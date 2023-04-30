Тур: 4. Стадион: SR-Bank Arena.
0'
23' Желтая карточкаСольбаккен Маркус
0:1
23' ГолКиркеволд Пол
35' Желтая карточкаJohn Olav Norheim
1:1
48' ГолД'Агостино Николас
2:1
50' ГолСвеннсен Сандер
53' Желтая карточкаГаммельбю Йенс-Мартин
3:1
61' ГолБьёрсхоль Сондре
4:1
69' ГолСальвесен Ларс-Йорген
5:1
72' ГолПаттинама Шейн
5:2
74' ГолJohn Olav Norheim
Ход матча
23'
0:1
48'
50'
61'
69'
72'
5:1
74'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 4
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Амин НуриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Викинг
Хам-Кам
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Среднее время на гол
60
36
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свеннсен Сандер
|2
|0.5
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0.5
|Д'Агостино Николас
|1
|0.25
|Patrick Yazbek
|1
|0.25
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0.25
|Паттинама Шейн
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|3 (1)
|0.75
|Киркеволд Пол
|2
|0.5
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.25
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.25
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттинама Шейн
|1
|1
|Сольбаккен Маркус
|2
|0
|Трипич Златко
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
|Djibril Diop
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хам-Кам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хам-Кам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
4
Викинг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хам-Кам
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
6
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
100%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
2
67%
3
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1
Кристиансунд - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Санднес - Викинг 1:4 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Одд 1:1 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Викинг - Мольде 1:4 Дьерв - Викинг 2:2
Хам-Кам
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0
Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Строммен 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - КФУМ 0:5 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Мольде - Хам-Кам 5:0
Результаты матчей
Викинг
Хам-Кам
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Викинг
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|4:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|6.
|1:4
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|3:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|2:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|15.
|2:2
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|16.
|0:3
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|4:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|1:4
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|2:2
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|4:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|3:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|2:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|14.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|1:4
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|16.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|6
|Бранн
|Финне Бор
|3 (1)
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (1)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3
|Викинг
|Свеннсен Сандер
|2 (1)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|3
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|2
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|2