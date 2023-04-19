Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Удар от ворот произведет Валвейк

93' Штоккерс Финн не смог попасть в створ ударом издали

92' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Матч возобновлен

88' Ромменс Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Вассен Этьенн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

86' Фернандес Рашаан наказан за толчок Яссин Оукили

86' Яссин Оукили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Ромменс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Гаари Жюрьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Фернандес Рашаан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Валвейк

82' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

82' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Кюйперс Бас нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

77' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Яссин Оукили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Кюйперс Бас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Хорошую попытку сделал Адеканье Бобби . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Клемент Пелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Йозефзон Флориан пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

74' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

71' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Удар от ворот произведет Валвейк

69' Ромменс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Хорошую попытку сделал Адеканье Бобби . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

65' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

64' Лобете Хулен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Сёнтьенс Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Сёнтьенс Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Лидберг Исак нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

60' Матч возобновлен

59' Вассен Этьенн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Виллюмссон Виллюм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Виллюмссон Виллюм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Валвейк

56' Г О О О О Л - Крамер Михил забивает ударом с правой ноги!

55' Яссин Оукили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Вассен Этьенн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Тактическая замена. Ньивпорт Ларс уходит с поля и его заменяет Яссин Оукили

49' Удар от ворот произведет Валвейк

49' Матч возобновлен

49' Матч остановлен

47' Адеканье Бобби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника