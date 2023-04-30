Тур: 27. Стадион: Паркен. Зрители: 35057 Главный судья: Sandi Putros
0:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаМенса Кевин
35' Желтая карточкаЛунд Йенсен Вальдемар
43' Желтая карточкаВаллис Николай
0:1
79' ГолОмойджуфано Охи
85' Желтая карточкаСлимане Анис
0:1
89' Не забитый пенальтиВавро Денис
90' Желтая карточкаХедлунд Симон
90' Желтая карточкаЙелерт Элиас
90' Желтая карточкаКвистгарден Матиас
90'+7
Ход матча
29'
43'
79'
85'
89'
0:1
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
11 Эвьен ХэконПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
История личных встреч
Копенгаген
Брондбю
35 матчей
80%
20%
28 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.3%
37.1%
8.6%
19 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.3%
28.6%
26 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
68.2%
31.8%
0 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
57 матчей
49.1%
26.3%
24.6%
28 побед 15 ничьих 14 побед
Первый тайм
33.3%
49.1%
17.6%
19 побед 28 ничьих 10 побед
Второй тайм
45.6%
33.3%
21.1%
26 побед 19 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
51
32
Голов в среднем за матч
1.82
1.1
Среднее время на гол
49
81
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
80
53
Голов в среднем за матч
1.4
0.93
Тотал матчей
2.5
52
Больше 91%
Меньше 9%
5
39
Больше 68%
Меньше 32%
18
24
Больше 42%
Меньше 58%
33
13
Больше 23%
Меньше 77%
44
4
Больше 7%
Меньше 93%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
64
96
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|10
|0.37
|Дарами Мохаммед
|8
|0.3
|Биэл Пеп
|6 (2)
|0.22
|Лерагер Лукас
|6
|0.22
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4
|0.15
|Бардгджи Руни
|3
|0.11
|Фальк Расмус
|2
|0.07
|Гонсалвеш Диогу
|2 (1)
|0.07
|Йелерт Элиас
|1
|0.04
|Вавро Денис
|1
|0.04
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.04
|Кристиансен Виктор
|1
|0.04
|Ларссон Джордан
|1
|0.04
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.04
|Дикс Кевин
|0
|0
|Клем Виллиам
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|10 (1)
|0.37
|Слимане Анис
|3
|0.11
|Oscar Schwartau
|3
|0.11
|Хедлунд Симон
|2
|0.07
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.07
|Каппис Кристиан
|2
|0.07
|Васс Даниэль
|1
|0.04
|Эвьен Хэкон
|1
|0.04
|Квистгарден Матиас
|1
|0.04
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.04
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.04
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.04
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хочолава Давид
|6
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|6
|0
|Кристиансен Виктор
|6
|0
|Лерагер Лукас
|5
|0
|Йелерт Элиас
|5
|0
|Классон Виктор
|4
|0
|Вавро Денис
|4
|0
|Дикс Кевин
|4
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Стаменич Марко
|3
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|3
|0
|Бойлесен Николай
|2
|0
|Дарами Мохаммед
|2
|0
|Клем Виллиам
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиембе Кевин
|5
|1
|Слимане Анис
|6
|0
|Васс Даниэль
|5
|0
|Квистгарден Матиас
|5
|0
|Хедлунд Симон
|4
|0
|Радошевич Йосип
|4
|0
|Валлис Николай
|4
|0
|Каппис Кристиан
|4
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Рустед Сигурд
|1
|1
|Омойджуфано Охи
|2
|0
|Менса Кевин
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Винтер Фредерик
|1
|0
|Хермансен Мадс
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Брондбю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
3
7
Копенгаген
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Брондбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
13
14
Волевые поражения
18
21
Копенгаген
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Брондбю
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
17
17
Волевые поражения
21
28
Голы по времени матча
Забито
26
13
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
5
19%
3
23%
31-45
4
15%
3
23%
46-60
6
23%
3
23%
61-75
6
23%
3
23%
76-90
Пропущено
11
19
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
5
26%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
4
36%
4
21%
61-75
2
18%
5
26%
76-90
Забито
22
22
5 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
14%
5
23%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
1
5%
5
23%
31-45
8
36%
3
14%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
6
27%
5
23%
76-90
Пропущено
16
24
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
19%
4
17%
1-15
4
25%
3
13%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
0
0%
8
33%
61-75
5
31%
4
17%
76-90
Забито
48
35
15 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 14
5 Не забивали 7
6
13%
5
14%
1-15
3
6%
3
9%
16-30
6
13%
8
23%
31-45
12
25%
6
17%
46-60
9
19%
5
14%
61-75
12
25%
8
23%
76-90
Пропущено
27
43
13 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
3
11%
9
21%
1-15
5
19%
4
9%
16-30
5
19%
7
16%
31-45
3
11%
2
5%
46-60
4
15%
12
28%
61-75
7
26%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Орхус - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0
Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Копенгаген - Видовре 4:1 Байер Л - Копенгаген 1:0
Брондбю
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3
Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1 Брондбю - Виборг 0:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Ольборг 3:2
Результаты матчей
Копенгаген
Брондбю
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
7
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
68
68
311
311
212
113
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
76
310
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
207
1314
918
720
423
324
126
126
126
126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|4
|8
|49 - 26
|49
|2.
|0:1
|27
|13
|8
|6
|42 - 26
|47
|3.
|27
|13
|7
|7
|40 - 29
|46
|4.
|1:0
|27
|12
|7
|8
|29 - 22
|43
|5.
|27
|10
|10
|7
|36 - 35
|40
|6.
|27
|10
|6
|11
|35 - 43
|36
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|9
|11
|6
|39 - 31
|38
|2.
|27
|9
|9
|9
|37 - 47
|36
|3.
|26
|8
|7
|11
|38 - 42
|31
|4.
|27
|7
|6
|14
|31 - 48
|27
|5.
|27
|5
|8
|14
|28 - 39
|23
|6.
|27
|4
|9
|14
|26 - 42
|21
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|9
|2
|2
|26 - 13
|29
|2.
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|13
|6
|3
|4
|14 - 14
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|6.
|1:0
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|4
|5
|18 - 21
|19
|2.
|14
|5
|4
|5
|21 - 27
|19
|3.
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|4.
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|5.
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|6.
|13
|2
|5
|6
|10 - 16
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|7
|2
|5
|13 - 10
|23
|2.
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|3.
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|0:1
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
|6.
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|7
|0
|28 - 13
|25
|2.
|13
|4
|5
|4
|19 - 26
|17
|3.
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|4.
|14
|3
|3
|8
|18 - 23
|12
|5.
|14
|2
|3
|9
|14 - 22
|9
|6.
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|11 (2)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|10 (1)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|7