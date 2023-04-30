Тур: 30. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Зиберт Даниэль
3:0
Второй тайм: 47'
0'
1:0
5' ГолВинд Йонас
2:0
13' ГолБорнаув Себастьян
3:0
28' ГолВинд Йонас
45' Желтая карточкаБель Штефан
Бонусы букмекеров
Ход матча
5'
1:0
13'
28'
3:0
45'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
264 Количество передач 192
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
23
Винд
Йонас
16
Бель
Штефан
19
Каси
Антони
31
Кор
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Амброс ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
33 Мармуш ОмарНападающий
-
47 David Odogu
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Майнц
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
28 матчей
35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
32.1%
50%
17.9%
9 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
15
Голов в среднем за матч
2.31
1
Среднее время на гол
39
90
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
0.93
1.23
Среднее время на гол
96
73
Всего голов
44
31
Голов в среднем за матч
1.57
1.11
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
57
81
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герхардт Янник
|6
|0.2
|Винд Йонас
|6
|0.2
|Арнольд Максимилиан
|5 (3)
|0.17
|Баку Ридле
|5
|0.17
|Мармуш Омар
|5
|0.17
|Виммер Патрик
|4
|0.13
|Сванберг Маттиас
|4
|0.13
|Нмеча Лукас
|4
|0.13
|Нмеча Феликс
|3
|0.1
|Вальдшмидт Лука
|3 (1)
|0.1
|Каминьски Якуб
|2
|0.07
|Паредес Кевин
|1
|0.03
|Ван де Вен Микки
|1
|0.03
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.03
|Борнаув Себастьян
|1
|0.03
|Лакруа Максанс
|1
|0.03
|Отавио Пауло
|0
|0
|Кастельс Коэн
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|9
|0.3
|Ингвартсен Маркус
|9 (4)
|0.3
|Чхэ-Сон Ли II
|7
|0.23
|Ажорк Людовик
|6
|0.2
|Аарон Мартин
|4
|0.13
|Баррейро Леандро
|3
|0.1
|Кор Доминик
|3
|0.1
|Видмер Сильван
|2
|0.07
|Каси Антони
|2
|0.07
|Вайпер Нельсон
|2
|0.07
|Стах Антон
|1
|0.03
|Буркардт Джонатан
|1
|0.03
|Да Коста Данни
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|0
|0
|Баркок Аймен
|0
|0
|Бюргзорг Делано
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отавио Пауло
|7
|0
|Борнаув Себастьян
|6
|0
|Виммер Патрик
|6
|0
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Баку Ридле
|5
|0
|Ван де Вен Микки
|5
|0
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|Гилавоги Жошуа
|3
|0
|Нмеча Лукас
|3
|0
|Нмеча Феликс
|3
|0
|Нико Ковач
|2
|0
|Герхардт Янник
|2
|0
|Мармуш Омар
|2
|0
|Паредес Кевин
|2
|0
|Лакруа Максанс
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|8
|0
|Бель Штефан
|7
|0
|Свенссон Бо
|4
|0
|Онисиво Карим
|4
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Баррейро Леандро
|4
|0
|Хак Александер
|2
|1
|Фернандес Эдимилсон
|3
|0
|Ажорк Людовик
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Аарон Мартин
|2
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Буркардт Джонатан
|2
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Майнц
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
15
8
Вольфсбург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Майнц
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
20
27
Вольфсбург
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Майнц
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
12
12
Волевые поражения
35
35
Голы по времени матча
Забито
30
21
16 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
6
20%
1
5%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
7
23%
5
24%
31-45
2
7%
4
19%
46-60
1
3%
2
10%
61-75
11
37%
6
29%
76-90
Пропущено
20
22
14 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
20%
3
14%
1-15
7
35%
2
9%
16-30
3
15%
7
32%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
3
15%
5
23%
76-90
Забито
21
28
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
3
14%
3
11%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
4
19%
5
18%
31-45
5
24%
3
11%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
4
19%
8
29%
76-90
Пропущено
17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
5
29%
29%
3
17%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
2
12%
4
22%
61-75
4
24%
5
28%
76-90
Забито
51
49
25 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
9
18%
4
8%
1-15
5
10%
8
16%
16-30
11
22%
10
20%
31-45
7
14%
7
14%
46-60
4
8%
6
12%
61-75
15
29%
29%
14
29%
76-90
Пропущено
37
40
23 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 22
5
14%
4
10%
1-15
10
27%
6
15%
16-30
8
22%
10
25%
31-45
3
8%
5
13%
46-60
4
11%
5
13%
61-75
7
19%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2
Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1
Майнц
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3
Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5 Мальорка - Майнц 2:2 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Шальке 04 - Майнц 1:0
Результаты матчей
Вольфсбург
Майнц
Точный счет
2:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:2
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
0:3
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 34%
0
8 раз 28%
1
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 45%
2
5 раз 17%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
123
104
69
311
510
212
312
113
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
131
69
68
312
212
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
254
1613
1217
623
722
425
326
326
227
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|81 - 33
|62
|2.
|Заявка
|30
|19
|4
|7
|67 - 40
|61
|3.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|46 - 37
|56
|4.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|44 - 31
|56
|5.
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 37
|54
|6.
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|53 - 41
|48
|7.
|3:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|54 - 37
|46
|8.
|0:3 Заявка
|30
|12
|9
|9
|49 - 43
|45
|9.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|50 - 46
|43
|10.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|44 - 48
|36
|11.
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|40 - 48
|35
|12.
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|48 - 58
|35
|13.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|39 - 55
|31
|14.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|15.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|38 - 52
|28
|16.
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 67
|28
|17.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|28 - 57
|27
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|35 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|46 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 19
|26
|9.
|0:3 Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|10.
|3:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|31 - 22
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 16
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|17.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|18.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|35 - 19
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 25
|25
|3.
|3:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 22
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|0:3 Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 25
|21
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 29
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 32
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 23
|8
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 36
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 3:0 Майнц
Исход игры
Вольфсбург
62.2% (74)
Ничья
22.7% (27)
Майнц
15.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
62.83% (71)
Меньше
37.17% (42)
Обе команды забьют
Да
80.53% (91)
Нет
19.47% (22)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
39.5% (47)
1:1 Ничья
16.8% (20)
1:2 Майнц
13.4% (16)
1:0 Вольфсбург
12.6% (15)
2:0 Вольфсбург
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
3:2 Вольфсбург
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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