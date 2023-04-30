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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Вольфсбург
3:0
Второй тайм: 47'
Майнц
0'
1:0
5' Гол
Винд Йонас
2:0
13' Гол
Борнаув Себастьян
3:0
28' Гол
Винд Йонас
45' Желтая карточка
Бель Штефан
1:0. Гол Йонаса Винна (видео). Ч...

Ход матча

5'
Винд Йонас
(Сванберг Маттиас)
1:0
13'
Борнаув Себастьян
(Виммер Патрик)
2:0
28'
Винд Йонас
(Баку Ридле)
3:0
45'
 
Бель Штефан
46'
Коцца Николя
Лакруа Максанс
 
46'
 
Стах Антон
Баррейро Леандро
46'
 
Аарон Мартин
Фернандес Эдимилсон

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 264 Количество передач 192
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 119
Вольфсбург 62.2% (74)
X 22.7% (27)
Майнц 15.1% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Майнц
3.72
9.60
56.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
3
Борнаув
Себастьян
29
Гилавоги
Жошуа
4
Лакруа
Максанс
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
27
Арнольд
Максимилиан
16
Каминьски
Якуб
32
Сванберг
Маттиас
23
Винд
Йонас
39
Виммер
Патрик
27
Центнер
Робин
25
Ханше-Ольсен
Андреас
16
Бель
Штефан
20
Фернандес
Эдимилсон
30
Видмер
Сильван
19
Каси
Антони
8
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
9
Онисиво
Карим
7
Чхэ-Сон
Ли
II
17
Ажорк
Людовик
Вольфсбург
3-4-3
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Вольфсбург
Майнц

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

28 матчей

35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

32.1%
50%
17.9%
9 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:3
Б
5:0
Б
3:0
Б
2:3
Б
0:2
Б
4:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
3:4
Б
0:2
Б
3:3
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

2.31
1

Среднее время на гол

39
90

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

0.93
1.23

Среднее время на гол

96
73

Всего голов

44
31

Голов в среднем за матч

1.57
1.11

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

57
81

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герхардт Янник 6 0.2
Винд Йонас 6 0.2
Арнольд Максимилиан 5 (3) 0.17
Баку Ридле 5 0.17
Мармуш Омар 5 0.17
Виммер Патрик 4 0.13
Сванберг Маттиас 4 0.13
Нмеча Лукас 4 0.13
Нмеча Феликс 3 0.1
Вальдшмидт Лука 3 (1) 0.1
Каминьски Якуб 2 0.07
Паредес Кевин 1 0.03
Ван де Вен Микки 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Борнаув Себастьян 1 0.03
Лакруа Максанс 1 0.03
Отавио Пауло 0 0
Кастельс Коэн 0 0
Брекало Йосип 0 0
Франич Бартол 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 9 0.3
Ингвартсен Маркус 9 (4) 0.3
Чхэ-Сон Ли II 7 0.23
Ажорк Людовик 6 0.2
Аарон Мартин 4 0.13
Баррейро Леандро 3 0.1
Кор Доминик 3 0.1
Видмер Сильван 2 0.07
Каси Антони 2 0.07
Вайпер Нельсон 2 0.07
Стах Антон 1 0.03
Буркардт Джонатан 1 0.03
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Ханше-Ольсен Андреас 0 0
Баркок Аймен 0 0
Бюргзорг Делано 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отавио Пауло 7 0
Борнаув Себастьян 6 0
Виммер Патрик 6 0
Арнольд Максимилиан 5 0
Баку Ридле 5 0
Ван де Вен Микки 5 0
Сванберг Маттиас 4 0
Гилавоги Жошуа 3 0
Нмеча Лукас 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Нико Ковач 2 0
Герхардт Янник 2 0
Мармуш Омар 2 0
Паредес Кевин 2 0
Лакруа Максанс 1 0
Фишер Килиан 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 8 0
Бель Штефан 7 0
Свенссон Бо 4 0
Онисиво Карим 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Стах Антон 4 0
Баррейро Леандро 4 0
Хак Александер 2 1
Фернандес Эдимилсон 3 0
Ажорк Людовик 3 0
Каси Антони 3 0
Аарон Мартин 2 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Чхэ-Сон Ли II 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Центнер Робин 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Баркок Аймен 1 0
Мустафа Сулиман 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Майнц
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

15
8
Вольфсбург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Майнц
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

20
27
Вольфсбург
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Майнц
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

