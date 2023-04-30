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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 4640 Главный судья: Кристофферсен Мадс
Нордшелланн
0:1
Конец матча
Орхус
0'
0:1
19' Гол
Андерсон Микаэль
49' Желтая карточка
Дуэлунд Миккель
68' Желтая карточка
Якоб Кевин
90' Желтая карточка
Хансен Йеспер
90' Желтая карточка
Марксен Эрик
90'+6

Ход матча

19'
0:1
Андерсон Микаэль
(Дуэлунд Миккель)
46'
Хансен Эмилиано
Хансен Мадс
 
49'
 
Дуэлунд Миккель
57'
Ibrahim Osman
Lasso Coulibaly
 
57'
Беньямин Нюгрен
Асконе Рокко
 
67'
 
Поульсен Николай
Дуэлунд Миккель
68'
 
Якоб Кевин
75'
Фагир Вахид
Диоманде Мохаммед
 
79'
 
Бьюр Петер
Якоб Кевин
79'
 
Frederik Brandhof
Каль Эрик
88'
 
Хеуген Сигурд
Андерсон Микаэль
90'
Марксен Эрик
Бидструп Мадс
 
90'
 
Хансен Йеспер
90'
Марксен Эрик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
27
Свенссон
Даниэль
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
10
Диоманде
Мохаммед
11
Хансен
Мадс
36
Асконе
Рокко
28
Lasso
Coulibaly
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
11
Линкс
Гифт
17
Якоб
Кевин
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
19
Каль
Эрик
20
Дуэлунд
Миккель
9
Мортенсен
Патрик
8
Андерсон
Микаэль
Нордшелланн
4-3-3
Орхус
3-4-3

История личных встреч

Нордшелланн
Орхус

27 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
40.7%
18 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.4%
25.9%
3.7%
19 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

49 матчей

42.9%
22.4%
34.7%
21 победа 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

36.7%
44.9%
18.4%
18 побед 22 ничьи 9 побед

Второй тайм

38.8%
28.6%
32.6%
19 побед 14 ничьих 16 побед

История матчей

К
0:2
СД
1:1
СД
2:3
СД
2:2
СД
2:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМК
0:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:1
ТМС
2:4
ТМС
2:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
4:5
СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
3:3
СД
3:0
СД
2:0
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
0:1
СД
5:3
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
3:2
СЛ
3:3

Голы

Всего голов

42
38

Голов в среднем за матч

1.83
1.46

Среднее время на гол

49
61

Всего голов

37
36

Голов в среднем за матч

1.42
1.57

Среднее время на гол

63
57

Всего голов

79
74

Голов в среднем за матч

1.61
1.51

Тотал матчей

2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
37
Больше 76%
Меньше 24%
12
25
Больше 51%
Меньше 49%
24
20
Больше 41%
Меньше 59%
29
12
Больше 24%
Меньше 76%
37
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

55
59

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скьеллеруп Андреас 10 (3) 0.37
Ernest Nuamah 9 0.33
Диоманде Мохаммед 4 0.15
Фагир Вахид 4 0.15
Хансен Эмилиано 3 0.11
Хансен Мадс 2 0.07
Беньямин Нюгрен 2 0.07
Антман Оливер 2 0.07
Асконе Рокко 2 0.07
Фресе Мартин 1 0.04
Lasso Coulibaly 1 0.04
Свенссон Даниэль 1 0.04
Adamo Nagalo 1 0.04
Кристенсен Якоб 0 0
Хансен Киан 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Mario Dorgeles 0 0
Марксен Эрик 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 13 (4) 0.48
Андерсон Микаэль 3 0.11
Биссек Янн-Аурель 3 0.11
Якоб Кевин 2 0.07
Хеуген Сигурд 2 0.07
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.04
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Кристенсен Томас 1 0.04
Тингагер Фредерик 1 0.04
Sebastian Groenning 1 0.04
Дёйн Йелле 1 0.04
Поульсен Николай 0 0
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adamo Nagalo 4 2
Фресе Мартин 7 0
Кристенсен Якоб 6 0
Ernest Nuamah 4 1
Бидструп Мадс 5 0
Вилладсен Оливер 3 1
Диоманде Мохаммед 4 0
Марксен Эрик 3 0
Хансен Киан 2 0
Хансен Мадс 2 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Lasso Coulibaly 2 0
Mario Dorgeles 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Асконе Рокко 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 1
Беихмо Феликс 4 0
Мадсен Мадс Эмиль 4 0
Якоб Кевин 4 0
Тингагер Фредерик 2 1
Кристенсен Томас 3 0
Дуэлунд Миккель 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Хенриксен Тобиас 3 0
Каль Эрик 3 0
Уве Реслер 3 0
Мортенсен Патрик 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Биссек Янн-Аурель 2 0
Хансен Йеспер 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Бьюр Петер 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Adam Daghim 1 0

