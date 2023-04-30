Тур: 27. Стадион: Right To Dream Park. Зрители: 4640 Главный судья: Кристофферсен Мадс
0:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолАндерсон Микаэль
49' Желтая карточкаДуэлунд Миккель
68' Желтая карточкаЯкоб Кевин
90' Желтая карточкаХансен Йеспер
90' Желтая карточкаМарксен Эрик
90'+6
Ход матча
19'
49'
68'
79'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
39
Adamo
Nagalo
11
Хансен
Мадс
36
Асконе
Рокко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
-
36 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Марксен ЭрикНападающий
-
21 Фагир ВахидНападающий
-
-
-
-
47 Magnus Munck
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
-
17 Якоб КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Бьюр ПетерНападающий
-
28 Adam Daghim
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Нордшелланн
Орхус
27 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
40.7%
18 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.4%
25.9%
3.7%
19 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед
49 матчей
42.9%
22.4%
34.7%
21 победа 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
36.7%
44.9%
18.4%
18 побед 22 ничьи 9 побед
Второй тайм
38.8%
28.6%
32.6%
19 побед 14 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
38
Голов в среднем за матч
1.83
1.46
Среднее время на гол
49
61
Всего голов
37
36
Голов в среднем за матч
1.42
1.57
Среднее время на гол
63
57
Всего голов
79
74
Голов в среднем за матч
1.61
1.51
Тотал матчей
2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
37
Больше 76%
Меньше 24%
12
25
Больше 51%
Меньше 49%
24
20
Больше 41%
Меньше 59%
29
12
Больше 24%
Меньше 76%
37
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
55
59
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скьеллеруп Андреас
|10 (3)
|0.37
|Ernest Nuamah
|9
|0.33
|Диоманде Мохаммед
|4
|0.15
|Фагир Вахид
|4
|0.15
|Хансен Эмилиано
|3
|0.11
|Хансен Мадс
|2
|0.07
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.07
|Антман Оливер
|2
|0.07
|Асконе Рокко
|2
|0.07
|Фресе Мартин
|1
|0.04
|Lasso Coulibaly
|1
|0.04
|Свенссон Даниэль
|1
|0.04
|Adamo Nagalo
|1
|0.04
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Хансен Киан
|0
|0
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Mario Dorgeles
|0
|0
|Марксен Эрик
|0
|0
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|13 (4)
|0.48
|Андерсон Микаэль
|3
|0.11
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0.11
|Якоб Кевин
|2
|0.07
|Хеуген Сигурд
|2
|0.07
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.04
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.04
|Кристенсен Томас
|1
|0.04
|Тингагер Фредерик
|1
|0.04
|Sebastian Groenning
|1
|0.04
|Дёйн Йелле
|1
|0.04
|Поульсен Николай
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adamo Nagalo
|4
|2
|Фресе Мартин
|7
|0
|Кристенсен Якоб
|6
|0
|Ernest Nuamah
|4
|1
|Бидструп Мадс
|5
|0
|Вилладсен Оливер
|3
|1
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|Марксен Эрик
|3
|0
|Хансен Киан
|2
|0
|Хансен Мадс
|2
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Lasso Coulibaly
|2
|0
|Mario Dorgeles
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|8
|1
|Беихмо Феликс
|4
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|4
|0
|Якоб Кевин
|4
|0
|Тингагер Фредерик
|2
|1
|Кристенсен Томас
|3
|0
|Дуэлунд Миккель
|3
|0
|Андерсон Микаэль
|3
|0
|Хенриксен Тобиас
|3
|0
|Каль Эрик
|3
|0
|Уве Реслер
|3
|0
|Мортенсен Патрик
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Frederik Brandhof
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Sebastian Groenning
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Бьюр Петер
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Adam Daghim
|1
|0
Результаты матчей
Нордшелланн
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Орхус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
2
3
Нордшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Орхус
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
14
14
Нордшелланн
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Орхус
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
16
17
Голы по времени матча
Забито
27
13
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
6
22%
1
8%
1-15
4
15%
2
15%
16-30
3
11%
2
15%
31-45
2
7%
2
15%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
8
30%
30%
4
31%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
5
50%
76-90
Забито
16
16
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
4
25%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
5
31%
3
19%
76-90
Пропущено
13
12
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
5
38%
7
58%
76-90
Забито
43
29
21 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 17
6 Не забивали 8
10
23%
3
10%
1-15
4
9%
6
21%
16-30
7
16%
4
14%
31-45
3
7%
5
17%
46-60
6
14%
4
14%
61-75
13
30%
7
24%
76-90
Пропущено
25
22
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 17
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
2
8%
6
27%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
6
24%
2
9%
61-75
10
40%
12
55%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1
Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нордшелланн - Хельсингёр 3:0
Орхус
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Орхус - Копенгаген 0:0 Брондбю - Орхус 1:0 Виборг - Орхус 0:1 Орхус - Раннерс 1:1
Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1 Орхус - Фредерисия 0:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Орхус - Хеккен 1:1
Результаты матчей
Нордшелланн
Орхус
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
2:1
5 раз 19%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
0:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Нордшелланн
Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
85
58
49
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
410
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
198
1215
819
621
225
225
126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|4
|8
|49 - 26
|49
|2.
|27
|13
|8
|6
|42 - 26
|47
|3.
|27
|13
|7
|7
|40 - 29
|46
|4.
|27
|12
|7
|8
|29 - 22
|43
|5.
|27
|10
|10
|7
|36 - 35
|40
|6.
|27
|10
|6
|11
|35 - 43
|36
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|9
|11
|6
|39 - 31
|38
|2.
|27
|9
|9
|9
|37 - 47
|36
|3.
|26
|8
|7
|11
|38 - 42
|31
|4.
|27
|7
|6
|14
|31 - 48
|27
|5.
|27
|5
|8
|14
|28 - 39
|23
|6.
|27
|4
|9
|14
|26 - 42
|21
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|26 - 13
|29
|2.
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|13
|6
|3
|4
|14 - 14
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|4
|5
|18 - 21
|19
|2.
|14
|5
|4
|5
|21 - 27
|19
|3.
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|4.
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|5.
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|6.
|13
|2
|5
|6
|10 - 16
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|13 - 10
|23
|2.
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|3.
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
|6.
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|7
|0
|28 - 13
|25
|2.
|13
|4
|5
|4
|19 - 26
|17
|3.
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|4.
|14
|3
|3
|8
|18 - 23
|12
|5.
|14
|2
|3
|9
|14 - 22
|9
|6.
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|11 (2)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|10 (1)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|7