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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
ЛАСК
3:0
Второй тайм: 78'
Аустрия Клагенфурт 2
0'
15' Желтая карточка
Накамура Кейто
1:0
52' Гол
Цирайс Филипп
2:0
71' Гол
Цуль Роберт
3:0
77' Гол
Цуль Роберт
24
Лаваль
Тобиас
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
8
Михорль
Петер
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
11
Любичич
Марин
13
Менцель
Филлип
2
Бонна
Соломон
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
6
Maximiliano
Moreira
33
Шумахер
Тилль
8
Kosmas
Gezos
14
Christopher
Cvetko
20
Бенателли
Рико
19
Andy
Irving
7
Florian
Jaritz
ЛАСК
4-2-3-1
Аустрия Клагенфурт 2
4-2-3-1

История личных встреч

ЛАСК
Аустрия Клагенфурт 2

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

26 матчей

57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
15.4%
34.6%
13 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

К
1:0
Б
1:3
Б
3:1
Б
2:2
Б
1:1
К
5:3
ТМК
2:0
ЭЛ
0:5
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
0:7
Л
3:2
Л
4:1
Л
3:1
Л
0:4
Л
0:5
Л
1:3
Л
5:0
Л
0:0
Л
4:0
Л
1:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

2.91
3.13

Среднее время на гол

30
28

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.2
1.28

Среднее время на гол

75
70

Всего голов

50
48

Голов в среднем за матч

1.92
1.85

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

46
48

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 13 0.48
Любичич Марин 11 (1) 0.41
Цуль Роберт 9 (1) 0.33
Гойгингер Томас 3 0.11
Мустафа Ибрагим 2 0.07
Хорват Саша 2 0.07
Стойкович Филип 1 0.04
Реннер Рене 1 0.04
Кулурис Эфтимос 1 0.04
Цирайс Филипп 1 0.04
Йовичич Бранко 1 0.04
Флеккер Флориан 1 0.04
Михорль Петер 0 0
Люкенедер Феликс 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Усор Мозес 0 0
Аустрия Клагенфурт 2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 16 0.59
Ридер Флориан 4 0.15
Kosmas Gezos 4 (1) 0.15
Nicolas Wimmer 3 (1) 0.11
Andy Irving 3 (3) 0.11
Арвайлер Йонас 3 0.11
Christopher Cvetko 1 0.04
Thorsten Mahrer 1 0.04
Сото Себастьян 1 0.04
Бонна Соломон 1 0.04
Верницниг Кристофер 0 0
Sinan Karweina 0 0
Блауэнштайнер Микаэль 0 0
Бенателли Рико 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Штрауди Симон 0 0
Nicolas Binder 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 8 1
Стойкович Филип 5 1
Любичич Марин 4 1
Михорль Петер 3 1
Реннер Рене 4 0
Цуль Роберт 3 0
Гойгингер Томас 3 0
Люкенедер Феликс 1 1
Цирайс Филипп 2 0
Шлагер Александер 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Хорват Саша 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Накамура Кейто 1 0
Челич Неманя 1 0
Тауи Адиль 1 0
Аустрия Клагенфурт 2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kosmas Gezos 6 0
Thorsten Mahrer 6 0
Ридер Флориан 4 1
Верницниг Кристофер 5 0
Nicolas Wimmer 5 0
Andy Irving 5 0
Бенателли Рико 4 0
Christopher Cvetko 2 1
Пинк Маркус 3 0
Менцель Филлип 3 0
Шумахер Тилль 3 0
Maximiliano Moreira 2 0
Штрауди Симон 2 0
Nikola Djoric 2 0
Florian Jaritz 1 0
Блауэнштайнер Микаэль 1 0
Демаку Весель 1 0
Sinan Karweina 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Аустрия Клагенфурт 2
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
9

Волевые поражения

5
10
ЛАСК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Аустрия Клагенфурт 2
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
18

Волевые поражения

21
10
ЛАСК
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
Аустрия Клагенфурт 2
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
27

Волевые поражения

26
20

Голы по времени матча

Забито

24
25
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
5
21%
2
8%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
4
17%
4
16%
31-45
4
17%
6
24%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
6
25%
9
36%
76-90

