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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 4. Стадион: .
Хёугесунн
0:0
Второй тайм: 78'
Сарпсборг-08
0'
50' Желтая карточка
Christopher Bonsu Baah
67' Желтая карточка
Реесе Сёрен

Ход матча

50'
 
Christopher Bonsu Baah
60'
Самуэльсен Мартин
Sorry Diarra
 
60'
Нжи Билал
Лисет Сёндре
 
64'
 
Упсет Кристиан
Тибблинг Симон
67'
Реесе Сёрен
 
68'
Паязити Адрион
Vegard Solheim
 
72'
 
Martin Hoeyland
Вишне Эйрик

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 15
  • 0 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 12
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Сарпсборг-08
6.00
3.40
3.50
Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
15
Фредриксен
Ульрик
5
Реесе
Сёрен
38
Vegard
Solheim
3
Oscar
Krusnell
6
Кристенсен
Магнус
7
Теркильдсен
Петер
27
Санде
Мадс
9
Лисет
Сёндре
29
Sorry
Diarra
40
Leander
Oy
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
8
Андерсен
Йеппе
29
Торп
Виктор
90
Christopher
Bonsu
Baah
25
Майгор
Миккел
11
Тибблинг
Симон
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
Хёугесунн
3-4-2-1
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Хёугесунн
Сарпсборг-08

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

20 матчей

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Т
4:0
Т
3:1
Т
2:1
Т
0:0
Т
2:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
2:1
Т
0:0
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:1
Т
3:0
Т
0:2
Т
4:0
Т
2:1
Т
0:1

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.7

Среднее время на гол

60
128

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.4
0.7

Среднее время на гол

64
128

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.45
0.7

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

62
128

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санде Мадс 1 0.25
Oscar Krusnell 1 0.25
Sorry Diarra 1 (1) 0.25
Содерлунд Александер 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 2 0.5
Лундквист Рамон-Паскаль 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюгор Кевин Мартин 0 1
Содерлунд Александер 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Кристенсен Магнус 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Sorry Diarra 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 0 1
Сколевик Стеффен 1 0
Скиппер Антон 1 0
Christopher Bonsu Baah 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сарпсборг-08
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Хёугесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сарпсборг-08
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
0
Хёугесунн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сарпсборг-08
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1
Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1
Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1

Результаты матчей

Хёугесунн
Сарпсборг-08

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

3:0
2 раза 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Тромсё
 1:0 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Викинг
 4:1 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Бранн
 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 6 - 6 6
6.
Хам-Кам
 1:4 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Одд
 3 1 2 0 2 - 0 5
8.
Русенборг
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Саннефьёрд
 3:0 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
Сарпсборг-08
 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
11.
Стабек
 2:2 4 1 2 1 5 - 6 5
12.
Хёугесунн
 0:0 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
Волеренга
 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Стрёмсгодсет
 0:1 4 1 0 3 4 - 7 3
15.
Мольде
 2:2 4 0 2 2 4 - 6 2
16.
Олесунн
 0:3 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Викинг
 4:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Хам-Кам
 1:4 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Лиллестрём
 2 2 0 0 6 - 4 6
5.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Стабек
 2:2 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Саннефьёрд
 3:0 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Хёугесунн
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Русенборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Тромсё
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Одд
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Стрёмсгодсет
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Мольде
 2:2 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Сарпсборг-08
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 0:3 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сарпсборг-08
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Тромсё
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Волеренга
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Одд
 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Русенборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Викинг
 4:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Саннефьёрд
 3:0 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Бранн
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Стабек
 2:2 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Мольде
 2:2 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Стрёмсгодсет
 0:1 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Олесунн
 0:3 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Хам-Кам
 1:4 2 0 0 2 3 - 7 0
16.
Хёугесунн
 0:0 2 0 0 2 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 6
Бранн Финне Бор 3 (1)
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (1)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Викинг Свеннсен Сандер 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Волеренга Жута Леонард 3
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Бранн Нильсен Сиверт 2
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Хёугесунн
Ничья
Сарпсборг-08
6.00
3.40
3.50
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