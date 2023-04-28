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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 20119 Главный судья: Пржибыл Ярослав
Легия
2:0
Конец матча
Висла Плоцк
0'
12' Желтая карточка
Хжановски Адам
1:0
13' Пенальти
Жозуэ Филипе
21' Желтая карточка
Томасик Пётр
22' Желтая карточка
Лесняк Филип
28' Желтая карточка
Августиняк Рафал
43' Желтая карточка
Капустка Бартош
64' Желтая карточка
Пекхарт Томаш
2:0
90' Гол
Мучи Эрнест
90'+5
1
Тобиаш
Кацпер
55
Енджейчик
Артур
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
28
Баку
Макана
99
Слиш
Бартош
67
Капустка
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
7
Пекхарт
Томаш
19
Карлитос
Карлос
69
Градецки
Бартломей
71
Jakub
Szymanski
3
Капюади
Стив
4
Хжановски
Адам
19
Шулек
Мартин
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
23
Лесняк
Филип
10
Вольски
Рафал
20
Секульски
Лукаш
18
Bartosz
Spiaczka
Легия
3-4-1-2
Висла Плоцк
3-4-1-2

История личных встреч

Легия
Висла Плоцк

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

62.5%
6.3%
31.2%
10 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

К
0:3
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
5:2
Э
0:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
1:4
Э
3:2
Э
0:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
2:3
К
1:2

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.14
1.33

Среднее время на гол

42
67

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

0.78
1.86

Среднее время на гол

115
48

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.38
1.56

Тотал матчей

2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
57

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозуэ Филипе 11 (7) 0.37
Вшолек Павел 7 (1) 0.23
Младенович Филип 6 0.2
Пекхарт Томаш 5 0.17
Мучи Эрнест 4 0.13
Навроцкий Майк 3 0.1
Капустка Бартош 2 0.07
Росолек Мацей 2 0.07
Августиняк Рафал 2 0.07
Карлитос Карлос 1 0.03
Йоханссон Маттиас 1 0.03
Роуз Линдси 1 0.03
Рибейру Юри 1 0.03
Пих Роберт 0 0
Слиш Бартош 0 0
Баку Макана 0 0
Igor Strzalek 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 9 (1) 0.3
Вольски Рафал 7 (1) 0.23
Секульски Лукаш 5 0.17
Колар Марко 4 0.13
Damian Warchol 3 0.1
Валло Кристиан 2 0.07
Швох Матеуш 2 0.07
Коцыля Давид 2 0.07
Левандовски Матеуш II 2 0.07
Расак Дамиан 1 0.03
Кривоцюк Антон 1 0.03
Павляк Александр 1 0.03
Фурман Доминик 0 0
Томасик Пётр 0 0
Лесняк Филип 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 9 1
Жозуэ Филипе 9 1
Младенович Филип 9 0
Капустка Бартош 7 0
Слиш Бартош 4 1
Навроцкий Майк 4 0
Августиняк Рафал 4 0
Ветеска Матеуш 2 1
Роуз Линдси 3 0
Пекхарт Томаш 3 0
Вшолек Павел 3 0
Рибейру Юри 3 0
Росолек Мацей 3 0
Карлитос Карлос 2 0
Баку Макана 2 0
Мучи Эрнест 2 0
Йоханссон Маттиас 1 0
Хладун Доминик 1 0
Харатин Игорь 1 0
Соколовски Патрик 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Челхака Юрген 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томасик Пётр 7 0
Швох Матеуш 6 0
Жезничак Якуб 4 1
Вольски Рафал 4 1
Фурман Доминик 5 0
Капюади Стив 3 1
Хжановски Адам 4 0
Лесняк Филип 3 0
Расак Дамиан 3 0
Градецки Бартломей 3 0
Секульски Лукаш 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Павляк Александр 2 0
Шулек Мартин 1 0
Альварес Давид 1 0
Валло Кристиан 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0
Левандовски Матеуш II 1 0
Igor Drapinski 1 0

Результаты матчей

Легия
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
7% (1)
27% (4)
Висла Плоцк
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

8
11
Легия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Висла Плоцк
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

17
19
Легия
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
23% (7)
27% (8)
Висла Плоцк
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (5)
40% (12)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
17% (5)
53% (16)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

25
30

Голы по времени матча

Забито

28
18
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 19
3
11%
2
11%
1-15
6
21%
4
22%
16-30
3
11%
5
28%
31-45
5
18%
3
17%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
10
36%
4
22%
76-90

