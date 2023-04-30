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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 8331
Одд
0:0
Конец матча
Русенборг
0'
28' Желтая карточка
Вяянянен Сантери
44' Желтая карточка
Ингебритсен Микаэль
49' Желтая карточка
Валлем Конрад
90' Желтая карточка
Хенриксен Маркус
90'+5

Ход матча

28'
 
Вяянянен Сантери
44'
Ингебритсен Микаэль
 
46'
 
Oscar Aga
Торвальдссон Исак
46'
Йоргенсен Филип
Овусу Соломон
 
46'
Овусу Леонард
Рууд Эспен
 
49'
Валлем Конрад
 
61'
 
Брохолм Мариус
Нельсон Джейден
80'
 
Шелбред Пер-Сильян
Вяянянен Сантери
90'
 
Хенриксен Маркус

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
12
Вальштед
Леопольд
21
Хаген
Стеффен
17
Овусу
Соломон
5
Томас
Диого
2
Рууд
Эспен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
10
Ингебритсен
Микаэль
14
Валлем
Конрад
24
Dennis
Gjengaar
8
Евтович
Милан
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
8
Бёркеейет
Тобиас
15
Samuel
Rogers
32
Корник
Лео
20
Тагсет
Эдвард
7
Хенриксен
Маркус
6
Вяянянен
Сантери
10
Хольсе
Карло
11
Нельсон
Джейден
17
Торвальдссон
Исак
Одд
3-4-2-1
Русенборг
3-4-2-1

История личных встреч

Одд
Русенборг

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

19 матчей

21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

Т
2:3
Т
1:0
Т
5:0
Т
2:2
Т
4:1
Т
2:1
ТМК
4:5
Т
1:1
Т
1:1
Т
3:1
К
2:2
Т
1:1
Т
1:0
Т
3:0
Т
1:2
Т
1:0
ТМК
1:0
Т
3:0
Т
1:2

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.7

Среднее время на гол

54
128

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

2.4
1.67

Среднее время на гол

37
54

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

2.05
1.16

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

43
77

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 1 0.25
Йоргенсен Филип 1 0.25
Валлем Конрад 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольсе Карло 1 0.25
Перейра Адриан 1 0.25
Нельсон Джейден 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 3 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Томас Диого 1 0
Овусу Соломон 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Перейра Адриан 1 0
Корник Лео 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Торвальдссон Исак 1 0

Результаты матчей

Одд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Одд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Одд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2
Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2 Эльфсборг - Одд 2:2 Мольде - Одд 3:4 Хеккен - Одд 2:2 Одд - Нутодден 4:1 Викинг - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Одд - Волеренга 2:1 Тромсё - Одд 3:2 Одд - Кристиансунд 1:1
Русенборг
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1
Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Русенборг - Волеренга 3:0 Кристиансунд - Русенборг 4:4

Результаты матчей

Одд
Русенборг

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Одд
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Тромсё
 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Викинг
 4 2 1 1 10 - 5 7
4.
Бранн
 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Стабек
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Лиллестрём
 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Хам-Кам
 4 2 0 2 9 - 10 6
8.
Одд
 4 1 3 0 2 - 0 6
9.
Русенборг
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Саннефьёрд
 4 1 2 1 5 - 3 5
11.
Сарпсборг-08
 4 1 2 1 2 - 2 5
12.
Хёугесунн
 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
Волеренга
 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Стрёмсгодсет
 4 1 0 3 4 - 7 3
15.
Мольде
 4 0 1 3 4 - 7 1
16.
Олесунн
 4 0 0 4 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 2 2 0 0 9 - 3 6
2.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Хам-Кам
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Лиллестрём
 2 2 0 0 6 - 4 6
5.
Саннефьёрд
 2 1 1 0 4 - 0 4
6.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 6 - 2 4
7.
Стабек
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Одд
 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Хёугесунн
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Тромсё
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Русенборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Мольде
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сарпсборг-08
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Тромсё
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Волеренга
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Стабек
 2 1 0 1 3 - 6 3
6.
Русенборг
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Одд
 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Викинг
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Бранн
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Стрёмсгодсет
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 5 0
15.
Хам-Кам
 2 0 0 2 5 - 10 0
16.
Хёугесунн
 2 0 0 2 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 6
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Бранн Финне Бор 3 (1)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Викинг Свеннсен Сандер 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Волеренга Жута Леонард 3
Одд Валлем Конрад 3
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Весь список
  • 46'
    Ингебритсен Микаэль уходит с поля. Леонард Овусу выходит вместо него
  • 46'
    Овусу Соломон уходит с поля. Йоргенсен Филип выходит вместо него
  • 46'
    Isak Snaer Thorvaldsson уходит с поля. Oscar Aga выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Ингебритсен Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Вяянянен Сантери получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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