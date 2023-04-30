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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 4. Стадион: .
Мольде
2:2
Второй тайм: 76'
Стабек
0'
1:0
2' Гол
Грёдем Магнус
1:1
16' Гол
Kasper Waarst Hoegh
1:2
23' Гол в свои ворота
Хансен Беньямин
30' Желтая карточка
Геэльмуйден Херман
2:2
55' Гол
Брейвик Эмиль

Ход матча

2'
Грёдем Магнус
(Брейвик Эмиль)
1:0
16'
1:1
Kasper Waarst Hoegh
(Крогстад Фредрик)
23'
1:2
Хансен Беньямин
30'
 
Геэльмуйден Херман
46'
 
Хауген Фредрик
Лукка Жонатан
55'
Брейвик Эмиль
(Хансен Беньямин)
2:2
63'
 
Эдвардс Кертис
Бакенга Мушага

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Стабек
1.90
5.54
9.00
Все Коэффициенты
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
22
Грёдем
Магнус
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
31
Ловик
Матиас
20
Эриксен
Кристиан
I
11
Брюнхильдсен
Ола
21
Петтерссон
Исак
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
6
Сковгор
Андреас
15
Оттесен
Стурла
10
Геэльмуйден
Херман
47
Лукка
Жонатан
14
Крогстад
Фредрик
20
Aleksander
Andresen
9
Бакенга
Мушага
69
Kasper
Waarst
Hoegh
Мольде
3-5-2
Стабек
3-5-2

История личных встреч

Мольде
Стабек

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
9.5%
19.1%
15 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

30 матчей

60%
13.3%
26.7%
18 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
23.3%
26.7%
15 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
15 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

К
1:1
Т
0:3
Т
2:1
Т
0:3
Т
4:1
Т
1:2
Т
3:0
Т
3:1
Т
3:0
Т
3:2
Т
3:1
Т
3:0
Т
1:2
Т
1:0
Т
3:3
КН
0:1
Т
2:2
Т
0:2
Т
4:3
Т
0:5
Т
1:1
Т
3:2
Т
1:0
Т
4:3
ТМС
2:1
Т
4:0
Т
2:3
Т
4:0
КН
3:0
Т
0:0

Голы

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

2.69
1.76

Среднее время на гол

33
51

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.53
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

61
43

Голов в среднем за матч

2.03
1.43

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

44
62

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 2 0.5
Хансен Беньямин 1 0.25
Грёдем Магнус 1 0.25
Эйкрем Магнус 0 0
Линнес Мартин 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 2 0.5
Педерсен Каспер 1 0.25
Бакенга Мушага 0 0
Крогстад Фредрик 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйкрем Магнус 0 1
Хауган Эйрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Риса Бирк 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 1 0
Kasper Waarst Hoegh 1 0
Геэльмуйден Херман 1 0

Результаты матчей

Мольде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стабек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Мольде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Стабек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2
Мольде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Стабек
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Мольде 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Тромсё - Мольде 1:0 Мольде - Будё-Глимт 2:3
Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Гент - Мольде 4:0 Викинг - Мольде 1:4 Мольде - Юргорден 2:3
Стабек
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0
Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Мольде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2 Хьельсос - Стабек 1:3 Берум - Стабек 0:2 Стабек - Мьёндален 2:0 Санднес - Стабек 2:2 Стабек - Ранхейм 3:2 КФУМ - Стабек 0:0 Стабек - Осане 4:0

Результаты матчей

Мольде
Стабек

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мольде
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Тромсё
 1:0 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Викинг
 4:1 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Бранн
 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 6 - 6 6
6.
Хам-Кам
 1:4 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Одд
 3 1 2 0 2 - 0 5
8.
Русенборг
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Саннефьёрд
 3:0 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
Сарпсборг-08
 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
11.
Стабек
 2:2 4 1 2 1 5 - 6 5
12.
Хёугесунн
 0:0 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
Волеренга
 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Стрёмсгодсет
 0:1 4 1 0 3 4 - 7 3
15.
Мольде
 2:2 4 0 2 2 4 - 6 2
16.
Олесунн
 0:3 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Викинг
 4:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Хам-Кам
 1:4 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Лиллестрём
 2 2 0 0 6 - 4 6
5.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Стабек
 2:2 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Саннефьёрд
 3:0 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Хёугесунн
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Русенборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Тромсё
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Одд
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Стрёмсгодсет
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Мольде
 2:2 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Сарпсборг-08
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 0:3 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сарпсборг-08
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Тромсё
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Волеренга
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Одд
 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Русенборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Викинг
 4:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Саннефьёрд
 3:0 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Бранн
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Стабек
 2:2 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Мольде
 2:2 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Стрёмсгодсет
 0:1 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Олесунн
 0:3 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Хам-Кам
 1:4 2 0 0 2 3 - 7 0
16.
Хёугесунн
 0:0 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 6
Бранн Финне Бор 3 (1)
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (1)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Викинг Свеннсен Сандер 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Волеренга Жута Леонард 3
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Бранн Нильсен Сиверт 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Геэльмуйден Херман получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Стабек
1.90
5.54
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мольде 2:2 Стабек онлайн

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