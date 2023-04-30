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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 35057 Главный судья: Sandi Putros
Копенгаген
0:1
Конец матча
Брондбю
0'
29' Желтая карточка
Менса Кевин
35' Желтая карточка
Лунд Йенсен Вальдемар
43' Желтая карточка
Валлис Николай
0:1
79' Гол
Омойджуфано Охи
85' Желтая карточка
Слимане Анис
0:1
89' Не забитый пенальти
Вавро Денис
90' Желтая карточка
Хедлунд Симон
90' Желтая карточка
Йелерт Элиас
90' Желтая карточка
Квистгарден Матиас
90'+7

Ход матча

29'
 
Менса Кевин
35'
Лунд Йенсен Вальдемар
 
43'
 
Валлис Николай
46'
Дикс Кевин
Лунд Йенсен Вальдемар
 
58'
Ларссон Джордан
Гонсалвеш Диогу
 
64'
 
Риверос Блас
Менса Кевин
68'
Соренсен Кристиан
Анкерсен Петер
 
71'
 
Слимане Анис
Васс Даниэль
71'
 
Эвьен Хэкон
Квистгарден Матиас
79'
0:1
Омойджуфано Охи
(Валлис Николай)
84'
Бардгджи Руни
Харальдссон Хакон-Арнар
 
84'
Клем Виллиам
Лерагер Лукас
 
85'
 
Хедлунд Симон
Валлис Николай
85'
 
Слимане Анис
89'
Вавро Денис
0:1
90'
 
Хедлунд Симон
90'
Йелерт Элиас
 
90'
 
Квистгарден Матиас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
19
Йелерт
Элиас
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
7
Классон
Виктор
9
Гонсалвеш
Диогу
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
15
Дарами
Мохаммед
1
Хермансен
Мадс
18
Шиембе
Кевин
5
Лауритсен
Расмус
4
Винтер
Фредерик
2
Себулонсен
Себастьян
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
14
Менса
Кевин
36
Квистгарден
Матиас
9
Омойджуфано
Охи
7
Валлис
Николай
Копенгаген
4-3-3
Брондбю
3-4-3

История личных встреч

Копенгаген
Брондбю

35 матчей

80%
20%
28 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.3%
37.1%
8.6%
19 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.3%
28.6%
26 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

68.2%
31.8%
0 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

57 матчей

49.1%
26.3%
24.6%
28 побед 15 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
49.1%
17.6%
19 побед 28 ничьих 10 побед

Второй тайм

45.6%
33.3%
21.1%
26 побед 19 ничьих 12 побед

История матчей

СД
1:1
СД
4:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
4:2
СД
2:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:1
К
0:1
СД
0:1
СД
1:0
К
3:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:1
К
0:1
СД
2:0
К
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:0
К
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:1
К
0:3
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
4:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

51
32

Голов в среднем за матч

1.82
1.1

Среднее время на гол

49
81

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

80
53

Голов в среднем за матч

1.4
0.93

Тотал матчей

2.5
52
Больше 91%
Меньше 9%
5
39
Больше 68%
Меньше 32%
18
24
Больше 42%
Меньше 58%
33
13
Больше 23%
Меньше 77%
44
4
Больше 7%
Меньше 93%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
56

Среднее время на гол

64
96

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 10 0.37
Дарами Мохаммед 8 0.3
Биэл Пеп 6 (2) 0.22
Лерагер Лукас 6 0.22
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0.15
Бардгджи Руни 3 0.11
Фальк Расмус 2 0.07
Гонсалвеш Диогу 2 (1) 0.07
Йелерт Элиас 1 0.04
Вавро Денис 1 0.04
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.04
Кристиансен Виктор 1 0.04
Ларссон Джордан 1 0.04
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.04
Дикс Кевин 0 0
Клем Виллиам 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 10 (1) 0.37
Слимане Анис 3 0.11
Oscar Schwartau 3 0.11
Хедлунд Симон 2 0.07
Радошевич Йосип 2 (2) 0.07
Каппис Кристиан 2 0.07
Васс Даниэль 1 0.04
Эвьен Хэкон 1 0.04
Квистгарден Матиас 1 0.04
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.04
Себулонсен Себастьян 1 0.04
Махсо Андреас 1 (1) 0.04
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 6 0
Харальдссон Хакон-Арнар 6 0
Кристиансен Виктор 6 0
Лерагер Лукас 5 0
Йелерт Элиас 5 0
Классон Виктор 4 0
Вавро Денис 4 0
Дикс Кевин 4 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Стаменич Марко 3 0
Лунд Йенсен Вальдемар 3 0
Бойлесен Николай 2 0
Дарами Мохаммед 2 0
Клем Виллиам 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Грабара Камиль 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиембе Кевин 5 1
Слимане Анис 6 0
Васс Даниэль 5 0
Квистгарден Матиас 5 0
Хедлунд Симон 4 0
Радошевич Йосип 4 0
Валлис Николай 4 0
Каппис Кристиан 4 0
Махсо Андреас 3 0
Рустед Сигурд 1 1
Омойджуфано Охи 2 0
Менса Кевин 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Греве Матиас 1 0
Риверос Блас 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Винтер Фредерик 1 0
Хермансен Мадс 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Брондбю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

