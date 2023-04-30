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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Янг Бойз
5:1
Конец матча
Люцерн
0'
24' Желтая карточка
Белоко Стефан
1:0
32' Гол
Нсаме Жан-Пьер
2:0
38' Гол
Фасснахт Кристиан
2:1
41' Гол в свои ворота
Аменда Орель
3:1
44' Гол
Лаупер Сандро
50' Желтая карточка
Фасснахт Кристиан
59' Желтая карточка
Бека Исмаил
4:1
61' Гол
Ридер Фабиан
5:1
80' Гол
Иттен Седрик
90'+3
1
Расьоппи
Антони
14
Miguel
Chaiwa
4
Аменда
Орель
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
30
Лаупер
Сандро
7
Угриниц
Филип
18
Нсаме
Жан-Пьер
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
1
Мюллер
Мариус
74
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
2
Дрэгер
Мохамед
20
Дорн
Пиус
11
Шюрпф
Паскаль
27
Lars
Villiger
Янг Бойз
4-3-3
Люцерн
4-2-3-1

История личных встреч

Янг Бойз
Люцерн

42 матча

85.7%
14.3%
36 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
28.6%
9.5%
26 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
19%
19.1%
26 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 17 побед

63 матча

57.1%
23.8%
19.1%
36 побед 15 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.3%
33.3%
25.4%
26 побед 21 ничья 16 побед

Второй тайм

41.3%
31.7%
27%
26 побед 20 ничьих 17 побед

История матчей

С
1:1
С
3:0
С
1:2
С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
3:4
С
5:2
С
2:2
С
2:3
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:2
С
4:0
С
1:3
К
4:0
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
0:1
С
4:1
С
4:1
С
4:1
С
2:2
С
2:1
С
2:3
С
5:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
1:1
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
5:2
С
2:3
С
6:1
С
0:3
С
0:1
С
0:3

Голы

Всего голов

70
59

Голов в среднем за матч

2.33
1.79

Среднее время на гол

38
50

Всего голов

58
34

Голов в среднем за матч

1.76
1.13

Среднее время на гол

51
79

Всего голов

128
93

Голов в среднем за матч

2.03
1.48

Тотал матчей

2.5
56
Больше 89%
Меньше 11%
7
44
Больше 70%
Меньше 30%
19
29
Больше 46%
Меньше 54%
34
17
Больше 27%
Меньше 73%
46
7
Больше 11%
Меньше 89%
56
5
Больше 8%
Меньше 92%
58

Среднее время на гол

44
60

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иттен Седрик 18 (4) 0.58
Нсаме Жан-Пьер 17 (1) 0.55
Фасснахт Кристиан 8 0.26
Ридер Фабиан 7 (1) 0.23
Элиа Мешак 7 0.23
Имери Кастриот 4 0.13
Канга Вилфрид 3 0.1
Лаупер Сандро 2 0.06
Зесигер Седрик 2 0.06
Гарсия Улиссес 1 0.03
Угриниц Филип 1 0.03
Монтейро Джоэл 1 0.03
Нгамалё Николя 1 0.03
Сьерро Венсан 1 0.03
Ррудхани Донат 0 0
Бенито Лорис 0 0
Lewin Blum 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 10 (5) 0.32
Соргич Деян 8 0.26
Шюрпф Паскаль 4 0.13
Дорн Пиус 4 0.13
Фрыдек Мартин 3 0.1
Дрэгер Мохамед 3 0.1
Абубакар-Анкра Асума 3 0.1
Шадер Софьян 3 0.1
Бурч Марко 3 0.1
Белоко Стефан 2 0.06
Яшари Ардон 1 0.03
Гентнер Кристиан 1 0.03
Кадак Якуб 1 0.03
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.03
Luke Breedijk 1 0.03
Бека Исмаил 0 0
Ташар Варол 0 0
Severin Ottiger 0 0
Lars Villiger 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 9 1
Ридер Фабиан 8 0
Ниассе Шейх 7 0
Lewin Blum 7 0
Гарсия Улиссес 4 1
Иттен Седрик 3 1
Фасснахт Кристиан 4 0
Нсаме Жан-Пьер 4 0
Лустенбергер Фабиан 3 0
Элиа Мешак 1 1
Угриниц Филип 2 0
Али Мохамед 2 0
Сьерро Венсан 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Лаупер Сандро 1 0
Масейрас Кентен 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Аменда Орель 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 12 0
Дрэгер Мохамед 7 2
Симани Денис 8 1
Фрыдек Мартин 6 1
Бека Исмаил 7 0
Майер Макс 5 1
Шадер Софьян 3 2
Яшари Ардон 4 1
Шюрпф Паскаль 3 1
Дорн Пиус 4 0
Бурч Марко 4 0
Мюллер Мариус 3 0
Severin Ottiger 3 0
Абубакар-Анкра Асума 2 0
Эмини Лорик 2 0
Lars Villiger 2 0
Гентнер Кристиан 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Pascal Loretz 1 0
Luca Jaquez 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
81% (13)
13% (2)
6% (1)
Люцерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

