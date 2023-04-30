Тур: 27. Стадион: Raiffeisen Arena.
4:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаНакамура Кейто
1:0
52' ГолЦирайс Филипп
2:0
71' ГолЦуль Роберт
3:0
77' ГолЦуль Роберт
4:0
86' ГолФлеккер Флориан
90'+4
Ход матча
15'
52'
1:0
71'
2:0
77'
3:0
86'
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
ЛАСК
Аустрия Клагенфурт 2
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
26 матчей
57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
15.4%
34.6%
13 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
2.91
3.13
Среднее время на гол
30
28
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.2
1.28
Среднее время на гол
75
70
Всего голов
50
48
Голов в среднем за матч
1.92
1.85
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
46
48
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|13
|0.48
|Цуль Роберт
|11 (1)
|0.41
|Любичич Марин
|11 (1)
|0.41
|Гойгингер Томас
|3
|0.11
|Хорват Саша
|2
|0.07
|Мустафа Ибрагим
|2
|0.07
|Флеккер Флориан
|2
|0.07
|Стойкович Филип
|1
|0.04
|Реннер Рене
|1
|0.04
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.04
|Цирайс Филипп
|1
|0.04
|Йовичич Бранко
|1
|0.04
|Михорль Петер
|0
|0
|Люкенедер Феликс
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Аустрия Клагенфурт 2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|16
|0.59
|Ридер Флориан
|4
|0.15
|Kosmas Gezos
|4 (1)
|0.15
|Nicolas Wimmer
|3 (1)
|0.11
|Andy Irving
|3 (3)
|0.11
|Арвайлер Йонас
|3
|0.11
|Christopher Cvetko
|1
|0.04
|Thorsten Mahrer
|1
|0.04
|Сото Себастьян
|1
|0.04
|Бонна Соломон
|1
|0.04
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Sinan Karweina
|0
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|Бенателли Рико
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
|Штрауди Симон
|0
|0
|Nicolas Binder
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|8
|1
|Стойкович Филип
|5
|1
|Любичич Марин
|4
|1
|Михорль Петер
|3
|1
|Реннер Рене
|4
|0
|Цуль Роберт
|3
|0
|Гойгингер Томас
|3
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|1
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Шлагер Александер
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Хорват Саша
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
|Тауи Адиль
|1
|0
Аустрия Клагенфурт 2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kosmas Gezos
|6
|0
|Thorsten Mahrer
|6
|0
|Ридер Флориан
|4
|1
|Верницниг Кристофер
|5
|0
|Nicolas Wimmer
|5
|0
|Andy Irving
|5
|0
|Бенателли Рико
|4
|0
|Christopher Cvetko
|2
|1
|Пинк Маркус
|3
|0
|Менцель Филлип
|3
|0
|Шумахер Тилль
|3
|0
|Maximiliano Moreira
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Nikola Djoric
|2
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Аустрия Клагенфурт 2
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
9
Волевые поражения
5
10
ЛАСК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Аустрия Клагенфурт 2
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
18
Волевые поражения
21
10
ЛАСК
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
Аустрия Клагенфурт 2
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
27
Волевые поражения
26
20
Голы по времени матча
Забито
28
25
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
5
18%
2
8%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
5
18%
6
24%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
8
29%
9
36%
76-90
Пропущено
19
31
3 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
5%
7
23%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
2
11%
3
10%
31-45
4
21%
6
19%
46-60
5
26%
3
10%
61-75
7
37%
8
26%
76-90
Забито
21
13
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
4
19%
4
31%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
4
19%
3
23%
61-75
6
29%
2
15%
76-90
Пропущено
13
22
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
4
31%
6
27%
61-75
3
23%
6
27%
76-90
Забито
49
38
22 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
9
18%
6
16%
1-15
6
12%
3
8%
16-30
7
14%
6
16%
31-45
6
12%
7
18%
46-60
7
14%
5
13%
61-75
14
29%
11
29%
76-90
Пропущено
32
53
7 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 31
7 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 23
1
3%
9
17%
1-15
1
3%
6
11%
16-30
5
16%
7
13%
31-45
6
19%
8
15%
46-60
9
28%
9
17%
61-75
10
31%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0
Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Капфенберг 4:3 ЛАСК - Форвертс Штайр 5:1 ЛАСК - Форвертс 5:1
Аустрия Клагенфурт 2
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3
Гразер - Аустрия Клагенфурт 2 2:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Санкт-Якоб-им-Розенталь 10:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 3:1 САК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Алюминий - Аустрия Клагенфурт 2 0:4 Белтинци - Аустрия Клагенфурт 2 1:7 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер-2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер (аматоры) 4:2
Результаты матчей
ЛАСК
Аустрия Клагенфурт 2
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
0
8 раз 30%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Аустрия Клагенфурт 2
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
76
86
49
59
211
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
122
58
86
310
311
112
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
198
1314
1215
819
522
423
225
126
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|7
|1
|58 - 17
|36
|2.
|27
|17
|6
|4
|46 - 22
|33
|3.
|27
|13
|10
|4
|49 - 32
|30
|4.
|27
|11
|5
|11
|43 - 37
|21
|5.
|27
|10
|8
|9
|48 - 44
|19
|6.
|27
|10
|3
|14
|38 - 53
|18
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|10
|7
|10
|38 - 44
|23
|2.
|27
|9
|4
|14
|43 - 48
|20
|3.
|27
|9
|6
|12
|38 - 42
|19
|4.
|27
|6
|6
|15
|30 - 49
|15
|5.
|27
|5
|7
|15
|26 - 50
|13
|6.
|27
|4
|9
|14
|23 - 42
|12
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|22 - 7
|27
|2.
|14
|8
|3
|3
|28 - 19
|27
|3.
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|21
|4.
|14
|10
|1
|3
|26 - 14
|7
|5.
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|2
|6.
|13
|4
|1
|8
|13 - 22
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|3
|4
|7
|14 - 21
|13
|2.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|3.
|13
|2
|2
|9
|18 - 27
|8
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 22
|7
|5.
|14
|2
|6
|6
|16 - 24
|3
|6.
|14
|4
|4
|6
|18 - 24
|2
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|14
|6
|2
|6
|25 - 31
|20
|3.
|14
|4
|5
|5
|26 - 27
|17
|4.
|14
|12
|1
|1
|36 - 10
|9
|5.
|13
|5
|7
|1
|21 - 13
|3
|6.
|13
|5
|2
|6
|18 - 18
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|2.
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|3.
|14
|7
|2
|5
|25 - 21
|12
|4.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|5.
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|3
|6.
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|0
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|14 (3)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|14 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 5