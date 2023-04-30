Тур: 35. Стадион: Сардиния Арена.
0'
1:0
4' ГолДейола Алессандро
1:1
12' ГолПартипило Антони
31' Желтая карточкаAlberto Dossena
52' Желтая карточкаКассата Франческо
57' Желтая карточкаПалумбо Антонио
2:1
60' ГолДзаппа Габриэле
63' Желтая карточкаРог Марко
68' Желтая карточкаДзаппа Габриэле
90' Красная карточкаДиаките Салим
90'+5
Ход матча
4'
12'
31'
57'
60'
2:1
63'
68'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
33
Оберт
Адам
23
Лелла
Нунцио
26
Богдан
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбо ЗитоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Прелец НикНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Кальяри
Тернана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
270
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|0.49
|Паволетти Леонардо
|6
|0.17
|Манкозу Марко
|4 (1)
|0.11
|Лувумбо Зито
|3
|0.09
|Дзаппа Габриэле
|3
|0.09
|Дейола Алессандро
|2
|0.06
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|Рог Марко
|1
|0.03
|Paulo Dentello
|1
|0.03
|Лелла Нунцио
|1
|0.03
|Альтаре Джорджо
|1
|0.03
|Макумбу Антуан
|1
|0.03
|Виола Николас
|1 (1)
|0.03
|Нандес Найтан
|0
|0
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Курфалидис Христос
|0
|0
|Капрадосси Элио
|0
|0
|Прелец Ник
|0
|0
|Карбони Франко
|0
|0
|Оберт Адам
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фавилли Андреа
|7 (1)
|0.2
|Партипило Антони
|6
|0.17
|Палумбо Антонио
|4
|0.11
|Кулибали Мамаду
|3
|0.09
|Фалетти Сесар
|3 (2)
|0.09
|Петтинари Стефано
|2
|0.06
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Коррадо Никколо
|1
|0.03
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.03
|Соренсен Фредерик
|1
|0.03
|Гирингелли Лука
|1
|0.03
|Моро Рауль
|1
|0.03
|Капанни Габриэле
|1
|0.03
|Диаките Салим
|1
|0.03
|Агацци Давиде
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
|Дефенди Марино
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|9
|0
|Рог Марко
|6
|1
|Альтаре Джорджо
|5
|1
|Дзаппа Габриэле
|6
|0
|Лападула Джанлука
|4
|1
|Гольданига Эдоардо
|5
|0
|Alberto Dossena
|5
|0
|Миллико Винченцо
|5
|0
|Макумбу Антуан
|5
|0
|Paulo Dentello
|4
|0
|Лувумбо Зито
|4
|0
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|1
|Оберт Адам
|1
|1
|Капрадосси Элио
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Манкозу Марко
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Радунович Борис
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Таккио Франческо
|10
|0
|Кассата Франческо
|9
|0
|Диаките Салим
|6
|1
|Палумбо Антонио
|6
|0
|Партипило Антони
|6
|0
|Фавилли Андреа
|6
|0
|Соренсен Фредерик
|4
|1
|Мантовани Валерио
|5
|0
|Дефенди Марино
|3
|0
|Яннарилли Энтони
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|3
|0
|Агацци Давиде
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Коррадо Никколо
|3
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|1
|Капуано Марко
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Богдан Лука
|2
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Samuele Spalluto
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Тернана
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
5
8
Кальяри
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Тернана
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
11
Волевые поражения
13
16
Кальяри
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
34% (12)
49% (17)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
49% (17)
20% (7)
Тернана
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
11% (4)
34% (12)
54% (19)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
51% (18)
20% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
17
14
Волевые поражения
18
24
Голы по времени матча
Забито
26
17
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 3
20 Не забивали 25
4
15%
1
6%
1-15
5
19%
2
12%
16-30
2
8%
4
24%
31-45
4
15%
3
18%
46-60
4
15%
2
12%
61-75
7
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
26
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
1
6%
6
23%
1-15
4
25%
2
8%
16-30
2
13%
8
31%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
4
25%
3
12%
76-90
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 12
25 Не забивали 21
3
19%
4
21%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
6
38%
3
16%
76-90
Пропущено
17
17
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
12%
2
12%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
4
24%
4
24%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
6
35%
5
29%
29%
76-90
Забито
42
36
17 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 15
10 Не забивали 11
7
17%
5
14%
1-15
5
12%
7
19%
16-30
5
12%
8
22%
31-45
5
12%
4
11%
46-60
7
17%
4
11%
61-75
13
31%
8
22%
76-90
Пропущено
33
43
15 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
3
9%
8
19%
1-15
6
18%
4
9%
16-30
6
18%
12
28%
31-45
4
12%
6
14%
46-60
4
12%
5
12%
61-75
10
30%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1
Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Кальяри - Комо 2:0 Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0 Кальяри - Парма 1:1
Тернана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1
Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Тернана - Асколи 1:0 Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0 Венеция - Тернана 2:1
Результаты матчей
Кальяри
Тернана
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 20%
1:1
7 раз 20%
0:0
6 раз 17%
1:0
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 20%
0:0
6 раз 17%
2:1
6 раз 17%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
1
17 раз 49%
0
11 раз 31%
2
4 раза 11%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
143
810
413
216
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
108
413
315
116
216
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
2411
1223
728
332
332
233
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|13 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|СПАЛ
|Меккарьелло Бьяджо
|1 10