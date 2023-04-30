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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Ливерпуль
3:1
Второй тайм: 47'
Тоттенхэм
0'
1:0
3' Гол
Джонс Кёртис
2:0
5' Гол
Диас Луис
3:0
15' Пенальти
Салах Мохамед
3:1
40' Гол
Кейн Гарри

Ход матча

3'
Джонс Кёртис
(Александер-Арнольд Трент)
1:0
5'
Диас Луис
(Гакпо Коди)
2:0
15'
Салах Мохамед
3:0
40'
3:1
Кейн Гарри
(Перишич Иван)

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 137
Ливерпуль 92.7% (127)
X 2.9% (4)
Тоттенхэм 4.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Тоттенхэм
1.58
5.06
5.75
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
19
Эллиотт
Харви
3
Фабиньо
Энрике
17
Джонс
Кёртис
11
Салах
Мохамед
18
Гакпо
Коди
23
Диас
Луис
20
Форстер
Фрейзер
17
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
23
Порро
Педро
4
Скипп
Оливер
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
14
Перишич
Иван
21
Кулушевски
Деян
10
Кейн
Гарри
7
Хын-Мин
Сон
Ливерпуль
4-3-3
Тоттенхэм
3-4-3

История личных встреч

Ливерпуль
Тоттенхэм

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

34 матча

52.9%
23.5%
23.6%
18 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ЛЧ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ММ(
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
КC
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.93
1.58

Среднее время на гол

46
57

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.37
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

55
45

Голов в среднем за матч

1.62
1.32

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

55
68

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 17 (1) 0.52
Фирмино Роберто 9 0.27
Нуньес Дарвин 9 0.27
Гакпо Коди 6 0.18
Жота Диогу 4 0.12
Диас Луис 4 0.12
Ван Дейк Виргил 3 0.09
Карвалью Фабиу 2 0.06
Александер-Арнольд Трент 1 0.03
Эллиотт Харви 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Матип Жоэль 1 0.03
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.03
Байчетич Стефан 1 0.03
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Фабиньо Энрике 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 25 (4) 0.74
Хын-Мин Сон 9 0.26
Бентанкур Родриго 5 0.15
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.12
Кулушевски Деян 2 0.06
Дэвис Бен 2 0.06
Дайер Эрик 2 0.06
Эмерсон Жуниор 2 0.06
Порро Педро 2 0.06
Сессеньон Райан 2 0.06
Перишич Иван 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Скипп Оливер 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Ришарлисон 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 9 0
Александер-Арнольд Трент 4 0
Матип Жоэль 3 0
Робертсон Эндрю 3 0
Гомес Джо 3 0
Нуньес Дарвин 1 1
Хендерсон Джордан 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Салах Мохамед 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Цимикас Костас 2 0
Джонс Кёртис 2 0
Диас Луис 2 0
Байчетич Стефан 2 0
Юрген Клопп 0 1
Милнер Джеймс 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Конате Ибраима 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 9 1
Бентанкур Родриго 8 0
Перишич Иван 6 0
Скипп Оливер 6 0
Кейн Гарри 5 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 5 0
Биссума Ив 5 0
Дайер Эрик 4 0
Сессеньон Райан 4 0
Эмерсон Жуниор 2 1
Антонио Конте 2 1
Дэвис Бен 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Ришарлисон 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Стеллини Кристиан 0 1
Лукас Моура 0 1
Хын-Мин Сон 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Хиль Бриан 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Тоттенхэм
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

6
13
Ливерпуль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Тоттенхэм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
10

Волевые поражения

17
30
Ливерпуль
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
41% (13)
13% (4)
Тоттенхэм
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
24% (8)
55% (18)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

26
12

Волевые поражения

23
43

Голы по времени матча

Забито

35
24
14 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
4
11%
2
8%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
7
20%
5
21%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
7
20%
9
38%
61-75
8
23%
3
13%
76-90

Пропущено

17
32
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
5
29%
29%
4
13%
1-15
2
12%
7
22%
16-30
4
24%
2
6%
31-45
2
12%
8
25%
46-60
2
12%
4
13%
61-75
2
12%
7
22%
76-90

