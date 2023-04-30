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  5. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 34.
Олимпиакос Никосия
1:1
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
9' Желтая карточка
Мучтарис Стефанос
0:1
15' Гол
Vittorio Continella
1:1
21' Гол
Stefanos Charalambous
66' Желтая карточка
Michalis Kolias
90' Желтая карточка
Шлогар Мартин
90'+4
Олимпиакос Никосия
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

Олимпиакос Никосия
АЕЛ Лимаcсол

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

21 матч

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

К
1:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:4
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:1
К
0:1
К
4:2
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1
0.64

Среднее время на гол

90
141

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.19
0.81

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

75
111

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эсселинк Берт 4 0.12
Психас Петрос 3 0.09
Гуррье Вильд-Дональд 3 (2) 0.09
Хендрикс Сэм 2 0.06
Дурмишай Фиорин 2 0.06
Fabrice Nkwoh 2 0.06
Халили Абдул 1 0.03
Дезир Жонель 1 0.03
Мучтарис Стефанос 1 0.03
Stefanos Charalambous 1 0.03
Шлогар Мартин 1 0.03
Досис Николаос 1 0.03
Osman Koroma 1 0.03
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Качаниклич Алекс 4 0.12
Берахино Сейдо 4 (1) 0.12
Миральяс Кевин 4 (2) 0.12
Макрис Андреас 2 0.06
Тшибола Аарон 2 0.06
Папафотис Вассилис 2 0.06
Silva 2 (1) 0.06
Ромо Хосе 1 0.03
Милинчану Николай 1 0.03
Бруно Араужо 1 0.03
Andre Ferreira Teixeira 1 0.03
Хаза Жаред 1 0.03
Франдзис Христофорос 1 0.03
Vittorio Continella 1 0.03

Карточки

Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Osman Koroma 8 0
Гуррье Вильд-Дональд 7 0
Барди Пьер 7 0
Янну Томас 6 0
Нани II 5 0
Мучтарис Стефанос 5 0
Альсё Бриан 5 0
Evgenios Kyriakou 5 0
Шлогар Мартин 5 0
Досис Николаос 5 0
Салли Эдгар 4 0
Психас Петрос 4 0
Эсселинк Берт 4 0
Маркович Саша 3 0
Evangelos Kyriakou 2 0
Картащян Артур 2 0
Дезир Жонель 2 0
Пехливанис Мариос 2 0
Fabrice Nkwoh 2 0
Халили Абдул 1 0
Малл Джоэл 1 0
Якумакис Петрос 1 0
Thanasis Liasidis 1 0
Evagoras Charalambous 1 0
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибола Аарон 9 0
Здравковски Давор 7 0
Миральяс Кевин 6 0
Бруно Араужо 5 0
Andre Ferreira Teixeira 5 0
Башту Угу 3 1
Милинчану Николай 4 0
Пантели Стилианос 4 0
Vittorio Continella 4 0
Качаниклич Алекс 3 0
Сисс Амаду 3 0
Франдзис Христофорос 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Берахино Сейдо 2 0
Черных Фёдор 2 0
Папафотис Вассилис 2 0
Silva 2 0
Michalis Kolias 2 0
Оливейра Мигель 1 0
Филипович Петар 1 0
Ромо Хосе 1 0
Макрис Андреас 1 0
Мендоса Хавьер 1 0
Биловар Кристиан 1 0
Stylianos Christodoulou 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос Никосия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
АЕЛ Лимаcсол
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

8
2
Олимпиакос Никосия
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
АЕЛ Лимаcсол
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

23
11

Волевые поражения

8
14
Олимпиакос Никосия
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (9)
53% (18)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
53% (18)
21% (7)
АЕЛ Лимаcсол
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
52% (17)
33% (11)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

23
14

Волевые поражения

16
16

Голы по времени матча

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
25 Не забивали 27
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
4
40%
3
27%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Пропущено

18
15
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
17%
2
13%
1-15
3
17%
4
27%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
22%
3
20%
61-75
2
11%
4
27%
76-90

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 22
3
21%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
6
43%
5
29%
29%
61-75
1
7%
4
24%
76-90

