Тур: 32.
1:0
Конец матча
0'
1:0
49' ГолКириаку Хараламбос
70' Желтая карточкаГуставу Луиш
79' Желтая карточкаШахар Идо
90' Желтая карточкаМамас Рафаил
90'+10
Ход матча
49'
70'
79'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Гордич МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
20 Громов АртёмПолузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
История личных встреч
Аполлон
АЕК Ларнака
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72%
52%
18 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед
27 матчей
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед
52 матча
42.3%
21.2%
36.5%
22 победы 11 ничьих 19 побед
Первый тайм
34.6%
46.2%
19.2%
18 побед 24 ничьи 10 побед
Второй тайм
44.2%
17.3%
38.5%
23 победы 9 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
33
Голов в среднем за матч
1.65
1.27
Среднее время на гол
54
70
Всего голов
37
32
Голов в среднем за матч
1.42
1.23
Среднее время на гол
63
73
Всего голов
80
65
Голов в среднем за матч
1.54
1.25
Тотал матчей
2.5
49
Больше 94%
Меньше 6%
3
40
Больше 77%
Меньше 23%
12
28
Больше 54%
Меньше 46%
24
14
Больше 27%
Меньше 73%
38
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
5
Больше 10%
Меньше 90%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
Среднее время на гол
58
72
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|14 (1)
|0.45
|Доньё Годсвей
|3
|0.1
|Жради Бассель
|3 (1)
|0.1
|Дигин Николя
|2
|0.06
|Кириаку Хараламбос
|2
|0.06
|Варда Амр
|2
|0.06
|Антонио Владимиро
|2
|0.06
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.06
|Шахар Идо
|2 (2)
|0.06
|Роберж Валентин
|1
|0.03
|Илиев Илиан
|1
|0.03
|Коль Исраэль
|1
|0.03
|Экполо Годсвилл
|1
|0.03
|Хаммас Амин
|1
|0.03
|Шполярич Данило
|1
|0.03
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.03
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тричковски Иван
|10 (3)
|0.31
|Альтман Омри
|8 (1)
|0.25
|Дьюрчо Адам
|6 (1)
|0.19
|Лопеш Рафаэл
|5
|0.16
|Фараж Имад
|5
|0.16
|Понс Пере
|3
|0.09
|Ромо Хосе
|2
|0.06
|Ойер Санхурхо
|2
|0.06
|Миличевич Хрвое
|2
|0.06
|Энглезу Никос
|1
|0.03
|Николич Неманья III
|1
|0.03
|Гарсия Анхель
|1
|0.03
|Олатунджи Виктор
|1
|0.03
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберж Валентин
|6
|1
|Хаммас Амин
|5
|1
|Пейбернес Матьё
|4
|1
|Йованович Вукашин
|5
|0
|Коль Исраэль
|5
|0
|Ресио Хосе
|3
|1
|Панайоту Антреас
|4
|0
|Антонио Владимиро
|4
|0
|Шахар Идо
|4
|0
|Хенти Эзекиэль
|2
|1
|Кириаку Хараламбос
|3
|0
|Алеесами Хайтам
|3
|0
|Йованович Александар II
|3
|0
|Питтас Яннис
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Илиев Илиан
|2
|0
|Доньё Годсвей
|2
|0
|Артиматас Панайотис
|2
|0
|Кабрал Эуклидес
|2
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Nearchos Zinonos
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томович Ненад
|8
|1
|Альтман Омри
|6
|0
|Мамас Рафаил
|6
|0
|Понс Пере
|5
|0
|Гарсия Анхель
|5
|0
|Густаву Луиш
|3
|1
|Микель Гонсалес
|4
|0
|Росалес Роберто
|3
|0
|Энглезу Никос
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Ромо Хосе
|2
|0
|Фараж Имад
|2
|0
|Касас Исмаэль
|2
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Николич Неманья III
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Наум Гиоргос
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
АЕК Ларнака
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
4
4
Аполлон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
АЕК Ларнака
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
16
29
Аполлон
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
АЕК Ларнака
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
44% (14)
41% (13)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
10
12
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
20
33
Голы по времени матча
Забито
22
18
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
2
9%
2
11%
1-15
5
23%
2
11%