3
7
Янг Бойз
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Люцерн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

21
21
Янг Бойз
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (18)
19% (6)
23% (7)
Люцерн
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
14

Волевые поражения

24
28

Голы по времени матча

Забито

50
26
24 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 8
15 Не забивали 19
8
16%
2
8%
1-15
7
14%
6
23%
16-30
9
18%
3
12%
31-45
5
10%
7
27%
46-60
9
18%
4
15%
61-75
12
24%
4
15%
76-90

Пропущено

10
25
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
10%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
30%
9
36%
31-45
3
30%
1
4%
46-60
1
10%
4
16%
61-75
2
20%
6
24%
76-90

Забито

25
23
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
4
16%
2
9%
1-15
4
16%
3
13%
16-30
2
8%
5
22%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
4
16%
5
22%
61-75
7
28%
5
22%
76-90

Пропущено

16
20
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
1
6%
3
15%
1-15
3
19%
4
20%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
5
31%
2
10%
61-75
3
19%
7
35%
76-90

Забито

75
49
34 В 1-м тайме 21
41 Во 2-м тайме 28
20 Забивали первыми 15
3 Не забивали 7
12
16%
4
8%
1-15
11
15%
9
18%
16-30
11
15%
8
16%
31-45
9
12%
10
20%
46-60
13
17%
9
18%
61-75
19
25%
9
18%
76-90

Пропущено

26
45
11 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 25
2
8%
6
13%
1-15
3
12%
6
13%
16-30
6
23%
12
27%
31-45
4
15%
2
4%
46-60
6
23%
6
13%
61-75
5
19%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0
Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0 Янг Бойз - Тун 2:0 Янг Бойз - Пушкаш-Академия 3:0
Люцерн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2
Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1 Люцерн - Майнц 1:5 Штутгарт - Люцерн 0:3 Фрайбург - Люцерн 2:2

Результаты матчей

Янг Бойз
Люцерн

Точный счет

3:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
5:1
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
5
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
5:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 29%
3
6 раз 19%
2
5 раз 16%
5
4 раза 13%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
1.5
Больше Меньше
6
9
11
5
2.5
4
11
6
10
3.5
1
14
4
12
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
3
6
9
1.5
7
9
3
12
2.5
3
13
2
13
3.5
1
15
1
14
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
3
0.5
Больше Меньше
25
6
19
12
1.5
13
18
14
17
2.5
7
24
8
23
3.5
2
29
5
26
4.5
1
30
1
30
5.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 31 18 10 3 75 - 26 64
2.
Лугано
 31 12 10 9 49 - 41 46
3.
Люцерн
 31 12 9 10 49 - 45 45
4.
Серветт
 31 10 15 6 40 - 41 45
5.
Базель
 31 10 12 9 43 - 37 42
6.
Грасcхоппер
 31 11 7 13 48 - 54 40
7.
Санкт-Галлен
 31 9 10 12 53 - 46 37
8.
Цюрих
 31 7 13 11 32 - 50 34
9.
Сьон
 31 7 10 14 40 - 59 31
10.
Винтертур
 31 7 8 16 29 - 59 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 3 0 51 - 9 42
2.
Серветт
 16 7 8 1 23 - 13 29
3.
Лугано
 16 7 5 4 28 - 20 26
4.
Грасcхоппер
 15 8 2 5 29 - 24 26
5.
Санкт-Галлен
 15 6 6 3 27 - 18 24
6.
Базель
 15 5 7 3 23 - 17 22
7.
Люцерн
 15 5 5 5 23 - 20 20
8.
Цюрих
 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 16 5 4 7 15 - 29 19
10.
Сьон
 15 2 4 9 16 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 16 7 4 5 26 - 25 25
2.
Янг Бойз
 15 5 7 3 24 - 17 22
3.
Сьон
 16 5 6 5 24 - 27 21
4.
Лугано
 15 5 5 5 21 - 21 20
5.
Базель
 16 5 5 6 20 - 20 20
6.
Серветт
 15 3 7 5 17 - 28 16
7.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
8.
Цюрих
 15 3 5 7 13 - 28 14
9.
Санкт-Галлен
 16 3 4 9 26 - 28 13
10.
Винтертур
 15 2 4 9 14 - 30 10
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 18 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 17 (4)
Лугано Целар Жан 14 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (6)
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Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Люцерн Белоко Стефан 12
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 10
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Лаупер Сандро бьет в цель!
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Аменда Орель уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 38'
      Фабиан Ридер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Фасснахт Кристиан бьет в цель!
    • 32'
      Угриниц Филип сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      24'
      Белоко Стефан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Янг Бойз 5:1 Люцерн онлайн

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