Пропущено

27
15
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
1
4%
2
13%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
3
11%
3
20%
61-75
10
37%
2
13%
76-90

Забито

24
28
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 14
15 Не забивали 16
3
13%
2
7%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
5
21%
6
21%
31-45
4
17%
5
18%
46-60
7
29%
29%
5
18%
61-75
4
17%
6
21%
76-90

Пропущено

45
30
20 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 20
4
9%
4
13%
1-15
8
18%
6
20%
16-30
8
18%
5
17%
31-45
6
13%
3
10%
46-60
7
16%
6
20%
61-75
12
27%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0
Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0
АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 2:0 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0

Результаты матчей

Олимпиакос Никосия
АЕЛ Лимаcсол

Точный счет

0:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
2
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
0:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 44%
1
15 раз 44%
2
4 раза 12%
0
15 раз 45%
1
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос Никосия
АЕЛ Лимаcсол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
11
6
1
16
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
7
9
3
14
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
15
0.5
Больше Меньше
18
15
4
30
1.5
8
25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 31 18 10 3 56 - 22 64
2.
АПОЭЛ
 31 18 9 4 43 - 18 63
3.
АЕК Ларнака
 32 19 4 9 50 - 33 61
4.
Пафос
 31 16 10 5 55 - 24 58
5.
Аполлон
 31 17 5 9 41 - 30 56
6.
Омония
 31 14 3 14 41 - 38 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 34 13 9 12 40 - 39 48
2.
Неа Саламина
 34 14 5 15 40 - 45 47
3.
АЕЛ Лимаcсол
 33 12 8 13 28 - 30 44
4.
Кармиотисса
 34 11 7 16 31 - 46 40
5.
Докса Катокопия
 34 9 8 17 27 - 47 35
6.
Олимпиакос Никосия
 34 5 12 17 23 - 46 27
7.
Эносис
 34 6 7 21 26 - 46 25
8.
Акритас Хлоракас
 34 6 5 23 27 - 64 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 12 3 1 32 - 12 39
2.
Омония
 16 10 2 4 27 - 12 32
3.
Пафос
 15 9 4 2 33 - 13 31
4.
Аполлон
 16 10 1 5 23 - 15 31
5.
Арис Лимассол
 15 8 5 2 29 - 12 29
6.
АПОЭЛ
 15 8 5 2 19 - 6 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 17 8 3 6 24 - 22 27
2.
АЕЛ Лимаcсол
 17 8 2 7 16 - 16 26
3.
Анортосис
 17 6 6 5 24 - 22 24
4.
Кармиотисса
 17 6 3 8 16 - 20 21
5.
Акритас Хлоракас
 17 5 1 11 15 - 30 16
6.
Докса Катокопия
 17 4 4 9 9 - 21 16
7.
Олимпиакос Никосия
 17 2 8 7 10 - 18 14
8.
Эносис
 17 3 4 10 13 - 19 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 16 10 5 1 27 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 16 10 4 2 24 - 12 34
3.
Пафос
 16 7 6 3 22 - 11 27
4.
Аполлон
 15 7 4 4 18 - 15 25
5.
АЕК Ларнака
 16 7 1 8 18 - 21 22
6.
Омония
 15 4 1 10 14 - 26 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 17 7 3 7 16 - 17 24
2.
Неа Саламина
 17 6 2 9 16 - 23 20
3.
Докса Катокопия
 17 5 4 8 18 - 26 19
4.
Кармиотисса
 17 5 4 8 15 - 26 19
5.
АЕЛ Лимаcсол
 16 4 6 6 12 - 14 18
6.
Олимпиакос Никосия
 17 3 4 10 13 - 28 13
7.
Эносис
 17 3 3 11 13 - 27 12
8.
Акритас Хлоракас
 17 1 4 12 12 - 34 7

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 14
Неа Саламина Diego Dorregaray 12
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Пафос Кане Мамаду 2 8
Докса Катокопия Ковачевич Боян 11
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Evagoras Charalambous бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Stefanos Charalambous бьет в цель!
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    Где смотреть матч Олимпиакос Никосия 1:1 АЕЛ Лимаcсол онлайн

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