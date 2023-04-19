Тур: 25. Стадион: Де Аделарсхорст. Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
3:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолКрамер Михил
1:1
15' ГолЛинторст Эверт
2:1
23' ГолДейл Матс
2:1
45' Не забитый пенальтиВиллюмссон Виллюм
2:2
55' ГолКрамер Михил
3:2
90' ГолЛидберг Исак
90'+10
Ход матча
8'
0:1
15'
1:1
23'
2:1
45'
55'
2:2
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 0
-
12 Удары в створ 3
-
10 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.74 Обе забьют (да)
-
3.50 Ничья
25
Амофа
Джамал
23
Гаари
Жюрьен
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Плогман ЛукаВратарь
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
-
-
-
28 Pim Saathof
-
17 Dario Serra
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Chris Lokesa
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Валвейк
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
17
Голов в среднем за матч
1.11
1.55
Среднее время на гол
81
58
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.73
1.89
Среднее время на гол
52
47
Всего голов
29
34
Голов в среднем за матч
1.45
1.7
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
62
52
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лидберг Исак
|6
|0.21
|Адеканье Бобби
|6
|0.21
|Виллюмссон Виллюм
|6 (2)
|0.21
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.21
|Штоккерс Финн
|3
|0.1
|Ромменс Филипп
|3
|0.1
|Кюйперс Бас
|3
|0.1
|Дейл Матс
|2
|0.07
|Фонтан Хосе
|1
|0.03
|Со Силла
|1
|0.03
|Линторст Эверт
|1
|0.03
|Идзес Джей
|1
|0.03
|Фернандес Рашаан
|0
|0
|Льянсана Энрик
|0
|0
|Амофа Джамал
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|12 (2)
|0.41
|Бель-Хассани Иллиас
|5
|0.17
|Йозефзон Флориан
|4
|0.14
|Сёнтьенс Матс
|3
|0.1
|Лобете Хулен
|3
|0.1
|Ван ден Бёйс Дарио
|3 (2)
|0.1
|Баккали Закария
|3
|0.1
|Леливелд Юлиан
|2
|0.07
|Анита Вурнон
|2
|0.07
|Yassin Oukili
|2
|0.07
|Клемент Пелле
|2
|0.07
|Бирет Мика
|2
|0.07
|Лутонда Тьерри
|1
|0.03
|Адевойе Шоун
|1
|0.03
|Бакари Саид
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеканье Бобби
|8
|0
|Амофа Джамал
|7
|0
|Идзес Джей
|4
|0
|Фонтан Хосе
|3
|0
|Льянсана Энрик
|3
|0
|Эдвардсен Оливер
|3
|0
|Фернандес Рашаан
|1
|1
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Лидберг Исак
|2
|0
|Ромменс Филипп
|2
|0
|Линторст Эверт
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Наубер Геррит
|1
|0
|Штоккерс Финн
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yassin Oukili
|7
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|3
|2
|Гаари Жюрьен
|6
|0
|Крамер Михил
|5
|0
|Адевойе Шоун
|5
|0
|Леливелд Юлиан
|4
|0
|Анита Вурнон
|3
|0
|Вассен Этьенн
|3
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|2
|0
|Августейнс Себбе
|2
|0
|Лобете Хулен
|2
|0
|Йозефзон Флориан
|1
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Ньивпорт Ларс
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Валвейк
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
11
10
Гоу Эхед Иглс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Валвейк
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
9
Волевые поражения
14
27
Гоу Эхед Иглс
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Валвейк
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
59% (17)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
34% (10)
48% (14)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
12
Волевые поражения
25
37
Голы по времени матча
Забито
22
17
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
7
32%
2
12%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
4
18%
2
12%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
6
27%
4
24%
76-90
Пропущено
22
28
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
4
18%
2
7%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
4
18%
6
21%
31-45
5
23%
4
14%
46-60
1
5%
5
18%
61-75
6
27%
10
36%
76-90
Забито
19
29
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
16%
3
10%
1-15
3
16%
3
10%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
5
26%
12
41%
76-90
Пропущено
27
21
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
15%
2
10%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
6
22%
5
24%
31-45
3
11%
3
14%
46-60
6
22%
4
19%
61-75
6
22%
3
14%
76-90
Забито
41
46
24 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
10
24%
5
11%
1-15
6
15%
5
11%
16-30
8
20%
7
15%
31-45
4
10%
5
11%
46-60
2
5%
8
17%
61-75
11
27%
16
35%
76-90
Пропущено
49
49
22 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 23
8
16%
4
8%
1-15
4
8%
5
10%
16-30
10
20%
11
22%
31-45
8
16%
7
14%
46-60
7
14%
9
18%
61-75
12
24%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2
Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1
Валвейк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3
Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 Твенте - Валвейк 3:0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Валвейк
Точный счет
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
5 раз 17%
0
8 раз 28%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
123
86
96
311
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
95
510
410
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
218
1316
1316
524
722
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|13 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|Валвейк
|Крамер Михил
|12 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гоу Эхед Иглс
|Адеканье Бобби
|8
|НЕК Неймеген
|Эль-Каруани Суфьян
|8