35
35

Голы по времени матча

Забито

30
21
16 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
6
20%
1
5%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
7
23%
5
24%
31-45
2
7%
4
19%
46-60
1
3%
2
10%
61-75
11
37%
6
29%
76-90

Пропущено

20
22
14 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
20%
3
14%
1-15
7
35%
2
9%
16-30
3
15%
7
32%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
3
15%
5
23%
76-90

Забито

21
28
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
3
14%
3
11%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
4
19%
5
18%
31-45
5
24%
3
11%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
4
19%
8
29%
76-90

Пропущено

17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
5
29%
29%
3
17%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
2
12%
4
22%
61-75
4
24%
5
28%
76-90

Забито

51
49
25 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
9
18%
4
8%
1-15
5
10%
8
16%
16-30
11
22%
10
20%
31-45
7
14%
7
14%
46-60
4
8%
6
12%
61-75
15
29%
29%
14
29%
76-90

Пропущено

37
40
23 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 22
5
14%
4
10%
1-15
10
27%
6
15%
16-30
8
22%
10
25%
31-45
3
8%
5
13%
46-60
4
11%
5
13%
61-75
7
19%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2
Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1
Майнц
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3
Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5 Мальорка - Майнц 2:2 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Шальке 04 - Майнц 1:0

Результаты матчей

Вольфсбург
Майнц

Точный счет

2:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:2
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
0:3
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 34%
0
8 раз 28%
1
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 45%
2
5 раз 17%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
3
10
4
1.5
6
9
3
11
2.5
5
10
2
12
3.5
3
12
1
13
4.5
2
13
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
1
6
9
1.5
6
8
3
12
2.5
2
12
2
13
3.5
2
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
25
4
16
13
1.5
12
17
6
23
2.5
7
22
4
25
3.5
3
26
3
26
4.5
2
27
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 30 18 8 4 81 - 33 62
2.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
3.
Фрайбург
 Заявка 30 16 8 6 46 - 37 56
4.
Унион Берлин
 Заявка 30 16 8 6 44 - 31 56
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 30 16 6 8 54 - 37 54
6.
Байер Л
 Заявка 30 14 6 10 53 - 41 48
7.
Вольфсбург
 3:0 Заявка 30 12 10 8 54 - 37 46
8.
Майнц
 0:3 Заявка 30 12 9 9 49 - 43 45
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 10 9 50 - 46 43
10.
Боруссия М
 Заявка 30 9 9 12 44 - 48 36
11.
Кёльн
 Заявка 30 8 11 11 40 - 48 35
12.
Вердер
 Заявка 30 10 5 15 48 - 58 35
13.
Аугсбург
 Заявка 30 8 7 15 39 - 55 31
14.
Хоффенхайм
 Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
15.
Штутгарт
 Заявка 30 6 10 14 38 - 52 28
16.
Бохум
 Заявка 30 8 4 18 33 - 67 28
17.
Шальке 04
 Заявка 30 6 9 15 28 - 57 27
18.
Герта
 Заявка 30 5 7 18 35 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
6.
Боруссия М
 Заявка 15 8 3 4 29 - 18 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 15 8 2 5 32 - 19 26
9.
Майнц
 0:3 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
10.
Вольфсбург
 3:0 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
11.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
12.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
13.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
14.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
15.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
16.
Герта
 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
17.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
18.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 3:0 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
Майнц
 0:3 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 29 17
11.
Кёльн
 Заявка 15 3 6 6 18 - 32 15
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
15.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Шальке 04
 Заявка 14 1 5 8 7 - 23 8
17.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
18.
Герта
 Заявка 15 1 2 12 14 - 36 5
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Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Хоффенхайм Акпогума Кевин 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Майнц контролирует мяч.
  • 47'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Аарон Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Вольфсбург пытается что-то создать.
  • 46'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Вольфсбург: 57%, Майнц: 43%.
  • 48'
    Бель Штефан из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Желтая карточка
    47'
    Бель Штефан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
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    Прогнозы 119
    Вольфсбург 62.2% (74)
    X 22.7% (27)
    Майнц 15.1% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Майнц
    3.72
    9.60
    56.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 3:0 Майнц

    Исход игры
    Вольфсбург
    62.2% (74)
    Ничья
    22.7% (27)
    Майнц
    15.1% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.83% (71)
    Меньше
    37.17% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    80.53% (91)
    Нет
    19.47% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    39.5% (47)
    1:1 Ничья
    16.8% (20)
    1:2 Майнц
    13.4% (16)
    1:0 Вольфсбург
    12.6% (15)
    2:0 Вольфсбург
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    3:2 Вольфсбург
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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