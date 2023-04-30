  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 8400
Винтертур
1:4
Конец матча
Базель
0'
6' Желтая карточка
Буркарт Нишан
0:1
7' Гол
Адамс Касим
0:2
12' Гол
Малес Дариан
1:2
20' Пенальти
Ардаис Хоакин
33' Желтая карточка
Ндой Дан
45' Желтая карточка
Диуф Энди
57' Желтая карточка
Гельми Рой
57' Желтая карточка
Samir Ramizi
1:3
71' Гол
Амдуни Зеки
1:4
83' Гол
Зекири Анди
90'+4
30
Кустер
Маркус
15
Michael
Goncalves
25
Шмид
Янник
5
Гельми
Рой
3
Шеттин
Тобиас
8
Samir
Ramizi
16
Арнольд
Ремо
99
Буркарт
Нишан
10
Ди
Джусто
Маттео
24
Лтайеф
Сайфалла
11
Ардаис
Хоакин
13
Сальви
Мирко
5
Ланг
Михаэль
15
Адамс
Касим
33
Калафьори
Рикардо
27
Ндой
Дан
22
Лопес
Серхио
34
Джака
Таулант
8
Диуф
Энди
19
Малес
Дариан
9
Амдуни
Зеки
10
Огюстен
Жан-Кевин
Винтертур
4-2-3-1
Базель
3-4-2-1

История личных встреч

Винтертур
Базель

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

10 матчей

10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

История матчей

С
2:0
С
3:1
С
1:1
К
6:2
К
6:1
К
0:1
ТМК
1:0
К
1:3
КШ
0:4
КШ
1:2

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

3
2.17

Среднее время на гол

30
41

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

2.1
1.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

42
60

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 6 0.19
Буэсс Роман 5 (3) 0.16
Samir Ramizi 5 (1) 0.16
Ардаис Хоакин 4 (1) 0.13
Родригес Франсиско III 2 0.06
Буркарт Нишан 2 0.06
Зайлер Штефан 1 0.03
Камбери Флориан 1 0.03
Samuel Ballet 1 0.03
Лтайеф Сайфалла 1 0.03
Noe Holenstein 1 0.03
Adrian Gantenbein 0 0
Манзамби Нефтали 0 0
Thibault Corbaz 0 0
Крьезиу Хекуран 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Michael Goncalves 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 9 0.29
Амдуни Зеки 8 (1) 0.26
Брэдли Финк 5 0.16
Малес Дариан 4 (1) 0.13
Ндой Дан 3 0.1
Огюстен Жан-Кевин 3 (1) 0.1
Бургер Ваутер 3 0.1
Комас Арнау 2 0.06
Ланг Михаэль 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Лопес Серхио 1 0.03
Адамс Касим 1 0.03
Фрай Фабиан 1 (1) 0.03
Джака Таулант 0 0
Диуф Энди 0 0
Миллар Лиам 0 0
Пельмар Анди 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Сене Кали 0 0
Каде Антон 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 11 1
Granit Lekaj 7 0
Арнольд Ремо 7 0
Диаби Сулейман 5 1
Thibault Corbaz 5 0
Michael Goncalves 5 0
Гельми Рой 5 0
Буэсс Роман 3 0
Родригес Франсиско III 3 0
Шмид Янник 3 0
Абедини Эрис 3 0
Зайлер Штефан 3 0
Буркарт Нишан 3 0
Samuel Ballet 3 0
Лтайеф Сайфалла 3 0
Adrian Gantenbein 3 0
Крьезиу Хекуран 2 0
Камбери Флориан 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 8 1
Джака Таулант 7 0
Ндой Дан 7 0
Ланг Михаэль 4 1
Калафьори Рикардо 5 0
Комас Арнау 5 0
Фрай Фабиан 3 1
Огюстен Жан-Кевин 4 0
Адамс Касим 4 0
Пельмар Анди 4 0
Малес Дариан 4 0
Диуф Энди 4 0
Лопес Серхио 3 0
Хитц Mapвин 3 0
Миллар Лиам 3 0
Зекири Анди 2 0
Амдуни Зеки 1 0
Джига Нассер 1 0
Фогель Уго 1 0
Брэдли Финк 1 0

