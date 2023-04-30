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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 35. Стадион: .
СПАЛ
1:1
Конец матча
Перуджа
0'
2' Желтая карточка
Куан Кристиан
7' Желтая карточка
Matteo Arena
0:1
12' Гол
Касасола Тиаго
44' Желтая карточка
Дзанеллато Никколо
59' Желтая карточка
Лизи Франческо
1:1
62' Пенальти
Мончини Габриэле
75' Желтая карточка
Ди Серио Джузеппе
88' Желтая карточка
Майстро Фабио
90'+7
1
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
18
Matteo
Arena
4
Далле
Мура
Кристиан
3
Трипальделли
Алессандро
5
Nicolo
Contiliano
20
Matteo
Prati
37
Майстро
Фабио
44
Наингголан
Раджа
19
Ла
Мантия
Андреа
9
Мончини
Габриэле
12
Фурлан
Якопо
2
Рози
Алеандро
21
Курадо
Маркос
90
Струна
Альяж
24
Касасола
Тиаго
4
Ианнони
Эдоардо
25
Санторо
Симоне
28
Куан
Кристиан
23
Лизи
Франческо
13
Луперини
Грегорио
20
Ди
Серио
Джузеппе
СПАЛ
4-3-1-2
Перуджа
3-5-1-1

История личных встреч

СПАЛ
Перуджа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:0
СB
1:1
СB
1:2
ТМК
0:0
ТМК
1:1
СB
2:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.4

Среднее время на гол

60
225

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.86
0.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
157

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 8 (2) 0.23
Ла Мантия Андреа 5 0.14
Майстро Фабио 5 0.14
Дикманн Лоренцо 3 0.09
Селия Раффаэле 3 0.09
Эспозито Сальваторе 2 0.06
Matteo Prati 2 0.06
Меккарьелло Бьяджо 2 0.06
Рабби Симоне 2 0.06
Наингголан Раджа 1 0.03
Фетфатцидис Иоаннис 1 0.03
Финотто Маттиа 1 0.03
Педа Патрик 1 0.03
Вальцания Лука 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0
Далле Мура Кристиан 0 0
Тунёв Георгий 0 0
Nicolo Contiliano 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касасола Тиаго 8 (5) 0.23
Ди Серио Джузеппе 5 0.14
Луперини Грегорио 4 0.11
Лизи Франческо 3 0.09
Ди Кармине Самуэль 3 0.09
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.09
Стриццоло Лука 3 0.09
Оливьери Марко 2 0.06
Санторо Симоне 2 0.06
Анджелла Габриэле 1 0.03
Куан Кристиан 1 0.03
Бартоломей Паоло 0 0
Рози Алеандро 0 0
Сгарби Филиппо 0 0
Матос Ридер 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Курадо Маркос 0 0
Эконг Эммануэль 0 0

Карточки

СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меккарьелло Бьяджо 10 1
Мурджа Алессандро 9 1
Ла Мантия Андреа 7 0
Дикманн Лоренцо 7 0
Matteo Arena 5 1
Педа Патрик 3 2
Далле Мура Кристиан 6 0
Дзанеллато Никколо 5 0
Эспозито Сальваторе 5 0
Трипальделли Алессандро 5 0
Альфонсо Энрико 4 0
Вальцания Лука 4 0
Селия Раффаэле 4 0
Matteo Prati 4 0
Майстро Фабио 2 1
Наингголан Раджа 3 0
Рабби Симоне 3 0
Вивиани Федерико 2 0
Мончини Габриэле 2 0
Варньер Марко 2 0
Тунёв Георгий 2 0
Nicolo Contiliano 2 0
Сукулини Франко 1 0
Фетфатцидис Иоаннис 1 0
Помини Альберто 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Раути Никола 1 0
Фьордализо Алессандро 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курадо Маркос 11 0
Лизи Франческо 9 1
Санторо Симоне 9 1
Пас Йеферсон 7 1
Сгарби Филиппо 5 1
Ианнони Эдоардо 5 1
Бартоломей Паоло 6 0
Касасола Тиаго 6 0
Куан Кристиан 6 0
Рози Алеандро 4 1
Дель Орко Кристиан 5 0
Ди Серио Джузеппе 5 0
Мелькьорри Федерико 4 0
Оливьери Марко 4 0
Струна Альяж 3 0
Ди Кармине Самуэль 2 0
Анджелла Габриэле 2 0
Матос Ридер 1 0
Капецци Леонардо 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Луперини Грегорио 1 0
Вулич Милош 1 0
Damiano Cancellieri 1 0

Результаты матчей

СПАЛ
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Перуджа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

16
7
СПАЛ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Перуджа
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

14
13

Волевые поражения

10
15
СПАЛ
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (11)
49% (17)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)
Перуджа
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

16
15

Волевые поражения

26
22

Голы по времени матча

Забито

25
16
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 7
20 Не забивали 25
7
28%
1
6%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
3
12%
5
31%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
5
20%
3
19%
61-75
5
20%
2
13%
76-90

Пропущено

26
23
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
2
8%
3
13%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
4
15%
5
22%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
5
19%
5
22%
61-75
6
23%
3
13%
76-90

