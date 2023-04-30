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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 23817 Главный судья: Зиберт Даниэль
Вольфсбург
3:0
Конец матча
Майнц
0'
1:0
5' Гол
Винд Йонас
2:0
13' Гол
Борнаув Себастьян
3:0
28' Гол
Винд Йонас
45' Желтая карточка
Бель Штефан
54' Желтая карточка
Кор Доминик
66' Желтая карточка
Аарон Мартин
86' Желтая карточка
Борнаув Себастьян
90'+5
1:0. Гол Йонаса Винна (видео). Ч...

Ход матча

5'
Винд Йонас
(Сванберг Маттиас)
1:0
13'
Борнаув Себастьян
(Виммер Патрик)
2:0
28'
Винд Йонас
(Баку Ридле)
3:0
45'
 
Бель Штефан
46'
Коцца Николя
Лакруа Максанс
 
46'
 
Стах Антон
Баррейро Леандро
46'
 
Аарон Мартин
Фернандес Эдимилсон
54'
 
Кор Доминик
61'
 
Баркок Аймен
Ли Чхэ-Сон
61'
 
Ингвартсен Маркус
Ажорк Людовик
65'
 
Да Коста Данни
Видмер Сильван
66'
 
Аарон Мартин
83'
Вальдшмидт Лука
Винд Йонас
 
83'
Герхардт Янник
Сванберг Маттиас
 
86'
Борнаув Себастьян
 
90'
Мармуш Омар
Виммер Патрик
 
90'
Фишер Килиан
Каминьски Якуб
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 467 Количество передач 442
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Вольфсбург 62.2% (74)
X 22.7% (27)
Майнц 15.1% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
3
Борнаув
Себастьян
29
Гилавоги
Жошуа
4
Лакруа
Максанс
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
27
Арнольд
Максимилиан
16
Каминьски
Якуб
32
Сванберг
Маттиас
23
Винд
Йонас
39
Виммер
Патрик
27
Центнер
Робин
25
Ханше-Ольсен
Андреас
16
Бель
Штефан
20
Фернандес
Эдимилсон
30
Видмер
Сильван
19
Каси
Антони
8
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
9
Онисиво
Карим
7
Чхэ-Сон
Ли
II
17
Ажорк
Людовик
Вольфсбург
3-4-3
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Вольфсбург
Майнц

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

28 матчей

35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

32.1%
50%
17.9%
9 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:3
Б
5:0
Б
3:0
Б
2:3
Б
0:2
Б
4:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
3:4
Б
0:2
Б
3:3
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

2.31
1

Среднее время на гол

39
90

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

0.93
1.23

Среднее время на гол

96
73

Всего голов

44
31

Голов в среднем за матч

1.57
1.11

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

57
81

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герхардт Янник 6 0.2
Винд Йонас 6 0.2
Арнольд Максимилиан 5 (3) 0.17
Баку Ридле 5 0.17
Мармуш Омар 5 0.17
Виммер Патрик 4 0.13
Сванберг Маттиас 4 0.13
Нмеча Лукас 4 0.13
Нмеча Феликс 3 0.1
Вальдшмидт Лука 3 (1) 0.1
Каминьски Якуб 2 0.07
Паредес Кевин 1 0.03
Ван де Вен Микки 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Борнаув Себастьян 1 0.03
Лакруа Максанс 1 0.03
Отавио Пауло 0 0
Кастельс Коэн 0 0
Брекало Йосип 0 0
Франич Бартол 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 9 0.3
Ингвартсен Маркус 9 (4) 0.3
Чхэ-Сон Ли II 7 0.23
Ажорк Людовик 6 0.2
Аарон Мартин 4 0.13
Баррейро Леандро 3 0.1
Кор Доминик 3 0.1
Видмер Сильван 2 0.07
Каси Антони 2 0.07
Вайпер Нельсон 2 0.07
Стах Антон 1 0.03
Буркардт Джонатан 1 0.03
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Ханше-Ольсен Андреас 0 0
Баркок Аймен 0 0
Бюргзорг Делано 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борнаув Себастьян 7 0
Отавио Пауло 7 0
Виммер Патрик 6 0
Арнольд Максимилиан 5 0
Баку Ридле 5 0
Ван де Вен Микки 5 0
Сванберг Маттиас 4 0
Гилавоги Жошуа 3 0
Нмеча Лукас 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Нико Ковач 2 0
Герхардт Янник 2 0
Мармуш Омар 2 0
Паредес Кевин 2 0
Лакруа Максанс 1 0
Фишер Килиан 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 9 0
Бель Штефан 7 0
Свенссон Бо 4 0
Онисиво Карим 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Стах Антон 4 0
Баррейро Леандро 4 0
Хак Александер 2 1
Аарон Мартин 3 0
Фернандес Эдимилсон 3 0
Ажорк Людовик 3 0
Каси Антони 3 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Чхэ-Сон Ли II 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Центнер Робин 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Баркок Аймен 1 0
Мустафа Сулиман 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Майнц
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

