Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Тактическая замена. Якуб Каминьский уходит с поля и его заменяет Kilian Fischer

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Борнаув Себастьян получил желтую карточку от судьи

85' Да Коста Данни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Виммер Патрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

73' Удар от ворот произведет Майнц

73' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Хорошую попытку сделал Винд Йонас . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Сванберг Маттиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Вольфсбург

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Борнаув Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Борнаув Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Борнаув Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Арнольд Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Майнц

67' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

64' Ох, нехорошо это выглядит. Видмер Сильван получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Видмер Сильван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Кор Доминик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

61' Удар от ворот произведет Майнц

61' Виммер Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

59' Удар от ворот произведет Майнц

59' Арнольд Максимилиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

56' Удар от ворот произведет Вольфсбург

56' Аарон Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

55' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Аарон Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.