16-30
2
9%
4
22%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
4
18%
5
28%
61-75
6
27%
1
6%
76-90
Пропущено
16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
3
19%
5
24%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
8
50%
7
33%
76-90
Забито
17
29
5 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
2
12%
8
28%
1-15
1
6%
1
3%
16-30
2
12%
7
24%
31-45
2
12%
1
3%
46-60
5
29%
29%
4
14%
61-75
5
29%
29%
8
28%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
3
19%
4
27%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
4
27%
76-90
Забито
39
47
14 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 17
8 Не забивали 8
4
10%
10
21%
1-15
6
15%
3
6%
16-30
4
10%
11
23%
31-45
5
13%
5
11%
46-60
9
23%
9
19%
61-75
11
28%
9
19%
76-90
Пропущено
32
36
13 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
2
6%
5
14%
1-15
6
19%
5
14%
16-30
5
16%
7
19%
31-45
2
6%
6
17%
46-60
5
16%
2
6%
61-75
12
38%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония 3:1
АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 Аполлон - Кармиотисса 3:4 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 Аполлон - Анортосис 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 Пафос - Аполлон 2:2 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Омония - Аполлон 2:0 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АЕК Ларнака - Омония 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0
Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Пафос 1:0
Результаты матчей
Аполлон
АЕК Ларнака
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
2:1
4 раза 13%
4:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
2
10 раз 31%
0
8 раз 25%
1
8 раз 25%
4
4 раза 13%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Аполлон
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
88
97
313
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
106
411
79
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
248
1219
1616
427
626
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|18
|10
|3
|56 - 22
|64
|2.
|31
|18
|9
|4
|43 - 18
|63
|3.
|32
|19
|4
|9
|50 - 33
|61
|4.
|31
|16
|10
|5
|55 - 24
|58
|5.
|31
|17
|5
|9
|41 - 30
|56
|6.
|31
|14
|3
|14
|41 - 38
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|13
|9
|12
|40 - 39
|48
|2.
|34
|14
|5
|15
|40 - 45
|47
|3.
|33
|12
|8
|13
|28 - 30
|44
|4.
|34
|11
|7
|16
|31 - 46
|40
|5.
|34
|9
|8
|17
|27 - 47
|35
|6.
|34
|5
|12
|17
|23 - 46
|27
|7.
|34
|6
|7
|21
|26 - 46
|25
|8.
|34
|6
|5
|23
|27 - 64
|23
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|32 - 12
|39
|2.
|16
|10
|2
|4
|27 - 12
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|33 - 13
|31
|4.
|16
|10
|1
|5
|23 - 15
|31
|5.
|15
|8
|5
|2
|29 - 12
|29
|6.
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|3
|6
|24 - 22
|27
|2.
|17
|8
|2
|7
|16 - 16
|26
|3.
|17
|6
|6
|5
|24 - 22
|24
|4.
|17
|6
|3
|8
|16 - 20
|21
|5.
|17
|5
|1
|11
|15 - 30
|16
|6.
|17
|4
|4
|9
|9 - 21
|16
|7.
|17
|2
|8
|7
|10 - 18
|14
|8.
|17
|3
|4
|10
|13 - 19
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|27 - 10
|35
|2.
|16
|10
|4
|2
|24 - 12
|34
|3.
|16
|7
|6
|3
|22 - 11
|27
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|5.
|16
|7
|1
|8
|18 - 21
|22
|6.
|15
|4
|1
|10
|14 - 26
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|7
|3
|7
|16 - 17
|24
|2.
|17
|6
|2
|9
|16 - 23
|20
|3.
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|4.
|17
|5
|4
|8
|15 - 26
|19
|5.
|16
|4
|6
|6
|12 - 14
|18
|6.
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|7.
|17
|3
|3
|11
|13 - 27
|12
|8.
|17
|1
|4
|12
|12 - 34
|7
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|14
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|12
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 8
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|11
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10