Результаты матчей

Нордшелланн
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Орхус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

2
3
Нордшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Орхус
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

14
14
Нордшелланн
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Орхус
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

16
17

Голы по времени матча

Забито

27
13
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
6
22%
1
8%
1-15
4
15%
2
15%
16-30
3
11%
2
15%
31-45
2
7%
2
15%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
8
30%
30%
4
31%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
5
50%
76-90

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
4
25%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
5
31%
3
19%
76-90

Пропущено

13
12
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
5
38%
7
58%
76-90

Забито

43
29
21 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 17
6 Не забивали 8
10
23%
3
10%
1-15
4
9%
6
21%
16-30
7
16%
4
14%
31-45
3
7%
5
17%
46-60
6
14%
4
14%
61-75
13
30%
7
24%
76-90

Пропущено

25
22
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 17
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
2
8%
6
27%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
6
24%
2
9%
61-75
10
40%
12
55%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1
Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нордшелланн - Хельсингёр 3:0
Орхус
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Орхус - Копенгаген 0:0 Брондбю - Орхус 1:0 Виборг - Орхус 0:1 Орхус - Раннерс 1:1
Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1 Орхус - Фредерисия 0:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Орхус - Хеккен 1:1

Результаты матчей

Нордшелланн
Орхус

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
2:1
5 раз 19%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
0:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Нордшелланн
Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
5
8
4
9
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
3
11
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
19
8
12
15
1.5
8
19
6
21
2.5
2
25
2
25
3.5
1
26
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 27 15 4 8 49 - 26 49
2.
Нордшелланн
 27 13 8 6 42 - 26 47
3.
Виборг
 27 13 7 7 40 - 29 46
4.
Орхус
 27 12 7 8 29 - 22 43
5.
Раннерс
 27 10 10 7 36 - 35 40
6.
Брондбю
 27 10 6 11 35 - 43 36

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 26 9 11 6 39 - 31 38
2.
Оденсе
 27 9 9 9 37 - 47 36
3.
Силькеборг
 26 8 7 11 38 - 42 31
4.
Хорсенс
 27 7 6 14 31 - 48 27
5.
Ольборг
 27 5 8 14 28 - 39 23
6.
Люнгбю
 27 4 9 14 26 - 42 21

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 13 9 2 2 26 - 13 29
2.
Копенгаген
 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Раннерс
 13 6 3 4 14 - 14 21
5.
Брондбю
 14 6 3 5 21 - 25 21
6.
Орхус
 13 5 5 3 16 - 12 20

