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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
ЛАСК
4:0
Конец матча
Аустрия Клагенфурт 2
0'
15' Желтая карточка
Накамура Кейто
1:0
52' Гол
Цирайс Филипп
2:0
71' Гол
Цуль Роберт
3:0
77' Гол
Цуль Роберт
4:0
86' Гол
Флеккер Флориан
90'+4
24
Лаваль
Тобиас
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
8
Михорль
Петер
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
11
Любичич
Марин
13
Менцель
Филлип
2
Бонна
Соломон
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
6
Maximiliano
Moreira
33
Шумахер
Тилль
8
Kosmas
Gezos
14
Christopher
Cvetko
20
Бенателли
Рико
19
Andy
Irving
7
Florian
Jaritz
ЛАСК
4-2-3-1
Аустрия Клагенфурт 2
4-2-3-1

История личных встреч

ЛАСК
Аустрия Клагенфурт 2

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

26 матчей

57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
15.4%
34.6%
13 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

К
1:0
Б
1:3
Б
3:1
Б
2:2
Б
1:1
К
5:3
ТМК
2:0
ЭЛ
0:5
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
0:7
Л
3:2
Л
4:1
Л
3:1
Л
0:4
Л
0:5
Л
1:3
Л
5:0
Л
0:0
Л
4:0
Л
1:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

2.91
3.13

Среднее время на гол

30
28

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.2
1.28

Среднее время на гол

75
70

Всего голов

50
48

Голов в среднем за матч

1.92
1.85

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

46
48

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 13 0.48
Цуль Роберт 11 (1) 0.41
Любичич Марин 11 (1) 0.41
Гойгингер Томас 3 0.11
Хорват Саша 2 0.07
Мустафа Ибрагим 2 0.07
Флеккер Флориан 2 0.07
Стойкович Филип 1 0.04
Реннер Рене 1 0.04
Кулурис Эфтимос 1 0.04
Цирайс Филипп 1 0.04
Йовичич Бранко 1 0.04
Михорль Петер 0 0
Люкенедер Феликс 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Усор Мозес 0 0
Аустрия Клагенфурт 2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 16 0.59
Ридер Флориан 4 0.15
Kosmas Gezos 4 (1) 0.15
Nicolas Wimmer 3 (1) 0.11
Andy Irving 3 (3) 0.11
Арвайлер Йонас 3 0.11
Christopher Cvetko 1 0.04
Thorsten Mahrer 1 0.04
Сото Себастьян 1 0.04
Бонна Соломон 1 0.04
Верницниг Кристофер 0 0
Sinan Karweina 0 0
Блауэнштайнер Микаэль 0 0
Бенателли Рико 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Штрауди Симон 0 0
Nicolas Binder 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 8 1
Стойкович Филип 5 1
Любичич Марин 4 1
Михорль Петер 3 1
Реннер Рене 4 0
Цуль Роберт 3 0
Гойгингер Томас 3 0
Люкенедер Феликс 1 1
Цирайс Филипп 2 0
Шлагер Александер 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Хорват Саша 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Накамура Кейто 1 0
Челич Неманя 1 0
Тауи Адиль 1 0
Аустрия Клагенфурт 2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kosmas Gezos 6 0
Thorsten Mahrer 6 0
Ридер Флориан 4 1
Верницниг Кристофер 5 0
Nicolas Wimmer 5 0
Andy Irving 5 0
Бенателли Рико 4 0
Christopher Cvetko 2 1
Пинк Маркус 3 0
Менцель Филлип 3 0
Шумахер Тилль 3 0
Maximiliano Moreira 2 0
Штрауди Симон 2 0
Nikola Djoric 2 0
Florian Jaritz 1 0
Блауэнштайнер Микаэль 1 0
Демаку Весель 1 0
Sinan Karweina 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Аустрия Клагенфурт 2
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
9

Волевые поражения

5
10
ЛАСК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Аустрия Клагенфурт 2
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
18

Волевые поражения

21
10
ЛАСК
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
Аустрия Клагенфурт 2
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
27

Волевые поражения

26
20

Голы по времени матча

Забито

28
25
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
5
18%
2
8%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
5
18%
6
24%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
8
29%
9
36%
76-90

