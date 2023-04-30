Тур: 30. Стадион: Городской стадион Вроцлава.
0:1
Второй тайм: 66'
0'
0:1
9' ГолРоча Леонардо
15' Желтая карточкаДонис Христос
29' Желтая карточкаКончковски Мартин
33' Желтая карточкаБейгер Лукаш
44' Желтая карточкаКайарга Берто
59' Желтая карточкаDamian Jakubik
Ход матча
9'
0:1
15'
33'
44'
59'
93
Майк
Сестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
18 Karol Borys
-
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
93 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
История личных встреч
Шлёнск
Радомьяк Радом
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
270
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|6 (1)
|0.2
|Замора Джон
|6 (1)
|0.2
|Ольсен Патрик
|3 (1)
|0.1
|Шварц Петр
|2
|0.07
|Бейгер Лукаш
|2
|0.07
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.03
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.03
|Лыщаш Адриан
|1
|0.03
|Ястржембски Деннис
|1
|0.03
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Науэль Матиас
|0
|0
|Вердаска Диогу
|0
|0
|Хиек Хавьер
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|6 (1)
|0.2
|Мауридес Жуниор
|4
|0.13
|Roberto Alves
|3
|0.1
|Нашименту Филипе
|3 (3)
|0.1
|Машаду Луиш
|3
|0.1
|Абрамович Давид
|3
|0.1
|Mateusz Grzybek
|2
|0.07
|Бранко Рафаэл
|2
|0.07
|Семеду Лисандру
|1
|0.03
|Michal Feliks
|1
|0.03
|Майк Сестор
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
|Gabriel Kobylak
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вердаска Диогу
|10
|1
|Ольсен Патрик
|11
|0
|Поправа Конрад
|5
|1
|Гарсия Виктор III
|3
|1
|Шварц Петр
|4
|0
|Кончковски Мартин
|4
|0
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Замора Джон
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|2
|1
|Янасик Патрик
|3
|0
|Ястржембски Деннис
|3
|0
|Науэль Матиас
|2
|0
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|Самец-Талар Пётр
|2
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
|Mateusz Stawny
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машаду Луиш
|12
|0
|Бранко Рафаэл
|9
|1
|Нашименту Филипе
|8
|0
|Цихоцки Матеуш
|5
|1
|Pedro Justiniano
|4
|1
|Абрамович Давид
|5
|0
|Roberto Alves
|4
|0
|Мауридес Жуниор
|3
|0
|Кайарга Берто
|3
|0
|Gabriel Kobylak
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Донис Христос
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Рамуш Франсишку
|2
|0
|Роча Леонардо
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Thabo Cele
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Кастаньеда Франк
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
|Jakub Nowakowski
|1
|0
Результаты матчей
Шлёнск
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Радомьяк Радом
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
6
3
Шлёнск
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Радомьяк Радом
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
14
Волевые поражения
7
10
Шлёнск
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Радомьяк Радом
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
23
18
Волевые поражения
13
13
Голы по времени матча
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Пропущено
20
16
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
5
25%
2
13%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
7
35%
5
31%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
2
20%
4
29%
76-90
Пропущено
21
18
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
5
24%
5
28%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
5
24%
3
17%
76-90
Забито
25
28
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 12
12 Не забивали 13
3
12%
4
14%
1-15
4
16%
5
18%
16-30
3
12%
2
7%
31-45
6
24%
6
21%
46-60
5
20%
4
14%
61-75
4
16%
7
25%
76-90
Пропущено
41
34
19 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
8
20%
2
6%
1-15
5
12%
5
15%
16-30
6
15%
8
24%
31-45
5
12%
5
15%
46-60
5
12%
6
18%
61-75
12
29%
29%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гурник Забже - Шлёнск 2:0 Варта Познань - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0
Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Краковия - Шлёнск 1:1 ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0 Шлёнск - Лех 2:1 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Уйпешт 1:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Шлёнск - Легия 0:0 Сандецья - Шлёнск 2:2
Радомьяк Радом
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Радомьяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1
Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Нефтчи Фергана 1:2 Радомьяк Радом - Алемания 1:2 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Лехия Зелена-Гура - Радомьяк Радом 0:0
Результаты матчей
Шлёнск
Радомьяк Радом
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
10 раз 34%
2
6 раз 21%
4
1 раз 3%
0
13 раз 45%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шлёнск
Радомьяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
87
59
411
113
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
86
213
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
1613
722
821
128
326
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|5
|3
|60 - 19
|71
|2.
|30
|17
|9
|4
|48 - 32
|60
|3.
|30
|14
|9
|7
|47 - 41
|51
|4.
|29
|13
|10
|6
|41 - 28
|49
|5.
|30
|12
|8
|10
|35 - 29
|44
|6.
|30
|12
|7
|11
|33 - 29
|43
|7.
|29
|11
|8
|10
|36 - 29
|41
|8.
|30
|9
|12
|9
|45 - 40
|39
|9.
|30
|10
|8
|12
|34 - 38
|38
|10.
|1:0
|30
|10
|8
|12
|29 - 34
|38
|11.
|30
|10
|6
|14
|39 - 42
|36
|12.
|29
|9
|8
|12
|37 - 40
|35
|13.
|29
|9
|8
|12
|33 - 37
|35
|14.
|29
|9
|8
|12
|33 - 41
|35
|15.
|30
|9
|8
|13
|28 - 42
|35
|16.
|0:1
|30
|7
|10
|13
|26 - 41
|31
|17.
|30
|7
|5
|18
|26 - 50
|26
|18.
|29
|4
|9
|16
|28 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|1
|0
|40 - 7
|43
|2.
|15
|10
|5
|0
|30 - 15
|35
|3.
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|15
|8
|2
|5
|28 - 20
|26
|5.
|14
|7
|4
|3
|19 - 8
|25
|6.
|14
|7
|4
|3
|24 - 20
|25
|7.
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|8.
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|9.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|15
|5
|4
|6
|15 - 14
|19
|11.
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|12.
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|13.
|0:1
|15
|4
|6
|5
|16 - 20
|18
|14.
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|15.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|14 - 18
|16
|16.
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|17.
|15
|3
|6
|6
|16 - 22
|15
|18.
|16
|3
|5
|8
|11 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|20 - 12
|28
|2.
|15
|6
|8
|1
|21 - 14
|26
|3.
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|18 - 15
|24
|6.
|15
|7
|2
|6
|16 - 14
|23
|7.
|1:0
|15
|6
|4
|5
|15 - 16
|22
|8.
|14
|6
|3
|5
|17 - 22
|21
|9.
|15
|5
|5
|5
|14 - 16
|20
|10.
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|11.
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 21
|16
|13.
|0:1
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|14.
|15
|1
|10
|4
|17 - 20
|13
|15.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|16.
|15
|3
|1
|11
|13 - 31
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|17 - 28
|9
|18.
|14
|1
|3
|10
|12 - 24
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|14 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9