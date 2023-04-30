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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Иттрич Патрик
Бавария
0:0
Перерыв
Герта
0'
26' Желтая карточка
Горецка Леон

Ход матча

26'
Горецка Леон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 130
Бавария 98.5% (128)
X 0.8% (1)
Герта 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Бавария
Ничья
Герта
11.60
7.00
29.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Зоммер
Янн
40
Мазрауи
Нуссаир
5
Павар
Бенжамен
4
Де
Лигт
Маттейс
22
Канселу
Жоау
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
7
Гнабри
Серж
42
Мусиала
Джамал
11
Коман
Кингсли
17
Мане
Садио
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
3
Рохель
Агустин
5
Уремович
Филип
21
Платтенхардт
Марвин
24
Нганкам
Жессик
29
Тусар
Люка
10
Бутьюс
Жан-Поль
17
Миттельштедт
Максимилиан
14
Лукебакио
Доди
7
Нидерлехнер
Флориан
Бавария
4-2-3-1
Герта
4-4-2

История личных встреч

Бавария
Герта

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

140%
0 побед 7 ничьих 1 победа

28 матчей

75%
17.9%
7.1%
21 победа 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
16 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.6%
42.9%
3.5%
15 побед 12 ничьих 1 победа

История матчей

Б
2:3
Б
1:4
Б
5:0
Б
0:1
Б
4:3
Б
0:4
Б
2:2
Б
1:0
К
2:3
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:3
Б
3:2
Б
0:6
Б
4:0
Б
1:3
Б
5:2
Б
2:1
Б
4:1
Б
4:1
Б
0:0

Голы

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

2.92
2.27

Среднее время на гол

30
39

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

0.93
0.85

Среднее время на гол

96
106

Всего голов

52
45

Голов в среднем за матч

1.86
1.61

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

48
56

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 11 0.37
Чупо-Мотинг Эрик 10 0.33
Гнабри Серж 9 (1) 0.3
Сане Лерой 7 0.23
Мане Садио 7 (1) 0.23
Мюллер Томас 6 0.2
Коман Кингсли 6 0.2
Киммих Йозуа 4 0.13
Павар Бенжамен 4 0.13
Тель Матис 4 0.13
Горецка Леон 3 0.1
Де Лигт Маттейс 3 0.1
Дэвис Альфонсо 1 0.03
Канселу Жоау 1 0.03
Забитцер Марсель 1 0.03
Мазрауи Нуссаир 0 0
Упамекано Дайо 0 0
Gabriel Vidovic 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 11 (5) 0.37
Рихтер Марко 5 0.17
Сердар Суат 4 0.13
Нганкам Жессик 4 (1) 0.13
Йоветич Стеван 3 0.1
Тусар Люка 3 0.1
Канга Вилфрид 2 0.07
Зельке Дейви 1 (1) 0.03
Дордой Мартон 1 0.03
Шерхант Дерри 1 0.03
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Джигерджи Толга 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Рохель Агустин 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 6 1
Киммих Йозуа 5 1
Горецка Леон 5 0
Павар Бенжамен 5 0
Сане Лерой 4 0
Де Лигт Маттейс 4 0
Юлиан Нагельсман 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Мане Садио 2 0
Тель Матис 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Зоммер Янн 1 0
Канселу Жоау 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Станишич Йосип 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 6 1
Лукебакио Доди 7 0
Рохель Агустин 6 0
Кемпф Марк-Оливер 5 0
Рихтер Марко 5 0
Сердар Суат 5 0
Шуньич Иван 4 0
Нганкам Жессик 4 0
Боатенг Кевин-Принс 3 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Канга Вилфрид 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Джигерджи Толга 2 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Кенни Джонджо 2 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Зельке Дейви 1 0
Тусар Люка 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (12)
0% (0)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Герта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

6
12
Бавария
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (4)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Герта
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
16

Волевые поражения

30
17
Бавария
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
14% (4)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Герта
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
16

Волевые поражения

36
29

Голы по времени матча

Забито

43
14
27 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
5
12%
0
0%
1-15
9
21%
2
14%
16-30
13
30%
1
7%
31-45
5
12%
2
14%
46-60
3
7%
3
21%
61-75
8
19%
6
43%
76-90

Пропущено

15
34
6 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
4
27%
4
12%
1-15
0
0%
8
24%
16-30
2
13%
6
18%
31-45
2
13%
7
21%
46-60
3
20%
1
3%
61-75
4
27%
8
24%
76-90

Забито

34
21
25 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
7
21%
2
10%
1-15
6
18%
2
10%
16-30
12
35%
4
19%
31-45
4
12%
4
19%
46-60
2
6%
5
24%
61-75
3
9%
4
19%
76-90

