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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Гоу Эхед Иглс
3:2
Конец матча
Валвейк
0'
0:1
8' Гол
Крамер Михил
1:1
15' Гол
Линторст Эверт
2:1
23' Гол
Дейл Матс
2:1
45' Не забитый пенальти
Виллюмссон Виллюм
2:2
55' Гол
Крамер Михил
3:2
90' Гол
Лидберг Исак
90'+10

Ход матча

8'
0:1
Крамер Михил
(Сёнтьенс Матс)
15'
Линторст Эверт
1:1
23'
Дейл Матс
(Лидберг Исак)
2:1
45'
Виллюмссон Виллюм
2:1
50'
 
Бакари Саид
Лутонда Тьерри
50'
 
Yassin Oukili
Ньивпорт Ларс
55'
2:2
Крамер Михил
56'
Фернандес Рашаан
Эдвардсен Оливер
 
73'
 
Йозефзон Флориан
Лобете Хулен
82'
 
Бирет Мика
Крамер Михил
82'
 
Вруг Патрик
Клемент Пелле
90'
Штоккерс Финн
Адеканье Бобби
 
90'
Лидберг Исак
3:2
90'
Фонтан Хосе
Штоккерс Финн
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 0
  • 12 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
11
Адеканье
Бобби
10
Ромменс
Филипп
8
Линторст
Эверт
23
Эдвардсен
Оливер
18
Виллюмссон
Виллюм
9
Лидберг
Исак
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
15
Ньивпорт
Ларс
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
20
Сёнтьенс
Матс
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
7
Лобете
Хулен
29
Крамер
Михил
Гоу Эхед Иглс
4-4-2
Валвейк
5-4-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Валвейк

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

История матчей

Э
3:1
Э
0:2
Э
1:1
ТМК
1:1
ПДПОЭ
4:5
ПДПОЭ
0:0
ПД
1:4
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:2
Э
2:2
Э
1:4
К
3:2
ПД
0:0
ПД
1:3
ВД(GD
0:0
ВД(GD
1:1
ВД(GD
7:2

Голы

Всего голов

10
17

Голов в среднем за матч

1.11
1.55

Среднее время на гол

81
58

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.73
1.89

Среднее время на гол

52
47

Всего голов

29
34

Голов в среднем за матч

1.45
1.7

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

62
52

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 6 0.21
Адеканье Бобби 6 0.21
Виллюмссон Виллюм 6 (2) 0.21
Эдвардсен Оливер 6 0.21
Штоккерс Финн 3 0.1
Ромменс Филипп 3 0.1
Кюйперс Бас 3 0.1
Дейл Матс 2 0.07
Фонтан Хосе 1 0.03
Со Силла 1 0.03
Линторст Эверт 1 0.03
Идзес Джей 1 0.03
Фернандес Рашаан 0 0
Льянсана Энрик 0 0
Амофа Джамал 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 12 (2) 0.41
Бель-Хассани Иллиас 5 0.17
Йозефзон Флориан 4 0.14
Сёнтьенс Матс 3 0.1
Лобете Хулен 3 0.1
Ван ден Бёйс Дарио 3 (2) 0.1
Баккали Закария 3 0.1
Леливелд Юлиан 2 0.07
Анита Вурнон 2 0.07
Yassin Oukili 2 0.07
Клемент Пелле 2 0.07
Бирет Мика 2 0.07
Лутонда Тьерри 1 0.03
Адевойе Шоун 1 0.03
Бакари Саид 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеканье Бобби 8 0
Амофа Джамал 7 0
Идзес Джей 4 0
Фонтан Хосе 3 0
Льянсана Энрик 3 0
Эдвардсен Оливер 3 0
Фернандес Рашаан 1 1
Теки Тесфальдет 2 0
Лидберг Исак 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Линторст Эверт 2 0
Дейл Матс 0 1
Наубер Геррит 1 0
Штоккерс Финн 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Со Силла 1 0
Баккер Юстин 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yassin Oukili 7 0
Бель-Хассани Иллиас 3 2
Гаари Жюрьен 6 0
Крамер Михил 5 0
Адевойе Шоун 5 0
Леливелд Юлиан 4 0
Анита Вурнон 3 0
Вассен Этьенн 3 0
Ван ден Бёйс Дарио 2 0
Августейнс Себбе 2 0
Лобете Хулен 2 0
Йозефзон Флориан 1 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Ньивпорт Ларс 1 0
Клемент Пелле 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Бирет Мика 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Валвейк
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

11
10
Гоу Эхед Иглс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Валвейк
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

14
27
Гоу Эхед Иглс
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Валвейк
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
59% (17)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
34% (10)
48% (14)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
12