Забито

24
35
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
4
17%
5
14%
1-15
4
17%
4
11%
16-30
5
21%
3
9%
31-45
3
13%
7
20%
46-60
4
17%
7
20%
61-75
4
17%
9
26%
76-90

Пропущено

24
22
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
13%
5
23%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
9
41%
31-45
8
33%
2
9%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
3
13%
4
18%
76-90

Забито

59
59
27 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 39
15 Забивали первыми 18
8 Не забивали 4
8
14%
7
12%
1-15
7
12%
5
8%
16-30
12
20%
8
14%
31-45
9
15%
11
19%
46-60
11
19%
16
27%
61-75
12
20%
12
20%
76-90

Пропущено

41
54
20 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 24
8
20%
9
17%
1-15
5
12%
7
13%
16-30
7
17%
11
20%
31-45
10
24%
10
19%
46-60
6
15%
6
11%
61-75
5
12%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2
Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1
Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Тоттенхэм - Портсмут 1:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Тоттенхэм

Точный счет

1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
9
1 раз 7%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
2:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 31%
0
8 раз 25%
1
7 раз 22%
3
4 раза 13%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%
1
11 раз 33%
2
11 раз 33%
0
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
15
2
10
5
1.5
11
6
5
10
2.5
4
13
2
13
3.5
3
14
2
13
4.5
1
16
2
13
5.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
2
7
10
1.5
7
9
2
15
2.5
3
13
1
16
3.5
1
15
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
29
4
17
15
1.5
18
15
7
25
2.5
7
26
3
29
3.5
4
29
3
29
4.5
1
32
3
29
5.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 32 24 4 4 84 - 30 76
2.
Арсенал
 Заявка 33 23 6 4 78 - 38 75
3.
Ньюкасл
 Заявка 33 18 11 4 61 - 27 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 19 6 7 49 - 39 63
5.
Ливерпуль
 3:1 Заявка 33 16 8 9 64 - 40 56
6.
Астон Вилла
 Заявка 34 16 6 12 46 - 42 54
7.
Тоттенхэм
 1:3 Заявка 34 16 6 12 61 - 56 54
8.
Брайтон
 Заявка 31 15 7 9 61 - 40 52
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 Заявка 33 13 6 14 45 - 45 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 Заявка 32 10 9 13 30 - 35 39
13.
Борнмут
 Заявка 34 11 6 17 36 - 64 39
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 10 7 17 29 - 50 37
15.
Вест Хэм
 Заявка 33 9 7 17 37 - 47 34
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
17.
Лидс
 Заявка 34 7 9 18 43 - 67 30
18.
Лестер
 Заявка 33 8 5 20 44 - 57 29
19.
Эвертон
 Заявка 33 6 10 17 25 - 50 28
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 16 14 1 1 54 - 16 43
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
4.
Ливерпуль
 3:1 Заявка 16 11 4 1 42 - 14 37
5.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 5 1 32 - 11 35
6.
Тоттенхэм
 1:3 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 15 8 3 4 31 - 14 27
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
11.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 4 7 17 - 23 22
7.
Тоттенхэм
 1:3 Заявка 17 5 5 7 26 - 34 20
8.
Фулхэм
 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 3:1 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 16 3 3 10 15 - 24 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 17 2 3 12 20 - 36 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 34 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 25 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Идёт плотная борьба за инициативу в средней зоне. "Тоттенхэм" работает в высоком прессинге, надеясь всё-таки избежать поражения в этой встрече.
  • 47'
    Не стали тренеры делать никаких замен в перерыве матча. Посмотрим, удастся ли "Ливерпуля" такое же ударное начало, какое было в первой 45-минутке встречи.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Ливерпуль" обыгрывает дома "Тоттенхэм" со счётом 3:1.
  • Офсайд
    45'
    Передача на Сона прошла на забегание, кореец вошёл на правый край штрафной площади и пробил в левую "девятку", но угодил в штангу. Сильно убиваться от горя не стоит Хынмину, так как офсайд зафиксирован судьями.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • 44'