Пропущено

19
27
3 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
5%
7
26%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
4
21%
5
19%
46-60
5
26%
2
7%
61-75
7
37%
6
22%
76-90

Забито

21
13
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
4
19%
4
31%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
4
19%
3
23%
61-75
6
29%
2
15%
76-90

Пропущено

13
22
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
4
31%
6
27%
61-75
3
23%
6
27%
76-90

Забито

45
38
22 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
9
20%
6
16%
1-15
6
13%
3
8%
16-30
7
16%
6
16%
31-45
5
11%
7
18%
46-60
6
13%
5
13%
61-75
12
27%
11
29%
76-90

Пропущено

32
49
7 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 27
7 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 22
1
3%
9
18%
1-15
1
3%
6
12%
16-30
5
16%
7
14%
31-45
6
19%
7
14%
46-60
9
28%
8
16%
61-75
10
31%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0
Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Капфенберг 4:3 ЛАСК - Форвертс Штайр 5:1 ЛАСК - Форвертс 5:1
Аустрия Клагенфурт 2
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3
Гразер - Аустрия Клагенфурт 2 2:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Санкт-Якоб-им-Розенталь 10:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 3:1 САК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Алюминий - Аустрия Клагенфурт 2 0:4 Белтинци - Аустрия Клагенфурт 2 1:7 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер-2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер (аматоры) 4:2

Результаты матчей

ЛАСК
Аустрия Клагенфурт 2

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
7 раз 27%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Аустрия Клагенфурт 2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
7
6
1.5
4
9
4
9
2.5
2
11
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
8
5
3
10
2.5
3
10
1
12
3.5
2
11
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
19
7
12
14
1.5
12
14
7
19
2.5
5
21
3
23
3.5
2
24
1
25
4.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 27 19 7 1 58 - 17 36
2.
Штурм
 27 17 6 4 46 - 22 33
3.
ЛАСК
 2:0 27 13 10 4 47 - 32 30
4.
Рапид Вена
 27 11 5 11 43 - 37 21
5.
Аустрия Вена
 27 10 8 9 48 - 44 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 0:2 27 10 3 14 38 - 51 18

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 27 10 7 10 38 - 44 23
2.
Вольфсбергер
 27 9 4 14 43 - 48 20
3.
Сваровски Тироль
 27 9 6 12 38 - 42 19
4.
Хартберг
 27 6 6 15 30 - 49 15
5.
Альтах
 27 5 7 15 26 - 50 13
6.
Рид
 27 4 9 14 23 - 42 12

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 13 7 6 0 22 - 7 27
2.
ЛАСК
 2:0 14 8 3 3 26 - 19 27
3.
Рапид Вена
 14 6 3 5 25 - 19 21
4.
Штурм
 14 10 1 3 26 - 14 7
5.
Аустрия Вена
 13 6 3 4 22 - 17 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 0:2 13 4 1 8 13 - 22 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 14 3 4 7 14 - 21 13
2.
Хартберг
 13 3 3 7 16 - 25 12
3.
Вольфсбергер
 13 2 2 9 18 - 27 8
4.
Аустрия Лустенау
 13 6 3 4 21 - 22 7
5.
Рид
 14 2 6 6 16 - 24 3
6.
Сваровски Тироль
 14 4 4 6 18 - 24 2

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 0:2 14 6 2 6 25 - 29 20
3.
Аустрия Вена
 14 4 5 5 26 - 27 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 14 12 1 1 36 - 10 9
5.
ЛАСК
 2:0 13 5 7 1 21 - 13 3
6.
Рапид Вена
 13 5 2 6 18 - 18 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 13 5 2 6 20 - 18 17
2.
Аустрия Лустенау
 14 4 4 6 17 - 22 16
3.
Вольфсбергер
 14 7 2 5 25 - 21 12
4.
Рид
 13 2 3 8 7 - 18 9
5.
Хартберг
 14 3 3 8 14 - 24 3
6.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 29 0

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 17 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 14 (3)
Аустрия Вена Табакович Харис 14 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    15'
    Накамура Кейто получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЛАСК
    Ничья
    Аустрия Клагенфурт 2
    1.48
    7.30
    6.76
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ЛАСК 3:0 Аустрия Клагенфурт 2 онлайн

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