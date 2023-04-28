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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Бавария
 
Позже
Герта
Прогнозы 48
Бавария 100% (48)
X 0% (0)
Герта 0% (0)
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Бавария
Ничья
Герта
10.50
9.50
24.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бавария
Герта

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

140%
0 побед 7 ничьих 1 победа

28 матчей

75%
17.9%
7.1%
21 победа 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
16 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.6%
42.9%
3.5%
15 побед 12 ничьих 1 победа

История матчей

Б
2:3
Б
1:4
Б
5:0
Б
0:1
Б
4:3
Б
0:4
Б
2:2
Б
1:0
К
2:3
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:3
Б
3:2
Б
0:6
Б
4:0
Б
1:3
Б
5:2
Б
2:1
Б
4:1
Б
4:1
Б
0:0

Голы

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

2.92
2.27

Среднее время на гол

30
39

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

0.93
0.85

Среднее время на гол

96
106

Всего голов

52
45

Голов в среднем за матч

1.86
1.61

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

48
56

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 11 0.38
Чупо-Мотинг Эрик 10 0.34
Гнабри Серж 9 (1) 0.31
Сане Лерой 7 0.24
Мане Садио 7 (1) 0.24
Мюллер Томас 6 0.21
Коман Кингсли 6 0.21
Киммих Йозуа 4 0.14
Павар Бенжамен 4 0.14
Тель Матис 4 0.14
Горецка Леон 3 0.1
Де Лигт Маттейс 3 0.1
Дэвис Альфонсо 1 0.03
Канселу Жоау 1 0.03
Забитцер Марсель 1 0.03
Мазрауи Нуссаир 0 0
Упамекано Дайо 0 0
Gabriel Vidovic 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 11 (5) 0.38
Рихтер Марко 5 0.17
Сердар Суат 4 0.14
Нганкам Жессик 4 (1) 0.14
Йоветич Стеван 3 0.1
Тусар Люка 3 0.1
Канга Вилфрид 2 0.07
Зельке Дейви 1 (1) 0.03
Дордой Мартон 1 0.03
Шерхант Дерри 1 0.03
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Джигерджи Толга 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Рохель Агустин 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 6 1
Киммих Йозуа 5 1
Павар Бенжамен 5 0
Горецка Леон 4 0
Сане Лерой 4 0
Де Лигт Маттейс 4 0
Юлиан Нагельсман 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Мане Садио 2 0
Тель Матис 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Зоммер Янн 1 0
Канселу Жоау 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Станишич Йосип 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 6 1
Лукебакио Доди 7 0
Рохель Агустин 6 0
Кемпф Марк-Оливер 5 0
Рихтер Марко 5 0
Сердар Суат 5 0
Шуньич Иван 4 0
Нганкам Жессик 4 0
Боатенг Кевин-Принс 3 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Канга Вилфрид 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Джигерджи Толга 2 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Кенни Джонджо 2 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Зельке Дейви 1 0
Тусар Люка 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (12)
0% (0)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Герта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

6
12
Бавария
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (4)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Герта
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
16

Волевые поражения

30
17
Бавария
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
14% (4)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Герта
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
16

Волевые поражения

36
29

Голы по времени матча

Забито

43
14
27 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
5
12%
0
0%
1-15
9
21%
2
14%
16-30
13
30%
1
7%
31-45
5
12%
2
14%
46-60
3
7%
3
21%
61-75
8
19%
6
43%
76-90

Пропущено

15
34
6 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
4
27%
4
12%
1-15
0
0%
8
24%
16-30
2
13%
6
18%
31-45
2
13%
7
21%
46-60
3
20%
1
3%
61-75
4
27%
8
24%
76-90

Забито

34
21
25 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
7
21%
2
10%
1-15
6
18%
2
10%
16-30
12
35%
4
19%
31-45
4
12%
4
19%
46-60
2
6%
5
24%
61-75
3
9%
4
19%
76-90

Пропущено

20
25
5 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
10%
3
12%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
15%
7
28%
31-45
4
20%
4
16%
46-60
6
30%
3
12%
61-75
5
25%
4
16%
76-90

Забито

77
35
52 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 24
22 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
12
16%
2
6%
1-15
15
19%
4
11%
16-30
25
32%
5
14%
31-45
9
12%
6
17%
46-60
5
6%
8
23%
61-75
11
14%
10
29%
76-90