Пропущено

17
27
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
3
18%
4
15%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
1
6%
3
11%
31-45
4
24%
5
19%
46-60
4
24%
7
26%
61-75
4
24%
4
15%
76-90

Забито

18
22
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
0
0%
2
9%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
6
33%
4
18%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
5
28%
4
18%
61-75
2
11%
6
27%
76-90

Пропущено

17
14
4 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
4
29%
61-75
7
41%
4
29%
76-90

Забито

46
40
21 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 18
5 Не забивали 6
3
7%
4
10%
1-15
9
20%
6
15%
16-30
9
20%
9
23%
31-45
7
15%
7
18%
46-60
6
13%
4
10%
61-75
12
26%
10
25%
76-90

Пропущено

34
41
9 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 24
3
9%
4
10%
1-15
4
12%
5
12%
16-30
2
6%
5
12%
31-45
7
21%
8
20%
46-60
7
21%
11
27%
61-75
11
32%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1
Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Легия - Чукарички 3:2 Легия - Хемниц 3:2 Мезёкёвешд - Легия 0:0 Легия - Сабаил 2:2
Висла Плоцк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Висла Плоцк - Ягеллония 2:4 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1
Висла Плоцк - Погонь Седльце 2:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Михаловце 0:2 Вождовац - Висла Плоцк 3:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:5 Висла Плоцк - Ягилония 3:1 Гарбарния Краков - Висла Плоцк 2:1 Подбрезова - Висла Плоцк 1:3

Результаты матчей

Легия
Висла Плоцк

Точный счет

2:0
4 раза 27%
2:2
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 43%
1
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Легия
Висла Плоцк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
1.5
Больше Меньше
6
9
3
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
4
11
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
23
7
17
13
1.5
10
20
4
26
2.5
4
26
1
29
3.5
2
28
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 30 21 6 3 56 - 19 69
2.
Легия
 30 17 9 4 48 - 32 60
3.
Погонь Щецин
 29 14 8 7 47 - 41 50
4.
Лех
 29 13 10 6 41 - 28 49
5.
Варта Познань
 29 12 8 9 34 - 26 44
6.
Пяст
 29 12 6 11 33 - 29 42
7.
Краковия
 29 11 8 10 36 - 29 41
8.
Видзев Лодзь
 29 10 8 11 34 - 36 38
9.
Ягеллония
 29 8 12 9 42 - 39 36
10.
Висла Плоцк
 30 10 6 14 39 - 42 36
11.
Гурник Забже
 29 9 8 12 37 - 40 35
12.
Сталь Мелец
 29 9 8 12 33 - 37 35
13.
Радомьяк Радом
 29 9 8 12 28 - 34 35
14.
Корона Кельце
 29 9 8 12 33 - 41 35
15.
Заглембе Любин
 29 8 8 13 26 - 42 32
16.
Шлёнск
 29 7 10 12 26 - 40 31
17.
Лехия Гданьск
 0:0 30 7 6 17 26 - 46 27
18.
Медзь
 29 4 9 16 28 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Легия
 15 10 5 0 30 - 15 35
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
5.
Погонь Щецин
 14 7 4 3 24 - 20 25
6.
Корона Кельце
 15 7 3 5 18 - 16 24
7.
Ягеллония
 14 7 2 5 25 - 19 23
8.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Пяст
 14 5 3 6 15 - 14 18
11.
Сталь Мелец
 14 4 6 4 15 - 13 18
12.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
13.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
14.
Гурник Забже
 15 4 5 6 19 - 22 17
15.
Радомьяк Радом
 15 4 4 7 14 - 18 16
16.
Лехия Гданьск
 0:0 15 4 4 7 13 - 19 16
17.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
18.
Заглембе Любин
 15 2 5 8 9 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 15 8 4 3 20 - 12 28
2.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
3.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 21 25
4.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
5.
Пяст
 15 7 3 5 18 - 15 24
6.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
7.
Заглембе Любин
 14 6 3 5 17 - 22 21
8.
Видзев Лодзь
 14 5 5 4 14 - 14 20
9.
Радомьяк Радом
 14 5 4 5 14 - 16 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 15 5 2 8 18 - 24 17
12.
Краковия
 15 4 4 7 17 - 21 16
13.
Шлёнск
 15 3 4 8 10 - 21 13
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
16.
Лехия Гданьск
 0:0 15 3 2 10 13 - 27 11
17.
Висла Плоцк
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Медзь
 14 1 3 10 12 - 24 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 13 (5)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Легия Жозуэ Филипе 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Капустка Бартош получил желтую карточку от судьи
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