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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 35. Стадион: .
Кальяри
2:1
Конец матча
Тернана
0'
1:0
4' Гол
Дейола Алессандро
1:1
12' Гол
Партипило Антони
31' Желтая карточка
Alberto Dossena
52' Желтая карточка
Кассата Франческо
57' Желтая карточка
Палумбо Антонио
2:1
60' Гол
Дзаппа Габриэле
63' Желтая карточка
Рог Марко
68' Желтая карточка
Дзаппа Габриэле
90' Красная карточка
Диаките Салим
90'+5

Ход матча

4'
Дейола Алессандро
(Нандес Найтан)
1:0
12'
1:1
Партипило Антони
(Кулибали Мамаду)
31'
Alberto Dossena
 
46'
 
Кассата Франческо
Кулибали Мамаду
46'
Рог Марко
Лелла Нунцио
 
46'
Альтаре Джорджо
Оберт Адам
 
46'
Лувумбо Зито
Паволетти Леонардо
 
46'
Баррека Антонио
Ди Пардо Алессандро
 
52'
 
Кассата Франческо
57'
 
Палумбо Антонио
60'
Дзаппа Габриэле
2:1
63'
Рог Марко
 
68'
Дзаппа Габриэле
 
69'
Гольданига Эдоардо
Дзаппа Габриэле
 
71'
 
Капанни Габриэле
Палумбо Антонио
71'
 
Фалетти Сесар
Богдан Лука
80'
 
Дефенди Марино
Гирингелли Лука
80'
 
Доннарумма Альфредо
Партипило Антони
90'
 
Диаките Салим

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Радунович
Борис
99
Ди
Пардо
Алессандро
4
Alberto
Dossena
33
Оберт
Адам
28
Дзаппа
Габриэле
8
Нандес
Найтан
29
Макумбу
Антуан
14
Дейола
Алессандро
23
Лелла
Нунцио
30
Паволетти
Леонардо
9
Лападула
Джанлука
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
26
Богдан
Лука
13
Мантовани
Валерио
24
Гирингелли
Лука
2
Кулибали
Мамаду
34
Агацци
Давиде
5
Палумбо
Антонио
91
Коррадо
Никколо
21
Партипило
Антони
17
Фавилли
Андреа
Кальяри
4-3-2-1
Тернана
3-5-2

История личных встреч

Кальяри
Тернана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:0
СB
1:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
270

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 17 (3) 0.49
Паволетти Леонардо 6 0.17
Манкозу Марко 4 (1) 0.11
Лувумбо Зито 3 0.09
Дзаппа Габриэле 3 0.09
Дейола Алессандро 2 0.06
Перейро Гастон 1 0.03
Рог Марко 1 0.03
Paulo Dentello 1 0.03
Лелла Нунцио 1 0.03
Альтаре Джорджо 1 0.03
Макумбу Антуан 1 0.03
Виола Николас 1 (1) 0.03
Нандес Найтан 0 0
Миллико Винченцо 0 0
Курфалидис Христос 0 0
Капрадосси Элио 0 0
Прелец Ник 0 0
Карбони Франко 0 0
Оберт Адам 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фавилли Андреа 7 (1) 0.2
Партипило Антони 6 0.17
Палумбо Антонио 4 0.11
Кулибали Мамаду 3 0.09
Фалетти Сесар 3 (2) 0.09
Петтинари Стефано 2 0.06
Доннарумма Альфредо 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Коррадо Никколо 1 0.03
Ди Таккио Франческо 1 0.03
Соренсен Фредерик 1 0.03
Гирингелли Лука 1 0.03
Моро Рауль 1 0.03
Капанни Габриэле 1 0.03
Диаките Салим 1 0.03
Агацци Давиде 0 0
Кассата Франческо 0 0
Дефенди Марино 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 9 0
Рог Марко 6 1
Альтаре Джорджо 5 1
Дзаппа Габриэле 6 0
Лападула Джанлука 4 1
Гольданига Эдоардо 5 0
Alberto Dossena 5 0
Миллико Винченцо 5 0
Макумбу Антуан 5 0
Paulo Dentello 4 0
Лувумбо Зито 4 0
Паволетти Леонардо 3 0
Дейола Алессандро 3 0
Карбони Франко 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Оберт Адам 1 1
Капрадосси Элио 2 0
Виола Николас 1 0
Манкозу Марко 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Баррека Антонио 1 0
Радунович Борис 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Курфалидис Христос 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Таккио Франческо 10 0
Кассата Франческо 9 0
Диаките Салим 6 1
Палумбо Антонио 6 0
Партипило Антони 6 0
Фавилли Андреа 6 0
Соренсен Фредерик 4 1
Мантовани Валерио 5 0
Дефенди Марино 3 0
Яннарилли Энтони 3 0
Пагера Фабрицио 3 0
Агацци Давиде 3 0
Челли Алессандро III 3 0
Кулибали Мамаду 3 0
Коррадо Никколо 3 0
Пройетти Маттиа 1 1
Капуано Марко 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Богдан Лука 2 0
Петтинари Стефано 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Моро Рауль 1 0
Samuele Spalluto 1 0
Капанни Габриэле 1 0

