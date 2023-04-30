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  5. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 32.
Аполлон
0:0
Первый тайм: 36'
АЕК Ларнака
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
АЕК Ларнака
3.20
3.36
3.10
Все Коэффициенты
Аполлон
АЕК Ларнака

История личных встреч

Аполлон
АЕК Ларнака

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72%
52%
18 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед

27 матчей

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

52 матча

42.3%
21.2%
36.5%
22 победы 11 ничьих 19 побед

Первый тайм

34.6%
46.2%
19.2%
18 побед 24 ничьи 10 побед

Второй тайм

44.2%
17.3%
38.5%
23 победы 9 ничьих 20 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:3
ПД
2:1
ПД
1:4
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ТМС
2:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
3:3
К
2:1
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
2:2
ПД
6:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
2:5
ПД
3:0
ПД
0:2
ТМС
1:2
КК
1:1
КК
2:0
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:5
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

43
33

Голов в среднем за матч

1.65
1.27

Среднее время на гол

54
70

Всего голов

37
32

Голов в среднем за матч

1.42
1.23

Среднее время на гол

63
73

Всего голов

80
65

Голов в среднем за матч

1.54
1.25

Тотал матчей

2.5
49
Больше 94%
Меньше 6%
3
40
Больше 77%
Меньше 23%
12
28
Больше 54%
Меньше 46%
24
14
Больше 27%
Меньше 73%
38
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
5
Больше 10%
Меньше 90%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
50

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 14 (1) 0.45
Доньё Годсвей 3 0.1
Жради Бассель 3 (1) 0.1
Дигин Николя 2 0.06
Варда Амр 2 0.06
Антонио Владимиро 2 0.06
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.06
Шахар Идо 2 (2) 0.06
Роберж Валентин 1 0.03
Илиев Илиан 1 0.03
Кириаку Хараламбос 1 0.03
Коль Исраэль 1 0.03
Экполо Годсвилл 1 0.03
Хаммас Амин 1 0.03
Шполярич Данило 1 0.03
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.03
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 10 (3) 0.31
Альтман Омри 8 (1) 0.25
Дьюрчо Адам 6 (1) 0.19
Лопеш Рафаэл 5 0.16
Фараж Имад 5 0.16
Понс Пере 3 0.09
Ромо Хосе 2 0.06
Ойер Санхурхо 2 0.06
Миличевич Хрвое 2 0.06
Энглезу Никос 1 0.03
Николич Неманья III 1 0.03
Гарсия Анхель 1 0.03
Олатунджи Виктор 1 0.03

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберж Валентин 6 1
Хаммас Амин 5 1
Пейбернес Матьё 4 1
Йованович Вукашин 5 0
Коль Исраэль 5 0
Ресио Хосе 3 1
Панайоту Антреас 4 0
Антонио Владимиро 4 0
Хенти Эзекиэль 2 1
Кириаку Хараламбос 3 0
Алеесами Хайтам 3 0
Йованович Александар II 3 0
Питтас Яннис 3 0
Шполярич Данило 3 0
Шахар Идо 3 0
Илиев Илиан 2 0
Доньё Годсвей 2 0
Артиматас Панайотис 2 0
Кабрал Эуклидес 2 0
Харис Мавриас 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Nearchos Zinonos 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томович Ненад 8 1
Альтман Омри 6 0
Понс Пере 5 0
Гарсия Анхель 5 0
Мамас Рафаил 5 0
Микель Гонсалес 4 0
Густаву Луиш 2 1
Росалес Роберто 3 0
Энглезу Никос 3 0
Ойер Санхурхо 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Лопеш Рафаэл 2 0
Ромо Хосе 2 0
Фараж Имад 2 0
Касас Исмаэль 2 0
Тричковски Иван 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Николич Неманья III 1 0
Пирич Кенан 1 0
Наум Гиоргос 1 0

Результаты матчей

Аполлон
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
АЕК Ларнака
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

4
4
Аполлон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
АЕК Ларнака
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

16
29
Аполлон
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
АЕК Ларнака
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
45% (14)
39% (12)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

10
11

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

20
33

Голы по времени матча

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
2
10%
2
11%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
4
19%
5
28%
61-75
6
29%
1
6%
76-90

Пропущено

16
20
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
0
0%
3
15%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
8
50%
7
35%
76-90

