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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Нордшелланн
0:1
Первый тайм: 36'
Орхус

Ход матча

19'
0:1
Андерсон Микаэль
(Дуэлунд Миккель)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Орхус
5.10
3.80
3.50
Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
27
Свенссон
Даниэль
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
10
Диоманде
Мохаммед
36
Асконе
Рокко
28
Lasso
Coulibaly
11
Хансен
Мадс
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
11
Линкс
Гифт
17
Якоб
Кевин
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
19
Каль
Эрик
20
Дуэлунд
Миккель
9
Мортенсен
Патрик
8
Андерсон
Микаэль
Нордшелланн
4-3-3
Орхус
3-4-3

История личных встреч

Нордшелланн
Орхус

27 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
40.7%
18 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.4%
25.9%
3.7%
19 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

49 матчей

42.9%
22.4%
34.7%
21 победа 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

36.7%
44.9%
18.4%
18 побед 22 ничьи 9 побед

Второй тайм

38.8%
28.6%
32.6%
19 побед 14 ничьих 16 побед

История матчей

К
0:2
СД
1:1
СД
2:3
СД
2:2
СД
2:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМК
0:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:1
ТМС
2:4
ТМС
2:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
4:5
СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
3:3
СД
3:0
СД
2:0
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
0:1
СД
5:3
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
3:2
СЛ
3:3

Голы

Всего голов

42
38

Голов в среднем за матч

1.83
1.46

Среднее время на гол

49
61

Всего голов

37
36

Голов в среднем за матч

1.42
1.57

Среднее время на гол

63
57

Всего голов

79
74

Голов в среднем за матч

1.61
1.51

Тотал матчей

2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
37
Больше 76%
Меньше 24%
12
25
Больше 51%
Меньше 49%
24
20
Больше 41%
Меньше 59%
29
12
Больше 24%
Меньше 76%
37
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

55
59

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скьеллеруп Андреас 10 (3) 0.37
Ernest Nuamah 9 0.33
Диоманде Мохаммед 4 0.15
Фагир Вахид 4 0.15
Хансен Эмилиано 3 0.11
Хансен Мадс 2 0.07
Беньямин Нюгрен 2 0.07
Антман Оливер 2 0.07
Асконе Рокко 2 0.07
Фресе Мартин 1 0.04
Lasso Coulibaly 1 0.04
Свенссон Даниэль 1 0.04
Adamo Nagalo 1 0.04
Кристенсен Якоб 0 0
Хансен Киан 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Mario Dorgeles 0 0
Марксен Эрик 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 13 (4) 0.48
Андерсон Микаэль 3 0.11
Биссек Янн-Аурель 3 0.11
Якоб Кевин 2 0.07
Хеуген Сигурд 2 0.07
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.04
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Кристенсен Томас 1 0.04
Тингагер Фредерик 1 0.04
Sebastian Groenning 1 0.04
Дёйн Йелле 1 0.04
Поульсен Николай 0 0
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adamo Nagalo 4 2
Фресе Мартин 7 0
Кристенсен Якоб 6 0
Ernest Nuamah 4 1
Бидструп Мадс 5 0
Вилладсен Оливер 3 1
Диоманде Мохаммед 4 0
Хансен Киан 2 0
Марксен Эрик 2 0
Хансен Мадс 2 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Lasso Coulibaly 2 0
Mario Dorgeles 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Асконе Рокко 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 1
Беихмо Феликс 4 0
Мадсен Мадс Эмиль 4 0
Тингагер Фредерик 2 1
Кристенсен Томас 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Хенриксен Тобиас 3 0
Якоб Кевин 3 0
Каль Эрик 3 0
Уве Реслер 3 0
Мортенсен Патрик 2 0
Дуэлунд Миккель 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Биссек Янн-Аурель 2 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Бьюр Петер 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Adam Daghim 1 0

Результаты матчей

Нордшелланн
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Орхус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

2
3
Нордшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Орхус
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

14
14
Нордшелланн
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Орхус
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

16
17

Голы по времени матча

Забито

27
12
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
6
22%
1
8%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
3
11%
2
17%
31-45
2
7%
2
17%
46-60
4
15%
2
17%
61-75
8
30%
30%
4
33%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
5
50%
76-90

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
4
25%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
5
31%
3
19%
76-90

Пропущено

13
12
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
5
38%
7
58%
76-90

Забито

43
28
21 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 16
5 Не забивали 8
10
23%
3
11%
1-15
4
9%
5
18%
16-30
7
16%
4
14%
31-45
3
7%
5
18%
46-60
6
14%
4
14%
61-75
13
30%
7
25%
76-90

Пропущено

24
22
6 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 17
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
2
8%
6
27%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
6
25%
2
9%
61-75
10
42%
12
55%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1
Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нордшелланн - Хельсингёр 3:0
Орхус
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Орхус - Копенгаген 0:0 Брондбю - Орхус 1:0 Виборг - Орхус 0:1 Орхус - Раннерс 1:1
Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1 Орхус - Фредерисия 0:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Орхус - Хеккен 1:1

