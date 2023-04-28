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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Wojciech Myc
Ракув
4:0
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
11' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
26' Желтая карточка
Бартковски Якуб
27' Желтая карточка
Гаёс Мацей
27' Желтая карточка
Пайшау Флавиу
32' Желтая карточка
Сварнас Стратос
35' Желтая карточка
Раковитан Богдан
1:0
45' Гол
Пясецки Фабиан
2:0
76' Гол
Кочергин Владислав
3:0
81' Гол
Папаниколау Яннис
4:0
90' Гол
Гутковский Владислав
90'+4
12
Треловски
Кацпер
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
20
Салес
Жеан
Карлос
66
Папаниколау
Яннис
30
Кочергин
Владислав
27
Новак
Бартош
17
Вдовяк
Матеуш
99
Пясецки
Фабиан
1
Бухалик
Михал
5
Бартковски
Якуб
25
Налепа
Михал
4
Кристерс
Тоберс
97
Абу-Ханна
Джоэл
88
Калузиньски
Якуб
6
Кубицки
Ярослав
10
Bassekou
Diabate
7
Гаёс
Мацей
33
Терраццино
Марко
28
Пайшау
Флавиу
Ракув
3-4-2-1
Лехия Гданьск
4-2-3-1

История личных встреч

Ракув
Лехия Гданьск

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:3
Э
3:0
Э
3:1
Э
0:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:1
К
0:1

Голы

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

1.25
2.5

Среднее время на гол

72
36

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.13
1.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

80
55

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 9 (4) 0.3
Новак Бартош 9 0.3
Гутковский Владислав 8 (1) 0.27
Пясецки Фабиан 6 0.2
Кочергин Владислав 6 0.2
Сварнас Стратос 3 0.1
Вдовяк Матеуш 3 0.1
Салес Жеан Карлос 3 0.1
Тудор Фран 2 0.07
Кун Патрик 2 0.07
Сореску Деян 2 0.07
Раковитан Богдан 1 0.03
Петрашек Томаш 1 0.03
Папаниколау Яннис 1 0.03
Цебуля Марчин 1 (1) 0.03
Длугош Виктор 0 0
Рундич Милан 0 0
Берггрен Густав 0 0
Арсенич Зоран 0 0
Лидерман Бен 0 0
Чиж Шимон 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 9 (2) 0.3
Пайшау Флавиу 7 (3) 0.23
Гаёс Мацей 3 0.1
Налепа Михал 2 0.07
Дурмуш Илкай 1 0.03
Кубицки Ярослав 1 0.03
Малоча Марио 1 0.03
Бартковски Якуб 1 0.03
Петшак Рафаль 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Конрадо 0 0
Кристерс Тоберс 0 0
Bassekou Diabate 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 7 1
Арсенич Зоран 7 0
Папаниколау Яннис 7 0
Сварнас Стратос 5 0
Раковитан Богдан 5 0
Кун Патрик 3 1
Петрашек Томаш 3 1
Вдовяк Матеуш 4 0
Новак Бартош 3 0
Иви Лопес 3 0
Гутковский Владислав 3 0
Берггрен Густав 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Ковачевич Владан 2 0
Лидерман Бен 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Сореску Деян 1 0
Длугош Виктор 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубицки Ярослав 7 0
Налепа Михал 7 0
Гаёс Мацей 6 0
Де Кампс Юри 5 0
Штек Давид 5 0
Малоча Марио 3 1
Кастегрен Хенрик 4 0
Куцяк Душан 3 0
Зволински Лукаш 3 0
Конрадо 3 0
Кристерс Тоберс 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Клеменс Кристиан 2 0
Фризенбихлер Кевин 2 0
Дурмуш Илкай 2 0
Абу-Ханна Джоэл 2 0
Kacper Sezonienko 2 0
Терраццино Марко 1 0
Пайшау Флавиу 1 0
Бухалик Михал 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Dominik Pila 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (12)
13% (2)
7% (1)
Лехия Гданьск
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

1
7
Ракув
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Лехия Гданьск
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

7
13

Волевые поражения

18
10
Ракув
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (14)
37% (11)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
20% (6)
30% (9)
Лехия Гданьск
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

13
15

Волевые поражения

19
17

Голы по времени матча

Забито

38
14
14 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
7
18%
2
14%
1-15
1
3%
2
14%
16-30
6
16%
1
7%
31-45
8
21%
2
14%
46-60
4
11%
3
21%
61-75
12
32%
4
29%
76-90

Пропущено

9
30
5 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 13
1
11%
3
10%
1-15
1
11%
4
13%
16-30
3
33%
7
23%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
2
22%
3
10%
61-75
2
22%
11
37%
76-90

