Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Норшеланн контролирует мяч.

87' Удар от ворот произведет Норшеланн

86' Фредерик Брандоф не смог попасть в створ ударом издали

86' Фагир Вахид пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

86' Норшеланн пытается что-то создать.

85' Норшеланн контролирует мяч.

84' Фредерик Брандоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Удар от ворот произведет Орхус

83' Беньямин Нюгрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Удар от ворот произведет Орхус

81' Норшеланн пытается что-то создать.

80' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

79' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

78' Ibrahim Osman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Хансен Эмилиано из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Норшеланн контролирует мяч.

75' Якоб Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Фагир Вахид

75' Удар от ворот произведет Орхус

74' Линкс Гифт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Норшеланн пытается что-то создать.

72' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

70' Норшеланн контролирует мяч.

70' Якоб Кевин наказан за толчок Даниэль Свенссон

70' Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Норшеланн контролирует мяч.

69' Бидструп Мадс не смог попасть в створ ударом издали

69' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.

68' Якоб Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

66' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

65' Норшеланн контролирует мяч.

65' Каль Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Норшеланн контролирует мяч.

62' Удар от ворот произведет Норшеланн

62' Дуэлунд Миккель решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

61' Дуэлунд Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Орхус

60' Оооо... вот это был удар! Мохаммед Диоманд должен был забить с этой позиции.

59' Мохаммед Диоманд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Норшеланн контролирует мяч.

58' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Дуэлунд Миккель

57' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

57' Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Удар от ворот произведет Норшеланн

56' Биссек Янн-Аурель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Линкс Гифт

54' Удар от ворот произведет Орхус

53' Удар от ворот произведет Норшеланн

53' Ох, нехорошо это выглядит. Хансен Киан получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Оооо... вот это был удар! Дуэлунд Миккель должен был забить с этой позиции.

52' Хорошую попытку сделал Дуэлунд Миккель . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Норшеланн контролирует мяч.

50' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновлен

49' Дуэлунд Миккель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Биссек Янн-Аурель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Норшеланн пытается что-то создать.

49' Норшеланн контролирует мяч.

48' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн в офсайде

48' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Норшеланн пытается что-то создать.

47' Норшеланн контролирует мяч.

46' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля