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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Ливерпуль
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 46
Ливерпуль 93.5% (43)
X 4.3% (2)
Тоттенхэм 2.2% (1)
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Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Тоттенхэм
1.56
4.92
5.95
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История личных встреч

Ливерпуль
Тоттенхэм

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

34 матча

52.9%
23.5%
23.6%
18 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ЛЧ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ММ(
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
КC
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.93
1.58

Среднее время на гол

46
57

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.37
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

55
45

Голов в среднем за матч

1.62
1.32

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

55
68

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 16 0.5
Фирмино Роберто 9 0.28
Нуньес Дарвин 9 0.28
Гакпо Коди 6 0.19
Жота Диогу 4 0.13
Диас Луис 3 0.09
Ван Дейк Виргил 3 0.09
Карвалью Фабиу 2 0.06
Александер-Арнольд Трент 1 0.03
Эллиотт Харви 1 0.03
Матип Жоэль 1 0.03
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.03
Байчетич Стефан 1 0.03
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Фабиньо Энрике 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 24 (4) 0.73
Хын-Мин Сон 9 0.27
Бентанкур Родриго 5 0.15
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.12
Кулушевски Деян 2 0.06
Дэвис Бен 2 0.06
Дайер Эрик 2 0.06
Эмерсон Жуниор 2 0.06
Порро Педро 2 0.06
Сессеньон Райан 2 0.06
Перишич Иван 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Скипп Оливер 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Ришарлисон 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 9 0
Александер-Арнольд Трент 4 0
Матип Жоэль 3 0
Робертсон Эндрю 3 0
Гомес Джо 3 0
Нуньес Дарвин 1 1
Хендерсон Джордан 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Салах Мохамед 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Цимикас Костас 2 0
Джонс Кёртис 2 0
Диас Луис 2 0
Байчетич Стефан 2 0
Юрген Клопп 0 1
Милнер Джеймс 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Конате Ибраима 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 9 1
Бентанкур Родриго 8 0
Перишич Иван 6 0
Скипп Оливер 6 0
Кейн Гарри 5 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 5 0
Биссума Ив 5 0
Дайер Эрик 4 0
Сессеньон Райан 4 0
Эмерсон Жуниор 2 1
Антонио Конте 2 1
Дэвис Бен 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Ришарлисон 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Стеллини Кристиан 0 1
Лукас Моура 0 1
Хын-Мин Сон 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Хиль Бриан 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Тоттенхэм
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

6
13
Ливерпуль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Тоттенхэм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
10

Волевые поражения

17
30
Ливерпуль
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
41% (13)
13% (4)
Тоттенхэм
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
24% (8)
55% (18)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

26
12

Волевые поражения

23
43

Голы по времени матча

Забито

35
24
14 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
4
11%
2
8%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
7
20%
5
21%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
7
20%
9
38%
61-75
8
23%
3
13%
76-90

Пропущено

17
32
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
5
29%
29%
4
13%
1-15
2
12%
7
22%
16-30
4
24%
2
6%
31-45
2
12%
8
25%
46-60
2
12%
4
13%
61-75
2
12%
7
22%
76-90

Забито

24
35
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
4
17%
5
14%
1-15
4
17%
4
11%
16-30
5
21%
3
9%
31-45
3
13%
7
20%
46-60
4
17%
7
20%
61-75
4
17%
9
26%
76-90

Пропущено

24
22
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
13%
5
23%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
9
41%
31-45
8
33%
2
9%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
3
13%
4
18%
76-90

Забито

59
59
27 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 39
15 Забивали первыми 18
8 Не забивали 4
8
14%
7
12%
1-15
7
12%
5
8%
16-30
12
20%
8
14%
31-45
9
15%
11
19%
46-60
11
19%
16
27%
61-75
12
20%
12
20%
76-90

Пропущено

41
54
20 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 24
8
20%
9
17%
1-15
5
12%
7
13%
16-30
7
17%
11
20%
31-45
10
24%
10
19%
46-60
6
15%
6
11%
61-75
5
12%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2
Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1
Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Тоттенхэм - Портсмут 1:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Тоттенхэм

Точный счет

1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
9
1 раз 7%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
2:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 31%
0
8 раз 25%
1
7 раз 22%
3
4 раза 13%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%
1
11 раз 33%
2
11 раз 33%
0
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
15
2
10
5
1.5
11
6
5
10
2.5
4
13
2
13
3.5
3
14
2
13
4.5
1
16
2
13
5.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
2
7
10
1.5
7
9
2
15
2.5
3
13
1
16
3.5
1
15
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
29
4
17
15
1.5
18
15
7
25
2.5
7
26
3
29
3.5
4
29
3
29
4.5
1
32
3
29
5.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 33 23 6 4 78 - 38 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 31 23 4 4 82 - 29 73
3.
Ньюкасл
 Заявка 32 17 11 4 58 - 26 62
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 31 18 6 7 48 - 39 60
5.
Тоттенхэм
 Заявка 33 16 6 11 60 - 53 54
6.
Астон Вилла
 Заявка 33 16 6 11 46 - 41 54
7.
Ливерпуль
 Заявка 32 15 8 9 61 - 39 53
8.
Брайтон
 Заявка 30 14 7 9 55 - 40 49
9.
Брентфорд
 Заявка 33 11 14 8 50 - 43 47
10.
Фулхэм
 Заявка 32 13 6 13 44 - 43 45
11.
Челси
 Заявка 32 10 9 13 30 - 35 39
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 33 10 7 16 29 - 44 37
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 33 9 10 14 31 - 42 37
14.
Борнмут
 Заявка 33 10 6 17 32 - 63 36
15.
Вест Хэм
 Заявка 32 9 7 16 34 - 43 34
16.
Лидс
 Заявка 33 7 9 17 42 - 63 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 29 - 60 30
18.
Лестер
 Заявка 33 8 5 20 44 - 57 29
19.
Эвертон
 Заявка 33 6 10 17 25 - 50 28
20.
Саутгемптон
 Заявка 33 6 6 21 27 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 16 14 1 1 54 - 16 43
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
6.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
7.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
10.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
11.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
14.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
16.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
9.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
10.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 15 3 3 9 12 - 20 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 33 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (3)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2023, осталось 2 дня 8 часов 49 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 46
    Ливерпуль 93.5% (43)
    X 4.3% (2)
    Тоттенхэм 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Тоттенхэм
    1.56
    4.92
    5.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ливерпуль - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Тоттенхэм

    Исход игры
    Ливерпуль
    93.6% (44)
    Ничья
    4.3% (2)
    Тоттенхэм
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.73% (29)
    Меньше
    29.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    70.73% (29)
    Нет
    29.27% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    48.9% (23)
    2:0 Ливерпуль
    19.1% (9)
    3:1 Ливерпуль
    6.4% (3)
    1:0 Ливерпуль
    6.4% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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    Ливерпуль
    Тоттенхэм
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