    Очень недоволен Юрген Клопп у кромки поля. Всё было просто прекрасно для него, а сейчас счёт перед перерывом может вовсе сократиться до минимального преимущества.
  • Угловой
    43'
    Угловой с правого фланга подали лондонцы, но в этой атаке ничего опасного не произошло. Хозяева попытались ответить контрвыпадом, но также получилось безуспешно.
  • Опасный момент
    42'
    ОПАСНО! Пошёл парад ошибок уже у "Ливерпуля". После обрезки Робертсона Кулушевски добрался до штрафной площади, сместился с левого края в центр и пробивал из-под защитника в ближний угол в противоход Алиссону, но вратарь всё-таки выбросил ногу и спас свою команду.
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! Гарри Кейн!!!
    На кураже гости провели ещё одну быструю атаку, где в свободную зону ворвался Перишич, который обыграл ван Дейка, после чего аккуратно вырезал навес в центр на Кейна, который с семи метров мощным ударом с лёту сумел прошить Алиссона.
  • Опасный момент
    40'
    ОПАСНО! Обрезались "красные" в середине поля, нарвавшись на контрвыпад, но ворвавшийся в штрафную площадку Сон, обыграв Алиссона, не сумел пробить в ворота мимо страхующего ван Дейка.
  • 39'
    Отошли сейчас "шпоры" всем составом на свою треть поля. Не собираются, похоже, они начинать свой камбек в первом тайме.
  • 37'
    Робертсон подключился к атаке по левому флангу, но снова его навес в центр получился высоковатым, что никто из партнёров по команде не сумели допрыгнуть.
  • Замена
    36'
    Оказали медицинскую помощь Диасу. Всё нормально вроде бы с ним, так что вынужденную замену проводить не требуется Юргену Клоппу.
  • Судья
    35'
    Скипп грубо сыграл у своих владений шипами в ногу Диаса. Арбитр почему-то не отреагировал этот эпизод, хотя здесь должна была бы быть железобетонная жёлтая карточка, а то и красная.
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    • 34'
      Робертсон теперь с левого фланга выполнил диагональную подачу в район дальней штанги, но Эллиотт лишь слегка чиркнул мяч, не сумев нанести полноценный удар по воротам со "второго этажа".
    • 33'
      Александер-Арнольд подключился к атаке "Ливерпуля" по правому флангу, но на этот раз выполнил слишком низкую подачу в штрафную площадку, которая была ликвидирована.
    • 32'
      Кто-то из запасных игроков "шпор" пошёл разминаться. Скорее всего, первые замены будут проведены в перерыве матча.
    • 31'
      Грустит у кромки поля 31-летний Райан Мэйсон. Прекрасный шанс ему представился проявить себя на тренерском поприще, но чудесного исцеления команды вряд ли стоит ожидать.
    • Офсайд
      30'
      Заброс на Кейна прошёл на правый край штрафной площади, который прострелил на дальнюю штангу, но Сон немного не успел на замыкание. Расстраиваться не надо "шпорам", так как у капитана команды зафиксирован офсайд.
    • 29'
      Скучновато стало на "Энфилде" в последние минут пять. Затихла местная публика. Но вместе с тем публика улыбается - настроение у болельщиков скаузеров всё равно прекрасное.
    • 28'
      Мерсисайдцы продолжают подолгу пасоваться поперёк поля в центральной зоне. Игроки "Тоттенхэма" сейчас стараются организовать высокий коллективный прессинг.
    • Офсайд
      27'
      Перишич забегал в свободную зону по левому флангу, но передача в адрес хорвата застала его в положении "вне игры".
    • 26'
      "Ливерпуль" встречает своих соперников высоко на чужой половине поля. Непросто "Тоттенхэму" в таких условиях выходить из обороны в атаку.
    • 25'
      Кейн опустился в глубине поля, где получил мяч, после чего пытался перевести игровой снаряд длинным пасом на правый фланг. Однако поскользнулся Гарри из-за чего не добил мяч до адресата.
    • 24'
      Джонс из глубины поля забросил мяч за спины защитникам соперника правым краем на рывок Салаха, но Форстер прочитал ситуацию и сумел первым поспеть к мячу.
    • Опасный момент
      23'
      Салах обыгрался с партнёром по команде и пробивал со средней дистанции на исполнение в левый верхний угол ворот, но немного не попал.
    • 22'
      Сона запустили в прорыв по левому флангу, но из-под Александера-Арнольда он выполнил не самую лучшую подачу, которая стала простой добычей Алиссона.
    • 21'
      78 на 22 - такова статистика первой четверти матча по владению мячом в процентном соотношении. По ударам по воротам - 4:0.
