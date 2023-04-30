Не стали тренеры делать никаких замен в перерыве матча. Посмотрим, удастся ли "Ливерпуля" такое же ударное начало, какое было в первой 45-минутке встречи.

Идёт плотная борьба за инициативу в средней зоне. "Тоттенхэм" работает в высоком прессинге, надеясь всё-таки избежать поражения в этой встрече.

Очень недоволен Юрген Клопп у кромки поля. Всё было просто прекрасно для него, а сейчас счёт перед перерывом может вовсе сократиться до минимального преимущества.

Передача на Сона прошла на забегание, кореец вошёл на правый край штрафной площади и пробил в левую "девятку", но угодил в штангу. Сильно убиваться от горя не стоит Хынмину, так как офсайд зафиксирован судьями.

Скипп грубо сыграл у своих владений шипами в ногу Диаса. Арбитр почему-то не отреагировал этот эпизод, хотя здесь должна была бы быть железобетонная жёлтая карточка, а то и красная.

Оказали медицинскую помощь Диасу. Всё нормально вроде бы с ним, так что вынужденную замену проводить не требуется Юргену Клоппу.

Робертсон подключился к атаке по левому флангу, но снова его навес в центр получился высоковатым, что никто из партнёров по команде не сумели допрыгнуть.

Отошли сейчас "шпоры" всем составом на свою треть поля. Не собираются, похоже, они начинать свой камбек в первом тайме.

ОПАСНО! Обрезались "красные" в середине поля, нарвавшись на контрвыпад, но ворвавшийся в штрафную площадку Сон, обыграв Алиссона, не сумел пробить в ворота мимо страхующего ван Дейка.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! Гарри Кейн!!! На кураже гости провели ещё одну быструю атаку, где в свободную зону ворвался Перишич, который обыграл ван Дейка, после чего аккуратно вырезал навес в центр на Кейна, который с семи метров мощным ударом с лёту сумел прошить Алиссона.

ОПАСНО! Пошёл парад ошибок уже у "Ливерпуля". После обрезки Робертсона Кулушевски добрался до штрафной площади, сместился с левого края в центр и пробивал из-под защитника в ближний угол в противоход Алиссону, но вратарь всё-таки выбросил ногу и спас свою команду.

Угловой с правого фланга подали лондонцы, но в этой атаке ничего опасного не произошло. Хозяева попытались ответить контрвыпадом, но также получилось безуспешно.

Кейн опустился в глубине поля, где получил мяч, после чего пытался перевести игровой снаряд длинным пасом на правый фланг. Однако поскользнулся Гарри из-за чего не добил мяч до адресата.

"Ливерпуль" встречает своих соперников высоко на чужой половине поля. Непросто "Тоттенхэму" в таких условиях выходить из обороны в атаку.

Перишич забегал в свободную зону по левому флангу, но передача в адрес хорвата застала его в положении "вне игры".

Скучновато стало на "Энфилде" в последние минут пять. Затихла местная публика. Но вместе с тем публика улыбается - настроение у болельщиков скаузеров всё равно прекрасное.

Заброс на Кейна прошёл на правый край штрафной площади, который прострелил на дальнюю штангу, но Сон немного не успел на замыкание. Расстраиваться не надо "шпорам", так как у капитана команды зафиксирован офсайд.

Грустит у кромки поля 31-летний Райан Мэйсон. Прекрасный шанс ему представился проявить себя на тренерском поприще, но чудесного исцеления команды вряд ли стоит ожидать.

Кто-то из запасных игроков "шпор" пошёл разминаться. Скорее всего, первые замены будут проведены в перерыве матча.

Александер-Арнольд подключился к атаке "Ливерпуля" по правому флангу, но на этот раз выполнил слишком низкую подачу в штрафную площадку, которая была ликвидирована.

Робертсон теперь с левого фланга выполнил диагональную подачу в район дальней штанги, но Эллиотт лишь слегка чиркнул мяч, не сумев нанести полноценный удар по воротам со "второго этажа".

