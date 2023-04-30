Тур: 34.
1:1
Первый тайм: 33'
0'
9' Желтая карточкаМучтарис Стефанос
0:1
15' ГолVittorio Continella
1:1
21' ГолStefanos Charalambous
Ход матча
15'
21'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
-
47 Горупец ТониЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 НаниПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Альсё БрианПолузащитник
- Нападающий
-
99 Osman Koroma
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Хендрикс СэмНападающий
-
50 Lewis EnohНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Nedim Tutic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Ромо ХосеНападающий
-
-
66 Silva
-
-
-
-
Главный тренер: Bojan Markoski
История личных встреч
Олимпиакос Никосия
АЕЛ Лимаcсол
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
21 матч
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1
0.64
Среднее время на гол
90
141
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.19
0.81
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
75
111
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эсселинк Берт
|4
|0.12
|Психас Петрос
|3
|0.09
|Гуррье Вильд-Дональд
|3 (2)
|0.09
|Хендрикс Сэм
|2
|0.06
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.06
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.06
|Халили Абдул
|1
|0.03
|Дезир Жонель
|1
|0.03
|Мучтарис Стефанос
|1
|0.03
|Шлогар Мартин
|1
|0.03
|Досис Николаос
|1
|0.03
|Osman Koroma
|1
|0.03
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Качаниклич Алекс
|4
|0.12
|Берахино Сейдо
|4 (1)
|0.12
|Миральяс Кевин
|4 (2)
|0.12
|Макрис Андреас
|2
|0.06
|Тшибола Аарон
|2
|0.06
|Папафотис Вассилис
|2
|0.06
|Silva
|2 (1)
|0.06
|Ромо Хосе
|1
|0.03
|Милинчану Николай
|1
|0.03
|Бруно Араужо
|1
|0.03
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0.03
|Хаза Жаред
|1
|0.03
|Франдзис Христофорос
|1
|0.03
|Vittorio Continella
|1
|0.03
Карточки
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Osman Koroma
|8
|0
|Гуррье Вильд-Дональд
|7
|0
|Барди Пьер
|7
|0
|Янну Томас
|6
|0
|Нани II
|5
|0
|Мучтарис Стефанос
|5
|0
|Альсё Бриан
|5
|0
|Evgenios Kyriakou
|5
|0
|Досис Николаос
|5
|0
|Салли Эдгар
|4
|0
|Психас Петрос
|4
|0
|Шлогар Мартин
|4
|0
|Эсселинк Берт
|4
|0
|Маркович Саша
|3
|0
|Evangelos Kyriakou
|2
|0
|Картащян Артур
|2
|0
|Дезир Жонель
|2
|0
|Пехливанис Мариос
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Халили Абдул
|1
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Якумакис Петрос
|1
|0
|Thanasis Liasidis
|1
|0
|Evagoras Charalambous
|1
|0
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибола Аарон
|9
|0
|Здравковски Давор
|7
|0
|Миральяс Кевин
|6
|0
|Бруно Араужо
|5
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|5
|0
|Башту Угу
|3
|1
|Милинчану Николай
|4
|0
|Пантели Стилианос
|4
|0
|Vittorio Continella
|4
|0
|Качаниклич Алекс
|3
|0
|Сисс Амаду
|3
|0
|Франдзис Христофорос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Берахино Сейдо
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Silva
|2
|0
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Ромо Хосе
|1
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Биловар Кристиан
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
|Stylianos Christodoulou
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос Никосия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
АЕЛ Лимаcсол
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
7
1
Олимпиакос Никосия
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
АЕЛ Лимаcсол
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
23
11
Волевые поражения
8
14
Олимпиакос Никосия
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
АЕЛ Лимаcсол
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
50% (16)
34% (11)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
23
14
Волевые поражения
15
15
Голы по времени матча
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
25 Не забивали 27
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
4
44%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Пропущено
17
14
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
12%
2
14%
1-15
3
18%
3
21%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
2
12%
4
29%
76-90
Забито
14
17
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
3
21%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
6
43%
5
29%
29%
61-75
1
7%
4
24%
76-90
Пропущено
27
15
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
1
4%
2
13%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
3
11%
3
20%
61-75
10
37%
2
13%
76-90
Забито
23
27
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 13
15 Не забивали 16
3
13%
1
4%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
5
22%
6
22%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
7
30%
5
19%
61-75
4
17%
6
22%
76-90
Пропущено
44
29
19 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 19
3
7%
4
14%
1-15
8
18%
5
17%
16-30
8
18%
5
17%
31-45
6
14%
3
10%
46-60
7
16%
6
21%
61-75
12
27%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0
Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0
АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 2:0 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0
Результаты матчей
Олимпиакос Никосия
АЕЛ Лимаcсол
Точный счет
0:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 45%
1
14 раз 42%
2
4 раза 12%
0
15 раз 47%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос Никосия
АЕЛ Лимаcсол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
116
115
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
69
314
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1815
Больше Меньше
1715
429
824
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|18
|10
|3
|56 - 22
|64
|2.
|31
|18
|9
|4
|43 - 18
|63
|3.
|0:0
|32
|19
|5
|8
|50 - 32
|62
|4.
|31
|16
|10
|5
|55 - 24
|58
|5.
|0:0
|31
|16
|6
|9
|40 - 30
|54
|6.
|31
|14
|3
|14
|41 - 38
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|13
|9
|12
|40 - 39
|48
|2.
|34
|14
|5
|15
|40 - 45
|47
|3.
|1:1
|33
|12
|8
|13
|28 - 30
|44
|4.
|34
|11
|7
|16
|31 - 46
|40
|5.
|34
|9
|8
|17
|27 - 47
|35
|6.
|1:1
|34
|5
|12
|17
|23 - 46
|27
|7.
|34
|6
|7
|21
|26 - 46
|25
|8.
|34
|6
|5
|23
|27 - 64
|23
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|12
|3
|1
|32 - 12
|39
|2.
|16
|10
|2
|4
|27 - 12
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|33 - 13
|31
|4.
|15
|8
|5
|2
|29 - 12
|29
|5.
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|6.
|0:0
|16
|9
|2
|5
|22 - 15
|29
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|3
|6
|24 - 22
|27
|2.
|1:1
|17
|8
|2
|7
|16 - 16
|26
|3.
|17
|6
|6
|5
|24 - 22
|24
|4.
|17
|6
|3
|8
|16 - 20
|21
|5.
|17
|5
|1
|11
|15 - 30
|16
|6.
|17
|4
|4
|9
|9 - 21
|16
|7.
|1:1
|17
|2
|8
|7
|10 - 18
|14
|8.
|17
|3
|4
|10
|13 - 19
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|27 - 10
|35
|2.
|16
|10
|4
|2
|24 - 12
|34
|3.
|16
|7
|6
|3
|22 - 11
|27
|4.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|5.
|0:0
|16
|7
|2
|7
|18 - 20
|23
|6.
|15
|4
|1
|10
|14 - 26
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|7
|3
|7
|16 - 17
|24
|2.
|17
|6
|2
|9
|16 - 23
|20
|3.
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|4.
|17
|5
|4
|8
|15 - 26
|19
|5.
|1:1
|16
|4
|6
|6
|12 - 14
|18
|6.
|1:1
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|7.
|17
|3
|3
|11
|13 - 27
|12
|8.
|17
|1
|4
|12
|12 - 34
|7
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|14
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|12
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 8
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|11
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10