Волевые поражения

25
37

Голы по времени матча

Забито

22
17
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
7
32%
2
12%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
4
18%
2
12%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
6
27%
4
24%
76-90

Пропущено

22
28
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
4
18%
2
7%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
4
18%
6
21%
31-45
5
23%
4
14%
46-60
1
5%
5
18%
61-75
6
27%
10
36%
76-90

Забито

19
29
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
16%
3
10%
1-15
3
16%
3
10%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
5
26%
12
41%
76-90

Пропущено

27
21
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
15%
2
10%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
6
22%
5
24%
31-45
3
11%
3
14%
46-60
6
22%
4
19%
61-75
6
22%
3
14%
76-90

Забито

41
46
24 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
10
24%
5
11%
1-15
6
15%
5
11%
16-30
8
20%
7
15%
31-45
4
10%
5
11%
46-60
2
5%
8
17%
61-75
11
27%
16
35%
76-90

Пропущено

49
49
22 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 23
8
16%
4
8%
1-15
4
8%
5
10%
16-30
10
20%
11
22%
31-45
8
16%
7
14%
46-60
7
14%
9
18%
61-75
12
24%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2
Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1
Валвейк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3
Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 Твенте - Валвейк 3:0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Валвейк

Точный счет

0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
5 раз 17%
0
8 раз 28%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
3
8
6
1.5
9
6
3
11
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
5
5
10
1.5
4
10
2
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
21
8
13
16
1.5
13
16
5
24
2.5
7
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 29 21 7 1 70 - 27 70
2.
ПСВ
 29 19 5 5 78 - 35 62
3.
Аякс
 29 18 8 3 79 - 29 62
4.
АЗ Алкмаар
 29 17 6 6 56 - 32 57
5.
Спарта Роттердам
 29 15 7 7 47 - 30 52
6.
Твенте
 29 14 9 6 48 - 23 51
7.
Утрехт
 29 12 9 8 45 - 42 45
8.
Валвейк
 29 10 8 11 46 - 49 38
9.
Херенвен
 29 10 8 11 34 - 42 38
10.
НЕК Неймеген
 29 7 14 8 38 - 34 35
11.
Гоу Эхед Иглс
 29 8 9 12 40 - 50 33
12.
Фортуна Ситтард
 29 9 5 15 35 - 54 32
13.
Витесс
 29 7 9 13 36 - 48 30
14.
Волендам
 29 7 6 16 34 - 61 27
15.
Эксельсиор
 29 8 3 18 27 - 66 27
16.
Эммен
 29 5 10 14 26 - 49 25
17.
Гронинген
 29 4 5 20 28 - 59 17
18.
Камбюр
 29 4 4 21 21 - 58 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 14 11 3 0 36 - 7 36
3.
Фейеноорд
 14 10 4 0 31 - 8 34
4.
Аякс
 15 9 4 2 44 - 13 31
5.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
6.
Валвейк
 15 8 3 4 30 - 20 27
7.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
8.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
9.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
10.
Гоу Эхед Иглс
 14 5 5 4 22 - 22 20
11.
Волендам
 14 6 1 7 22 - 29 19
12.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 26 - 22 18
13.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Херенвен
 14 5 2 7 17 - 23 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 15 2 0 13 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 15 10 1 4 29 - 15 31
3.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
4.
ПСВ
 15 7 4 4 32 - 25 25
5.
Спарта Роттердам
 14 6 5 3 19 - 14 23
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
Фортуна Ситтард
 14 5 2 7 17 - 27 17
9.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 14 2 5 7 16 - 29 11
14.
Камбюр
 14 2 4 8 11 - 28 10
15.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
16.
Эммен
 14 2 1 11 11 - 32 7
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 14 1 1 12 8 - 42 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 13 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Валвейк Крамер Михил 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гоу Эхед Иглс Адеканье Бобби 8
НЕК Неймеген Эль-Каруани Суфьян 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Фонтан Хосе ослабляет давление, выбив мяч.
  • 100'
    Гоу Эхед Иглс заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Лидберг Исак не смог попасть в створ ударом издали
  • 99'
    Де Ланге Жеффри создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 99'
    Гоу Эхед Иглс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    99'
    Судья сигнализирует, что Яссин Оукили из команды Валвейк поставил подножку. Пострадал Виллюмссон Виллюм
  • 99'
    Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Лидберг Исак ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Валвейк пытается что-то создать.
  • 98'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    97'
    Штоккерс Финн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 97'
    Штоккерс Финн получил травму и заменен. Фонтан Хосе выходит на поле.
  • 97'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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