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 5 4 5 18 - 21 19
2.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
3.
Силькеборг
 13 5 3 5 21 - 22 18
4.
Митьюлланд
 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 13 2 6 5 12 - 20 12
6.
Ольборг
 13 2 5 6 10 - 16 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Копенгаген
 13 6 2 5 23 - 15 20
3.
Виборг
 13 6 2 5 20 - 14 20
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Нордшелланн
 14 4 6 4 16 - 13 18
6.
Брондбю
 13 4 3 6 14 - 18 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 13 6 7 0 28 - 13 25
2.
Оденсе
 13 4 5 4 19 - 26 17
3.
Силькеборг
 13 3 4 6 17 - 20 13
4.
Ольборг
 14 3 3 8 18 - 23 12
5.
Люнгбю
 14 2 3 9 14 - 22 9
6.
Хорсенс
 13 2 2 9 10 - 21 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Митьюлланд Исаксен Густав 11 (2)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 10 (1)
Силькеборг Адамсен Тонни 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Ольборг Соуза Аллан II 8
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Люнгбю Ромер Марсель 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Орхус вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4640 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Орхус: 47%.
  • 95'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Линкс Гифт ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • 88'
      Тактическая замена. Андерсон Микаэль уходит с поля и его заменяет Хеуген Сигурд
    • Фол, нарушение
      88'
      Фагир Вахид наказан за толчок Линкс Гифт
    • 87'
      Биссек Янн-Аурель выиграл воздушное противоборство у Беньямин Нюгрен.
    • 87'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 86'
      Фредерик Брандоф не смог попасть в створ ударом издали
    • 86'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 86'
      Мортенсен Патрик выиграл воздушное противоборство у Хансен Киан.
    • 86'
      Фагир Вахид пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем
    • 86'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 85'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 85'
      Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Орхус: 49%.
    • 84'
      Фредерик Брандоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Орхус начинает контратаку
    • 83'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 83'
      Беньямин Нюгрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 82'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 82'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 81'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 80'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 80'
      Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Орхус: 49%.
    • Фол, нарушение
      80'
      Судья сигнализирует, что Хансен Эмилиано из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Тингагер Фредерик
    • 79'
      Тактическая замена. Каль Эрик уходит с поля и его заменяет Фредерик Брандоф
    • 79'
      Тактическая замена. Якоб Кевин уходит с поля и его заменяет Бьюр Петер
    • 79'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 78'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 78'
      Ibrahim Osman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 78'
      Поульсен Николай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Хансен Эмилиано из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      77'
      Линкс Гифт из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Ibrahim Osman заработал фол
    • 77'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 76'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 75'
      Якоб Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 75'
      Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Орхус: 50%.
    • 75'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Фагир Вахид
    • 75'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 74'
      Линкс Гифт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      73'
      Мортенсен Патрик наказан за толчок Адамо Нагало
    • 73'
      Орхус контролирует мяч.
    • 72'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Угловой
      72'
      Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 71'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 71'
      Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 70'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      70'
      Якоб Кевин наказан за толчок Даниэль Свенссон
    • 70'
      Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Орхус: 49%.
    • 69'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 69'
      Бидструп Мадс не смог попасть в створ ударом издали
    • Угловой
      69'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 69'
      Мортенсен Патрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Андерсон Микаэль из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      68'
      Якоб Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      68'
      Безумный фол. Якоб Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Хансен Эмилиано
    • 67'
      Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Поульсен Николай
    • Фол, нарушение
      66'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
    • 66'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 66'
      Каль Эрик из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 65'
      Каль Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Орхус: 50%.
    • Фол, нарушение
      64'
      Судья сигнализирует, что Хансен Эмилиано из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Биссек Янн-Аурель
    • 63'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 63'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 62'
      Дуэлунд Миккель решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      61'
      Хансен Эмилиано наказан за толчок Дуэлунд Миккель
    • 61'
      Дуэлунд Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Орхус: 48%.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 60'
      Оооо... вот это был удар! Мохаммед Диоманд должен был забить с этой позиции.
    • 59'
      Мохаммед Диоманд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 59'
      Биссек Янн-Аурель ошибается в защите.
    • 59'
      Орхус контролирует мяч.
    • 59'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      58'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Дуэлунд Миккель.
    • 57'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      57'
      Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 57'
      Тактическая замена. Асконе Рокко уходит с поля и его заменяет Беньямин Нюгрен
    • 57'
      Тактическая замена. Лассо Кулибали уходит с поля и его заменяет Ibrahim Osman
    • 56'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 56'
      Биссек Янн-Аурель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 56'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      55'
      Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Линкс Гифт
    • Травма, повреждение
      55'
      Хансен Киан возвращается на поле.
    • 55'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Орхус: 48%.
    • 54'
      Орхус контролирует мяч.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 53'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • Травма, повреждение
      53'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хансен Киан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 53'
      Матч возобновлен
    • 53'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 53'
      Шанс! Биссек Янн-Аурель из команды Орхус пробил головой, но мимо
    • Угловой
      53'
      Якоб Кевин из команды Орхус подал угловой справа.
    • 52'
      Оооо... вот это был удар! Дуэлунд Миккель должен был забить с этой позиции.
    • 52'
      Хорошую попытку сделал Дуэлунд Миккель. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 52'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 50'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Матч возобновлен
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Орхус: 47%.
    • Желтая карточка
      49'
      Дуэлунд Миккель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 49'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 49'
      Биссек Янн-Аурель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 49'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Офсайд
      48'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн в офсайде
    • 48'
      Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Андерсон Микаэль из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Асконе Рокко
    • 46'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Хансен Эмилиано
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Орхус имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Орхус: 49%.
    • 47'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Орхус контролирует мяч.
    • 46'
      Биссек Янн-Аурель из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Орхус: 49%.
    • 44'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Андерсон Микаэль выиграл воздушное противоборство у Бидструп Мадс.
    • 44'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 43'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 43'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 41'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 41'
      Орхус контролирует мяч.
    • 40'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Орхус: 49%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 40'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 39'
      Каль Эрик из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      39'
      Асконе Рокко из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Якоб Кевин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Адамо Нагало
    • Угловой
      38'
      Асконе Рокко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 37'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Орхус контролирует мяч.
    • 36'
      Мадсен Мадс Эмиль из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      36'
      Асконе Рокко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Орхус: 50%.
    • 35'
      Мохаммед Диоманд пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем
    • 35'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Якоб Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 34'
      Дуэлунд Миккель из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Вилладсен Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Хенриксен Тобиас из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Орхус: 48%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мадсен Мадс Эмиль
    • 28'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 27'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 27'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 27'
      Лассо Кулибали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Даниэль Свенссон успешно блокирует удар.
    • 26'
      Тингагер Фредерик из команды Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      26'
      Линкс Гифт из команды Орхус подал угловой справа.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Орхус: 52%.
    • 24'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 23'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 22'
      Орхус контролирует мяч.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 21'
      Шанс! Даниэль Свенссон из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 21'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 49%, Орхус: 51%.
    • 19'
      Дуэлунд Миккель сделал результативную передачу.
    • 19'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Андерсон Микаэль забивает с правой ноги!
    • 19'
      Якоб Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 19'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 17'
      Хорошую попытку сделал Дуэлунд Миккель. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 17'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 16'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 16'
      Даниэль Свенссон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 15'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Орхус: 47%.
    • 15'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Орхус начинает контратаку
    • 14'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Андерсон Микаэль из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • 12'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Кристенсен Якоб успешно блокирует удар.
    • 12'
      Каль Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 12'
      Орхус контролирует мяч.
    • 11'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      11'
      Асконе Рокко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Асконе Рокко нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Орхус: 39%.
    • 9'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 8'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 7'
      Орхус контролирует мяч.
    • 7'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Оооо... вот это был удар! Лассо Кулибали должен был забить с этой позиции.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Лассо Кулибали. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Орхус: 30%.
    • Угловой
      5'
      Асконе Рокко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Каль Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Андерсон Микаэль из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • 3'
      Орхус контролирует мяч.
    • 3'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Дуэлунд Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Нордшелланн 0:1 Орхус онлайн

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