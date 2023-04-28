История личных встреч
Ливерпуль
Тоттенхэм
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
34 матча
52.9%
23.5%
23.6%
18 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
30
Голов в среднем за матч
1.93
1.58
Среднее время на гол
46
57
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
1.37
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
55
45
Голов в среднем за матч
1.62
1.32
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
55
68
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|16
|0.5
|Фирмино Роберто
|9
|0.28
|Нуньес Дарвин
|9
|0.28
|Гакпо Коди
|6
|0.19
|Жота Диогу
|4
|0.13
|Диас Луис
|3
|0.09
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.09
|Карвалью Фабиу
|2
|0.06
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.03
|Эллиотт Харви
|1
|0.03
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.03
|Байчетич Стефан
|1
|0.03
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|24 (4)
|0.73
|Хын-Мин Сон
|9
|0.27
|Бентанкур Родриго
|5
|0.15
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0.12
|Кулушевски Деян
|2
|0.06
|Дэвис Бен
|2
|0.06
|Дайер Эрик
|2
|0.06
|Эмерсон Жуниор
|2
|0.06
|Порро Педро
|2
|0.06
|Сессеньон Райан
|2
|0.06
|Перишич Иван
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Скипп Оливер
|1
|0.03
|Данджума Арно
|1
|0.03
|Ришарлисон
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|9
|0
|Александер-Арнольд Трент
|4
|0
|Матип Жоэль
|3
|0
|Робертсон Эндрю
|3
|0
|Гомес Джо
|3
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|1
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Джонс Кёртис
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Байчетич Стефан
|2
|0
|Юрген Клопп
|0
|1
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|9
|1
|Бентанкур Родриго
|8
|0
|Перишич Иван
|6
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Кейн Гарри
|5
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|5
|0
|Биссума Ив
|5
|0
|Дайер Эрик
|4
|0
|Сессеньон Райан
|4
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|1
|Антонио Конте
|2
|1
|Дэвис Бен
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Кулушевски Деян
|2
|0
|Стеллини Кристиан
|0
|1
|Лукас Моура
|0
|1
|Хын-Мин Сон
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Тоттенхэм
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
6
13
Ливерпуль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Тоттенхэм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
18
10
Волевые поражения
17
30
Ливерпуль
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
41% (13)
13% (4)
Тоттенхэм
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
24% (8)
55% (18)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
26
12
Волевые поражения
23
43
Голы по времени матча
Забито
35
24
14 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
4
11%
2
8%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
7
20%
5
21%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
7
20%
9
38%
61-75
8
23%
3
13%
76-90
Пропущено
17
32
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
5
29%
29%
4
13%
1-15
2
12%
7
22%
16-30
4
24%
2
6%
31-45
2
12%
8
25%
46-60
2
12%
4
13%
61-75
2
12%
7
22%
76-90
Забито
24
35
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
4
17%
5
14%
1-15
4
17%
4
11%
16-30
5
21%
3
9%
31-45
3
13%
7
20%
46-60
4
17%
7
20%
61-75
4
17%
9
26%
76-90
Пропущено
24
22
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
13%
5
23%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
9
41%
31-45
8
33%
2
9%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
3
13%
4
18%
76-90
Забито
59
59
27 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 39
15 Забивали первыми 18
8 Не забивали 4
8
14%
7
12%
1-15
7
12%
5
8%
16-30
12
20%
8
14%
31-45
9
15%
11
19%
46-60
11
19%
16
27%
61-75
12
20%
12
20%
76-90
Пропущено
41
54
20 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 24
8
20%
9
17%
1-15
5
12%
7
13%
16-30
7
17%
11
20%
31-45
10
24%
10
19%
46-60
6
15%
6
11%
61-75
5
12%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2
Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1
Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Тоттенхэм - Портсмут 1:0
Результаты матчей
Ливерпуль
Тоттенхэм
Точный счет
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
9
1 раз 7%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
2:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 31%
0
8 раз 25%
1
7 раз 22%
3
4 раза 13%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%
1
11 раз 33%
2
11 раз 33%
0
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
152
105
116
510
413
213
314
213
116
213
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
142
710
79
215
313
116
115
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
294
1715
1815
725
726
329
429
329
132
329
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|23
|6
|4
|78 - 38
|75
|2.
|Заявка
|31
|23
|4
|4
|82 - 29
|73
|3.
|Заявка
|32
|17
|11
|4
|58 - 26
|62
|4.
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|48 - 39
|60
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|60 - 53
|54
|6.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|46 - 41
|54
|7.
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|61 - 39
|53
|8.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|55 - 40
|49
|9.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|50 - 43
|47
|10.
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|44 - 43
|45
|11.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|30 - 35
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|29 - 44
|37
|13.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|31 - 42
|37
|14.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|32 - 63
|36
|15.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|34 - 43
|34
|16.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|42 - 63
|30
|17.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|29 - 60
|30
|18.
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|44 - 57
|29
|19.
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|25 - 50
|28
|20.
|Заявка
|33
|6
|6
|21
|27 - 57
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|54 - 16
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|39 - 13
|34
|5.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|35 - 22
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|7.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|29 - 10
|32
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 17
|28
|9.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 19
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 22
|25
|11.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 19
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 31
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 21
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|25 - 31
|20
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 26
|14
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 32
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 39
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|33 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|24 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|19 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
Прогнозы на матч Ливерпуль - Тоттенхэм
Исход игры
Ливерпуль
93.6% (44)
Ничья
4.3% (2)
Тоттенхэм
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
70.73% (29)
Меньше
29.27% (12)
Обе команды забьют
Да
70.73% (29)
Нет
29.27% (12)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
48.9% (23)
2:0 Ливерпуль
19.1% (9)
3:1 Ливерпуль
6.4% (3)
1:0 Ливерпуль
6.4% (3)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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