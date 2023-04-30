Тур: 31. Стадион: Стад де Суиз.
0'
24' Желтая карточкаБелоко Стефан
1:0
32' ГолНсаме Жан-Пьер
2:0
38' ГолФасснахт Кристиан
2:1
41' Гол в свои воротаАменда Орель
3:1
44' ГолЛаупер Сандро
50' Желтая карточкаФасснахт Кристиан
59' Желтая карточкаБека Исмаил
4:1
61' ГолРидер Фабиан
5:1
80' ГолИттен Седрик
90'+3
Ход матча
24'
32'
1:0
38'
41'
2:1
44'
3:1
59'
61'
4:1
80'
5:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 3
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
30
Бека
Исмаил
20
Дорн
Пиус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Ридер ФабианНападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Иттен СедрикНападающий
-
-
27 Lewin Blum
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Noah Rupp
-
-
-
-
26 Iwan Hegglin
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Янг Бойз
Люцерн
42 матча
85.7%
14.3%
36 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
28.6%
9.5%
26 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
19%
19.1%
26 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 17 побед
63 матча
57.1%
23.8%
19.1%
36 побед 15 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.3%
33.3%
25.4%
26 побед 21 ничья 16 побед
Второй тайм
41.3%
31.7%
27%
26 побед 20 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
70
59
Голов в среднем за матч
2.33
1.79
Среднее время на гол
38
50
Всего голов
58
34
Голов в среднем за матч
1.76
1.13
Среднее время на гол
51
79
Всего голов
128
93
Голов в среднем за матч
2.03
1.48
Тотал матчей
2.5
56
Больше 89%
Меньше 11%
7
44
Больше 70%
Меньше 30%
19
29
Больше 46%
Меньше 54%
34
17
Больше 27%
Меньше 73%
46
7
Больше 11%
Меньше 89%
56
5
Больше 8%
Меньше 92%
58
Среднее время на гол
44
60
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иттен Седрик
|18 (4)
|0.58
|Нсаме Жан-Пьер
|17 (1)
|0.55
|Фасснахт Кристиан
|8
|0.26
|Ридер Фабиан
|7 (1)
|0.23
|Элиа Мешак
|7
|0.23
|Имери Кастриот
|4
|0.13
|Канга Вилфрид
|3
|0.1
|Лаупер Сандро
|2
|0.06
|Зесигер Седрик
|2
|0.06
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|Угриниц Филип
|1
|0.03
|Монтейро Джоэл
|1
|0.03
|Нгамалё Николя
|1
|0.03
|Сьерро Венсан
|1
|0.03
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|10 (5)
|0.32
|Соргич Деян
|8
|0.26
|Шюрпф Паскаль
|4
|0.13
|Дорн Пиус
|4
|0.13
|Фрыдек Мартин
|3
|0.1
|Дрэгер Мохамед
|3
|0.1
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.1
|Шадер Софьян
|3
|0.1
|Бурч Марко
|3
|0.1
|Белоко Стефан
|2
|0.06
|Яшари Ардон
|1
|0.03
|Гентнер Кристиан
|1
|0.03
|Кадак Якуб
|1
|0.03
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.03
|Luke Breedijk
|1
|0.03
|Бека Исмаил
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
|Severin Ottiger
|0
|0
|Lars Villiger
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|9
|1
|Ридер Фабиан
|8
|0
|Ниассе Шейх
|7
|0
|Lewin Blum
|7
|0
|Гарсия Улиссес
|4
|1
|Иттен Седрик
|3
|1
|Фасснахт Кристиан
|4
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|0
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|Элиа Мешак
|1
|1
|Угриниц Филип
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Лаупер Сандро
|1
|0
|Масейрас Кентен
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|12
|0
|Дрэгер Мохамед
|7
|2
|Симани Денис
|8
|1
|Фрыдек Мартин
|6
|1
|Бека Исмаил
|7
|0
|Майер Макс
|5
|1
|Шадер Софьян
|3
|2
|Яшари Ардон
|4
|1
|Шюрпф Паскаль
|3
|1
|Дорн Пиус
|4
|0
|Бурч Марко
|4
|0
|Мюллер Мариус
|3
|0
|Severin Ottiger
|3
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Lars Villiger
|2
|0
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Клиджэ Тибо
|1
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
81% (13)
13% (2)
6% (1)
Люцерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
3
7
Янг Бойз
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Люцерн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
21
21
Янг Бойз
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (18)
19% (6)
23% (7)
Люцерн
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
14
Волевые поражения
24
28
Голы по времени матча
Забито
50
26
24 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 8
15 Не забивали 19
8
16%
2
8%
1-15
7
14%
6
23%
16-30
9
18%
3
12%
31-45
5
10%
7
27%
46-60
9
18%
4
15%
61-75
12
24%
4
15%
76-90
Пропущено
10
25
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
10%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
30%
9
36%
31-45
3
30%
1
4%
46-60
1
10%
4
16%
61-75
2
20%
6
24%
76-90
Забито
25
23
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
4
16%
2
9%
1-15
4
16%
3
13%
16-30
2
8%
5
22%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
4
16%
5
22%
61-75
7
28%
5
22%
76-90
Пропущено
16
20
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
1
6%
3
15%
1-15
3
19%
4
20%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
5
31%
2
10%
61-75
3
19%
7
35%
76-90
Забито
75
49
34 В 1-м тайме 21
41 Во 2-м тайме 28
20 Забивали первыми 15
3 Не забивали 7
12
16%
4
8%
1-15
11
15%
9
18%
16-30
11
15%
8
16%
31-45
9
12%
10
20%
46-60
13
17%
9
18%
61-75
19
25%
9
18%
76-90
Пропущено
26
45
11 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 25
2
8%
6
13%
1-15
3
12%
6
13%
16-30
6
23%
12
27%
31-45
4
15%
2
4%
46-60
6
23%
6
13%
61-75
5
19%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0
Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0 Янг Бойз - Тун 2:0 Янг Бойз - Пушкаш-Академия 3:0
Люцерн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2
Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1 Люцерн - Майнц 1:5 Штутгарт - Люцерн 0:3 Фрайбург - Люцерн 2:2
Результаты матчей
Янг Бойз
Люцерн
Точный счет
3:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
5:1
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
5
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
5:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 29%
3
6 раз 19%
2
5 раз 16%
5
4 раза 13%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
69
115
411
610
114
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
133
69
79
312
313
213
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
256
1912
1318
1417
724
823
229
526
130
130
130
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|18 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|17 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (6)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|12
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 10
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7