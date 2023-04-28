Тур: 30. Стадион: Альянц Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Бавария
Герта
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
140%
0 побед 7 ничьих 1 победа
28 матчей
75%
17.9%
7.1%
21 победа 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
16 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.6%
42.9%
3.5%
15 побед 12 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
2.92
2.27
Среднее время на гол
30
39
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
0.93
0.85
Среднее время на гол
96
106
Всего голов
52
45
Голов в среднем за матч
1.86
1.61
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
48
56
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|11
|0.38
|Чупо-Мотинг Эрик
|10
|0.34
|Гнабри Серж
|9 (1)
|0.31
|Сане Лерой
|7
|0.24
|Мане Садио
|7 (1)
|0.24
|Мюллер Томас
|6
|0.21
|Коман Кингсли
|6
|0.21
|Киммих Йозуа
|4
|0.14
|Павар Бенжамен
|4
|0.14
|Тель Матис
|4
|0.14
|Горецка Леон
|3
|0.1
|Де Лигт Маттейс
|3
|0.1
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.03
|Канселу Жоау
|1
|0.03
|Забитцер Марсель
|1
|0.03
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Упамекано Дайо
|0
|0
|Gabriel Vidovic
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|11 (5)
|0.38
|Рихтер Марко
|5
|0.17
|Сердар Суат
|4
|0.14
|Нганкам Жессик
|4 (1)
|0.14
|Йоветич Стеван
|3
|0.1
|Тусар Люка
|3
|0.1
|Канга Вилфрид
|2
|0.07
|Зельке Дейви
|1 (1)
|0.03
|Дордой Мартон
|1
|0.03
|Шерхант Дерри
|1
|0.03
|Эджуке Чидера
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Джигерджи Толга
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
|Рохель Агустин
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Упамекано Дайо
|6
|1
|Киммих Йозуа
|5
|1
|Павар Бенжамен
|5
|0
|Горецка Леон
|4
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Де Лигт Маттейс
|4
|0
|Юлиан Нагельсман
|3
|0
|Коман Кингсли
|1
|1
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Мане Садио
|2
|0
|Тель Матис
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|6
|1
|Лукебакио Доди
|7
|0
|Рохель Агустин
|6
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|5
|0
|Рихтер Марко
|5
|0
|Сердар Суат
|5
|0
|Шуньич Иван
|4
|0
|Нганкам Жессик
|4
|0
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|Канга Вилфрид
|3
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0
|Кенни Джонджо
|2
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Кристенсен Оливер
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (12)
0% (0)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Герта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
6
12
Бавария
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (4)
73% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Герта
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
16
Волевые поражения
30
17
Бавария
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
14% (4)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Герта
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
16
Волевые поражения
36
29
Голы по времени матча
Забито
43
14
27 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
5
12%
0
0%
1-15
9
21%
2
14%
16-30
13
30%
1
7%
31-45
5
12%
2
14%
46-60
3
7%
3
21%
61-75
8
19%
6
43%
76-90
Пропущено
15
34
6 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
4
27%
4
12%
1-15
0
0%
8
24%
16-30
2
13%
6
18%
31-45
2
13%
7
21%
46-60
3
20%
1
3%
61-75
4
27%
8
24%
76-90
Забито
34
21
25 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
7
21%
2
10%
1-15
6
18%
2
10%
16-30
12
35%
4
19%
31-45
4
12%
4
19%
46-60
2
6%
5
24%
61-75
3
9%
4
19%
76-90
Пропущено
20
25
5 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
10%
3
12%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
15%
7
28%
31-45
4
20%
4
16%
46-60
6
30%
3
12%
61-75
5
25%
4
16%
76-90
Забито
77
35
52 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 24
22 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
12
16%
2
6%
1-15
15
19%
4
11%
16-30
25
32%
5
14%
31-45
9
12%
6
17%
46-60
5
6%
8
23%
61-75
11
14%
10
29%
76-90
Пропущено
35
59
11 В 1-м тайме 32
24 Во 2-м тайме 27
7 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 26
6
17%
7
12%
1-15
0
0%
12
20%
16-30
5
14%
13
22%
31-45
6
17%
11
19%
46-60
9
26%
4
7%
61-75
9
26%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0
Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 1:1
Герта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1
Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2 Герта - СИМА Акилас 7:0 Герта - Виладжес 7:1 Герта - Клаб Лион 3:0 Герта - Айнтрахт Бр 1:0
Результаты матчей
Бавария
Герта
Точный счет
1:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
6
2 раза 14%
2
7 раз 47%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
3:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
3:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
3 раза 10%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
11 раз 38%
2
10 раз 34%
0
7 раз 24%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бавария
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
87
86
114
68
114
410
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
113
96
311
411
312
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
281
Больше Меньше
227
1910
1118
1217
128
920
128
623
425
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|66 - 39
|60
|2.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|79 - 33
|59
|3.
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|44 - 31
|55
|4.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|45 - 37
|53
|5.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|53 - 37
|51
|6.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|53 - 41
|47
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|49 - 40
|45
|8.
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|51 - 37
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|49 - 45
|42
|10.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|43 - 46
|36
|11.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|47 - 56
|35
|12.
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|40 - 47
|35
|13.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|38 - 54
|30
|14.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|39 - 50
|29
|15.
|Заявка
|29
|8
|3
|18
|32 - 66
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|36 - 51
|25
|17.
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|26 - 56
|24
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|35 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|31 - 15
|32
|4.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|25 - 9
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 19
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 15
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 29
|19
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 22
|19
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 19
|16
|17.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|18.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|35 - 19
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 26
|23
|4.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 22
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 25
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 31
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 29
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 32
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 24
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|23 - 33
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 28
|9
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|16.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария - Герта
Исход игры
Бавария
100% (48)
Ничья
0% (0)
Герта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
67.44% (29)
Меньше
32.56% (14)
Обе команды забьют
Да
37.21% (16)
Нет
62.79% (27)
Популярный счёт
2:0 Бавария
27.1% (13)
3:0 Бавария
20.8% (10)
3:1 Бавария
16.7% (8)
2:1 Бавария
12.5% (6)
4:0 Бавария
6.3% (3)
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