Пропущено

19
31
3 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
5%
7
23%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
2
11%
3
10%
31-45
4
21%
6
19%
46-60
5
26%
3
10%
61-75
7
37%
8
26%
76-90

Забито

21
13
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
4
19%
4
31%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
4
19%
3
23%
61-75
6
29%
2
15%
76-90

Пропущено

13
22
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
4
31%
6
27%
61-75
3
23%
6
27%
76-90

Забито

49
38
22 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
9
18%
6
16%
1-15
6
12%
3
8%
16-30
7
14%
6
16%
31-45
6
12%
7
18%
46-60
7
14%
5
13%
61-75
14
29%
11
29%
76-90

Пропущено

32
53
7 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 31
7 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 23
1
3%
9
17%
1-15
1
3%
6
11%
16-30
5
16%
7
13%
31-45
6
19%
8
15%
46-60
9
28%
9
17%
61-75
10
31%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0
Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Капфенберг 4:3 ЛАСК - Форвертс Штайр 5:1 ЛАСК - Форвертс 5:1
Аустрия Клагенфурт 2
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3
Гразер - Аустрия Клагенфурт 2 2:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Санкт-Якоб-им-Розенталь 10:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 3:1 САК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Алюминий - Аустрия Клагенфурт 2 0:4 Белтинци - Аустрия Клагенфурт 2 1:7 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер-2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер (аматоры) 4:2

Результаты матчей

ЛАСК
Аустрия Клагенфурт 2

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
0
8 раз 30%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Аустрия Клагенфурт 2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
6
8
6
1.5
4
9
5
9
2.5
2
11
3
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
5
8
1.5
8
6
3
10
2.5
3
11
1
12
3.5
2
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
19
8
13
14
1.5
12
15
8
19
2.5
5
22
4
23
3.5
2
25
1
26
4.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 27 19 7 1 58 - 17 36
2.
Штурм
 27 17 6 4 46 - 22 33
3.
ЛАСК
 27 13 10 4 49 - 32 30
4.
Рапид Вена
 27 11 5 11 43 - 37 21
5.
Аустрия Вена
 27 10 8 9 48 - 44 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 27 10 3 14 38 - 53 18

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 27 10 7 10 38 - 44 23
2.
Вольфсбергер
 27 9 4 14 43 - 48 20
3.
Сваровски Тироль
 27 9 6 12 38 - 42 19
4.
Хартберг
 27 6 6 15 30 - 49 15
5.
Альтах
 27 5 7 15 26 - 50 13
6.
Рид
 27 4 9 14 23 - 42 12

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 13 7 6 0 22 - 7 27
2.
ЛАСК
 14 8 3 3 28 - 19 27
3.
Рапид Вена
 14 6 3 5 25 - 19 21
4.
Штурм
 14 10 1 3 26 - 14 7
5.
Аустрия Вена
 13 6 3 4 22 - 17 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 4 1 8 13 - 22 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 14 3 4 7 14 - 21 13
2.
Хартберг
 13 3 3 7 16 - 25 12
3.
Вольфсбергер
 13 2 2 9 18 - 27 8
4.
Аустрия Лустенау
 13 6 3 4 21 - 22 7
5.
Рид
 14 2 6 6 16 - 24 3
6.
Сваровски Тироль
 14 4 4 6 18 - 24 2

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 14 6 2 6 25 - 31 20
3.
Аустрия Вена
 14 4 5 5 26 - 27 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 14 12 1 1 36 - 10 9
5.
ЛАСК
 13 5 7 1 21 - 13 3
6.
Рапид Вена
 13 5 2 6 18 - 18 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 13 5 2 6 20 - 18 17
2.
Аустрия Лустенау
 14 4 4 6 17 - 22 16
3.
Вольфсбергер
 14 7 2 5 25 - 21 12
4.
Рид
 13 2 3 8 7 - 18 9
5.
Хартберг
 14 3 3 8 14 - 24 3
6.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 29 0

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 17 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 14 (3)
Аустрия Вена Табакович Харис 14 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 5
Весь список
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      Накамура Кейто получил желтую карточку от судьи
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