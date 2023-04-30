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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 4. Стадион: .
Викинг
5:2
Второй тайм: 77'
Хам-Кам
0'
23' Желтая карточка
Сольбаккен Маркус
0:1
23' Гол
Киркеволд Пол
35' Желтая карточка
John Olav Norheim
1:1
48' Гол
Д'Агостино Николас
2:1
50' Гол
Свеннсен Сандер
53' Желтая карточка
Гаммельбю Йенс-Мартин
3:1
61' Гол
Бьёрсхоль Сондре
4:1
69' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
5:1
72' Гол
Паттинама Шейн
5:2
74' Гол
John Olav Norheim

Ход матча

23'
Сольбаккен Маркус
 
23'
0:1
Киркеволд Пол
(Удаль Хенрик)
35'
 
John Olav Norheim
48'
Д'Агостино Николас
(Свеннсен Сандер)
1:1
50'
Свеннсен Сандер
(Д'Агостино Николас)
2:1
53'
 
Гаммельбю Йенс-Мартин
61'
Бьёрсхоль Сондре
(Свеннсен Сандер)
3:1
65'
 
Кьяергор Оливер
Benjamin Thoresen Faraas
65'
 
Tore Andre Soeraas
Kristian Loenstad Onsrud
66'
Сальвесен Ларс-Йорген
Свеннсен Сандер
 
66'
Де Ланлай Янн-Эрик
Сольбаккен Маркус
 
69'
Сальвесен Ларс-Йорген
(Patrick Yazbek)
4:1
72'
Паттинама Шейн
(Трипич Златко)
5:1
74'
5:2
John Olav Norheim

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Хам-Кам
1.67
4.24
83.00
Все Коэффициенты
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
14
Patrick
Yazbek
8
Сольбаккен
Маркус
21
Танген
Харальд
29
Свеннсен
Сандер
7
Д'Агостино
Николас
10
Трипич
Златко
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
6
John
Olav
Norheim
2
Конгсро
Вегар
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
33
Aleksander
Melgalvis
21
Benjamin
Thoresen
Faraas
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
16
Киркеволд
Пол
14
Удаль
Хенрик
Викинг
4-3-3
Хам-Кам
3-2-3-2

История личных встреч

Викинг
Хам-Кам

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Т
1:2
Т
1:1
ПД
2:3
ПД
2:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свеннсен Сандер 2 0.5
Бьёрсхоль Сондре 2 0.5
Д'Агостино Николас 1 0.25
Patrick Yazbek 1 0.25
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.25
Паттинама Шейн 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 3 (1) 0.75
Киркеволд Пол 2 0.5
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.25
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.25

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттинама Шейн 1 1
Сольбаккен Маркус 2 0
Трипич Златко 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Patrick Yazbek 1 0
Djibril Diop 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хам-Кам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хам-Кам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
4
Викинг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хам-Кам
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
6

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
2
67%
3
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1
Кристиансунд - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Санднес - Викинг 1:4 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Одд 1:1 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Викинг - Мольде 1:4 Дьерв - Викинг 2:2
Хам-Кам
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0
Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Строммен 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - КФУМ 0:5 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Мольде - Хам-Кам 5:0

Результаты матчей

Викинг
Хам-Кам

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Викинг
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Тромсё
 1:0 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Викинг
 4:1 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Бранн
 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 6 - 6 6
6.
Хам-Кам
 1:4 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Одд
 3 1 2 0 2 - 0 5
8.
Русенборг
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Саннефьёрд
 3:0 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
Сарпсборг-08
 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
11.
Стабек
 2:2 4 1 2 1 5 - 6 5
12.
Хёугесунн
 0:0 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
Волеренга
 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Стрёмсгодсет
 0:1 4 1 0 3 4 - 7 3
15.
Мольде
 2:2 4 0 2 2 4 - 6 2
16.
Олесунн
 0:3 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Викинг
 4:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Хам-Кам
 1:4 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Лиллестрём
 2 2 0 0 6 - 4 6
5.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Стабек
 2:2 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Саннефьёрд
 3:0 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Хёугесунн
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Русенборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Тромсё
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Одд
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Стрёмсгодсет
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Мольде
 2:2 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Сарпсборг-08
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 0:3 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сарпсборг-08
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Тромсё
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Волеренга
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Одд
 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Русенборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Викинг
 4:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Саннефьёрд
 3:0 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Бранн
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Стабек
 2:2 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Мольде
 2:2 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Стрёмсгодсет
 0:1 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Олесунн
 0:3 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Хам-Кам
 1:4 2 0 0 2 3 - 7 0
16.
Хёугесунн
 0:0 2 0 0 2 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 6
Бранн Финне Бор 3 (1)
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (1)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Викинг Свеннсен Сандер 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Волеренга Жута Леонард 3
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Бранн Нильсен Сиверт 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Д'Агостино Николас бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      35'
      John Olav Norheim получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Удаль Хенрик сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Киркеволд Пол бьет в цель!
    • Желтая карточка
      23'
      Сольбаккен Маркус получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Викинг
    Ничья
    Хам-Кам
    1.67
    4.24
    83.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Викинг 5:2 Хам-Кам онлайн

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