Забито

19
16
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
5
26%
3
19%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
4
21%
8
50%
76-90

Пропущено

13
16
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
15%
3
19%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
3
23%
3
19%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
1
8%
1
6%
76-90

Забито

57
30
22 В 1-м тайме 7
35 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 11
6 Не забивали 11
9
16%
2
7%
1-15
4
7%
3
10%
16-30
9
16%
2
7%
31-45
13
23%
5
17%
46-60
6
11%
6
20%
61-75
16
28%
12
40%
76-90

Пропущено

22
46
13 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 20
3
14%
6
13%
1-15
4
18%
7
15%
16-30
6
27%
10
22%
31-45
2
9%
6
13%
46-60
4
18%
5
11%
61-75
3
14%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Медзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1
Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония - Ракув 1:2 Ракув - Гурник Забже 2:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 1:0 Варта Познань - Ракув 1:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Ракув - Олимпия Любляна 3:3 Ракув - Стяуа 4:1 Ракув - Карабах 3:0 Валвейк - Ракув 2:2
Лехия Гданьск
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0
Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск - Градец Кралове 0:3 Лехия Гданьск - Црвена Звезда 1:3 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Лехия Гданьск - Картузия 5:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Лехия Гданьск - Легия 2:2 Легия - Лехия Гданьск 2:1

Результаты матчей

Ракув
Лехия Гданьск

Точный счет

1:0
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
4
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
7
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 20%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
4
5 раз 17%
3
3 раза 10%
7
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
12 раз 40%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ракув
Лехия Гданьск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
1.5
Больше Меньше
3
12
7
8
2.5
1
14
5
10
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
2
13
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
17
13
17
13
1.5
5
25
9
21
2.5
3
27
6
24
3.5
1
29
1
29
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 30 22 5 3 60 - 19 71
2.
Легия
 30 17 9 4 48 - 32 60
3.
Погонь Щецин
 29 14 8 7 47 - 41 50
4.
Лех
 29 13 10 6 41 - 28 49
5.
Варта Познань
 29 12 8 9 34 - 26 44
6.
Пяст
 29 12 6 11 33 - 29 42
7.
Краковия
 29 11 8 10 36 - 29 41
8.
Видзев Лодзь
 29 10 8 11 34 - 36 38
9.
Ягеллония
 29 8 12 9 42 - 39 36
10.
Висла Плоцк
 30 10 6 14 39 - 42 36
11.
Гурник Забже
 29 9 8 12 37 - 40 35
12.
Сталь Мелец
 29 9 8 12 33 - 37 35
13.
Радомьяк Радом
 29 9 8 12 28 - 34 35
14.
Корона Кельце
 29 9 8 12 33 - 41 35
15.
Заглембе Любин
 29 8 8 13 26 - 42 32
16.
Шлёнск
 29 7 10 12 26 - 40 31
17.
Лехия Гданьск
 30 7 5 18 26 - 50 26
18.
Медзь
 29 4 9 16 28 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 15 10 5 0 30 - 15 35
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
5.
Погонь Щецин
 14 7 4 3 24 - 20 25
6.
Корона Кельце
 15 7 3 5 18 - 16 24
7.
Ягеллония
 14 7 2 5 25 - 19 23
8.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Пяст
 14 5 3 6 15 - 14 18
11.
Сталь Мелец
 14 4 6 4 15 - 13 18
12.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
13.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
14.
Гурник Забже
 15 4 5 6 19 - 22 17
15.
Радомьяк Радом
 15 4 4 7 14 - 18 16
16.
Лехия Гданьск
 15 4 4 7 13 - 19 16
17.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
18.
Заглембе Любин
 15 2 5 8 9 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 8 4 3 20 - 12 28
2.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
3.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 21 25
4.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
5.
Пяст
 15 7 3 5 18 - 15 24
6.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
7.
Заглембе Любин
 14 6 3 5 17 - 22 21
8.
Видзев Лодзь
 14 5 5 4 14 - 14 20
9.
Радомьяк Радом
 14 5 4 5 14 - 16 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 15 5 2 8 18 - 24 17
12.
Краковия
 15 4 4 7 17 - 21 16
13.
Шлёнск
 15 3 4 8 10 - 21 13
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Медзь
 14 1 3 10 12 - 24 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 13 (5)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Легия Жозуэ Филипе 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Пясецки Фабиан бьет в цель!
    • 45'
      Богдан Раковитан сделал результативную передачу.
    • Желтая карточка
      35'
      Богдан Раковитан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Сварнас Стратос получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Новак Бартош уходит с поля. Лидерман Бен выходит вместо него
    • Желтая карточка
      27'
      Пайшау Флавиу получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Гаёс Мацей получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Ракув 4:0 Лехия Гданьск онлайн

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