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
28 Не забивали 24
1
8%
4
20%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
3
25%
6
30%
46-60
3
25%
3
15%
61-75
1
8%
3
15%
76-90

Пропущено

22
18
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
23%
4
22%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
4
18%
1
6%
31-45
2
9%
3
17%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
5
23%
8
44%
76-90

Забито

37
36
18 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 15
13 Не забивали 14
8
22%
5
14%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
5
14%
8
22%
31-45
5
14%
9
25%
46-60
8
22%
6
17%
61-75
6
16%
5
14%
76-90

Пропущено

48
41
21 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 23
7
15%
7
17%
1-15
6
13%
5
12%
16-30
8
17%
6
15%
31-45
7
15%
6
15%
46-60
9
19%
6
15%
61-75
11
23%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Модена - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Брешия 2:2 Беневенто - СПАЛ 1:3 СПАЛ - Тернана 1:1
Кремонезе - СПАЛ 2:2 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Козенца - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Читтаделла 2:1 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Дженоа - СПАЛ 3:0 СПАЛ - Комо 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Кальяри - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Асколи 1:1 Реджина - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Пиза 0:1 Парма - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Перуджа - СПАЛ 0:0
Перуджа
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Перуджа - Козенца 0:0 Дженоа - Перуджа 2:0 Перуджа - Модена 0:1 Перуджа - Реджина 1:3
Перуджа - Фрозиноне 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:2 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Перуджа - Комо 0:0 Пиза - Перуджа 2:1 Перуджа - Тернана 3:0 Асколи - Перуджа 1:0 Перуджа - Брешия 4:0 Бари - Перуджа 0:2 Парма - Перуджа 2:0 Перуджа - Палермо 3:3 Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0

Результаты матчей

СПАЛ
Перуджа

Точный счет

1:1
6 раз 33%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
0
12 раз 34%
2
5 раз 14%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
0
14 раз 40%
1
12 раз 34%
2
5 раз 14%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

СПАЛ
Перуджа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
6
6
12
1.5
4
13
2
16
2.5
3
14
1
17
3.5
1
16
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
10
8
3
14
1.5
5
13
2
15
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
12
0.5
Больше Меньше
21
14
9
26
1.5
9
26
4
31
2.5
4
31
1
34
3.5
1
34
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 34 20 8 6 51 - 20 68
2.
Дженоа
 34 19 10 5 45 - 21 66
3.
Бари
 34 16 12 6 52 - 31 60
4.
Зюйдтироль
 34 13 14 7 35 - 31 53
5.
Парма
 34 14 9 11 41 - 36 51
6.
Кальяри
 35 12 15 8 42 - 33 51
7.
Пиза
 34 11 13 10 44 - 34 46
8.
Реджина
 34 15 4 15 45 - 40 46
9.
Палермо
 34 10 14 10 42 - 43 44
10.
Модена
 34 12 8 14 43 - 44 44
11.
Тернана
 35 11 10 14 34 - 45 43
12.
Асколи
 34 11 10 13 36 - 42 43
13.
Комо
 34 9 15 10 42 - 44 42
14.
Венеция
 34 11 9 14 41 - 45 42
15.
Козенца
 34 9 11 14 27 - 48 38
16.
Читтаделла
 34 8 13 13 29 - 42 37
17.
Перуджа
 35 9 9 17 35 - 42 36
18.
Брешия
 34 8 11 15 31 - 51 35
19.
СПАЛ
 35 7 14 14 38 - 47 35
20.
Беневенто
 34 6 13 15 26 - 40 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 12 3 2 29 - 8 39
2.
Кальяри
 18 10 6 2 26 - 16 36
3.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
4.
Тернана
 17 8 5 4 19 - 17 29
5.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
6.
Палермо
 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Комо
 17 7 6 4 24 - 18 27
8.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
9.
Бари
 17 6 8 3 28 - 18 26
10.
Реджина
 17 8 2 7 25 - 21 26
11.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
12.
Пиза
 17 7 5 5 25 - 16 26
13.
Модена
 17 6 7 4 23 - 16 25
14.
Перуджа
 17 5 6 6 19 - 19 21
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
СПАЛ
 18 4 7 7 25 - 26 19
19.
Читтаделла
 17 4 7 6 16 - 21 19
20.
Беневенто
 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 17 10 4 3 24 - 13 34
2.
Дженоа
 17 9 4 4 22 - 15 31
3.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
4.
Зюйдтироль
 17 7 6 4 15 - 14 27
5.
Асколи
 17 6 5 6 19 - 22 23
6.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
7.
Венеция
 17 6 4 7 20 - 20 22
8.
Пиза
 17 4 8 5 19 - 18 20
9.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 20
10.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Беневенто
 17 3 8 6 14 - 18 17
13.
Палермо
 17 3 7 7 21 - 29 16
14.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
15.
Кальяри
 17 2 9 6 16 - 17 15
16.
Перуджа
 18 4 3 11 16 - 23 15
17.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
18.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
19.
Тернана
 18 3 5 10 15 - 28 14
20.
Козенца
 17 2 5 10 8 - 32 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 17 (3)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 13 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 12
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
СПАЛ Меккарьелло Бьяджо 1 10
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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