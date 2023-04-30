Тур: 4. Стадион: Скагерак Арена.
0'
28' Желтая карточкаВяянянен Сантери
44' Желтая карточкаИнгебритсен Микаэль
49' Желтая карточкаВаллем Конрад
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
-
-
29 Oscar Aga
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Одд
Русенборг
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
19 матчей
21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.67
0.7
Среднее время на гол
54
128
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
2.4
1.67
Среднее время на гол
37
54
Всего голов
39
22
Голов в среднем за матч
2.05
1.16
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
43
77
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.25
|Йоргенсен Филип
|1
|0.25
|Валлем Конрад
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольсе Карло
|1
|0.25
|Перейра Адриан
|1
|0.25
|Нельсон Джейден
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валлем Конрад
|2
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Томас Диого
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенриксен Маркус
|2
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Перейра Адриан
|1
|0
|Корник Лео
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Торвальдссон Исак
|1
|0
Результаты матчей
Одд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Одд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Одд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2
Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2 Эльфсборг - Одд 2:2 Мольде - Одд 3:4 Хеккен - Одд 2:2 Одд - Нутодден 4:1 Викинг - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Одд - Волеренга 2:1 Тромсё - Одд 3:2 Одд - Кристиансунд 1:1
Русенборг
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1
Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Русенборг - Волеренга 3:0 Кристиансунд - Русенборг 4:4
Результаты матчей
Одд
Русенборг
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Одд
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|8.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|2 - 0
|6
|9.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|6.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|5 - 10
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|6
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|3 (1)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3
|Викинг
|Свеннсен Сандер
|2 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|3
|Одд
|Валлем Конрад
|3
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|2