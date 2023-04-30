Тур: 35. Стадион: Паоло Мацца.
0'
2' Желтая карточкаКуан Кристиан
7' Желтая карточкаMatteo Arena
0:1
12' ГолКасасола Тиаго
44' Желтая карточкаДзанеллато Никколо
59' Желтая карточкаЛизи Франческо
1:1
62' ПенальтиМончини Габриэле
75' Желтая карточкаДи Серио Джузеппе
88' Желтая карточкаМайстро Фабио
90'+7
Ход матча
7'
12'
0:1
59'
62'
1:1
88'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.60 Тотал меньше 2.5
-
18
Matteo
Arena
20
Matteo
Prati
12
Фурлан
Якопо
90
Струна
Альяж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Matteo ArenaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Matteo PratiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеНападающий
- Нападающий
-
32 Раути НиколаНападающий
-
Главный тренер: Оддо Массимо
- Основной состав
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Струна АльяжЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пас ЙеферсонПолузащитник
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
СПАЛ
Перуджа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.4
Среднее время на гол
60
225
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
1
Среднее время на гол
150
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
0.86
0.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
157
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|8 (2)
|0.23
|Ла Мантия Андреа
|5
|0.14
|Майстро Фабио
|5
|0.14
|Дикманн Лоренцо
|3
|0.09
|Селия Раффаэле
|3
|0.09
|Эспозито Сальваторе
|2
|0.06
|Matteo Prati
|2
|0.06
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0.06
|Рабби Симоне
|2
|0.06
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.03
|Финотто Маттиа
|1
|0.03
|Педа Патрик
|1
|0.03
|Вальцания Лука
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
|Далле Мура Кристиан
|0
|0
|Тунёв Георгий
|0
|0
|Nicolo Contiliano
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касасола Тиаго
|8 (5)
|0.23
|Ди Серио Джузеппе
|5
|0.14
|Луперини Грегорио
|4
|0.11
|Лизи Франческо
|3
|0.09
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0.09
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.09
|Стриццоло Лука
|3
|0.09
|Оливьери Марко
|2
|0.06
|Санторо Симоне
|2
|0.06
|Анджелла Габриэле
|1
|0.03
|Куан Кристиан
|1
|0.03
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|Рози Алеандро
|0
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|0
|Матос Ридер
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
|Эконг Эммануэль
|0
|0
Карточки
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меккарьелло Бьяджо
|10
|1
|Мурджа Алессандро
|9
|1
|Ла Мантия Андреа
|7
|0
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|Matteo Arena
|5
|1
|Педа Патрик
|3
|2
|Далле Мура Кристиан
|6
|0
|Дзанеллато Никколо
|5
|0
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|Трипальделли Алессандро
|5
|0
|Альфонсо Энрико
|4
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Селия Раффаэле
|4
|0
|Matteo Prati
|4
|0
|Майстро Фабио
|2
|1
|Наингголан Раджа
|3
|0
|Рабби Симоне
|3
|0
|Вивиани Федерико
|2
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Тунёв Георгий
|2
|0
|Nicolo Contiliano
|2
|0
|Сукулини Франко
|1
|0
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|Помини Альберто
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Раути Никола
|1
|0
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курадо Маркос
|11
|0
|Лизи Франческо
|9
|1
|Санторо Симоне
|9
|1
|Пас Йеферсон
|7
|1
|Сгарби Филиппо
|5
|1
|Ианнони Эдоардо
|5
|1
|Бартоломей Паоло
|6
|0
|Касасола Тиаго
|6
|0
|Куан Кристиан
|6
|0
|Рози Алеандро
|4
|1
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Ди Серио Джузеппе
|5
|0
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Струна Альяж
|3
|0
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|Матос Ридер
|1
|0
|Капецци Леонардо
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Луперини Грегорио
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
|Damiano Cancellieri
|1
|0
Результаты матчей
СПАЛ
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Перуджа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
16
7
СПАЛ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Перуджа
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
14
13
Волевые поражения
10
15
СПАЛ
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (11)
49% (17)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)
Перуджа
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
16
15
Волевые поражения
26
22
Голы по времени матча
Забито
25
16
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 7
20 Не забивали 25
7
28%
1
6%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
3
12%
5
31%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
5
20%
3
19%
61-75
5
20%
2
13%
76-90
Пропущено
26
23
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
2
8%
3
13%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
4
15%
5
22%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
5
19%
5
22%
61-75
6
23%
3
13%
76-90
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
28 Не забивали 24
1
8%
4
20%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
3
25%
6
30%
46-60
3
25%
3
15%
61-75
1
8%
3
15%
76-90
Пропущено
22
18
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
23%
4
22%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
4
18%
1
6%
31-45
2
9%
3
17%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
5
23%
8
44%
76-90
Забито
37
36
18 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 15
13 Не забивали 14
8
22%
5
14%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
5
14%
8
22%
31-45
5
14%
9
25%
46-60
8
22%
6
17%
61-75
6
16%
5
14%
76-90
Пропущено
48
41
21 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 23
7
15%
7
17%
1-15
6
13%
5
12%
16-30
8
17%
6
15%
31-45
7
15%
6
15%
46-60
9
19%
6
15%
61-75
11
23%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Модена - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Брешия 2:2 Беневенто - СПАЛ 1:3 СПАЛ - Тернана 1:1
Кремонезе - СПАЛ 2:2 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Козенца - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Читтаделла 2:1 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Дженоа - СПАЛ 3:0 СПАЛ - Комо 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Кальяри - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Асколи 1:1 Реджина - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Пиза 0:1 Парма - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Перуджа - СПАЛ 0:0
Перуджа
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Перуджа - Козенца 0:0 Дженоа - Перуджа 2:0 Перуджа - Модена 0:1 Перуджа - Реджина 1:3
Перуджа - Фрозиноне 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:2 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Перуджа - Комо 0:0 Пиза - Перуджа 2:1 Перуджа - Тернана 3:0 Асколи - Перуджа 1:0 Перуджа - Брешия 4:0 Бари - Перуджа 0:2 Парма - Перуджа 2:0 Перуджа - Палермо 3:3 Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0
Результаты матчей
СПАЛ
Перуджа
Точный счет
1:1
6 раз 33%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
0
12 раз 34%
2
5 раз 14%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
0
14 раз 40%
1
12 раз 34%
2
5 раз 14%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
СПАЛ
Перуджа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
116
612
413
216
314
117
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
108
314
513
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2312
Больше Меньше
2114
926
926
431
431
134
134
134
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|13 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|СПАЛ
|Меккарьелло Бьяджо
|1 10