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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Копенгаген
0:0
Первый тайм: 19'
Брондбю
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Брондбю
1.58
4.80
6.30
Все Коэффициенты
1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
19
Йелерт
Элиас
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
7
Классон
Виктор
9
Гонсалвеш
Диогу
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
15
Дарами
Мохаммед
1
Хермансен
Мадс
18
Шиембе
Кевин
5
Лауритсен
Расмус
4
Винтер
Фредерик
2
Себулонсен
Себастьян
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
14
Менса
Кевин
36
Квистгарден
Матиас
9
Омойджуфано
Охи
7
Валлис
Николай
Копенгаген
4-3-3
Брондбю
3-4-3

История личных встреч

Копенгаген
Брондбю

35 матчей

80%
20%
28 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.3%
37.1%
8.6%
19 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.3%
28.6%
26 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

68.2%
31.8%
0 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

57 матчей

49.1%
26.3%
24.6%
28 побед 15 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
49.1%
17.6%
19 побед 28 ничьих 10 побед

Второй тайм

45.6%
33.3%
21.1%
26 побед 19 ничьих 12 побед

История матчей

СД
1:1
СД
4:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
4:2
СД
2:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:1
К
0:1
СД
0:1
СД
1:0
К
3:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:1
К
0:1
СД
2:0
К
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:0
К
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:1
К
0:3
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
4:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

51
32

Голов в среднем за матч

1.82
1.1

Среднее время на гол

49
81

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

80
53

Голов в среднем за матч

1.4
0.93

Тотал матчей

2.5
52
Больше 91%
Меньше 9%
5
39
Больше 68%
Меньше 32%
18
24
Больше 42%
Меньше 58%
33
13
Больше 23%
Меньше 77%
44
4
Больше 7%
Меньше 93%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
56

Среднее время на гол

64
96

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 10 0.37
Дарами Мохаммед 8 0.3
Биэл Пеп 6 (2) 0.22
Лерагер Лукас 6 0.22
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0.15
Бардгджи Руни 3 0.11
Фальк Расмус 2 0.07
Гонсалвеш Диогу 2 (1) 0.07
Йелерт Элиас 1 0.04
Вавро Денис 1 0.04
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.04
Кристиансен Виктор 1 0.04
Ларссон Джордан 1 0.04
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.04
Дикс Кевин 0 0
Клем Виллиам 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 9 (1) 0.33
Слимане Анис 3 0.11
Oscar Schwartau 3 0.11
Хедлунд Симон 2 0.07
Радошевич Йосип 2 (2) 0.07
Каппис Кристиан 2 0.07
Васс Даниэль 1 0.04
Эвьен Хэкон 1 0.04
Квистгарден Матиас 1 0.04
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.04
Себулонсен Себастьян 1 0.04
Махсо Андреас 1 (1) 0.04
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 6 0
Харальдссон Хакон-Арнар 6 0
Кристиансен Виктор 6 0
Лерагер Лукас 5 0
Классон Виктор 4 0
Вавро Денис 4 0
Дикс Кевин 4 0
Йелерт Элиас 4 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Стаменич Марко 3 0
Бойлесен Николай 2 0
Дарами Мохаммед 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Клем Виллиам 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Грабара Камиль 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиембе Кевин 5 1
Васс Даниэль 5 0
Слимане Анис 5 0
Радошевич Йосип 4 0
Каппис Кристиан 4 0
Квистгарден Матиас 4 0
Хедлунд Симон 3 0
Махсо Андреас 3 0
Валлис Николай 3 0
Рустед Сигурд 1 1
Омойджуфано Охи 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Греве Матиас 1 0
Риверос Блас 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Винтер Фредерик 1 0
Хермансен Мадс 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Брондбю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

3
7
Копенгаген
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Брондбю
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
14

Волевые поражения

18
21
Копенгаген
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Брондбю
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

17
17

Волевые поражения

21
28

Голы по времени матча

Забито

26
12
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
5
19%
3
25%
31-45
4
15%
3
25%
46-60
6
23%
3
25%
61-75
6
23%
2
17%
76-90