Результаты матчей

Винтертур
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Базель
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

9
7
Винтертур
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Базель
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

24
7

Волевые поражения

9
20
Винтертур
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Базель
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
50% (15)
23% (7)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

24
10

Волевые поражения

18
27

Голы по времени матча

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
3
21%
1
6%
1-15
3
21%
5
31%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
21%
5
31%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
2
13%
76-90

Пропущено

25
19
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
8%
3
16%
1-15
7
28%
3
16%
16-30
3
12%
6
32%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
6
24%
7
37%
76-90

Забито

14
22
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
7%
4
18%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
5
36%
2
9%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
0
0%
6
27%
61-75
2
14%
4
18%
76-90

Пропущено

30
18
18 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
4
13%
3
17%
1-15
8
27%
2
11%
16-30
6
20%
1
6%
31-45
4
13%
2
11%
46-60
3
10%
3
17%
61-75
5
17%
7
39%
76-90

Забито

28
38
16 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 10
6 Не забивали 10
4
14%
5
13%
1-15
6
21%
8
21%
16-30
6
21%
3
8%
31-45
6
21%
8
21%
46-60
2
7%
8
21%
61-75
4
14%
6
16%
76-90

Пропущено

55
37
30 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
6
11%
6
16%
1-15
15
27%
5
14%
16-30
9
16%
7
19%
31-45
8
15%
2
5%
46-60
6
11%
3
8%
61-75
11
20%
14
38%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2
Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0 Винтертур - Линенсе 0:2 Лугано - Винтертур 3:1 Лугано - Винтертур 1:0
Базель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1
Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Базель 1:0

Результаты матчей

Винтертур
Базель

Точный счет

1:0
5 раз 33%
1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:6
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
14 раз 93%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
1:0
6 раз 20%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
22 раза 73%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
2
13
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
20
10
2
28
1.5
11
19
2
28
2.5
5
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 31 18 10 3 75 - 26 64
2.
Лугано
 31 12 10 9 49 - 41 46
3.
Люцерн
 31 12 9 10 49 - 45 45
4.
Серветт
 31 10 15 6 40 - 41 45
5.
Базель
 31 10 12 9 43 - 37 42
6.
Грасcхоппер
 31 11 7 13 48 - 54 40
7.
Санкт-Галлен
 31 9 10 12 53 - 46 37
8.
Цюрих
 31 7 13 11 32 - 50 34
9.
Сьон
 31 7 10 14 40 - 59 31
10.
Винтертур
 31 7 8 16 29 - 59 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 3 0 51 - 9 42
2.
Серветт
 16 7 8 1 23 - 13 29
3.
Лугано
 16 7 5 4 28 - 20 26
4.
Грасcхоппер
 15 8 2 5 29 - 24 26
5.
Санкт-Галлен
 15 6 6 3 27 - 18 24
6.
Базель
 15 5 7 3 23 - 17 22
7.
Люцерн
 15 5 5 5 23 - 20 20
8.
Цюрих
 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 16 5 4 7 15 - 29 19
10.
Сьон
 15 2 4 9 16 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 16 7 4 5 26 - 25 25
2.
Янг Бойз
 15 5 7 3 24 - 17 22
3.
Сьон
 16 5 6 5 24 - 27 21
4.
Лугано
 15 5 5 5 21 - 21 20
5.
Базель
 16 5 5 6 20 - 20 20
6.
Серветт
 15 3 7 5 17 - 28 16
7.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
8.
Цюрих
 15 3 5 7 13 - 28 14
9.
Санкт-Галлен
 16 3 4 9 26 - 28 13
10.
Винтертур
 15 2 4 9 14 - 30 10
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 18 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 17 (4)
Лугано Целар Жан 14 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Люцерн Белоко Стефан 12
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 10
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Буркарт Нишан уходит с поля. Самуэль Баллет выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Диуф Энди получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Ндой Дан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Ардаис Хоакин из команды Винтертур забивает с точки!
    • 12'
      Зеки Амдуни сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Дариан Малес бьет в цель!
    • 7'
      Ланг Михаэль сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Адамс Касим бьет в цель!
    • Желтая карточка
      6'
      Буркарт Нишан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Винтертур 1:4 Базель онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     