Пропущено

20
25
5 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
10%
3
12%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
15%
7
28%
31-45
4
20%
4
16%
46-60
6
30%
3
12%
61-75
5
25%
4
16%
76-90

Забито

77
35
52 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 24
22 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
12
16%
2
6%
1-15
15
19%
4
11%
16-30
25
32%
5
14%
31-45
9
12%
6
17%
46-60
5
6%
8
23%
61-75
11
14%
10
29%
76-90

Пропущено

35
59
11 В 1-м тайме 32
24 Во 2-м тайме 27
7 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 26
6
17%
7
12%
1-15
0
0%
12
20%
16-30
5
14%
13
22%
31-45
6
17%
11
19%
46-60
9
26%
4
7%
61-75
9
26%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0
Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 1:1
Герта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1
Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2 Герта - СИМА Акилас 7:0 Герта - Виладжес 7:1 Герта - Клаб Лион 3:0 Герта - Айнтрахт Бр 1:0

Результаты матчей

Бавария
Герта

Точный счет

1:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
6
2 раза 14%
2
7 раз 47%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
3:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
3:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
3 раза 10%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
11 раз 38%
2
10 раз 34%
0
7 раз 24%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бавария
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
8
7
8
6
2.5
1
14
6
8
3.5
1
14
4
10
4.5
2
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
3
9
6
1.5
3
11
4
11
2.5
3
12
3.5
2
13
4.5
2
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
1
0.5
Больше Меньше
22
7
19
10
1.5
11
18
12
17
2.5
1
28
9
20
3.5
1
28
6
23
4.5
4
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
2.
Бавария
 0:0 Заявка 30 17 9 4 79 - 33 60
3.
Фрайбург
 Заявка 30 16 8 6 46 - 37 56
4.
Унион Берлин
 Заявка 30 16 8 6 44 - 31 56
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 30 16 6 8 54 - 37 54
6.
Байер Л
 Заявка 30 14 6 10 53 - 41 48
7.
Майнц
 Заявка 29 12 9 8 49 - 40 45
8.
Вольфсбург
 Заявка 29 11 10 8 51 - 37 43
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 10 9 50 - 46 43
10.
Боруссия М
 Заявка 30 9 9 12 44 - 48 36
11.
Кёльн
 Заявка 30 8 11 11 40 - 48 35
12.
Вердер
 Заявка 30 10 5 15 48 - 58 35
13.
Аугсбург
 Заявка 30 8 7 15 39 - 55 31
14.
Хоффенхайм
 Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
15.
Штутгарт
 Заявка 30 6 10 14 38 - 52 28
16.
Бохум
 Заявка 30 8 4 18 33 - 67 28
17.
Шальке 04
 Заявка 30 6 9 15 28 - 57 27
18.
Герта
 0:0 Заявка 30 5 8 17 35 - 59 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
3.
Бавария
 0:0 Заявка 15 9 6 0 44 - 14 33
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
6.
Боруссия М
 Заявка 15 8 3 4 29 - 18 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 15 8 2 5 32 - 19 26
9.
Майнц
 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
10.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
11.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
12.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
13.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
14.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
15.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 7 3 28 - 22 19
16.
Герта
 0:0 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
17.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
18.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 29 17
11.
Кёльн
 Заявка 15 3 6 6 18 - 32 15
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
15.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Шальке 04
 Заявка 14 1 5 8 7 - 23 8
17.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
18.
Герта
 0:0 Заявка 15 1 3 11 14 - 34 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Хоффенхайм Акпогума Кевин 10
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока не открыт!
  • 45'
    Мягко забросил в штрафную Лукебакио на ход Нидерлехнеру, но вовремя вернулся Павар в оборону и вынес сферу обратно на фланг.
  • 45'
    Теперь уже в штрафной соперника должен был замыкать Мане после прострела от Комана, но в падении не смог он добраться до мяча головой.
  • 45'
    Пробивал головой Гнабри после подачи с фланга от Мане, но мяч после серии рикошетов вылетел за пределы поля.
  • 45'
    Со штрафного попытался закрутить в ближний угол Горецка, но мяч стал легкой добычей для Кристенсена.
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.
  • 44'
    Перед чужой штрафной подставился грамотно Горецка и вынудил нарушить правила защитника. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
  • 43'
    Долго катают мяч возле чужой штрафной мюнхенцы, но пройти массированную оборону им пока не удается.
  • 42'
    Пауза в матче. Неудачно приземлился на газон Кристенсен. Потребуется помощь медиков голкиперу "Герты".
  • Опасный момент
    41'
    Из пределов штрафной в падении пробил по воротам Гнабри после подачи от Мазрауи, но в красивейшем прыжке Кристенсен спас свою команду.