Результаты матчей

Кальяри
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Тернана
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

5
8
Кальяри
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Тернана
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
11

Волевые поражения

13
16
Кальяри
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
34% (12)
49% (17)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
49% (17)
20% (7)
Тернана
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
11% (4)
34% (12)
54% (19)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
51% (18)
20% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

17
14

Волевые поражения

18
24

Голы по времени матча

Забито

26
17
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 3
20 Не забивали 25
4
15%
1
6%
1-15
5
19%
2
12%
16-30
2
8%
4
24%
31-45
4
15%
3
18%
46-60
4
15%
2
12%
61-75
7
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
26
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
1
6%
6
23%
1-15
4
25%
2
8%
16-30
2
13%
8
31%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
4
25%
3
12%
76-90

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 12
25 Не забивали 21
3
19%
4
21%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
6
38%
3
16%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
12%
2
12%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
4
24%
4
24%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
6
35%
5
29%
29%
76-90

Забито

42
36
17 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 15
10 Не забивали 11
7
17%
5
14%
1-15
5
12%
7
19%
16-30
5
12%
8
22%
31-45
5
12%
4
11%
46-60
7
17%
4
11%
61-75
13
31%
8
22%
76-90

Пропущено

33
43
15 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
3
9%
8
19%
1-15
6
18%
4
9%
16-30
6
18%
12
28%
31-45
4
12%
6
14%
46-60
4
12%
5
12%
61-75
10
30%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1
Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Кальяри - Комо 2:0 Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0 Кальяри - Парма 1:1
Тернана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1
Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Тернана - Асколи 1:0 Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0 Венеция - Тернана 2:1

Результаты матчей

Кальяри
Тернана

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 20%
1:1
7 раз 20%
0:0
6 раз 17%
1:0
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 20%
0:0
6 раз 17%
2:1
6 раз 17%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
1
17 раз 49%
0
11 раз 31%
2
4 раза 11%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
3
8
10
1.5
4
13
2
16
2.5
1
16
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
10
8
4
13
1.5
3
15
1
16
2.5
2
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
24
11
12
23
1.5
7
28
3
32
2.5
3
32
2
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 34 20 8 6 51 - 20 68
2.
Дженоа
 34 19 10 5 45 - 21 66
3.
Бари
 34 16 12 6 52 - 31 60
4.
Зюйдтироль
 34 13 14 7 35 - 31 53
5.
Парма
 34 14 9 11 41 - 36 51
6.
Кальяри
 35 12 15 8 42 - 33 51
7.
Пиза
 34 11 13 10 44 - 34 46
8.
Реджина
 34 15 4 15 45 - 40 46
9.
Палермо
 34 10 14 10 42 - 43 44
10.
Модена
 34 12 8 14 43 - 44 44
11.
Тернана
 35 11 10 14 34 - 45 43
12.
Асколи
 34 11 10 13 36 - 42 43
13.
Комо
 34 9 15 10 42 - 44 42
14.
Венеция
 34 11 9 14 41 - 45 42
15.
Козенца
 34 9 11 14 27 - 48 38
16.
Читтаделла
 34 8 13 13 29 - 42 37
17.
Перуджа
 35 9 9 17 35 - 42 36
18.
Брешия
 34 8 11 15 31 - 51 35
19.
СПАЛ
 35 7 14 14 38 - 47 35
20.
Беневенто
 34 6 13 15 26 - 40 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 12 3 2 29 - 8 39
2.
Кальяри
 18 10 6 2 26 - 16 36
3.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
4.
Тернана
 17 8 5 4 19 - 17 29
5.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
6.
Палермо
 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Комо
 17 7 6 4 24 - 18 27
8.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
9.
Бари
 17 6 8 3 28 - 18 26
10.
Реджина
 17 8 2 7 25 - 21 26
11.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
12.
Пиза
 17 7 5 5 25 - 16 26
13.
Модена
 17 6 7 4 23 - 16 25
14.
Перуджа
 17 5 6 6 19 - 19 21
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
СПАЛ
 18 4 7 7 25 - 26 19
19.
Читтаделла
 17 4 7 6 16 - 21 19
20.
Беневенто
 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 17 10 4 3 24 - 13 34
2.
Дженоа
 17 9 4 4 22 - 15 31
3.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
4.
Зюйдтироль
 17 7 6 4 15 - 14 27
5.
Асколи
 17 6 5 6 19 - 22 23
6.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
7.
Венеция
 17 6 4 7 20 - 20 22
8.
Пиза
 17 4 8 5 19 - 18 20
9.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 20
10.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Беневенто
 17 3 8 6 14 - 18 17
13.
Палермо
 17 3 7 7 21 - 29 16
14.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
15.
Кальяри
 17 2 9 6 16 - 17 15
16.
Перуджа
 18 4 3 11 16 - 23 15
17.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
18.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
19.
Тернана
 18 3 5 10 15 - 28 14
20.
Козенца
 17 2 5 10 8 - 32 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 17 (3)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 13 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
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Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 12
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
СПАЛ Меккарьелло Бьяджо 1 10
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