Забито

17
29
5 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
2
12%
8
28%
1-15
1
6%
1
3%
16-30
2
12%
7
24%
31-45
2
12%
1
3%
46-60
5
29%
29%
4
14%
61-75
5
29%
29%
8
28%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
3
19%
4
27%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
4
27%
76-90

Забито

38
47
14 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 17
8 Не забивали 7
4
11%
10
21%
1-15
6
16%
3
6%
16-30
4
11%
11
23%
31-45
4
11%
5
11%
46-60
9
24%
9
19%
61-75
11
29%
9
19%
76-90

Пропущено

32
35
13 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
2
6%
5
14%
1-15
6
19%
5
14%
16-30
5
16%
7
20%
31-45
2
6%
5
14%
46-60
5
16%
2
6%
61-75
12
38%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония 3:1
АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 Аполлон - Кармиотисса 3:4 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 Аполлон - Анортосис 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 Пафос - Аполлон 2:2 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Омония - Аполлон 2:0 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АЕК Ларнака - Омония 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0
Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Пафос 1:0

Результаты матчей

Аполлон
АЕК Ларнака

Точный счет

0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
7 раз 23%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
4:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
2
10 раз 32%
1
8 раз 26%
0
7 раз 23%
4
4 раза 13%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Аполлон
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
2
8
7
1.5
9
7
3
12
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
7
8
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
24
7
12
18
1.5
16
15
4
26
2.5
6
25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 31 18 10 3 56 - 22 64
2.
АПОЭЛ
 31 18 9 4 43 - 18 63
3.
АЕК Ларнака
 0:0 32 19 5 8 50 - 32 62
4.
Пафос
 31 16 10 5 55 - 24 58
5.
Аполлон
 0:0 31 16 6 9 40 - 30 54
6.
Омония
 31 14 3 14 41 - 38 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 34 13 9 12 40 - 39 48
2.
Неа Саламина
 34 14 5 15 40 - 45 47
3.
АЕЛ Лимаcсол
 1:1 33 12 8 13 28 - 30 44
4.
Кармиотисса
 34 11 7 16 31 - 46 40
5.
Докса Катокопия
 34 9 8 17 27 - 47 35
6.
Олимпиакос Никосия
 1:1 34 5 12 17 23 - 46 27
7.
Эносис
 34 6 7 21 26 - 46 25
8.
Акритас Хлоракас
 34 6 5 23 27 - 64 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 0:0 16 12 3 1 32 - 12 39
2.
Омония
 16 10 2 4 27 - 12 32
3.
Пафос
 15 9 4 2 33 - 13 31
4.
Арис Лимассол
 15 8 5 2 29 - 12 29
5.
АПОЭЛ
 15 8 5 2 19 - 6 29
6.
Аполлон
 0:0 16 9 2 5 22 - 15 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 17 8 3 6 24 - 22 27
2.
АЕЛ Лимаcсол
 1:1 17 8 2 7 16 - 16 26
3.
Анортосис
 17 6 6 5 24 - 22 24
4.
Кармиотисса
 17 6 3 8 16 - 20 21
5.
Акритас Хлоракас
 17 5 1 11 15 - 30 16
6.
Докса Катокопия
 17 4 4 9 9 - 21 16
7.
Олимпиакос Никосия
 1:1 17 2 8 7 10 - 18 14
8.
Эносис
 17 3 4 10 13 - 19 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 16 10 5 1 27 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 16 10 4 2 24 - 12 34
3.
Пафос
 16 7 6 3 22 - 11 27
4.
Аполлон
 0:0 15 7 4 4 18 - 15 25
5.
АЕК Ларнака
 0:0 16 7 2 7 18 - 20 23
6.
Омония
 15 4 1 10 14 - 26 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 17 7 3 7 16 - 17 24
2.
Неа Саламина
 17 6 2 9 16 - 23 20
3.
Докса Катокопия
 17 5 4 8 18 - 26 19
4.
Кармиотисса
 17 5 4 8 15 - 26 19
5.
АЕЛ Лимаcсол
 1:1 16 4 6 6 12 - 14 18
6.
Олимпиакос Никосия
 1:1 17 3 4 10 13 - 28 13
7.
Эносис
 17 3 3 11 13 - 27 12
8.
Акритас Хлоракас
 17 1 4 12 12 - 34 7

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 14
Неа Саламина Diego Dorregaray 12
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Пафос Кане Мамаду 2 8
Докса Катокопия Ковачевич Боян 11
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    29'
    ГОООООЛ АЕК Ларнака забивает
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
АЕК Ларнака
3.20
3.36
3.10
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