24' Джонс из глубины поля забросил мяч за спины защитникам соперника правым краем на рывок Салаха, но Форстер прочитал ситуацию и сумел первым поспеть к мячу.

23' Салах обыгрался с партнёром по команде и пробивал со средней дистанции на исполнение в левый верхний угол ворот, но немного не попал.

22' Сона запустили в прорыв по левому флангу, но из-под Александера-Арнольда он выполнил не самую лучшую подачу, которая стала простой добычей Алиссона.

21' 78 на 22 - такова статистика первой четверти матча по владению мячом в процентном соотношении. По ударам по воротам - 4:0.

20' Первый угловой в матче мерсисайдцы подали с правого фланга, но ничего интересного после подачи этого стандартного положения не произошло во владениях гостей из Лондона.

19' Гакпо по левому краю вошёл в чужую штрафную площадку, где на него ринулись сразу три защитника, но голландец зачем-то всё равно стал бить, хотя справа было два партнёра по команде, на которых надо было пасовать.

18' Провели атаку левым флангом "шпоры", но единственное, что смогли из этого извлечь, так что вбрасывание аута. После него мяч был потерян.

17' С фан-сектора "Тоттенхэма" начали уходить люди, которые уже не верят, что от любимой команды в этот вечер ещё можно увидеть что-то хорошее.

16' Интересно, если здесь "шпоры" получат 5+ голов в свои ворота, случится ли новое назначение на пост "и.о." главного тренера?

15' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Мохамед Салах!!!

По центру пробил под перекладину египтянин. Форстер прыгнул в левый от себя угол.

14' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ТОТТЕНХЭМА"! Ромеро в подкате срезал в своей штрафной площади Гакпо, причём это случилось практически на линии, но всё же в пределах.

13' Передача на правый край штрафной площади прошла на Гакпо, который пытался пробить по воротам с правой ноги, но на этот раз выстрел успел блокировать один из защитников.

12' "Ливерпулю" через три дня играть матч против "Фулхэма". Скорее всего, скаузеры будут держать его в голове, поэтому выкладываться и громить соперника в этой встрече всё же не станут.

11' У "Тоттенхэма" попытка атаки на первой минуте остаётся единственной. Сейчас в середине поля мы видим просто тотальную доминацию "Ливерпуля".

10' "Ливерпуль" сбавил в атакующей агрессии в последние минуты, предпочитая просто катать мяч поперёк поля в центральной зоне. "Шпоры" в прессинге работать не стремятся.

9' Угрюмые лица в гостевом фан-секторе. Снова клубу, наверное, придётся возмещать этим людям потраченные деньги, если всё закончится поражением с позорным счётом.

8' По правому флангу следовала передача в атаку в направлении Салаха, но сильной она получилась, так что мяч ушёл за лицевую линию.

7' Просто какая-то катастрофа у "Тоттенхэма". Не удивительно, что серьёзные тренеры отказывались возглавить эту команду в концовке сезона. Слишком уж здесь всё в руинах.

6' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Луис Диас!!!

Снова будет 5 за первый тайм, как в Ньюкасл-апон-Тайне? Снова атака хозяев прошла с правого фланга, откуда Гакпо прострелил вдоль ворот, и Диас в касание из пределов вратарской площади не промахнулся.

5' С обороной проблемы у "Тоттенхэма" сохраняются просто колоссальные. Вряд ли молодой Райан Мэйсон сумеет решить эту проблему, тем более в кратчайшие сроки.

4' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Кёртис Джонс!!!

Салах на левом краю атаки получил мяч, спросил его назад на Александера-Арнольда, который в касание вырезал подачу на дальний угол вратарской площади, где без опеки оказался Джонс, который ударом с лёту с левой ноги пробил Форстера.

3' По центральной оси свою первую атаку развивали мерсисайдцы, но она закончилась потерей мяча. Оперативно пытаясь вернуть мяч под контроль своей команды Гакпо нарушил правила.

2' Хёйбьерг получил повреждение во время первой попытки атаки "Тоттенхэма". Но ничего серьёзного с ним не произошло - боль быстро отпустила, так что на поле не пришлось приглашать медиков.