15
8
Вольфсбург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Майнц
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

20
27
Вольфсбург
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Майнц
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

35
35

Голы по времени матча

Забито

33
21
19 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
8
24%
1
5%
1-15
4
12%
3
14%
16-30
7
21%
5
24%
31-45
2
6%
4
19%
46-60
1
3%
2
10%
61-75
11
33%
6
29%
76-90

Пропущено

20
25
14 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
4
20%
5
20%
1-15
7
35%
3
12%
16-30
3
15%
7
28%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
3
15%
5
20%
76-90

Забито

21
28
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
3
14%
3
11%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
4
19%
5
18%
31-45
5
24%
3
11%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
4
19%
8
29%
76-90

Пропущено

17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
5
29%
29%
3
17%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
2
12%
4
22%
61-75
4
24%
5
28%
76-90

Забито

54
49
28 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
11
20%
4
8%
1-15
6
11%
8
16%
16-30
11
20%
10
20%
31-45
7
13%
7
14%
46-60
4
7%
6
12%
61-75
15
28%
14
29%
76-90

Пропущено

37
43
23 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 23
5
14%
6
14%
1-15
10
27%
7
16%
16-30
8
22%
10
23%
31-45
3
8%
5
12%
46-60
4
11%
5
12%
61-75
7
19%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2
Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1
Майнц
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3
Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5 Мальорка - Майнц 2:2 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Шальке 04 - Майнц 1:0

Результаты матчей

Вольфсбург
Майнц

Точный счет

2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:2
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:3
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
0
8 раз 27%
1
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
11
4
1.5
6
9
4
11
2.5
5
10
2
13
3.5
3
12
1
14
4.5
2
13
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
6
9
3
12
2.5
2
13
2
13
3.5
2
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
25
5
17
13
1.5
12
18
7
23
2.5
7
23
4
26
3.5
3
27
3
27
4.5
2
28
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 30 18 8 4 81 - 33 62
2.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
3.
Фрайбург
 Заявка 30 16 8 6 46 - 37 56
4.
Унион Берлин
 Заявка 30 16 8 6 44 - 31 56
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 30 16 6 8 54 - 37 54
6.
Байер Л
 Заявка 30 14 6 10 53 - 41 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 30 12 10 8 54 - 37 46
8.
Майнц
 Заявка 30 12 9 9 49 - 43 45
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 10 9 50 - 46 43
10.
Боруссия М
 Заявка 30 9 9 12 44 - 48 36
11.
Кёльн
 Заявка 30 8 11 11 40 - 48 35
12.
Вердер
 Заявка 30 10 5 15 48 - 58 35
13.
Аугсбург
 Заявка 30 8 7 15 39 - 55 31
14.
Хоффенхайм
 Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
15.
Штутгарт
 Заявка 30 6 10 14 38 - 52 28
16.
Бохум
 Заявка 30 8 4 18 33 - 67 28
17.
Шальке 04
 Заявка 30 6 9 15 28 - 57 27
18.
Герта
 Заявка 30 5 7 18 35 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
6.
Боруссия М
 Заявка 15 8 3 4 29 - 18 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 15 8 2 5 32 - 19 26
9.
Майнц
 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
10.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
11.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
12.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
13.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
14.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
15.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
16.
Герта
 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
17.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
18.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 29 17
11.
Кёльн
 Заявка 15 3 6 6 18 - 32 15
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
15.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Шальке 04
 Заявка 14 1 5 8 7 - 23 8
17.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
18.
Герта
 Заявка 15 1 2 12 14 - 36 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Хоффенхайм Акпогума Кевин 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 22000 болельщиков
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 23817 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Вольфсбург: 51%, Майнц: 49%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Майнц
  • 95'
    Мармуш Омар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Вольфсбург пытается что-то создать.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
  • 94'
    Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 93'
    Тактическая замена. Якуб Каминьский уходит с поля и его заменяет Kilian Fischer
  • 93'
    Кор Доминик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 92'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
  • Угловой
    91'
    Стах Антон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Вольфсбург 62.2% (74)
    X 22.7% (27)
    Майнц 15.1% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult