

41
63

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 8 (1) 1.6
Веккья Стефано 2 0.4
Али Таха Абди 1 0.2
Рикс Сёрен 0 0
Кристиансен Андерс 0 0
Пенья Серхио 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
Сейдиу Патриот 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 3 0.6
Налич Ади 1 0.2
Бесара Нахир 1 0.2
Теки Тесфальдет 1 0.2
Нильссон Джоэл 1 0.2
Садику Лорет 0 0
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Саиди Абдельрахман 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фенгер Мадс 1 0
Пинас Шакилль 1 0
Куртулус Эдвин 1 0
Джуканович Виктор 1 0

Результаты матчей

Мальмё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3
Мальмё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
Мальмё
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Хаммарбю
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
7

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
67%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
4
57%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0
Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3 Гётеборг - Мальмё 2:1 Унион Берлин - Мальмё 1:0
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1
Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 1:1

Результаты матчей

Мальмё
Хаммарбю

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Хеккен
 5 4 0 1 13 - 6 12
3.
Кальмар
 5 3 1 1 7 - 2 10
4.
Эльфсборг
 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Юргорден
 1:1 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 6 6
9.
Хаммарбю
 5 2 0 3 8 - 10 6
10.
Хальмстад
 5 2 0 3 5 - 8 6
11.
Броммапойкарна
 5 2 0 3 6 - 10 6
12.
АИК
 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Дегерфорс
 1:1 5 1 1 3 6 - 9 4
14.
Варберг БоИС
 5 0 4 1 3 - 5 4
15.
Сириус
 5 0 4 1 3 - 6 4
16.
Гётеборг
 4 0 0 4 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Кальмар
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Юргорден
 1:1 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Хеккен
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Дегерфорс
 1:1 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Мьельбю
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
11.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
12.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Вернаму
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Варберг БоИС
 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Хеккен
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Кальмар
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Броммапойкарна
 3 1 0 2 3 - 8 3
9.
Сириус
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Юргорден
 1:1 3 0 2 1 1 - 3 2
11.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
АИК
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Дегерфорс
 1:1 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хальмстад
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 8
Хеккен Траоре Бени 6
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Юргорден Финнделл Хампус 3
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Варберг БоИС Eliton Junior 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Мальмё 4:2 Хаммарбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     