Пропущено

10
19
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
5
26%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
2
20%
1
5%
46-60
4
40%
4
21%
61-75
1
10%
5
26%
76-90

Забито

22
22
5 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
3
14%
5
23%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
1
5%
5
23%
31-45
8
36%
3
14%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
6
27%
5
23%
76-90

Пропущено

16
24
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
19%
4
17%
1-15
4
25%
3
13%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
0
0%
8
33%
61-75
5
31%
4
17%
76-90

Забито

48
34
15 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
6
13%
5
15%
1-15
3
6%
3
9%
16-30
6
13%
8
24%
31-45
12
25%
6
18%
46-60
9
19%
5
15%
61-75
12
25%
7
21%
76-90

Пропущено

26
43
13 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 20
3
12%
9
21%
1-15
5
19%
4
9%
16-30
5
19%
7
16%
31-45
3
12%
2
5%
46-60
4
15%
12
28%
61-75
6
23%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Орхус - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0
Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Копенгаген - Видовре 4:1 Байер Л - Копенгаген 1:0
Брондбю
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3
Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1 Брондбю - Виборг 0:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Ольборг 3:2

Результаты матчей

Копенгаген
Брондбю

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
0
3 раза 12%
4
2 раза 8%
7
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
4
6
7
1.5
6
8
3
10
2.5
3
11
2
11
3.5
1
13
1
12
4.5
1
13
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
6
1.5
3
9
4
9
2.5
1
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
19
7
13
13
1.5
9
17
7
19
2.5
4
22
3
23
3.5
1
25
1
25
4.5
1
25
1
25
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:0 27 15 5 7 49 - 25 50
2.
Нордшелланн
 26 13 8 5 42 - 25 47
3.
Виборг
 27 13 7 7 40 - 29 46
4.
Орхус
 26 11 7 8 28 - 22 40
5.
Раннерс
 27 10 10 7 36 - 35 40
6.
Брондбю
 0:0 27 9 7 11 34 - 43 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 26 9 11 6 39 - 31 38
2.
Оденсе
 27 9 9 9 37 - 47 36
3.
Силькеборг
 26 8 7 11 38 - 42 31
4.
Хорсенс
 27 7 6 14 31 - 48 27
5.
Ольборг
 27 5 8 14 28 - 39 23
6.
Люнгбю
 27 4 9 14 26 - 42 21

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:0 14 9 3 2 26 - 10 30
2.
Нордшелланн
 12 9 2 1 26 - 12 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Раннерс
 13 6 3 4 14 - 14 21
5.
Брондбю
 0:0 14 6 3 5 21 - 25 21
6.
Орхус
 13 5 5 3 16 - 12 20

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 5 4 5 18 - 21 19
2.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
3.
Силькеборг
 13 5 3 5 21 - 22 18
4.
Митьюлланд
 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 13 2 6 5 12 - 20 12
6.
Ольборг
 13 2 5 6 10 - 16 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:0 13 6 2 5 23 - 15 20
2.
Виборг
 13 6 2 5 20 - 14 20
3.
Орхус
 13 6 2 5 12 - 10 20
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Нордшелланн
 14 4 6 4 16 - 13 18
6.
Брондбю
 0:0 13 3 4 6 13 - 18 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 13 6 7 0 28 - 13 25
2.
Оденсе
 13 4 5 4 19 - 26 17
3.
Силькеборг
 13 3 4 6 17 - 20 13
4.
Ольборг
 14 3 3 8 18 - 23 12
5.
Люнгбю
 14 2 3 9 14 - 22 9
6.
Хорсенс
 13 2 2 9 10 - 21 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Митьюлланд Исаксен Густав 11 (2)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 10 (1)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Ольборг Соуза Аллан II 8
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Люнгбю Ромер Марсель 7
Весь список
  • 17'
    Лауритсен Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
  • 17'
    Копенгаген пытается что-то создать.
  • 17'
    Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 17'
    Матч возобновлен
  • 16'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 16'
    Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 15'
    Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 15'
    Контроль мяча: Копенгаген: 71%, Брондбю: 29%.
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    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Брондбю
    1.58
    4.80
    6.30
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    Где смотреть матч Копенгаген 0:0 Брондбю онлайн

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