Тур: 4. Стадион: Haugesund Sparebank Arena.
0:0
Второй тайм: 78'
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 15
-
0 Удары в створ 5
-
3 Угловые 12
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
27
Санде
Мадс
29
Sorry
Diarra
40
Leander
Oy
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
- Нападающий
-
-
25 Mikkel Hope
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
-
40 Leander OyВратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Хёугесунн
Сарпсборг-08
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
20 матчей
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.7
Среднее время на гол
60
128
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.4
0.7
Среднее время на гол
64
128
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
1.45
0.7
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
62
128
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санде Мадс
|1
|0.25
|Oscar Krusnell
|1
|0.25
|Sorry Diarra
|1 (1)
|0.25
|Содерлунд Александер
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|2
|0.5
|Лундквист Рамон-Паскаль
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|1
|Содерлунд Александер
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
|Sorry Diarra
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|0
|1
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
|Christopher Bonsu Baah
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сарпсборг-08
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Хёугесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сарпсборг-08
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
0
0
Хёугесунн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сарпсборг-08
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1
Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1
Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1
Результаты матчей
Хёугесунн
Сарпсборг-08
Точный счет
3:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
3:0
2 раза 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|4:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|6.
|1:4
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|3:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|2:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|15.
|2:2
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|16.
|0:3
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|4:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|1:4
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|2:2
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|4:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|3:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|2:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|14.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|1:4
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|16.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|6
|Бранн
|Финне Бор
|3 (1)
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (1)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3
|Викинг
|Свеннсен Сандер
|2 (1)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|3
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|2
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|2