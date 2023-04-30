Тур: 4. Стадион: Release Arena. Зрители: 3086
4:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолDanilo Al-Saed
2:0
43' ГолЭгели Ветле Валле
47' Желтая карточкаМунксгор Александер
3:0
60' ГолJesper Taaje
62' Желтая карточкаСегберг Эрленд
90' Желтая карточкаНьенету Франклин
4:0
90' ГолYouseff Chaib
90'+6
Ход матча
6'
43'
60'
62'
90'
90'
4:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 1
-
12 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
15
Jesper
Taaje
23
Айер
Кинин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
16 Wally Njie
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кителано ЙонПолузащитник
- Нападающий
-
11 Эбийе МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Атанга ИсаакНападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
История личных встреч
Саннефьёрд
Олесунн
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
114.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
17.6%
70.6%
11.8%
3 победы 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
0.88
Среднее время на гол
73
102
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.63
1.11
Среднее время на гол
55
81
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.41
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикоро Федерико
|1
|0.25
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.25
|Youseff Chaib
|1
|0.25
|Jesper Taaje
|1
|0.25
|Danilo Al-Saed
|1
|0.25
|Тветер Александер Рууд
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оттоссон Филип
|2
|0
|Jesper Taaje
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Айер Кинин
|1
|0
|Ian Smeulers
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|4
|0
|Диоп Амиду
|1
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Фельман Давид
|1
|0
|Сегберг Эрленд
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Bjoern Martin Kristiansen
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Олесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Саннефьёрд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Олесунн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
1
0
Саннефьёрд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Олесунн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2
Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Орн - Саннефьёрд 0:3 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Фрам 1:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 1:0 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1
Олесунн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0
Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0
Результаты матчей
Саннефьёрд
Олесунн
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
4 раза 100%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|8.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|2 - 0
|6
|9.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|6.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|5 - 10
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|6
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|3 (1)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3
|Викинг
|Свеннсен Сандер
|2 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|3
|Одд
|Валлем Конрад
|3
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|2