    • Угловой
      20'
      Первый угловой в матче мерсисайдцы подали с правого фланга, но ничего интересного после подачи этого стандартного положения не произошло во владениях гостей из Лондона.
    • Опасный момент
      19'
      Гакпо по левому краю вошёл в чужую штрафную площадку, где на него ринулись сразу три защитника, но голландец зачем-то всё равно стал бить, хотя справа было два партнёра по команде, на которых надо было пасовать.
    • 18'
      Провели атаку левым флангом "шпоры", но единственное, что смогли из этого извлечь, так что вбрасывание аута. После него мяч был потерян.
    • 17'
      С фан-сектора "Тоттенхэма" начали уходить люди, которые уже не верят, что от любимой команды в этот вечер ещё можно увидеть что-то хорошее.
    • 16'
      Интересно, если здесь "шпоры" получат 5+ голов в свои ворота, случится ли новое назначение на пост "и.о." главного тренера?
    • Пенальти
      15'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Мохамед Салах!!!
      По центру пробил под перекладину египтянин. Форстер прыгнул в левый от себя угол.
    • Пенальти!
      14'
      ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ТОТТЕНХЭМА"! Ромеро в подкате срезал в своей штрафной площади Гакпо, причём это случилось практически на линии, но всё же в пределах.
    • 13'
      Передача на правый край штрафной площади прошла на Гакпо, который пытался пробить по воротам с правой ноги, но на этот раз выстрел успел блокировать один из защитников.
    • Анонс
      12'
      "Ливерпулю" через три дня играть матч против "Фулхэма". Скорее всего, скаузеры будут держать его в голове, поэтому выкладываться и громить соперника в этой встрече всё же не станут.
    • 11'
      У "Тоттенхэма" попытка атаки на первой минуте остаётся единственной. Сейчас в середине поля мы видим просто тотальную доминацию "Ливерпуля".
    • 10'
      "Ливерпуль" сбавил в атакующей агрессии в последние минуты, предпочитая просто катать мяч поперёк поля в центральной зоне. "Шпоры" в прессинге работать не стремятся.
    • 9'
      Угрюмые лица в гостевом фан-секторе. Снова клубу, наверное, придётся возмещать этим людям потраченные деньги, если всё закончится поражением с позорным счётом.
    • 8'
      По правому флангу следовала передача в атаку в направлении Салаха, но сильной она получилась, так что мяч ушёл за лицевую линию.
    • 7'
      Просто какая-то катастрофа у "Тоттенхэма". Не удивительно, что серьёзные тренеры отказывались возглавить эту команду в концовке сезона. Слишком уж здесь всё в руинах.
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Луис Диас!!!
      Снова будет 5 за первый тайм, как в Ньюкасл-апон-Тайне? Снова атака хозяев прошла с правого фланга, откуда Гакпо прострелил вдоль ворот, и Диас в касание из пределов вратарской площади не промахнулся.
    • 5'
      С обороной проблемы у "Тоттенхэма" сохраняются просто колоссальные. Вряд ли молодой Райан Мэйсон сумеет решить эту проблему, тем более в кратчайшие сроки.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Кёртис Джонс!!!
      Салах на левом краю атаки получил мяч, спросил его назад на Александера-Арнольда, который в касание вырезал подачу на дальний угол вратарской площади, где без опеки оказался Джонс, который ударом с лёту с левой ноги пробил Форстера.
    • Фол, нарушение
      3'
      По центральной оси свою первую атаку развивали мерсисайдцы, но она закончилась потерей мяча. Оперативно пытаясь вернуть мяч под контроль своей команды Гакпо нарушил правила.
    • Травма, повреждение
      2'
      Хёйбьерг получил повреждение во время первой попытки атаки "Тоттенхэма". Но ничего серьёзного с ним не произошло - боль быстро отпустила, так что на поле не пришлось приглашать медиков.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Второй тайм
    • 48'
      Ливерпуль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Ливерпуль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Ливерпуль контролирует мяч.
    • 47'
      Тоттенхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Ливерпуль контролирует мяч.
    • 46'
      Конате Ибраима выиграл воздушное противоборство у Хын-Мин Сон.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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