Результаты матчей

Нордшелланн
Орхус

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
2:1
5 раз 19%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Нордшелланн
Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
4
8
4
1.5
5
8
4
8
2.5
2
11
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
4
4
10
1.5
3
10
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
18
8
12
14
1.5
8
18
6
20
2.5
2
24
2
24
3.5
1
25
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 27 15 4 8 49 - 26 49
2.
Нордшелланн
 0:1 27 13 8 6 42 - 26 47
3.
Виборг
 27 13 7 7 40 - 29 46
4.
Орхус
 1:0 27 12 7 8 29 - 22 43
5.
Раннерс
 27 10 10 7 36 - 35 40
6.
Брондбю
 27 10 6 11 35 - 43 36

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 26 9 11 6 39 - 31 38
2.
Оденсе
 27 9 9 9 37 - 47 36
3.
Силькеборг
 26 8 7 11 38 - 42 31
4.
Хорсенс
 27 7 6 14 31 - 48 27
5.
Ольборг
 27 5 8 14 28 - 39 23
6.
Люнгбю
 27 4 9 14 26 - 42 21

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 0:1 13 9 2 2 26 - 13 29
2.
Копенгаген
 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Раннерс
 13 6 3 4 14 - 14 21
5.
Брондбю
 14 6 3 5 21 - 25 21
6.
Орхус
 1:0 13 5 5 3 16 - 12 20

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 5 4 5 18 - 21 19
2.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
3.
Силькеборг
 13 5 3 5 21 - 22 18
4.
Митьюлланд
 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 13 2 6 5 12 - 20 12
6.
Ольборг
 13 2 5 6 10 - 16 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 1:0 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Копенгаген
 13 6 2 5 23 - 15 20
3.
Виборг
 13 6 2 5 20 - 14 20
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Нордшелланн
 0:1 14 4 6 4 16 - 13 18
6.
Брондбю
 13 4 3 6 14 - 18 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 13 6 7 0 28 - 13 25
2.
Оденсе
 13 4 5 4 19 - 26 17
3.
Силькеборг
 13 3 4 6 17 - 20 13
4.
Ольборг
 14 3 3 8 18 - 23 12
5.
Люнгбю
 14 2 3 9 14 - 22 9
6.
Хорсенс
 13 2 2 9 10 - 21 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Митьюлланд Исаксен Густав 11 (2)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 10 (1)
Силькеборг Адамсен Тонни 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Ольборг Соуза Аллан II 8
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Люнгбю Ромер Марсель 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Орхус контролирует мяч.
  • 36'
    Мадсен Мадс Эмиль из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    36'
    Асконе Рокко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 35'
    Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Орхус: 50%.
  • 35'
    Мохаммед Диоманд пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем
  • 35'
    Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 35'
    Якоб Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 35'
    Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 35'
    Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 34'
    Дуэлунд Миккель из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 34'
    Матч возобновлен
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Вилладсен Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
  • 30'
    Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Орхус: 48%.
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    • 30'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мадсен Мадс Эмиль
    • 28'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 27'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 27'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 27'
      Лассо Кулибали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Даниэль Свенссон успешно блокирует удар.
    • 26'
      Тингагер Фредерик из команды Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      26'
      Линкс Гифт из команды Орхус подал угловой справа.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Орхус: 52%.
    • 24'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 23'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 22'
      Орхус контролирует мяч.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 21'
      Шанс! Даниэль Свенссон из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 21'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 49%, Орхус: 51%.
    • 19'
      Дуэлунд Миккель сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Андерсон Микаэль забивает с правой ноги!
    • 19'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 19'
      Якоб Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 19'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 17'
      Хорошую попытку сделал Дуэлунд Миккель. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 17'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 16'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 16'
      Даниэль Свенссон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 15'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Орхус: 47%.
    • 15'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Орхус начинает контратаку
    • 14'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Андерсон Микаэль из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • 12'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Кристенсен Якоб успешно блокирует удар.
    • 12'
      Каль Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 12'
      Орхус контролирует мяч.
    • 11'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      11'
      Асконе Рокко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Асконе Рокко нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Орхус: 39%.
    • 9'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 8'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 7'
      Орхус контролирует мяч.
    • 7'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Оооо... вот это был удар! Лассо Кулибали должен был забить с этой позиции.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Лассо Кулибали. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Орхус: 30%.
    • Угловой
      5'
      Асконе Рокко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Каль Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Андерсон Микаэль из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • 3'
      Орхус контролирует мяч.
    • 3'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Дуэлунд Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Нордшелланн
    Ничья
    Орхус
    5.10
    3.80
    3.50
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    Где смотреть матч Нордшелланн 0:1 Орхус онлайн

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