3
7
Копенгаген
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Брондбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
14

Волевые поражения

18
21
Копенгаген
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Брондбю
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

17
17

Волевые поражения

21
28

Голы по времени матча

Забито

26
13
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
5
19%
3
23%
31-45
4
15%
3
23%
46-60
6
23%
3
23%
61-75
6
23%
3
23%
76-90

Пропущено

11
19
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
5
26%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
4
36%
4
21%
61-75
2
18%
5
26%
76-90

Забито

22
22
5 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
14%
5
23%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
1
5%
5
23%
31-45
8
36%
3
14%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
6
27%
5
23%
76-90

Пропущено

16
24
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
19%
4
17%
1-15
4
25%
3
13%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
0
0%
8
33%
61-75
5
31%
4
17%
76-90

Забито

48
35
15 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 14
5 Не забивали 7
6
13%
5
14%
1-15
3
6%
3
9%
16-30
6
13%
8
23%
31-45
12
25%
6
17%
46-60
9
19%
5
14%
61-75
12
25%
8
23%
76-90

Пропущено

27
43
13 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
3
11%
9
21%
1-15
5
19%
4
9%
16-30
5
19%
7
16%
31-45
3
11%
2
5%
46-60
4
15%
12
28%
61-75
7
26%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Орхус - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0
Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Копенгаген - Видовре 4:1 Байер Л - Копенгаген 1:0
Брондбю
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3
Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1 Брондбю - Виборг 0:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Ольборг 3:2

Результаты матчей

Копенгаген
Брондбю

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
7
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
6
8
3
11
2.5
3
11
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
3
10
4
9
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
20
7
13
14
1.5
9
18
7
20
2.5
4
23
3
24
3.5
1
26
1
26
4.5
1
26
1
26
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 27 15 4 8 49 - 26 49
2.
Нордшелланн
 0:1 27 13 8 6 42 - 26 47
3.
Виборг
 27 13 7 7 40 - 29 46
4.
Орхус
 1:0 27 12 7 8 29 - 22 43
5.
Раннерс
 27 10 10 7 36 - 35 40
6.
Брондбю
 27 10 6 11 35 - 43 36

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 26 9 11 6 39 - 31 38
2.
Оденсе
 27 9 9 9 37 - 47 36
3.
Силькеборг
 26 8 7 11 38 - 42 31
4.
Хорсенс
 27 7 6 14 31 - 48 27
5.
Ольборг
 27 5 8 14 28 - 39 23
6.
Люнгбю
 27 4 9 14 26 - 42 21

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 0:1 13 9 2 2 26 - 13 29
2.
Копенгаген
 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Раннерс
 13 6 3 4 14 - 14 21
5.
Брондбю
 14 6 3 5 21 - 25 21
6.
Орхус
 1:0 13 5 5 3 16 - 12 20

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 5 4 5 18 - 21 19
2.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
3.
Силькеборг
 13 5 3 5 21 - 22 18
4.
Митьюлланд
 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 13 2 6 5 12 - 20 12
6.
Ольборг
 13 2 5 6 10 - 16 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 1:0 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Копенгаген
 13 6 2 5 23 - 15 20
3.
Виборг
 13 6 2 5 20 - 14 20
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Нордшелланн
 0:1 14 4 6 4 16 - 13 18
6.
Брондбю
 13 4 3 6 14 - 18 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 13 6 7 0 28 - 13 25
2.
Оденсе
 13 4 5 4 19 - 26 17
3.
Силькеборг
 13 3 4 6 17 - 20 13
4.
Ольборг
 14 3 3 8 18 - 23 12
5.
Люнгбю
 14 2 3 9 14 - 22 9
6.
Хорсенс
 13 2 2 9 10 - 21 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Митьюлланд Исаксен Густав 11 (2)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 10 (1)
Силькеборг Адамсен Тонни 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Ольборг Соуза Аллан II 8
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Люнгбю Ромер Марсель 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Брондбю вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 35057 болельщиков
  • 97'
    Команда Брондбю не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 97'
    Контроль мяча: Копенгаген: 70%, Брондбю: 30%.
  • 97'
    Копенгаген пытается что-то создать.
  • 96'
    Брондбю контролирует мяч.
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    • Желтая карточка
      93'
      Йелерт Элиас получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Желтая карточка
      93'
      Хедлунд Симон получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 92'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 92'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      92'
      Винтер Фредерик из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Бардгджи Руни.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Шанс! Дикс Кевин из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
    • 90'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Копенгаген 0:1 Брондбю онлайн

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