Пропущено

35
59
11 В 1-м тайме 32
24 Во 2-м тайме 27
7 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 26
6
17%
7
12%
1-15
0
0%
12
20%
16-30
5
14%
13
22%
31-45
6
17%
11
19%
46-60
9
26%
4
7%
61-75
9
26%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0
Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 1:1
Герта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1
Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2 Герта - СИМА Акилас 7:0 Герта - Виладжес 7:1 Герта - Клаб Лион 3:0 Герта - Айнтрахт Бр 1:0

Результаты матчей

Бавария
Герта

Точный счет

1:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
6
2 раза 14%
2
7 раз 47%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
3:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
3:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
3 раза 10%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
11 раз 38%
2
10 раз 34%
0
7 раз 24%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бавария
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
8
7
8
6
2.5
1
14
6
8
3.5
1
14
4
10
4.5
2
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
3
9
6
1.5
3
11
4
11
2.5
3
12
3.5
2
13
4.5
2
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
1
0.5
Больше Меньше
22
7
19
10
1.5
11
18
12
17
2.5
1
28
9
20
3.5
1
28
6
23
4.5
4
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 29 19 3 7 66 - 39 60
2.
Бавария
 Заявка 29 17 8 4 79 - 33 59
3.
Унион Берлин
 Заявка 29 16 7 6 44 - 31 55
4.
Фрайбург
 Заявка 29 15 8 6 45 - 37 53
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 29 15 6 8 53 - 37 51
6.
Байер Л
 Заявка 29 14 5 10 53 - 41 47
7.
Майнц
 Заявка 29 12 9 8 49 - 40 45
8.
Вольфсбург
 Заявка 29 11 10 8 51 - 37 43
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 29 11 9 9 49 - 45 42
10.
Боруссия М
 Заявка 29 9 9 11 43 - 46 36
11.
Вердер
 Заявка 29 10 5 14 47 - 56 35
12.
Кёльн
 Заявка 29 8 11 10 40 - 47 35
13.
Аугсбург
 Заявка 29 8 6 15 38 - 54 30
14.
Хоффенхайм
 Заявка 29 8 5 16 39 - 50 29
15.
Бохум
 Заявка 29 8 3 18 32 - 66 27
16.
Штутгарт
 Заявка 29 5 10 14 36 - 51 25
17.
Шальке 04
 Заявка 29 5 9 15 26 - 56 24
18.
Герта
 Заявка 29 5 7 17 35 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 10 2 2 31 - 15 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 14 9 5 0 25 - 9 32
5.
Фрайбург
 Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
6.
Боруссия М
 Заявка 15 8 3 4 29 - 18 27
7.
Байер Л
 Заявка 15 8 2 5 32 - 19 26
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
9.
Майнц
 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
10.
Кёльн
 Заявка 14 5 5 4 22 - 15 20
11.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Бохум
 Заявка 14 6 1 7 21 - 29 19
13.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 7 3 28 - 22 19
14.
Герта
 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
16.
Штутгарт
 Заявка 14 4 4 6 19 - 19 16
17.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
18.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
3.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 2 6 24 - 26 23
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
5.
Фрайбург
 Заявка 14 6 4 4 19 - 25 22
6.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Байер Л
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
8.
Вердер
 Заявка 14 5 4 5 23 - 31 19
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 29 17
11.
Кёльн
 Заявка 15 3 6 6 18 - 32 15
12.
Хоффенхайм
 Заявка 14 3 3 8 18 - 24 12
13.
Аугсбург
 Заявка 14 3 2 9 23 - 33 11
14.
Боруссия М
 Заявка 14 1 6 7 14 - 28 9
15.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
17.
Шальке 04
 Заявка 14 1 5 8 7 - 23 8
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Герта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2023, осталось 2 дня 6 часов 50 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 27.1% пользователей.
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    • Прогнозы 48
    Бавария 100% (48)
    X 0% (0)
    Герта 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Герта
    10.50
    9.50
    24.00
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария - Герта

    Исход игры
    Бавария
    100% (48)
    Ничья
    0% (0)
    Герта
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.44% (29)
    Меньше
    32.56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    37.21% (16)
    Нет
    62.79% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    27.1% (13)
    3:0 Бавария
    20.8% (10)
    3:1 Бавария
    16.7% (8)
    2:1 Бавария
    12.5% (6)
    4:0 Бавария
    6.3% (3)
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    Бавария
    Герта
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