  • 40'
    Канселу подключился к атаке своей команды по флангу и отдал в центр на Мусиалу, но тому пробить не позволил в подкате защитник.
  • 39'
    Теперь уже Павар решился на удар по воротам метров с двадцати пяти, но мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной. 
  • 38'
    Продавил соперника по флангу Коман и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 37'
    Оказался с мячом в чужой штрафной Коман и пробил низом, но ногой отбил в падении Кристенсен в сторону.
  • 36'
    Сместился с правого фланга к центру Мазрауи и прострелил вдоль ворот, но до удара дело здесь так и не дошло.
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    • 35'
      Мягко забросил в штрафную Киммих на ход Коману, который с лету пробил после серии рикошетов, но не попал в створ ворот.
    • 34'
      Снова последовал заброс в штрафную от Комана, но здесь никто из партнеров не смог добраться до мяча и пробить по воротам.
    • 33'
      Убегал по правому флангу на скорости Гнабри и прострелил вдоль ворот, но здесь Коман пробил в касание точно в корпус защитнику.
    • 31'
      Наступил на ногу сопернику Канселу в силовой борьбе Бутьюс. Штрафной удар исполнять будут игроки "Баварии".
    • 30'
      С правого фланга прострелил Мазрауи в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 29'
      Теперь уже Коман ворвался в штрафную на скорости, но упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал на этот раз.
    • 28'
      С угла поля навесил Тусар в центр штрафной, но вышел из ворот Зоммер и спокойно забрал мяч в свои руки.
    • Желтая карточка
      27'
      Перед своей штрафной Горецка уложил на газон Лукебакио в подкате. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
    • 26'
      Мягко забросил в штрафную соперника Коман на ход Мане, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Рохелю и не смог пробить.
    • 25'
      После навеса с угла поля от Киммиха пробил на дальней штанге головой Павар, но мяч полетел выше перекладины.
    • Угловой
      24'
      После заброса от Горецки мог пробить по воротам соперника Мане, но первым на мяче оказался Рохель и вынес мяч на угловой.
    • 23'
      Убегал в штрафную соперника на скорости Нидерлехнер, но напоролся на Павара, который в чистом подкате вынес сферу.
    • 22'
      В одно касание пробил по воротам с линии штрафной Бутьюс после прострела от Лукебакио, но мяч полетел крайне неточно.
    • 21'
      С правого фланга прострел исполнял Лукебакио под удар партнеру в центр штрафной, но никто так и не смог замкнуть.
    • 20'
      Догнал мяч на фланге Гнабри и от лицевой линии прострелил вдоль ворот, но здесь вынес снаряд Рохель в центр поля.
    • 19'
      Дальний заброс Киммих исполнял в штрафную на ход Коману, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 18'
      С левого фланга навесил Платтенхардт после сольного прохода, но на выходе мяч спокойно перехватил Зоммер.
    • 17'
      Прострелил в центр штрафной Миттельштадт. Здесь пробил по воротам в касание Тусар, но на пути мяча оказался защитник.
    • 15'
      Проникающим пасом Тусар искал в штрафной соперника Лукебакио, но того грамотно от мяча оттеснил в силовой борьбе Павар.
    • Угловой
      14'
      Канселу сместился с левого фланга к штрафной и пробил в ближний угол, но мяч рикошетом от ноги голкипера полетел на угловой.
    • 13'
      С угла поля навесил Киммих на ближнюю штангу, но выше всех прыгнул здесь Кенни выиграл верх и вынес сферу подальше.
    • 12'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Горецка на ход Коману, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Бутьюс.
    • 11'
      Низом прострелил Мазрауи с правого фланга в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 10'
      Сместился с левого фланга к штрафной соперника Гнабри и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
    • 9'
      Ушел от соперника по левой бровке Миттельштадт и навесил в центр штрафной, но выиграл верх Де Лигт и вынес сферу в аут.
    • 8'
      Ворвался с левого фланга в штрафную соперника на скорости Мане, но напоролся на Рохеля, который в чистом подкате отобрал сферу.
    • 7'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Гнабри после скидки от Комана, но этот выстрел принял на себя Уремович.
    • 6'
      С левого фланга прострелил Миттельштадт в штрафную под удар Нганкаму, но тому пробить помешали защитники.
    • 5'
      С правого фланга покатил Мазрауи в штрафную на ход Мусиале, но тому добраться до мяча не позволили Платтенхардт.
    • 4'
      По флангу отдавал пас Киммих на ход Гнабри, но того опередил Уремович и головой вынес сферу за пределы поля.
    • 3'
      Убежал в контратаку по флангу Нидерлехнер и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.
    • Свисток
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Герты"!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 3:0 – на это поставили 25.4% пользователей.
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