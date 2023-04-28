Тур: 30. Стадион: Stadion Rakow. Главный судья: Wojciech Myc
4:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаКубицки Ярослав
26' Желтая карточкаБартковски Якуб
27' Желтая карточкаГаёс Мацей
27' Желтая карточкаПайшау Флавиу
32' Желтая карточкаСварнас Стратос
35' Желтая карточкаРаковитан Богдан
1:0
45' ГолПясецки Фабиан
2:0
76' ГолКочергин Владислав
3:0
81' ГолПапаниколау Яннис
4:0
90' ГолГутковский Владислав
90'+4
Ход матча
11'
26'
27'
27'
32'
35'
45'
76'
2:0
81'
90'
27
Новак
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Dominik Pila
-
-
-
Главный тренер: David Badia
История личных встреч
Ракув
Лехия Гданьск
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
1.25
2.5
Среднее время на гол
72
36
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.13
1.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
80
55
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|9 (4)
|0.3
|Новак Бартош
|9
|0.3
|Гутковский Владислав
|8 (1)
|0.27
|Пясецки Фабиан
|6
|0.2
|Кочергин Владислав
|6
|0.2
|Сварнас Стратос
|3
|0.1
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.1
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.1
|Тудор Фран
|2
|0.07
|Кун Патрик
|2
|0.07
|Сореску Деян
|2
|0.07
|Раковитан Богдан
|1
|0.03
|Петрашек Томаш
|1
|0.03
|Папаниколау Яннис
|1
|0.03
|Цебуля Марчин
|1 (1)
|0.03
|Длугош Виктор
|0
|0
|Рундич Милан
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Арсенич Зоран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|9 (2)
|0.3
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.23
|Гаёс Мацей
|3
|0.1
|Налепа Михал
|2
|0.07
|Дурмуш Илкай
|1
|0.03
|Кубицки Ярослав
|1
|0.03
|Малоча Марио
|1
|0.03
|Бартковски Якуб
|1
|0.03
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Конрадо
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
|Bassekou Diabate
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|7
|1
|Арсенич Зоран
|7
|0
|Папаниколау Яннис
|7
|0
|Сварнас Стратос
|5
|0
|Раковитан Богдан
|5
|0
|Кун Патрик
|3
|1
|Петрашек Томаш
|3
|1
|Вдовяк Матеуш
|4
|0
|Новак Бартош
|3
|0
|Иви Лопес
|3
|0
|Гутковский Владислав
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Лидерман Бен
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|7
|0
|Налепа Михал
|7
|0
|Гаёс Мацей
|6
|0
|Де Кампс Юри
|5
|0
|Штек Давид
|5
|0
|Малоча Марио
|3
|1
|Кастегрен Хенрик
|4
|0
|Куцяк Душан
|3
|0
|Зволински Лукаш
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0
|Дурмуш Илкай
|2
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|2
|0
|Kacper Sezonienko
|2
|0
|Терраццино Марко
|1
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (12)
13% (2)
7% (1)
Лехия Гданьск
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
1
7
Ракув
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Лехия Гданьск
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
7
13
Волевые поражения
18
10
Ракув
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (14)
37% (11)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
20% (6)
30% (9)
Лехия Гданьск
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
13
15
Волевые поражения
19
17
Голы по времени матча
Забито
38
14
14 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
7
18%
2
14%
1-15
1
3%
2
14%
16-30
6
16%
1
7%
31-45
8
21%
2
14%
46-60
4
11%
3
21%
61-75
12
32%
4
29%
76-90
Пропущено
9
30
5 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 13
1
11%
3
10%
1-15
1
11%
4
13%
16-30
3
33%
7
23%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
2
22%
3
10%
61-75
2
22%
11
37%
76-90
Забито
19
16
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
5
26%
3
19%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
4
21%
8
50%
76-90
Пропущено
13
16
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
15%
3
19%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
3
23%
3
19%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
1
8%
1
6%
76-90
Забито
57
30
22 В 1-м тайме 7
35 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 11
6 Не забивали 11
9
16%
2
7%
1-15
4
7%
3
10%
16-30
9
16%
2
7%
31-45
13
23%
5
17%
46-60
6
11%
6
20%
61-75
16
28%
12
40%
76-90
Пропущено
22
46
13 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 20
3
14%
6
13%
1-15
4
18%
7
15%
16-30
6
27%
10
22%
31-45
2
9%
6
13%
46-60
4
18%
5
11%
61-75
3
14%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Медзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1
Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония - Ракув 1:2 Ракув - Гурник Забже 2:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 1:0 Варта Познань - Ракув 1:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Ракув - Олимпия Любляна 3:3 Ракув - Стяуа 4:1 Ракув - Карабах 3:0 Валвейк - Ракув 2:2
Лехия Гданьск
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0
Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск - Градец Кралове 0:3 Лехия Гданьск - Црвена Звезда 1:3 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Лехия Гданьск - Картузия 5:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Лехия Гданьск - Легия 2:2 Легия - Лехия Гданьск 2:1
Результаты матчей
Ракув
Лехия Гданьск
Точный счет
1:0
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
4
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
7
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 20%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
4
5 раз 17%
3
3 раза 10%
7
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
12 раз 40%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ракув
Лехия Гданьск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
312
78
114
510
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
78
213
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
1713
1713
525
921
327
624
129
129
129
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|13 (5)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9