Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Матч возобновлен

87' Дарами Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' ПЕНАЛЬТИ! - Sebastian Sebulonsen совершил грубый фол. Дарами Мохаммед заработал пенальти!

85' Слимане Анис получил желтую карточку от судьи

85' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

82' Удар от ворот произведет Брондбю

80' Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

79' Г О О О О Л - Омойджуфано Охи забивает с правой ноги!

79' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Соренсен Кристиан I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Классон Виктор пробил со штрафного прямо в стенку

66' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

66' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

65' Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

63' Хорошую попытку сделал Дарами Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

62' Классон Виктор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Вальдемар Лунд наказан за толчок Квистгарден Матиас

56' Sebastian Sebulonsen выиграл воздушное противоборство у Йелерт Элиас

55' Удар от ворот произведет Брондбю

55' Гонсалвеш Диогу пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

54' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Лауритсен Расмус нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

52' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Ох, нехорошо это выглядит. Дарами Мохаммед получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

51' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Брондбю

48' Удар от ворот произведет Брондбю

47' Оооо... вот это был удар! Харальдссон Хакон-Арнар должен был забить с этой позиции.

47' Дарами Мохаммед из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Удар от ворот произведет Копенгаген

46' Тактическая замена. Вальдемар Лунд уходит с поля и его заменяет Дикс Кевин