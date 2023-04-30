Тур: 31. Стадион: Schuetzenwiese Stadion. Зрители: 8400
0'
6' Желтая карточкаБуркарт Нишан
0:1
7' ГолАдамс Касим
0:2
12' ГолМалес Дариан
1:2
20' ПенальтиАрдаис Хоакин
33' Желтая карточкаНдой Дан
45' Желтая карточкаДиуф Энди
57' Желтая карточкаГельми Рой
57' Желтая карточкаSamir Ramizi
1:3
71' ГолАмдуни Зеки
1:4
83' ГолЗекири Анди
90'+4
Ход матча
7'
0:1
12'
0:2
20'
1:2
33'
45'
57'
57'
71'
1:3
83'
1:4
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 6
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
25
Шмид
Янник
16
Арнольд
Ремо
13
Сальви
Мирко
15
Адамс
Касим
27
Ндой
Дан
22
Лопес
Серхио
19
Малес
Дариан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
-
27 Ндой ДанЗащитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
90 Новоа УгоПолузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Зекири АндиНападающий
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
-
Главный тренер: Фогель Хайко
История личных встреч
Винтертур
Базель
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
10 матчей
10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
3
2.17
Среднее время на гол
30
41
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
2.1
1.5
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
42
60
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.19
|Буэсс Роман
|5 (3)
|0.16
|Samir Ramizi
|5 (1)
|0.16
|Ардаис Хоакин
|4 (1)
|0.13
|Родригес Франсиско III
|2
|0.06
|Буркарт Нишан
|2
|0.06
|Зайлер Штефан
|1
|0.03
|Камбери Флориан
|1
|0.03
|Samuel Ballet
|1
|0.03
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0.03
|Noe Holenstein
|1
|0.03
|Adrian Gantenbein
|0
|0
|Манзамби Нефтали
|0
|0
|Thibault Corbaz
|0
|0
|Крьезиу Хекуран
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Michael Goncalves
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|9
|0.29
|Амдуни Зеки
|8 (1)
|0.26
|Брэдли Финк
|5
|0.16
|Малес Дариан
|4 (1)
|0.13
|Ндой Дан
|3
|0.1
|Огюстен Жан-Кевин
|3 (1)
|0.1
|Бургер Ваутер
|3
|0.1
|Комас Арнау
|2
|0.06
|Ланг Михаэль
|1
|0.03
|Новоа Уго
|1
|0.03
|Лопес Серхио
|1
|0.03
|Адамс Касим
|1
|0.03
|Фрай Фабиан
|1 (1)
|0.03
|Джака Таулант
|0
|0
|Диуф Энди
|0
|0
|Миллар Лиам
|0
|0
|Пельмар Анди
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Сене Кали
|0
|0
|Каде Антон
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|11
|1
|Granit Lekaj
|7
|0
|Арнольд Ремо
|7
|0
|Диаби Сулейман
|5
|1
|Thibault Corbaz
|5
|0
|Michael Goncalves
|5
|0
|Гельми Рой
|5
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Родригес Франсиско III
|3
|0
|Шмид Янник
|3
|0
|Абедини Эрис
|3
|0
|Зайлер Штефан
|3
|0
|Буркарт Нишан
|3
|0
|Samuel Ballet
|3
|0
|Лтайеф Сайфалла
|3
|0
|Adrian Gantenbein
|3
|0
|Крьезиу Хекуран
|2
|0
|Камбери Флориан
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|8
|1
|Джака Таулант
|7
|0
|Ндой Дан
|7
|0
|Ланг Михаэль
|4
|1
|Калафьори Рикардо
|5
|0
|Комас Арнау
|5
|0
|Фрай Фабиан
|3
|1
|Огюстен Жан-Кевин
|4
|0
|Адамс Касим
|4
|0
|Пельмар Анди
|4
|0
|Малес Дариан
|4
|0
|Диуф Энди
|4
|0
|Лопес Серхио
|3
|0
|Хитц Mapвин
|3
|0
|Миллар Лиам
|3
|0
|Зекири Анди
|2
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
|Фогель Уго
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Базель
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
9
7
Винтертур
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Базель
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
24
7
Волевые поражения
9
20
Винтертур
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Базель
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
50% (15)
23% (7)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
24
10
Волевые поражения
18
27
Голы по времени матча
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
3
21%
1
6%
1-15
3
21%
5
31%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
21%
5
31%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
2
13%
76-90
Пропущено
25
19
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
8%
3
16%
1-15
7
28%
3
16%
16-30
3
12%
6
32%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
6
24%
7
37%
76-90
Забито
14
22
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
7%
4
18%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
5
36%
2
9%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
0
0%
6
27%
61-75
2
14%
4
18%
76-90
Пропущено
30
18
18 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
4
13%
3
17%
1-15
8
27%
2
11%
16-30
6
20%
1
6%
31-45
4
13%
2
11%
46-60
3
10%
3
17%
61-75
5
17%
7
39%
76-90
Забито
28
38
16 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 10
6 Не забивали 10
4
14%
5
13%
1-15
6
21%
8
21%
16-30
6
21%
3
8%
31-45
6
21%
8
21%
46-60
2
7%
8
21%
61-75
4
14%
6
16%
76-90
Пропущено
55
37
30 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
6
11%
6
16%
1-15
15
27%
5
14%
16-30
9
16%
7
19%
31-45
8
15%
2
5%
46-60
6
11%
3
8%
61-75
11
20%
14
38%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2
Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0 Винтертур - Линенсе 0:2 Лугано - Винтертур 3:1 Лугано - Винтертур 1:0
Базель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1
Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Базель 1:0
Результаты матчей
Винтертур
Базель
Точный счет
1:0
5 раз 33%
1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:6
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
14 раз 93%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
1:0
6 раз 20%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
22 раза 73%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
213
411
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
2010
228
1119
228
525
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|18 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|17 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (6)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|12
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 10
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7