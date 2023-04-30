Перед чужой штрафной подставился грамотно Горецка и вынудил нарушить правила защитника. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

Четыре минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.

Со штрафного попытался закрутить в ближний угол Горецка, но мяч стал легкой добычей для Кристенсена.

Пробивал головой Гнабри после подачи с фланга от Мане, но мяч после серии рикошетов вылетел за пределы поля.

Теперь уже в штрафной соперника должен был замыкать Мане после прострела от Комана, но в падении не смог он добраться до мяча головой.

Мягко забросил в штрафную Лукебакио на ход Нидерлехнеру, но вовремя вернулся Павар в оборону и вынес сферу обратно на фланг.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока не открыт!

Сместился с правого фланга к центру Мазрауи и прострелил вдоль ворот, но до удара дело здесь так и не дошло.

Оказался с мячом в чужой штрафной Коман и пробил низом, но ногой отбил в падении Кристенсен в сторону.

Продавил соперника по флангу Коман и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Теперь уже Павар решился на удар по воротам метров с двадцати пяти, но мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной.

Канселу подключился к атаке своей команды по флангу и отдал в центр на Мусиалу, но тому пробить не позволил в подкате защитник.

Из пределов штрафной в падении пробил по воротам Гнабри после подачи от Мазрауи, но в красивейшем прыжке Кристенсен спас свою команду.

Пауза в матче. Неудачно приземлился на газон Кристенсен. Потребуется помощь медиков голкиперу "Герты".

Долго катают мяч возле чужой штрафной мюнхенцы, но пройти массированную оборону им пока не удается.

После навеса с угла поля от Киммиха пробил на дальней штанге головой Павар, но мяч полетел выше перекладины.

Мягко забросил в штрафную соперника Коман на ход Мане, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Рохелю и не смог пробить.

Перед своей штрафной Горецка уложил на газон Лукебакио в подкате. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

С угла поля навесил Тусар в центр штрафной, но вышел из ворот Зоммер и спокойно забрал мяч в свои руки.

Теперь уже Коман ворвался в штрафную на скорости, но упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал на этот раз.

С правого фланга прострелил Мазрауи в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

Наступил на ногу сопернику Канселу в силовой борьбе Бутьюс. Штрафной удар исполнять будут игроки "Баварии".

Убегал по правому флангу на скорости Гнабри и прострелил вдоль ворот, но здесь Коман пробил в касание точно в корпус защитнику.

Снова последовал заброс в штрафную от Комана, но здесь никто из партнеров не смог добраться до мяча и пробить по воротам.

Мягко забросил в штрафную Киммих на ход Коману, который с лету пробил после серии рикошетов, но не попал в створ ворот.

24' После заброса от Горецки мог пробить по воротам соперника Мане, но первым на мяче оказался Рохель и вынес мяч на угловой.

23' Убегал в штрафную соперника на скорости Нидерлехнер, но напоролся на Павара, который в чистом подкате вынес сферу.

22' В одно касание пробил по воротам с линии штрафной Бутьюс после прострела от Лукебакио, но мяч полетел крайне неточно.

21' С правого фланга прострел исполнял Лукебакио под удар партнеру в центр штрафной, но никто так и не смог замкнуть.

20' Догнал мяч на фланге Гнабри и от лицевой линии прострелил вдоль ворот, но здесь вынес снаряд Рохель в центр поля.

19' Дальний заброс Киммих исполнял в штрафную на ход Коману, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

18' С левого фланга навесил Платтенхардт после сольного прохода, но на выходе мяч спокойно перехватил Зоммер.

17' Прострелил в центр штрафной Миттельштадт. Здесь пробил по воротам в касание Тусар, но на пути мяча оказался защитник.

15' Проникающим пасом Тусар искал в штрафной соперника Лукебакио, но того грамотно от мяча оттеснил в силовой борьбе Павар.

14' Канселу сместился с левого фланга к штрафной и пробил в ближний угол, но мяч рикошетом от ноги голкипера полетел на угловой.

13' С угла поля навесил Киммих на ближнюю штангу, но выше всех прыгнул здесь Кенни выиграл верх и вынес сферу подальше.

12' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Горецка на ход Коману, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Бутьюс.

11' Низом прострелил Мазрауи с правого фланга в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

10' Сместился с левого фланга к штрафной соперника Гнабри и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

9' Ушел от соперника по левой бровке Миттельштадт и навесил в центр штрафной, но выиграл верх Де Лигт и вынес сферу в аут.

8' Ворвался с левого фланга в штрафную соперника на скорости Мане, но напоролся на Рохеля, который в чистом подкате отобрал сферу.

7' С дальней дистанции пробивал по воротам Гнабри после скидки от Комана, но этот выстрел принял на себя Уремович.

6' С левого фланга прострелил Миттельштадт в штрафную под удар Нганкаму, но тому пробить помешали защитники.

5' С правого фланга покатил Мазрауи в штрафную на ход Мусиале, но тому добраться до мяча не позволили Платтенхардт.

4' По флангу отдавал пас Киммих на ход Гнабри, но того опередил Уремович и головой вынес сферу за пределы поля.

3' Убежал в контратаку по флангу Нидерлехнер и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.