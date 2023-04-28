Тур: 30. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Зрители: 20119 Главный судья: Пржибыл Ярослав
2:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаХжановски Адам
1:0
13' ПенальтиЖозуэ Филипе
21' Желтая карточкаТомасик Пётр
22' Желтая карточкаЛесняк Филип
28' Желтая карточкаАвгустиняк Рафал
43' Желтая карточкаКапустка Бартош
64' Желтая карточкаПекхарт Томаш
2:0
90' ГолМучи Эрнест
90'+5
Ход матча
12'
13'
1:0
21'
22'
28'
43'
64'
90'
2:0
13
Вшолек
Павел
28
Баку
Макана
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
19
Шулек
Мартин
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
23
Лесняк
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
-
28 Баку МаканаЗащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
-
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Шулек МартинЗащитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
-
11 Гашек МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стано Павол
История личных встреч
Легия
Висла Плоцк
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
62.5%
6.3%
31.2%
10 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
2.14
1.33
Среднее время на гол
42
67
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
0.78
1.86
Среднее время на гол
115
48
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.38
1.56
Тотал матчей
2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
57
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|11 (7)
|0.37
|Вшолек Павел
|7 (1)
|0.23
|Младенович Филип
|6
|0.2
|Пекхарт Томаш
|5
|0.17
|Мучи Эрнест
|4
|0.13
|Навроцкий Майк
|3
|0.1
|Капустка Бартош
|2
|0.07
|Росолек Мацей
|2
|0.07
|Августиняк Рафал
|2
|0.07
|Карлитос Карлос
|1
|0.03
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.03
|Роуз Линдси
|1
|0.03
|Рибейру Юри
|1
|0.03
|Пих Роберт
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
|Igor Strzalek
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|9 (1)
|0.3
|Вольски Рафал
|7 (1)
|0.23
|Секульски Лукаш
|5
|0.17
|Колар Марко
|4
|0.13
|Damian Warchol
|3
|0.1
|Валло Кристиан
|2
|0.07
|Швох Матеуш
|2
|0.07
|Коцыля Давид
|2
|0.07
|Левандовски Матеуш II
|2
|0.07
|Расак Дамиан
|1
|0.03
|Кривоцюк Антон
|1
|0.03
|Павляк Александр
|1
|0.03
|Фурман Доминик
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|9
|1
|Жозуэ Филипе
|9
|1
|Младенович Филип
|9
|0
|Капустка Бартош
|7
|0
|Слиш Бартош
|4
|1
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Августиняк Рафал
|4
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Пекхарт Томаш
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Рибейру Юри
|3
|0
|Росолек Мацей
|3
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Баку Макана
|2
|0
|Мучи Эрнест
|2
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Соколовски Патрик
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Челхака Юрген
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томасик Пётр
|7
|0
|Швох Матеуш
|6
|0
|Жезничак Якуб
|4
|1
|Вольски Рафал
|4
|1
|Фурман Доминик
|5
|0
|Капюади Стив
|3
|1
|Хжановски Адам
|4
|0
|Лесняк Филип
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Градецки Бартломей
|3
|0
|Секульски Лукаш
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Альварес Давид
|1
|0
|Валло Кристиан
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Левандовски Матеуш II
|1
|0
|Igor Drapinski
|1
|0
Результаты матчей
Легия
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
7% (1)
27% (4)
Висла Плоцк
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
8
11
Легия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Висла Плоцк
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
17
19
Легия
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
23% (7)
27% (8)
Висла Плоцк
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (5)
40% (12)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
17% (5)
53% (16)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
17
9
Волевые поражения
25
30
Голы по времени матча
Забито
28
18
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 19
3
11%
2
11%
1-15
6
21%
4
22%
16-30
3
11%
5
28%
31-45
5
18%
3
17%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
10
36%
4
22%
76-90
Пропущено
17
27
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
3
18%
4
15%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
1
6%
3
11%
31-45
4
24%
5
19%
46-60
4
24%
7
26%
61-75
4
24%
4
15%
76-90
Забито
18
22
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
0
0%
2
9%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
6
33%
4
18%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
5
28%
4
18%
61-75
2
11%
6
27%
76-90
Пропущено
17
14
4 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
4
29%
61-75
7
41%
4
29%
76-90
Забито
46
40
21 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 18
5 Не забивали 6
3
7%
4
10%
1-15
9
20%
6
15%
16-30
9
20%
9
23%
31-45
7
15%
7
18%
46-60
6
13%
4
10%
61-75
12
26%
10
25%
76-90
Пропущено
34
41
9 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 24
3
9%
4
10%
1-15
4
12%
5
12%
16-30
2
6%
5
12%
31-45
7
21%
8
20%
46-60
7
21%
11
27%
61-75
11
32%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1
Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Легия - Чукарички 3:2 Легия - Хемниц 3:2 Мезёкёвешд - Легия 0:0 Легия - Сабаил 2:2
Висла Плоцк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Висла Плоцк - Ягеллония 2:4 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1
Висла Плоцк - Погонь Седльце 2:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Михаловце 0:2 Вождовац - Висла Плоцк 3:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:5 Висла Плоцк - Ягилония 3:1 Гарбарния Краков - Висла Плоцк 2:1 Подбрезова - Висла Плоцк 1:3
Результаты матчей
Легия
Висла Плоцк
Точный счет
2:0
4 раза 27%
2:2
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 43%
1
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Легия
Висла Плоцк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
69
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
510
411
114
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
237
1713
1020
426
426
129
228
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|30
|21
|6
|3
|56 - 19
|69
|2.
|30
|17
|9
|4
|48 - 32
|60
|3.
|29
|14
|8
|7
|47 - 41
|50
|4.
|29
|13
|10
|6
|41 - 28
|49
|5.
|29
|12
|8
|9
|34 - 26
|44
|6.
|29
|12
|6
|11
|33 - 29
|42
|7.
|29
|11
|8
|10
|36 - 29
|41
|8.
|29
|10
|8
|11
|34 - 36
|38
|9.
|29
|8
|12
|9
|42 - 39
|36
|10.
|30
|10
|6
|14
|39 - 42
|36
|11.
|29
|9
|8
|12
|37 - 40
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|33 - 37
|35
|13.
|29
|9
|8
|12
|28 - 34
|35
|14.
|29
|9
|8
|12
|33 - 41
|35
|15.
|29
|8
|8
|13
|26 - 42
|32
|16.
|29
|7
|10
|12
|26 - 40
|31
|17.
|0:0
|30
|7
|6
|17
|26 - 46
|27
|18.
|29
|4
|9
|16
|28 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|15
|10
|5
|0
|30 - 15
|35
|3.
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|14
|7
|4
|3
|19 - 8
|25
|5.
|14
|7
|4
|3
|24 - 20
|25
|6.
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|7.
|14
|7
|2
|5
|25 - 19
|23
|8.
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|9.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|11.
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|12.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|13.
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|14.
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|15.
|15
|4
|4
|7
|14 - 18
|16
|16.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|17.
|15
|3
|6
|6
|16 - 22
|15
|18.
|15
|2
|5
|8
|9 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|20 - 12
|28
|2.
|15
|6
|8
|1
|21 - 14
|26
|3.
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|18 - 15
|24
|6.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|7.
|14
|6
|3
|5
|17 - 22
|21
|8.
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|9.
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|11.
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 21
|16
|13.
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|14.
|15
|1
|10
|4
|17 - 20
|13
|15.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|16.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|13 - 27
|11
|17.
|15
|2
|3
|10
|17 - 28
|9
|18.
|14
|1
|3
|10
|12 - 24
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|13 (5)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9