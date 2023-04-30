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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 4. Стадион: .
Саннефьёрд
3:0
Второй тайм: 77'
Олесунн
0'
1:0
6' Гол
Danilo Al-Saed
2:0
43' Гол
Эгели Ветле Валле
47' Желтая карточка
Мунксгор Александер
3:0
60' Гол
Jesper Taaje
62' Желтая карточка
Сегберг Эрленд

Ход матча

6'
Danilo Al-Saed
(Бикоро Федерико)
1:0
43'
Эгели Ветле Валле
2:0
46'
 
Bjoern Martin Kristiansen
Диоп Амиду
47'
 
Мунксгор Александер
59'
 
Кольскоген Оле
Андерсен Александр
59'
 
Сегберг Эрленд
Мое Еппе
60'
Jesper Taaje
(Эгели Ветле Валле)
3:0
62'
 
Сегберг Эрленд
71'
 
Trace Murray
Кителано Йон

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Олесунн
3.15
3.12
95.00
Все Коэффициенты
1
Кето
Хуго
26
Filip
Loftesnes-Bjune
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
23
Айер
Кинин
18
Оттоссон
Филип
5
Бикоро
Федерико
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
1
Грютебуст
Стен
30
Андерсен
Александр
5
Фельман
Давид
3
Мое
Еппе
31
Мунксгор
Александер
21
Диоп
Амиду
10
Бармен
Кристоффер
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
25
Кителано
Йон
22
Карлсбакк
Маркус
11
Эбийе
Мозес
Саннефьёрд
4-3-3
Олесунн
3-5-2

История личных встреч

Саннефьёрд
Олесунн

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
114.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

17.6%
70.6%
11.8%
3 победы 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
2:1
Т
1:0
Т
2:2
Т
0:1
Т
1:0
ПД
3:1
ПД
1:1
Т
2:0
Т
2:0
Т
2:1
Т
1:3
КН
2:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
1:1
Т
1:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.88

Среднее время на гол

73
102

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.11

Среднее время на гол

55
81

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.41
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикоро Федерико 1 0.25
Эгели Ветле Валле 1 0.25
Jesper Taaje 1 0.25
Danilo Al-Saed 1 0.25
Тветер Александер Рууд 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оттоссон Филип 2 0
Jesper Taaje 1 0
Амин Симон 1 0
Айер Кинин 1 0
Ian Smeulers 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Filip Loftesnes-Bjune 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 4 0
Диоп Амиду 1 0
Стёлос Александер 1 0
Фельман Давид 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Мое Еппе 1 0
Bjoern Martin Kristiansen 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Саннефьёрд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Олесунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

1
0
Саннефьёрд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Олесунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2
Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Орн - Саннефьёрд 0:3 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Фрам 1:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 1:0 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1
Олесунн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0
Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0

Результаты матчей

Саннефьёрд
Олесунн

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Тромсё
 1:0 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Викинг
 4:1 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Бранн
 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 6 - 6 6
6.
Хам-Кам
 1:4 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Одд
 3 1 2 0 2 - 0 5
8.
Русенборг
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Саннефьёрд
 3:0 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
Сарпсборг-08
 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
11.
Стабек
 2:2 4 1 2 1 5 - 6 5
12.
Хёугесунн
 0:0 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
Волеренга
 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Стрёмсгодсет
 0:1 4 1 0 3 4 - 7 3
15.
Мольде
 2:2 4 0 2 2 4 - 6 2
16.
Олесунн
 0:3 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Викинг
 4:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Хам-Кам
 1:4 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Лиллестрём
 2 2 0 0 6 - 4 6
5.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Стабек
 2:2 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Саннефьёрд
 3:0 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Хёугесунн
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Русенборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Тромсё
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Одд
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Стрёмсгодсет
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Мольде
 2:2 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Сарпсборг-08
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 0:3 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сарпсборг-08
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Тромсё
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Волеренга
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Одд
 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Русенборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Викинг
 4:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Саннефьёрд
 3:0 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Бранн
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Стабек
 2:2 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Мольде
 2:2 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Стрёмсгодсет
 0:1 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Олесунн
 0:3 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Хам-Кам
 1:4 2 0 0 2 3 - 7 0
16.
Хёугесунн
 0:0 2 0 0 2 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 6
Бранн Финне Бор 3 (1)
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (1)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Викинг Свеннсен Сандер 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Волеренга Жута Леонард 3
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Бранн Нильсен Сиверт 2
Весь список
  • 46'
    Диоп Амиду уходит с поля. Bjoern Martin Kristensen выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Danilo Al-Saed сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Эгели Ветле Валле бьет в цель!
  • 6'
    Бикоро Федерико сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Danilo Al-Saed бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится ничьей.
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    Саннефьёрд
    Ничья
    Олесунн
    3.15
    3.12
    95.00
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