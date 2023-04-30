Тур: 4. Стадион: Акер.
0'
1:0
2' ГолГрёдем Магнус
1:1
16' ГолKasper Waarst Hoegh
1:2
23' Гол в свои воротаХансен Беньямин
30' Желтая карточкаГеэльмуйден Херман
2:2
55' ГолБрейвик Эмиль
Ход матча
2'
1:0
16'
23'
1:2
55'
2:2
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кабран КевинНападающий
-
-
36 Fillip Riise
-
Главный тренер: Lars Bohinen
История личных встреч
Мольде
Стабек
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
9.5%
19.1%
15 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
30 матчей
60%
13.3%
26.7%
18 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
23.3%
26.7%
15 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
15 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
2.69
1.76
Среднее время на гол
33
51
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
1.53
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
61
43
Голов в среднем за матч
2.03
1.43
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
44
62
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|2
|0.5
|Хансен Беньямин
|1
|0.25
|Грёдем Магнус
|1
|0.25
|Эйкрем Магнус
|0
|0
|Линнес Мартин
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|2
|0.5
|Педерсен Каспер
|1
|0.25
|Бакенга Мушага
|0
|0
|Крогстад Фредрик
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйкрем Магнус
|0
|1
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|0
|Геэльмуйден Херман
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стабек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Мольде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Стабек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
2
Мольде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Стабек
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Мольде 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Тромсё - Мольде 1:0 Мольде - Будё-Глимт 2:3
Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Гент - Мольде 4:0 Викинг - Мольде 1:4 Мольде - Юргорден 2:3
Стабек
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0
Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Мольде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2 Хьельсос - Стабек 1:3 Берум - Стабек 0:2 Стабек - Мьёндален 2:0 Санднес - Стабек 2:2 Стабек - Ранхейм 3:2 КФУМ - Стабек 0:0 Стабек - Осане 4:0
Результаты матчей
Мольде
Стабек
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Мольде
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|4:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|6.
|1:4
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|3:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|2:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|15.
|2:2
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|16.
|0:3
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|4:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|1:4
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|2:2
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|4:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|3:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|2:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|14.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|1:4
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|16.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|6
|Бранн
|Финне Бор
|3 (1)
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (1)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3
|Викинг
|Свеннсен Сандер
|2 (1)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|3
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|2
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|2