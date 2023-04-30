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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 4. Стадион: .
Стрёмсгодсет
0:1
Второй тайм: 79'
Тромсё
0'
0:1
73' Гол
Yaw Paintsil

Ход матча

46'
Ханссен Сондре
Лейфссон Ари
 
68'
Браут-Брюнес Джонатан
Jostein Ekeland
 
68'
Jonas Torrissen Therkelsen
Ипалибо Джек
 
68'
 
Yaw Paintsil
Норхейм Рунар
73'
0:1
Yaw Paintsil

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Тромсё
3.30
4.50
3.46
Все Коэффициенты
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
14
Энерсен
Оле
10
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
17
Гулликсен
Тобиас
11
Jostein
Ekeland
77
Менерт
Маркус
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
7
Винтер
Феликс
25
Нильсен
Лассе
III
15
Vegard
Oestraat
Erlien
23
Норхейм
Рунар
Стрёмсгодсет
3-4-2-1
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Тромсё

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

28 матчей

39.3%
21.4%
39.3%
11 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Т
1:2
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
1:0
Т
0:1
Т
3:1
Т
2:4
Т
3:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:0
Т
2:0
Т
0:6
Т
2:1
Т
0:0
Т
3:1
Т
4:0
Т
2:0
Т
2:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
1:3
Т
2:0
Т
2:2

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.57
1.21

Среднее время на гол

57
74

Всего голов

46
31

Голов в среднем за матч

1.64
1.11

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

54
81

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валсвик Густав 2 0.5
Менерт Маркус 1 0.25
Ипалибо Джек 1 0.25
Стенгель Херман 0 0
Браут-Брюнес Джонатан 0 0
Jostein Ekeland 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 2 (1) 0.5
Yaw Paintsil 1 0.25
Hilmir Mikaelsson 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 2 0
Лейфссон Ари 1 0
Менерт Маркус 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе III 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Стрёмсгодсет
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тромсё
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
2
Стрёмсгодсет
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2
Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1
Тромсё
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Мольде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0
Тромсё - Лиллестрём 2:3 Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Тромсё

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Тромсё
 1:0 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Викинг
 4:1 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Бранн
 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 6 - 6 6
6.
Хам-Кам
 1:4 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Одд
 3 1 2 0 2 - 0 5
8.
Русенборг
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Саннефьёрд
 3:0 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
Сарпсборг-08
 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
11.
Стабек
 2:2 4 1 2 1 5 - 6 5
12.
Хёугесунн
 0:0 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
Волеренга
 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Стрёмсгодсет
 0:1 4 1 0 3 4 - 7 3
15.
Мольде
 2:2 4 0 2 2 4 - 6 2
16.
Олесунн
 0:3 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Викинг
 4:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Хам-Кам
 1:4 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Лиллестрём
 2 2 0 0 6 - 4 6
5.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Стабек
 2:2 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Саннефьёрд
 3:0 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Хёугесунн
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Русенборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Тромсё
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Одд
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Стрёмсгодсет
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Мольде
 2:2 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Сарпсборг-08
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 0:3 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сарпсборг-08
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Тромсё
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Волеренга
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Одд
 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Русенборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Викинг
 4:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Саннефьёрд
 3:0 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Бранн
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Стабек
 2:2 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Мольде
 2:2 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Стрёмсгодсет
 0:1 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Олесунн
 0:3 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Хам-Кам
 1:4 2 0 0 2 3 - 7 0
16.
Хёугесунн
 0:0 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 6
Бранн Финне Бор 3 (1)
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (1)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Викинг Свеннсен Сандер 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Волеренга Жута Леонард 3
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Бранн Нильсен Сиверт 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    73'
    Г О О О О Л - Yaw Paintsil бьет в цель!
  • 68'
    Ипалибо Джек уходит с поля. Jonas Torrissen Therkelsen выходит вместо него
  • 68'
    Jostein Ekeland уходит с поля. Браут-Брюнес Джонатан выходит вместо него
  • 46'
    Ари Лейфссон уходит с поля. Sondre Fosnaess Hanssen выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится ничьей.
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Стрёмсгодсет
Ничья
Тромсё
3.30
4.50
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